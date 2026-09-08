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Радостин Василев: Ние сме доста по-мъжкарска партия

Радостин Василев: Ние сме доста по-мъжкарска партия

8 Септември, 2026 18:52 665 35

  • радостин василев-
  • меч-
  • кандидат за президент

По думите му президентската институция не трябва да бъде „номенклатурно-олигархично продължение на едно време"

Радостин Василев: Ние сме доста по-мъжкарска партия - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Радостин Василев, председател на МЕЧ, който е кандидат за президент, заяви пред бТВ, че се включва в надпреварата с цел да продължи политическия път, който партията е поела, и „в търсене на истината“.

„За да продължа пътя, който сме поели в политиката, в търсене на истината. И тази битка, в която се включихме днес реално, официално, регистрирахме партията. Защото вярвам, че имам качествата, имам независимостта, имам експертността и съм достатъчно правдив, за да казвам истината, която хората искат да чуват“, каза Василев.

По думите му президентската институция не трябва да бъде „номенклатурно-олигархично продължение на едно време, което отдавна трябваше да сме загърбили, поне в политически план - той не трябва да се казва Илияна Йотова“.

„И вярвам, че в България, президентската институция трябва да отговаря на стандартите най-малко за сериозност, отговорност, за професионална реализация, за качества“, заяви той.

Василев коментира и останалите обявени кандидат-президентски двойки. Според него двойката Гюров – Кандев не е достатъчно силна.

„Ние със сигурност професионално сме по-силна двойка. Политическият въпрос вече е на резултати“, каза лидерът на МЕЧ.

Той определи Красимир Манов като един от най-добрите енергийни експерти в България и посочи, че именно той е подал сигнала за случая с разширението на газохранилището „Чирен“, който е бил разследван от Европейската прокуратура.

„Това е човекът, който подаде сигнала за измамата „Чирен“. За това фалшиво разширение, което се опитаха да направят и което обект на разследване от Европрокуратурата“, каза Василев.

По думите му Манов е народен представител, който е доказал, че може да заложи „собственото си спокойствие и живота си“, за да бъде прекратена измама за стотици милиони евро.

Василев коментира и познанството си с Илияна Йотова.

„Аз познавам и госпожа Йотова. Единствен се осмелих да кажа една обществена тайна. То е факт, то не е тайна. Без никакъв мой коментар или квалификация, или субективно мнение. Просто изразих едни факти за нея при последната ни среща с нея, които тогава може да са се сторили груби, но сега се оправдават от позицията на пет месеца по-късно“, каза той.

По думите му МЕЧ има „много сериозни основания“ да участва в президентските избори.

„Участието ни в никакъв случай не е олимпийски принцип. Ние имаме 105 000 гласа и сме шестата партия“, заяви Василев.

Той каза, че партията ще се опита да спечели доверието на избирателите „с последователност и истината“.

„Това, че се появи огромен мастодонт политически, има милион и половина гласа и ние сме за малко извън парламента, не ни демотивира. Напротив, ние сме организирани и силни“, каза той.

Василев коментира и резултата на МЕЧ на парламентарните избори и факта, че партията не е успяла да влезе в Народното събрание, но сега участва в президентската надпревара.

„Ние оценяваме невлизането си в парламента в огромното желание на хората за бърза промяна. И искам да Ви кажа, че пет месеца след началото на управлението на „Прогресивна България“ огромна част от хората вижда, че нещата, които са говорени преди избори, и тези, които се вършат след избори във всички секторни политики, се разминават драстично“, заяви той.

Според него това разочарование увеличава електоралната подкрепа за МЕЧ.

„Ние имахме 105 хиляди гласа, но ние очаквахме, ако господин Радев и неговата партия не се беше появила, щяхме да имаме 200 или 300 хиляди гласа“, каза Василев.

Той подчерта, че партията говори директно, което води както до одобрение, така и до неодобрение.

„Истината, която считам за такава, това създава както крайно одобрение, така и силно неодобрение. Но това е единственият начин да пребродим един много дълъг 30-годишен период“, заяви лидерът на МЕЧ.

По думите му България не може да бъде променена с „палиативни мерки“.

„Ние не можем една реформа, най-проста да направим, един конкурс да проведем, един стадион да построим, една болница да оборудваме. А искаме да говорим за развита държава. Тоест, с палиативни мерки, с говоренето, което всички може би много харесват и аз съм способен да го правя, не е точно това начинът според мен, по който ще променим България“, каза Василев.

Той коментира и решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент и да не участва в изборите.

„Много силно ще бъда облекчен, когато тази партия изчезне от политическата карта и нейният лидер изчезне от политическата карта на България. За мен това е едно от последните клинични състояния на края на тази партия“, заяви Василев.

Според него това е едно от положителните неща в промяната на политическата картина.

„За мен тези избиратели там не биха припознали нито Йотова, защото Борисов се бореше 20 години с комунистите, ако си спомните. Нито са големи фенове на Гюров и Кандев, така че може би това е добре за МЕЧ“, каза той.

