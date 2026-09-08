Иран твърди, че е пленил американски подводен дрон в Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е пленил американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток. Ислямската република държи блокиран пролива от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.
КГИР заяви, че днес на разсъмване е "пленил един от най‑съвременните подводни дронове на американската армия при входа на Ормузкия проток", според комюнике, разпространено от държавната телевизия.
"Изображения на подводния апарат ще бъдат предоставени в следващите часове", добавя комюникето.
Според иранските медии този подводен апарат се използва за мисии по "разузнаване и наблюдение на морското дъно, инспекция на подводни кабели и тръбопроводи, картографиране на морското дъно и откриване на мини".
Стратегическият Ормузки проток, през който преди войната преминаваше една пета от световните въглеводороди, е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари след израелско‑американски удари по Иран. В отговор САЩ блокираха иранските пристанища.
Иран изисква корабите да получават разрешение, за да преминат през протока, уверявайки, че няма да има връщане към режима на свободна навигация, който съществуваше преди войната. Той се стреми също да наложи такси за обслужване на корабите, преминаващи през протока – мярка, категорично отхвърляна от Вашингтон и няколко държави от региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иранците камикадзета ли са?
21:18 08.09.2026
2 Пич
Няма нищо маловажно - Иран не е гепил дрон, Иран е гепил технологии!!!
21:18 08.09.2026
3 Сега
21:21 08.09.2026
4 Кина
21:21 08.09.2026
5 Джон Рамбоу
Коментиран от #6
21:22 08.09.2026
6 Де акъл
До коментар #5 от "Джон Рамбоу":У кравар бре
21:25 08.09.2026
7 Боруна Лом
Коментиран от #8, #10, #12
21:25 08.09.2026
8 И като го разкостиха кво?
До коментар #7 от "Боруна Лом":Разбраха колко са изостанали. А ти да си виждал F-114 някъде, освен в музей?
Коментиран от #15
21:29 08.09.2026
9 да питам
21:29 08.09.2026
10 Ахаа
До коментар #7 от "Боруна Лом":Ким Чо ше се разсърди .. милиционер
21:31 08.09.2026
11 Зайо Байо
Русия ли е виновна пак ? И Путин ?
21:32 08.09.2026
12 ТИХ ТРУД
До коментар #7 от "Боруна Лом":Голема бързина .
21:33 08.09.2026
13 А50
Коментиран от #18
21:36 08.09.2026
14 Дуит
21:38 08.09.2026
15 А50
До коментар #8 от "И като го разкостиха кво?":Фъ114 не, но Фъ117 има и в сръбски музей само че на парчета
21:39 08.09.2026
16 ХУБАВИ ВЕСТИ
21:41 08.09.2026
17 Фалирала кравария
21:45 08.09.2026
18 гост
До коментар #13 от "А50":Ти добре ли си,с тези фанатици какво общо искаш да имаме...
Коментиран от #20
21:47 08.09.2026
19 Мярка, категорично отхвърляна
Та нали сега Иран трябва да компенсира нанесените му без причина щети?
"Иран... се стреми също да наложи такси за обслужване на корабите, преминаващи през протока – мярка, категорично отхвърляна от Вашингтон..."
21:53 08.09.2026
20 А50
До коментар #18 от "гост":Първо не са фанатици, второ са древна цивилизация 20 пъти по стара от кравария, трето имаме общи корени, четвърто те имаха много добро отношиние към нас, не началншческо като сащките посланници у нас. Развалихме си отношенията с приятелите, но сме в клуба на елитните терористи
Коментиран от #22, #23
22:01 08.09.2026
21 ха, ха, ха...
22:06 08.09.2026
22 Добави и един атентат
До коментар #20 от "А50":Дето тези приятели ни спретнаха в Сарафово.
22:07 08.09.2026
23 да питам
До коментар #20 от "А50":Какво е А50 ? Онуй , невидимото ли ?!
22:09 08.09.2026