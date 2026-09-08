Пулев: България е отворена за китайски инвестиции и е готова за ново ниво на индустриално партньорство

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев участва в Сямън в официалното откриване на 26-ия Китайски международен панаир за инвестиции и търговия (CIFIT). Международният форум беше открит от вицепрезидента на Китайската народна република Хан Джън.
CIFIT е сред най-значимите международни събития в Азия в областта на инвестициите, търговията и икономическото сътрудничество. Всяка година форумът събира представители на държавни институции, инвеститори и компании от редица държави. Тази година официални държави партньори на форума са Финландия и Саудитска Арабия.
В изказването си при откриването министър Пулев подчерта, че България е отворена за китайски инвестиции и е готова за ново ниво на индустриално и икономическо партньорство.
„Това е четвъртото ми посещение в Китай през последните две години. И всяко следващо посещение затвърждава убеждението ми, че потенциалът за развитие на отношенията между България и Китай е много по-голям“, заяви Пулев.
По думите му България е един от най-старите приятели на Китай. „Страната ни е едва втората държава в света, установила дипломатически отношения с новосъздадената Китайска народна република. Ние сме наследили това приятелство, но нашата отговорност е да го превърнем във възможност“, посочи министърът.
Пулев подчерта, че България навлиза в нов политически етап и разполага със стабилно парламентарно мнозинство и реформаторски настроено правителство с ясна амбиция да ускори икономическата трансформация на страната.
„Това създава изключителен прозорец от възможности. Имаме политическа стабилност. Имаме политическа воля. И най-важното – имаме способността да действаме“, заяви вицепремиерът.
Той отбеляза, че страната работи за изграждането на предвидима и конкурентна бизнес среда, която да насърчава дългосрочните инвестиции и да създава висококачествени работни места.
„Виждаме огромни възможности за партньорство в инфраструктурата, енергетиката, индустрията, иновациите и свързаността. Политическата добра воля е налице. Стабилността е налице. Възможността е налице. Сега е време да бъдем амбициозни“, подчерта Пулев.
В рамките на CIFIT се проведе и българо-китайски бизнес форум, посветен на насърчаването на инвестициите в България. В него участваха около 100 представители на компании и институции от България и Китай, които обсъдиха конкретни възможности за бъдещо партньорство.
Форумът беше открит от заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова. В рамките на събитието бяха представени възможностите за инвестиции в България, както и потенциалът за развитие на двустранното икономическо сътрудничество.
Българската делегация представи пред китайския бизнес възможности за инвестиции в редица стратегически сектори, сред които автомобилната индустрия, електрониката, енергетиката, производството и други високотехнологични производства с висока добавена стойност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бай Ганьо
Коментиран от #8, #9, #10
18:10 08.09.2026
3 Те Българите инвестират
18:10 08.09.2026
4 Българин 🇧🇬
Коментиран от #14
18:11 08.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробар
До коментар #1 от "честен ционист":България е със силните. Кравите и Урсулът са бити карти.
Коментиран от #21
18:13 08.09.2026
7 зоро
Коментиран от #12
18:13 08.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Говедо просто
Коментиран от #15
18:18 08.09.2026
12 Българин 🇧🇬
До коментар #7 от "зоро":То и злато , и находища ни ограбиха кравите и М.ърсула , но мисля , че ще проявят интерес към магистралите ! Особено след като урсулите опитват да преградят пътя им през Русия и Украйна , а турчолята смятат да ги доят по пътя през Азърбайджан. .
18:18 08.09.2026
13 Малее
18:19 08.09.2026
14 Факт
До коментар #4 от "Българин 🇧🇬":Забравил си и руското знаме до българското,няма да вземеш надник днес!
18:19 08.09.2026
15 Леле - леле ! 🤔
До коментар #11 от "Говедо просто":При вагоните злато , които ежегодно даваш на американците , и милион на ден за турските държавни тръби "Боташ" , кога се сети да си патриот , бе ?
Коментиран от #16
18:21 08.09.2026
16 Факт
До коментар #15 от "Леле - леле ! 🤔":Когато осъзнах,че след 89та същите червени боклуци продължават да раздават държавата!
18:24 08.09.2026
17 Да бе
Коментиран от #20
18:26 08.09.2026
18 Ззззз
18:27 08.09.2026
19 Готови !
Клякане !
18:28 08.09.2026
20 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #17 от "Да бе":Ми сложи си завод за немски химически барут под терасата , бе ! Защо го пращаш при българите ?
18:30 08.09.2026
21 Премита Боклука !
До коментар #6 от "Гробар":-------------- !
18:31 08.09.2026
22 хаха
Явно защото никой не иска да има нищо общо с тях, защото са крадливи корупционери и рекетьори.
Как е сган? Що не им пуснете и език?
Не случайно инвеститорите ви напускат.
18:34 08.09.2026
23 Сульо и
18:48 08.09.2026
24 Тези
18:49 08.09.2026
25 Искам да видя
18:51 08.09.2026
26 млад еврас
Коментиран от #31
18:56 08.09.2026
27 Нексус
Най-накрая умни хора застанаха начело на държавата!
19:03 08.09.2026
28 Дзак
19:04 08.09.2026
29 Това се учи
- Да спечелиш пари от китайци е все едно от костенурка вълна да стрижеш!
А честито на вярващите
Коментиран от #30
19:10 08.09.2026
30 Айде бе
До коментар #29 от "Това се учи":Печеленето на пари не е всичко на този свят.
Ако някой ти построи качествена автомагистрала или високоскоростно ЖеПе линия за 5 пъти по-малка сума отколкото крадците мутромафиоти от Герб и ти ги ползваш десетилетия наред , трудно можеш да измериш нещата с пари.
ОПГ Герб строеше магистрала за 50 милиона лева на километър. От парите за всеки километър магистрала можеше да бъде построена по една модерна детска болница, която все още нямаме заради тях.
100 километра - 100 болници! По разценки на мутромафиотите от Герб
Коментиран от #33, #34
19:19 08.09.2026
31 Един
До коментар #26 от "млад еврас":По интересува се какво е станало в гр. Бор Сърбия и продадените мини и сръбска земя.
19:19 08.09.2026
32 Притиснили са се
Няма лошо.
За скъпите стоки трябва платежоспособно население.
Няма да си фалирам всеки нов бизнес я!
19:20 08.09.2026
33 Да бе…
До коментар #30 от "Айде бе":Елементарно разсъждаваш. Язък, че много си писал. Такава магистрала дето си описал, китаеца може и да я построи, но ще ти я обвърже с 101 условия, от които всяко едно ще е в негова полза. Тоест: няма такава магистрала за такива пари!
19:25 08.09.2026
34 Глупости
До коментар #30 от "Айде бе":Къде е тази магистрала за 50 милиона на километър бе лъжец ? Те китайците ще ти я строят без пари ? Същата е цената и в Китай когато терена не е равнинен .К
Коментиран от #35
19:34 08.09.2026
35 Така де
До коментар #34 от "Глупости":Капитал : Скоростния път на юг от Мездра от днес (03.07.) вече е отворен за движение, като първите 13 км получиха разрешение за ползване от ДНСК. Те струваха общо над половин милиард лева и преминаха през поредица премеждия от 2019 г. насам.
Даже не говорим за магистрала!!
Толкоз по въпроса!
19:42 08.09.2026