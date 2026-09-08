Издирват с военен хеликоптер паднал парапланерист в Стара планина

Екипаж от 24-а авиобаза – Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването на парапланерист, паднал в трудно достъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина.

Хеликоптерът излетя в 18.51 ч. от авиобазата.

Военнослужещите от ВВС се включиха в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщава бТВ.