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Издирват с военен хеликоптер паднал парапланерист в Стара планина

Издирват с военен хеликоптер паднал парапланерист в Стара планина

8 Септември, 2026 20:00 736 10

  • хеликоптер-
  • издирване-
  • планерист-
  • стара планина

Военнослужещите от ВВС се включиха в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Издирват с военен хеликоптер паднал парапланерист в Стара планина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипаж от 24-а авиобаза – Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването на парапланерист, паднал в трудно достъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина.

Хеликоптерът излетя в 18.51 ч. от авиобазата.

Военнослужещите от ВВС се включиха в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщава бТВ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 0 Отговор
    а що с военен

    Коментиран от #2, #5

    20:08 08.09.2026

  • 2 Дур

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Защото издирват някой богаташ, ако е за некой бедняк няма да пратят нищо и никой.

    20:11 08.09.2026

  • 3 Полюцай

    6 0 Отговор
    Освен да се е самоубил, аз друг вариант не виждам.

    20:12 08.09.2026

  • 4 Няма ли дронс?

    8 0 Отговор
    Вече са навсякъде.На обяд и в супата имаше.

    Коментиран от #6

    20:15 08.09.2026

  • 5 Майора

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Защото е пригоден за спасителни операции и екипажът е обучен за тях.

    20:15 08.09.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма ли дронс?":

    ТИ ГЛЕДАЙ ВЕЖДИТО ДА НЕ Я ИЗСЪРБА
    ЧЕ ПОДУШВА ЛАПАЧКА КАТО ГОНЧЕ☝

    20:30 08.09.2026

  • 7 Кой ли

    7 1 Отговор
    Плаща разходите за тези по планините да ги търсят с хеликоптери данъкоплатците не са длъжни да плащат за комлексирани авантюристи.

    20:37 08.09.2026

  • 8 дядо дръмпи

    2 0 Отговор
    бързат,защото е пълно с гладни мечки там!

    20:40 08.09.2026

  • 9 Като падне и хеликоптера , него

    2 0 Отговор
    С какво ще го търсят , с парапланер ще е

    20:52 08.09.2026

  • 10 Смърф

    3 0 Отговор
    Кой ще плаща за този хеликоптер ?!?
    Този на собствен риск го прави това .
    Ей така и ония кърлеж Каролев се утрепа със сноуборд.
    Сега Каролевата е веселата и богата вдовица .

    20:55 08.09.2026

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