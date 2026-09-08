Кирил Вълчев: Който иска да води другите, трябва да е готов да им бъде слуга

Започнах изказването си пред инициативния комитет с едни думи от завета на Свети Йоан Рилски, който съветва българите да живеят единодушно и единомислено. Той казва също, че който иска да води другите трябва да бъде слуга на другите. През всички тези десетилетия винаги съм искал да чуя от хората, които искат да водят останалите, че са готови да им служат. Сега на мен се падна изпитанието на такава висока позиция да покажа не тези, на които задавах въпроси. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев в предаването „Още от деня” по БНТ.
По думите му в инициативния комитет влизат 200 души от елита на България, които символизират, това което искаме да покажем, че в нашата страна е възможно да живеем в съгласие по важните въпроси, които стоят пред България.
Дори Конституцията в на пръв поглед неща, които изглеждат насочени към коректив, целят да бъдат постигнати още по-големи съгласие. Ако президентът върне един закон с вето, голямата цел е правната уредба на някой въпрос, че повече хора да се съгласят с нея, обясни Вълчев.
Ние с г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог, с разговор. Президентската институция не е място за двама души, които да коментират първи всеки въпрос, да бъдат полюс, да бъдат барикада, да налагат мнението си, напротив – пак Конституцията така е подредила нещата, че преди всяко важно решение да има консултации. Много добре знам докъде се простират правомощията на вицепрезидента. Радвам се, че благодарение на богатия опит на г-жа Йотова имаме общо разбиране какво съгласие трябва да намерим с гражданството. Нашите хора с български произход да получават по-лесно гражданство, но това да бъде свързано с познаването на български, биография, история. Имаме общо съгласие и по темата с представянето на България по света, посочи той.
Аз не съм бил част от никоя партия и се надявам г-жа Йотова да ми помогне в голямата кауза, която преследваме - съгласие, разговор, стигане до общи решения за България, заяви още кандидатът за вицепрезидент.
Според него президентството не трябва да бъде барикада. "С годините, които натрупахме имаме големият шанс да се успокоим като народ, не можем да живеем във вечна караница. Трябва да търсим начин да намираме общи решения. Голямата ни кауза трябва да бъде нашите деца да остават тук в България. Нашите сънародници да намират все повече причини да се връщат. Виждам себе си, като още един гарант за България в Европа".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
20:52 08.09.2026
2 ДАНС да провери Йотова
Коментиран от #13
20:54 08.09.2026
3 Хахахаха
20:55 08.09.2026
4 Поговорка
20:55 08.09.2026
5 Пич
И така сдаде цялата власт в ръцете на дъртите комунисти и ченгета от ДС!!!
Коментиран от #22
20:56 08.09.2026
6 Хмм
Коментиран от #9
20:57 08.09.2026
7 ЧЕ СТЕ СЛУГИ , СЛУГИ СТЕ , НО НА
Коментиран от #20
20:57 08.09.2026
8 номенклатурата
20:58 08.09.2026
9 Глупости
До коментар #6 от "Хмм":В новата ни история няма друг, който да беше толкова бързо намразен, колкото Радев!
20:59 08.09.2026
10 Последния Софиянец
20:59 08.09.2026
11 ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ СА ЦИРК .........
21:01 08.09.2026
12 Точка
21:01 08.09.2026
13 ДАНС ДА ПРОВЕРИ ЙОТОВА , СЕ ЕДНО
До коментар #2 от "ДАНС да провери Йотова":ВЪЛКЪТ ДА ПРОВЕРИ ОВЦЕТЕ !
21:03 08.09.2026
14 Не вярвам на оядени
21:05 08.09.2026
15 Няааа
21:06 08.09.2026
16 ПУРКО
Коментиран от #25
21:07 08.09.2026
17 Държавата на шараните
21:07 08.09.2026
18 Ще повярвам на депутатските
21:08 08.09.2026
19 Горски
Коментиран от #23
21:10 08.09.2026
20 Копейските врагове са
До коментар #7 от "ЧЕ СТЕ СЛУГИ , СЛУГИ СТЕ , НО НА":приятели на българския народ.
Коцето пак те е преметнал. И все му се хващаш.
21:10 08.09.2026
21 3.14К
21:12 08.09.2026
22 Я стига!
До коментар #5 от "Пич":Чевеникаквото Коце има само 4 %.
Коментиран от #27
21:12 08.09.2026
23 Няма смисъл да заработваш за Коцето
До коментар #19 от "Горски":Ще забраняваме нацистката му партия. Тичкай при Радинчо и Ивелинчо, Том и Джери.
21:14 08.09.2026
24 Каква
21:20 08.09.2026
25 Пари бе
До коментар #16 от "ПУРКО":Ако не са доходоносни са излишни.
Никой българин не иска да живее в бедна държава.
21:24 08.09.2026
26 Кириле
21:29 08.09.2026
27 Пич
До коментар #22 от "Я стига!":Я стига !!! Само до Коце ли ти се простира мисълта?
21:31 08.09.2026
28 Вие сте крадлива мафия
21:33 08.09.2026
29 хмм
21:43 08.09.2026
30 Матей 20:25-27
21:45 08.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Да така е ти гербавия боюв кадър
21:51 08.09.2026
33 Изказване на елин човечец
Инициативен комитет! Какъв е този инициативен комитет, след като Йотова сама се представи за кандидат президент?
Не трябва ли първо да се сформира комитет, който да издигне , която и да е кандидатура. Нещо налудничаво има тук. Излиза. Че Йотова издига някакъв свой комитет, абе мани, мани!
Коментиран от #35
21:52 08.09.2026
34 Анонимен
21:53 08.09.2026
35 Да припаднеш
До коментар #33 от "Изказване на елин човечец":Лили Иванова, Вежи Рашидов и всички останали в този комитет са някаква плява!
21:54 08.09.2026
36 НИЩО МУ НЯМА
КИРИЛ ФЪРГА ЯИЙЦА ПО ПАРЛАМЕНТА
ЮЛИАНА МУ ПЕЕ.. КЪДЕ СИ ТИ
ЛЮБОВ НАРОДНА.. 😀...
ГЮРО ПРАИ БИЗНС А КНДЮ
ГИ ПРЪСКА ВСИЧКИ С ЛЮТИВ ГАЗ 😀
21:55 08.09.2026
37 Този екскурзиант
22:09 08.09.2026