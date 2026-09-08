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Кирил Вълчев: Който иска да води другите, трябва да е готов да им бъде слуга

Кирил Вълчев: Който иска да води другите, трябва да е готов да им бъде слуга

8 Септември, 2026 20:51 776 37

  • кирил вълчев-
  • вицепрезидент-
  • иляна йотова

През всички тези десетилетия винаги съм искал да чуя от хората, които искат да водят останалите, че са готови да им служат. Сега на мен се падна изпитанието на такава висока позиция да покажа не тези, на които задавах въпроси

Кирил Вълчев: Който иска да води другите, трябва да е готов да им бъде слуга - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започнах изказването си пред инициативния комитет с едни думи от завета на Свети Йоан Рилски, който съветва българите да живеят единодушно и единомислено. Той казва също, че който иска да води другите трябва да бъде слуга на другите. През всички тези десетилетия винаги съм искал да чуя от хората, които искат да водят останалите, че са готови да им служат. Сега на мен се падна изпитанието на такава висока позиция да покажа не тези, на които задавах въпроси. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев в предаването „Още от деня” по БНТ.

По думите му в инициативния комитет влизат 200 души от елита на България, които символизират, това което искаме да покажем, че в нашата страна е възможно да живеем в съгласие по важните въпроси, които стоят пред България.

Дори Конституцията в на пръв поглед неща, които изглеждат насочени към коректив, целят да бъдат постигнати още по-големи съгласие. Ако президентът върне един закон с вето, голямата цел е правната уредба на някой въпрос, че повече хора да се съгласят с нея, обясни Вълчев.

Ние с г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог, с разговор. Президентската институция не е място за двама души, които да коментират първи всеки въпрос, да бъдат полюс, да бъдат барикада, да налагат мнението си, напротив – пак Конституцията така е подредила нещата, че преди всяко важно решение да има консултации. Много добре знам докъде се простират правомощията на вицепрезидента. Радвам се, че благодарение на богатия опит на г-жа Йотова имаме общо разбиране какво съгласие трябва да намерим с гражданството. Нашите хора с български произход да получават по-лесно гражданство, но това да бъде свързано с познаването на български, биография, история. Имаме общо съгласие и по темата с представянето на България по света, посочи той.

Аз не съм бил част от никоя партия и се надявам г-жа Йотова да ми помогне в голямата кауза, която преследваме - съгласие, разговор, стигане до общи решения за България, заяви още кандидатът за вицепрезидент.

Според него президентството не трябва да бъде барикада. "С годините, които натрупахме имаме големият шанс да се успокоим като народ, не можем да живеем във вечна караница. Трябва да търсим начин да намираме общи решения. Голямата ни кауза трябва да бъде нашите деца да остават тук в България. Нашите сънародници да намират все повече причини да се връщат. Виждам себе си, като още един гарант за България в Европа".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    18 0 Отговор
    Мунчовица си мисли, че ще хване медиите с това мекотело дошло от БТА.

    20:52 08.09.2026

  • 2 ДАНС да провери Йотова

    14 1 Отговор
    на колко руски шпиона даде българско гражданство!

    Коментиран от #13

    20:54 08.09.2026

  • 3 Хахахаха

    15 0 Отговор
    Нов циркаджия излезе.

    20:55 08.09.2026

  • 4 Поговорка

    11 1 Отговор
    Не слагай всички яйца в една кошница. Народе.......мисли!!

    20:55 08.09.2026

  • 5 Пич

    17 3 Отговор
    Който иска да бъде кретен, да гласува за Радевистите!!!
    И така сдаде цялата власт в ръцете на дъртите комунисти и ченгета от ДС!!!

    Коментиран от #22

    20:56 08.09.2026

  • 6 Хмм

    10 4 Отговор
    неприятни са ми и двамата, но зад тях стои Радев, а той сега е в позицията "и магаре да ви предложа..."

    Коментиран от #9

    20:57 08.09.2026

  • 7 ЧЕ СТЕ СЛУГИ , СЛУГИ СТЕ , НО НА

    5 2 Отговор
    НАШИТЕ ВРАГОВЕ ! А ПРИЯТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ ВРАГОВЕ СА СЪЩО НАШИ ВРАГОВЕ , ГЮРОВ - КАНДЕВ СА КАТО ВАС - КОЙТО ГЛАСУВА ЗА ВАС СЪЩО Е ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ ! ВИЕ СТЕ МАФИЯТА И СТЕ ПРОДАЖНИЦИ !

    Коментиран от #20

    20:57 08.09.2026

  • 8 номенклатурата

    10 1 Отговор
    Г-жа Йотова нямаше куража да свика КНС, за да не си повреди инерционния имидж и е президентка фигурант с посещения на масовки за пред журналистите.

    20:58 08.09.2026

  • 9 Глупости

    21 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    В новата ни история няма друг, който да беше толкова бързо намразен, колкото Радев!

    20:59 08.09.2026

  • 10 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Този е завършил школата Маршал във Вашингтон.Слуга на Ционистите.

    20:59 08.09.2026

  • 11 ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ СА ЦИРК .........

    5 2 Отговор
    БОЙКО РАБОТЕШЕ ПО ТАЗИ СХЕМА И ВСИЧКИТЕ БЯХА БОКЛУЦИ И ПРЕСТЪПНИЦИ !

    21:01 08.09.2026

  • 12 Точка

    10 0 Отговор
    Нарцистичен персонаж.

    21:01 08.09.2026

  • 13 ДАНС ДА ПРОВЕРИ ЙОТОВА , СЕ ЕДНО

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДАНС да провери Йотова":

    ВЪЛКЪТ ДА ПРОВЕРИ ОВЦЕТЕ !

