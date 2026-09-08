Издирват с военен хеликоптер паднал парапланерист в Стара планина

Екипаж от 24-а авиобаза – Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването на парапланерист, паднал в трудно достъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина.
Хеликоптерът излетя в 18.51 ч. от авиобазата.
Военнослужещите от ВВС се включиха в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщава бТВ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
Коментиран от #2, #5
20:08 08.09.2026
2 Дур
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Защото издирват някой богаташ, ако е за некой бедняк няма да пратят нищо и никой.
20:11 08.09.2026
3 Полюцай
20:12 08.09.2026
4 Няма ли дронс?
Коментиран от #6
20:15 08.09.2026
5 Майора
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Защото е пригоден за спасителни операции и екипажът е обучен за тях.
20:15 08.09.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #4 от "Няма ли дронс?":ТИ ГЛЕДАЙ ВЕЖДИТО ДА НЕ Я ИЗСЪРБА
ЧЕ ПОДУШВА ЛАПАЧКА КАТО ГОНЧЕ☝
20:30 08.09.2026
7 Кой ли
20:37 08.09.2026
8 дядо дръмпи
20:40 08.09.2026
9 Като падне и хеликоптера , него
20:52 08.09.2026
10 Смърф
Този на собствен риск го прави това .
Ей така и ония кърлеж Каролев се утрепа със сноуборд.
Сега Каролевата е веселата и богата вдовица .
20:55 08.09.2026