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Иран твърди, че е пленил американски подводен дрон в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Иран твърди, че е пленил американски подводен дрон в Ормузкия проток

8 Септември, 2026 21:15 1 007 23

  • иран-
  • ормузки проток-
  • сащ-
  • дрон

Стратегическият Ормузки проток е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари

Иран твърди, че е пленил американски подводен дрон в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е пленил американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток. Ислямската република държи блокиран пролива от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

КГИР заяви, че днес на разсъмване е "пленил един от най‑съвременните подводни дронове на американската армия при входа на Ормузкия проток", според комюнике, разпространено от държавната телевизия.

"Изображения на подводния апарат ще бъдат предоставени в следващите часове", добавя комюникето.

Според иранските медии този подводен апарат се използва за мисии по "разузнаване и наблюдение на морското дъно, инспекция на подводни кабели и тръбопроводи, картографиране на морското дъно и откриване на мини".

Стратегическият Ормузки проток, през който преди войната преминаваше една пета от световните въглеводороди, е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари след израелско‑американски удари по Иран. В отговор САЩ блокираха иранските пристанища.

Иран изисква корабите да получават разрешение, за да преминат през протока, уверявайки, че няма да има връщане към режима на свободна навигация, който съществуваше преди войната. Той се стреми също да наложи такси за обслужване на корабите, преминаващи през протока – мярка, категорично отхвърляна от Вашингтон и няколко държави от региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иранците камикадзета ли са?

    3 27 Отговор
    Колко време мислят да оцелеят покрай този дрон?

    21:18 08.09.2026

  • 2 Пич

    31 3 Отговор
    Сега САЩ ще се гърчат!!! Първо ще отричат, после - ще омаловажават!!!
    Няма нищо маловажно - Иран не е гепил дрон, Иран е гепил технологии!!!

    21:18 08.09.2026

  • 3 Сега

    3 9 Отговор
    ще го съдят ли?

    21:21 08.09.2026

  • 4 Кина

    19 5 Отговор
    Вземете си дърва , въглища и свещи за зимата ..! Коледния подарък от Дони съчмата ще е ЛОШ.!

    21:21 08.09.2026

  • 5 Джон Рамбоу

    2 18 Отговор
    Да бяха заложили самовзривяване да не попада във вражески ръце.

    Коментиран от #6

    21:22 08.09.2026

  • 6 Де акъл

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Джон Рамбоу":

    У кравар бре

    21:25 08.09.2026

  • 7 Боруна Лом

    21 4 Отговор
    УРАААА, РАЗКОСТЕТЕ ГО ЗАЕДНО С БРАТУШКИТЕ И КИТАЙЦИТЕ, КАКТО СТЕЛТА В СЪРБИЯ 1999..

    Коментиран от #8, #10, #12

    21:25 08.09.2026

  • 8 И като го разкостиха кво?

    2 13 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Разбраха колко са изостанали. А ти да си виждал F-114 някъде, освен в музей?

    Коментиран от #15

    21:29 08.09.2026

  • 9 да питам

    5 5 Отговор
    С рибарски мрежи ли ? 🤔

    21:29 08.09.2026

  • 10 Ахаа

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Ким Чо ше се разсърди .. милиционер

    21:31 08.09.2026

  • 11 Зайо Байо

    10 3 Отговор
    Браво на Иран ! Борят се срещу АГРЕСОРИТЕ от САЩ и ИЗРАЕЛ !
    Русия ли е виновна пак ? И Путин ?

    21:32 08.09.2026

  • 12 ТИХ ТРУД

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Голема бързина .

    21:33 08.09.2026

  • 13 А50

    15 4 Отговор
    Иранците показаха и снимки на целия дрон как го вадят от водата. Оранците продължават да изумяват тези хора са уникални и вместо да развиваме партньорство и сътрудничество с тях ние се омазахме в кафяво. Така и не разбраха, че не ни е страх от ирански удари, а съжаляваме за пропиляното добро отношение на иранците към нас.

    Коментиран от #18

    21:36 08.09.2026

  • 14 Дуит

    1 9 Отговор
    Ако това е вярно, значи някой предава интересите на Щатите.отвътре!!

    21:38 08.09.2026

  • 15 А50

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "И като го разкостиха кво?":

    Фъ114 не, но Фъ117 има и в сръбски музей само че на парчета

    21:39 08.09.2026

  • 16 ХУБАВИ ВЕСТИ

    8 2 Отговор
    ДАЙ ПО ЧЕСТО ДА БЪДАТ.

    21:41 08.09.2026

  • 17 Фалирала кравария

    5 1 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    21:45 08.09.2026

  • 18 гост

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "А50":

    Ти добре ли си,с тези фанатици какво общо искаш да имаме...

    Коментиран от #20

    21:47 08.09.2026

  • 19 Мярка, категорично отхвърляна

    4 1 Отговор
    А какво не му хареса на Вашингтон, когато корабоплаването през Ормуз си бе свободно без такси?
    Та нали сега Иран трябва да компенсира нанесените му без причина щети?

    "Иран... се стреми също да наложи такси за обслужване на корабите, преминаващи през протока – мярка, категорично отхвърляна от Вашингтон..."

    21:53 08.09.2026

  • 20 А50

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    Първо не са фанатици, второ са древна цивилизация 20 пъти по стара от кравария, трето имаме общи корени, четвърто те имаха много добро отношиние към нас, не началншческо като сащките посланници у нас. Развалихме си отношенията с приятелите, но сме в клуба на елитните терористи

    Коментиран от #22, #23

    22:01 08.09.2026

  • 21 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    Да плениш дрон?!? А дрона предал ли се е?

    22:06 08.09.2026

  • 22 Добави и един атентат

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "А50":

    Дето тези приятели ни спретнаха в Сарафово.

    22:07 08.09.2026

  • 23 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "А50":

    Какво е А50 ? Онуй , невидимото ли ?!

    22:09 08.09.2026

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