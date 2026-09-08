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Пулев: България е отворена за китайски инвестиции и е готова за ново ниво на индустриално партньорство

Пулев: България е отворена за китайски инвестиции и е готова за ново ниво на индустриално партньорство

8 Септември, 2026 18:05 702 35

  • александър пулев-
  • сямън-
  • китайски инвестиции

Около 100 компании от България и Китай участваха в съвместен бизнес форум в Сямън

Пулев: България е отворена за китайски инвестиции и е готова за ново ниво на индустриално партньорство - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев участва в Сямън в официалното откриване на 26-ия Китайски международен панаир за инвестиции и търговия (CIFIT). Международният форум беше открит от вицепрезидента на Китайската народна република Хан Джън.

CIFIT е сред най-значимите международни събития в Азия в областта на инвестициите, търговията и икономическото сътрудничество. Всяка година форумът събира представители на държавни институции, инвеститори и компании от редица държави. Тази година официални държави партньори на форума са Финландия и Саудитска Арабия.

В изказването си при откриването министър Пулев подчерта, че България е отворена за китайски инвестиции и е готова за ново ниво на индустриално и икономическо партньорство.

„Това е четвъртото ми посещение в Китай през последните две години. И всяко следващо посещение затвърждава убеждението ми, че потенциалът за развитие на отношенията между България и Китай е много по-голям“, заяви Пулев.

По думите му България е един от най-старите приятели на Китай. „Страната ни е едва втората държава в света, установила дипломатически отношения с новосъздадената Китайска народна република. Ние сме наследили това приятелство, но нашата отговорност е да го превърнем във възможност“, посочи министърът.

Пулев подчерта, че България навлиза в нов политически етап и разполага със стабилно парламентарно мнозинство и реформаторски настроено правителство с ясна амбиция да ускори икономическата трансформация на страната.

„Това създава изключителен прозорец от възможности. Имаме политическа стабилност. Имаме политическа воля. И най-важното – имаме способността да действаме“, заяви вицепремиерът.

Той отбеляза, че страната работи за изграждането на предвидима и конкурентна бизнес среда, която да насърчава дългосрочните инвестиции и да създава висококачествени работни места.

„Виждаме огромни възможности за партньорство в инфраструктурата, енергетиката, индустрията, иновациите и свързаността. Политическата добра воля е налице. Стабилността е налице. Възможността е налице. Сега е време да бъдем амбициозни“, подчерта Пулев.

В рамките на CIFIT се проведе и българо-китайски бизнес форум, посветен на насърчаването на инвестициите в България. В него участваха около 100 представители на компании и институции от България и Китай, които обсъдиха конкретни възможности за бъдещо партньорство.

Форумът беше открит от заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова. В рамките на събитието бяха представени възможностите за инвестиции в България, както и потенциалът за развитие на двустранното икономическо сътрудничество.

Българската делегация представи пред китайския бизнес възможности за инвестиции в редица стратегически сектори, сред които автомобилната индустрия, електрониката, енергетиката, производството и други високотехнологични производства с висока добавена стойност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бай Ганьо

    5 1 Отговор
    България трябва да се отвори и боклуци като софиянеца и циониста еврейски да ги чисти мълчешката.

    Коментиран от #8, #9, #10

    18:10 08.09.2026

  • 3 Те Българите инвестират

    5 0 Отговор
    В Гърция е Европа, а китайците ще си счупат краката да тичат и да дават пари тука!

    18:10 08.09.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    3 3 Отговор
    Дано ! Изглежда там е бъдещето .

    Коментиран от #14

    18:11 08.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    България е със силните. Кравите и Урсулът са бити карти.

    Коментиран от #21

    18:13 08.09.2026

  • 7 зоро

    4 4 Отговор
    Китай никога няма да инвестира в България защото държавата е продадена на западните кърлежи може да има частично инвестиране или капка в морето..! Китайците пълнят пазара с машини , роботи включително и хуманоидни но не правят СЕРВИЗИ..Защото европееца е богат като се счупи купува НОВО..

    Коментиран от #12

    18:13 08.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Говедо просто

    8 4 Отговор
    Стига сте раздавали държавата на турци и китайци!

    Коментиран от #15

    18:18 08.09.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "зоро":

    То и злато , и находища ни ограбиха кравите и М.ърсула , но мисля , че ще проявят интерес към магистралите ! Особено след като урсулите опитват да преградят пътя им през Русия и Украйна , а турчолята смятат да ги доят по пътя през Азърбайджан. .

    18:18 08.09.2026

  • 13 Малее

    4 2 Отговор
    Пулевия дръпна килимчето изпод краката на китайския комунист Кокорчо. Първите паднаха в кърви, последните станаха първи.

    18:19 08.09.2026

  • 14 Факт

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българин 🇧🇬":

    Забравил си и руското знаме до българското,няма да вземеш надник днес!

    18:19 08.09.2026

  • 15 Леле - леле ! 🤔

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Говедо просто":

    При вагоните злато , които ежегодно даваш на американците , и милион на ден за турските държавни тръби "Боташ" , кога се сети да си патриот , бе ?

