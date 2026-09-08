Кирил Вълчев: Който иска да води другите, трябва да е готов да им бъде слуга

Започнах изказването си пред инициативния комитет с едни думи от завета на Свети Йоан Рилски, който съветва българите да живеят единодушно и единомислено. Той казва също, че който иска да води другите трябва да бъде слуга на другите. През всички тези десетилетия винаги съм искал да чуя от хората, които искат да водят останалите, че са готови да им служат. Сега на мен се падна изпитанието на такава висока позиция да покажа не тези, на които задавах въпроси. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев в предаването „Още от деня” по БНТ.

По думите му в инициативния комитет влизат 200 души от елита на България, които символизират, това което искаме да покажем, че в нашата страна е възможно да живеем в съгласие по важните въпроси, които стоят пред България.

Дори Конституцията в на пръв поглед неща, които изглеждат насочени към коректив, целят да бъдат постигнати още по-големи съгласие. Ако президентът върне един закон с вето, голямата цел е правната уредба на някой въпрос, че повече хора да се съгласят с нея, обясни Вълчев.

Ние с г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог, с разговор. Президентската институция не е място за двама души, които да коментират първи всеки въпрос, да бъдат полюс, да бъдат барикада, да налагат мнението си, напротив – пак Конституцията така е подредила нещата, че преди всяко важно решение да има консултации. Много добре знам докъде се простират правомощията на вицепрезидента. Радвам се, че благодарение на богатия опит на г-жа Йотова имаме общо разбиране какво съгласие трябва да намерим с гражданството. Нашите хора с български произход да получават по-лесно гражданство, но това да бъде свързано с познаването на български, биография, история. Имаме общо съгласие и по темата с представянето на България по света, посочи той.

Аз не съм бил част от никоя партия и се надявам г-жа Йотова да ми помогне в голямата кауза, която преследваме - съгласие, разговор, стигане до общи решения за България, заяви още кандидатът за вицепрезидент.

Според него президентството не трябва да бъде барикада. "С годините, които натрупахме имаме големият шанс да се успокоим като народ, не можем да живеем във вечна караница. Трябва да търсим начин да намираме общи решения. Голямата ни кауза трябва да бъде нашите деца да остават тук в България. Нашите сънародници да намират все повече причини да се връщат. Виждам себе си, като още един гарант за България в Европа".