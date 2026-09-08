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Алекс Колев с тежка контузия след мача на Черно море с Локомотив Пловдив

Алекс Колев с тежка контузия след мача на Черно море с Локомотив Пловдив

8 Септември, 2026 20:57 504 3

  • черно море-
  • алекс колев-
  • извън терена-
  • ядрено‑магнитен резонанс-
  • скъсани връзки-
  • локомотив пловдив

Той ще бъде извън терена между три и шест месеца

Алекс Колев с тежка контузия след мача на Черно море с Локомотив Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Черно море - Алекс Колев ще бъде извън терена между три и шест месеца, показаха резултатите от направения ядрено‑магнитен резонанс на глезена. Изследването е установило две напълно скъсани връзки, което налага продължително възстановяване и специализирано лечение.

Колев получи травмата в продълженията на двубоя срещу Локомотив Пловдив, след изключително грубо влизане в краката му. Въпреки сериозността на ситуацията, не беше отсъдено нарушение, което допълнително засили напрежението и недоволството в лагера на „моряците“.

Контузията е тежък удар за варненския клуб, тъй като Колев е ключова фигура в атаката и един от най‑опитните футболисти в състава. Предстои да бъде определена точната прогноза за неговото възстановяване, но първоначалните медицински данни сочат, че отсъствието му ще бъде значително.


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