    Коментиран от #16

    18:21 08.09.2026

  • 16 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Леле - леле ! 🤔":

    Когато осъзнах,че след 89та същите червени боклуци продължават да раздават държавата!

    18:24 08.09.2026

  • 17 Да бе

    3 3 Отговор
    Кой ще инвестира в Мунчовото блато. ПП, ПБ е все тая. Гониме Рейнметал а се подлагаме на китайците.

    Коментиран от #20

    18:26 08.09.2026

  • 18 Ззззз

    3 1 Отговор
    Пулев , а не слагай агнето на вълка в устата . Кога продадеш нещо на китайците тогава говори за бизнес с тях , иначе културен обмен може Танцови състави , филми , книги .

    18:27 08.09.2026

  • 19 Готови !

    3 1 Отговор
    За Ново !

    Клякане !

    18:28 08.09.2026

  • 20 Да бе ,да ! 🤔

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да бе":

    Ми сложи си завод за немски химически барут под терасата , бе ! Защо го пращаш при българите ?

    18:30 08.09.2026

  • 21 Премита Боклука !

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    -------------- !

    18:31 08.09.2026

  • 22 хаха

    4 2 Отговор
    Байганьовците започнаха дупе да дават наляво-надясно. И то не от сега.

    Явно защото никой не иска да има нищо общо с тях, защото са крадливи корупционери и рекетьори.
    Как е сган? Що не им пуснете и език?
    Не случайно инвеститорите ви напускат.

    18:34 08.09.2026

  • 23 Сульо и

    3 1 Отговор
    Пульо чакат китайски инвестиции

    18:48 08.09.2026

  • 24 Тези

    3 3 Отговор
    Сърбия завладяха китайците. докараха китайци да управляват и работят.Тези ще ни ги докарат и няма гонене.Онези търсят разселване в глупави държави.

    18:49 08.09.2026

  • 25 Искам да видя

    1 3 Отговор
    Как китайците строят по 750 м магистрала на ден с роботи. И правят линии за скоростни влакове. Ако Мадяр сглупи, могат да пренесат завода на BYD при нас, макар, че имат вече такъв в Турция.

    18:51 08.09.2026

  • 26 млад еврас

    2 4 Отговор
    Ми по добре да ни завладеят китайците, поне вкарват индустрия и технология и строят, сега като ни владеят еврастите и унищожиха всичко, нямаме нищо, фалирали обезкостени и абсолютно зависими от парите на ЕС, но те кикитата и в ЕС изкупуват всичко на парче без пари, складове, фабрики, заводи, ве всичко.

    Коментиран от #31

    18:56 08.09.2026

  • 27 Нексус

    1 4 Отговор
    Браво на правителството на Радев!!!

    Най-накрая умни хора застанаха начело на държавата!

    19:03 08.09.2026

  • 28 Дзак

    2 2 Отговор
    Време беше България да се събуди!

    19:04 08.09.2026

  • 29 Това се учи

    2 2 Отговор
    В първи курс в университета.
    - Да спечелиш пари от китайци е все едно от костенурка вълна да стрижеш!
    А честито на вярващите

    Коментиран от #30

    19:10 08.09.2026

  • 30 Айде бе

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Това се учи":

    Печеленето на пари не е всичко на този свят.

    Ако някой ти построи качествена автомагистрала или високоскоростно ЖеПе линия за 5 пъти по-малка сума отколкото крадците мутромафиоти от Герб и ти ги ползваш десетилетия наред , трудно можеш да измериш нещата с пари.
    ОПГ Герб строеше магистрала за 50 милиона лева на километър. От парите за всеки километър магистрала можеше да бъде построена по една модерна детска болница, която все още нямаме заради тях.
    100 километра - 100 болници! По разценки на мутромафиотите от Герб

    Коментиран от #33, #34

    19:19 08.09.2026

  • 31 Един

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "млад еврас":

    По интересува се какво е станало в гр. Бор Сърбия и продадените мини и сръбска земя.

    19:19 08.09.2026

  • 32 Притиснили са се

    0 0 Отговор
    Да не стана шефка, та осигуряват работа на населението.
    Няма лошо.
    За скъпите стоки трябва платежоспособно население.
    Няма да си фалирам всеки нов бизнес я!

    19:20 08.09.2026

  • 33 Да бе…

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Айде бе":

    Елементарно разсъждаваш. Язък, че много си писал. Такава магистрала дето си описал, китаеца може и да я построи, но ще ти я обвърже с 101 условия, от които всяко едно ще е в негова полза. Тоест: няма такава магистрала за такива пари!

    19:25 08.09.2026

  • 34 Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Айде бе":

    Къде е тази магистрала за 50 милиона на километър бе лъжец ? Те китайците ще ти я строят без пари ? Същата е цената и в Китай когато терена не е равнинен .К

    Коментиран от #35

    19:34 08.09.2026

  • 35 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Глупости":

    Капитал : Скоростния път на юг от Мездра от днес (03.07.) вече е отворен за движение, като първите 13 км получиха разрешение за ползване от ДНСК. Те струваха общо над половин милиард лева и преминаха през поредица премеждия от 2019 г. насам.

    Даже не говорим за магистрала!!

    Толкоз по въпроса!

    19:42 08.09.2026

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