    21:03 08.09.2026

  • 14 Не вярвам на оядени

    11 0 Отговор
    слуги.

    21:05 08.09.2026

  • 15 Няааа

    9 1 Отговор
    Мдаа, още един "Слуга народа".

    21:06 08.09.2026

  • 16 ПУРКО

    6 1 Отговор
    Слуги му трябват на народа , слуги

    Коментиран от #25

    21:07 08.09.2026

  • 17 Държавата на шараните

    11 2 Отговор
    Добре че децата ми се спасиха като напуснаха държавата Няма спасение от комунистите Искам много да се върнат но по добре да си стоят там

    21:07 08.09.2026

  • 18 Ще повярвам на депутатските

    10 0 Отговор
    и президентските лакърдии, когато заплатите им станат слугински, а нашите господарски, инак да не ме лъжат, че са ми слуги.

    21:08 08.09.2026

  • 19 Горски

    5 3 Отговор
    Идиотова и Вълчо са представители на евролибералният фашизъм който унищожи Европа и на канцеларските плъхове некадърници които ламтят за държавната хранилка.Тази длъжност Президент е паразитна длъжност която като пиявица смуче държавният бюджет и народа.Едни екскурзиянти и безполезници на гърба на народа. Българяните ще изберат отново някой чужд слуга и ще чакат различен резултат. Класика. За сега само доц Димов има нещо в главата.

    Коментиран от #23

    21:10 08.09.2026

  • 20 Копейските врагове са

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "ЧЕ СТЕ СЛУГИ , СЛУГИ СТЕ , НО НА":

    приятели на българския народ.
    Коцето пак те е преметнал. И все му се хващаш.

    21:10 08.09.2026

  • 21 3.14К

    7 2 Отговор
    Тоя слуга на народа за първият си мандат в БТА обеща да посети всички държави и го направи на държавни разноски. Всички назначени от герб имат неограничен потенциал да усвояват държавни пари!

    21:12 08.09.2026

  • 22 Я стига!

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Чевеникаквото Коце има само 4 %.

    Коментиран от #27

    21:12 08.09.2026

  • 23 Няма смисъл да заработваш за Коцето

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Горски":

    Ще забраняваме нацистката му партия. Тичкай при Радинчо и Ивелинчо, Том и Джери.

    21:14 08.09.2026

  • 24 Каква

    4 0 Отговор
    физиономия на подлец , какви клишета без стойност , какъв слуга , какви пет лева , бе ? И обувките ми няма да дам да чистиш !

    21:20 08.09.2026

  • 25 Пари бе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ПУРКО":

    Ако не са доходоносни са излишни.
    Никой българин не иска да живее в бедна държава.

    21:24 08.09.2026

  • 26 Кириле

    0 0 Отговор
    Кирил а всички тия дето ни език, ни история, ни биография имаха, а майчиния им език се говори извън държавата, но взеха български паспорти какво ще ги правим , Кириле? Закона трябва да се промени инак същото ще си остане , като една палачинки обърната наопаки.

    21:29 08.09.2026

  • 27 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Я стига!":

    Я стига !!! Само до Коце ли ти се простира мисълта?

    21:31 08.09.2026

  • 28 Вие сте крадлива мафия

    6 0 Отговор
    Прекалено скъпи и крадливи "слуги" сте

    21:33 08.09.2026

  • 29 хмм

    3 0 Отговор
    Егати слугите - с охрана, със служебен транспорт, с минимум 10 000 евро заплата и после със същата пенсия. Аз за такива слуги не съм чувал, но не бих имал нищо против да бъда такъв слуга. Между другото, този Вълчев изглежда доста нелепо.

    21:43 08.09.2026

  • 30 Матей 20:25-27

    0 0 Отговор
    Така пише и в Библията, но политиците вярват само в себе си.

    21:45 08.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да така е ти гербавия боюв кадър

    1 0 Отговор
    стана слуга на рундите по договорка на Бою и Радю. Хората не са тъпи ама ти си!

    21:51 08.09.2026

  • 33 Изказване на елин човечец

    4 0 Отговор
    Такова падение България никога не е преживявала!
    Инициативен комитет! Какъв е този инициативен комитет, след като Йотова сама се представи за кандидат президент?
    Не трябва ли първо да се сформира комитет, който да издигне , която и да е кандидатура. Нещо налудничаво има тук. Излиза. Че Йотова издига някакъв свой комитет, абе мани, мани!

    Коментиран от #35

    21:52 08.09.2026

  • 34 Анонимен

    1 0 Отговор
    За да назначи свои слуги в президенството Радев забрани бюлетината хахахаха Егати скапаната държава и измислените избори в кавички Кой нормален ще гласува с ала балата

    21:53 08.09.2026

  • 35 Да припаднеш

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Изказване на елин човечец":

    Лили Иванова, Вежи Рашидов и всички останали в този комитет са някаква плява!

    21:54 08.09.2026

  • 36 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ЗИМАТА НА ИЛЯДА ДЕВЕТСТОТИН 97г.
    КИРИЛ ФЪРГА ЯИЙЦА ПО ПАРЛАМЕНТА
    ЮЛИАНА МУ ПЕЕ.. КЪДЕ СИ ТИ
    ЛЮБОВ НАРОДНА.. 😀...
    ГЮРО ПРАИ БИЗНС А КНДЮ
    ГИ ПРЪСКА ВСИЧКИ С ЛЮТИВ ГАЗ 😀

    21:55 08.09.2026

  • 37 Този екскурзиант

    0 0 Отговор
    ще си гарантира да му плащаме още екскурзии, ама вече с почести и лукс.

    22:09 08.09.2026

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