Пулев: България е отворена за китайски инвестиции и е готова за ново ниво на индустриално партньорство

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев участва в Сямън в официалното откриване на 26-ия Китайски международен панаир за инвестиции и търговия (CIFIT). Международният форум беше открит от вицепрезидента на Китайската народна република Хан Джън.

CIFIT е сред най-значимите международни събития в Азия в областта на инвестициите, търговията и икономическото сътрудничество. Всяка година форумът събира представители на държавни институции, инвеститори и компании от редица държави. Тази година официални държави партньори на форума са Финландия и Саудитска Арабия.

В изказването си при откриването министър Пулев подчерта, че България е отворена за китайски инвестиции и е готова за ново ниво на индустриално и икономическо партньорство.

„Това е четвъртото ми посещение в Китай през последните две години. И всяко следващо посещение затвърждава убеждението ми, че потенциалът за развитие на отношенията между България и Китай е много по-голям“, заяви Пулев.

По думите му България е един от най-старите приятели на Китай. „Страната ни е едва втората държава в света, установила дипломатически отношения с новосъздадената Китайска народна република. Ние сме наследили това приятелство, но нашата отговорност е да го превърнем във възможност“, посочи министърът.

Пулев подчерта, че България навлиза в нов политически етап и разполага със стабилно парламентарно мнозинство и реформаторски настроено правителство с ясна амбиция да ускори икономическата трансформация на страната.

„Това създава изключителен прозорец от възможности. Имаме политическа стабилност. Имаме политическа воля. И най-важното – имаме способността да действаме“, заяви вицепремиерът.

Той отбеляза, че страната работи за изграждането на предвидима и конкурентна бизнес среда, която да насърчава дългосрочните инвестиции и да създава висококачествени работни места.

„Виждаме огромни възможности за партньорство в инфраструктурата, енергетиката, индустрията, иновациите и свързаността. Политическата добра воля е налице. Стабилността е налице. Възможността е налице. Сега е време да бъдем амбициозни“, подчерта Пулев.

В рамките на CIFIT се проведе и българо-китайски бизнес форум, посветен на насърчаването на инвестициите в България. В него участваха около 100 представители на компании и институции от България и Китай, които обсъдиха конкретни възможности за бъдещо партньорство.

Форумът беше открит от заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова. В рамките на събитието бяха представени възможностите за инвестиции в България, както и потенциалът за развитие на двустранното икономическо сътрудничество.

Българската делегация представи пред китайския бизнес възможности за инвестиции в редица стратегически сектори, сред които автомобилната индустрия, електрониката, енергетиката, производството и други високотехнологични производства с висока добавена стойност.