Василев определи МЕЧ като „доста по-мъжкарска партия“.

На въпрос дали партията може да заеме мястото на Борисов в сърцата на симпатизантите на ГЕРБ, той отговори:

„Това място на Борисов е незаменимо според мен в сърцето на герберите, но да кажем, че има и хора, които разсъждават и много пъти сме се лъгали самите ние за кого да гласуваме. Така че това освобождаване на тази политическа ниша е положително, но то по-скоро говори за края на ГЕРБ.“

Василев коментира и присъствието на представители и бивши представители на ГЕРБ в инициативния комитет за кандидатурата на Илияна Йотова.

„Едно е тези хора, като хора, били в изпълнителна власт, част от оперативно ръководство, друго е избирателят. Да не ги мешаме“, каза той.

Василев заяви, че е бил изненадан от участието на Вежди Рашидов в инициативния комитет на Йотова.

Той се върна и към политическата обстановка от 1996 г., като заяви, че изборът на Йотова би означавал връщане към подобна ситуация.

„Избирайки Йотова, а отвън хората гладни, това беше малко преди Виденовата зима, декември месец, 96-та година, минаваха и те, едни големи маси се разтакаваха, едни банкетни обстановки се награждаваха. На мен ми се струва, че ако изберем Йотова, ние се връщаме в тези... Това е било преди 30 години точно. Аз съм бил на 11, но си го спомням“, каза Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен е

    14 19 Отговор
    Ще има повече гласове от биволицата метреса на крадливата олигархия от ДС - ИдиЙотова

    Коментиран от #16

    18:53 08.09.2026

  • 2 Мъжкара

    15 4 Отговор
    Полека да ни съ спразниш от мажкарство. Че може да умиеш очите на циониста.

    18:55 08.09.2026

  • 3 Защо каните

    23 8 Отговор
    този отпадък по медиите? Каква полза имате от цигани, лъжци и продажници като това нищожество? Това е упадък!

    18:55 08.09.2026

  • 4 Русенец

    18 5 Отговор
    Ега ти и аграрната физиономия!

    18:55 08.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Радо Гела ми дължи пари.

    Коментиран от #7, #34

    18:56 08.09.2026

  • 6 Русенец

    19 0 Отговор
    Съжалявам, но не се сдържах.
    Какво точно ще рече "по-мъжкарска партия"?
    Пикаете по-прави от другите, ли?

    18:58 08.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Овчар

    21 3 Отговор
    Още един парцал който иска да стане голям ИГРАЧ..

    19:02 08.09.2026

  • 9 Българин

    6 16 Отговор
    Винаги съм гласувал за него! И отново с чест ще гласувам за МЕЧ!

    Коментиран от #14, #15

    19:04 08.09.2026

  • 10 Кара

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ко да ти дължи клошар от подлез":

    Нали е крадец. Демек боклук. С боклуци само друг боклук се съревновава!

    19:04 08.09.2026

  • 11 дядя дръмпирушка

    5 8 Отговор
    В сравнение с йотова ,този младеж е Класа!Жалко ,че Влиза в уговорен мач ,който просиянската властвече е спечелила и ще има нов -стар президент!

    Коментиран от #12

    19:05 08.09.2026

  • 12 Как да не е

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "дядя дръмпирушка":

    жалък крадец, лъжец и продажник. Истинска класа за всеки нещастник!

    19:08 08.09.2026

  • 13 нерез надарен

    11 3 Отговор
    Смятам че Плевналиев е повече мъж от това създание.

    Коментиран от #32

    19:08 08.09.2026

  • 14 Обосновано предположение.

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Ти си от мургавите "българи"...

    19:12 08.09.2026

  • 15 ха, ха, ха...

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Аз пък повече няма да играя с вас защото не можете като Митко да правите чушката си на кокълче.

    19:19 08.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ВЕСЕЛЯК

    8 1 Отговор
    Не спирам да се смея! Мъжкарска партия съставена от гелосани и напудрени пудели.
    Майкуууууууу.

    19:22 08.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 розово пони

    4 1 Отговор
    тъпо и просто

    19:28 08.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Горски

    3 2 Отговор
    Радостин Василев има направено едно благородно и полезно за България дело. Преди 4 години той и още 7 народни представители които отцепи от ИТН закри тази чалга хомо дружина. От него започна срива и закриването на ИТН. А само седмица преди това бяха управляващи макар и в коалиция. Радостин ги разби и после осъди 2 пъти и слави трифоновска. На последните избори ги доунищожи като МЕЧ имаше 4 пъти и половина повече гласове от ИТН

    Коментиран от #27

    19:28 08.09.2026

  • 23 Прогресивен чорап

    5 0 Отговор
    админе,на мйака ти в черната дупка го слагам,нали знаеш?

    19:29 08.09.2026

  • 24 пони

    7 0 Отговор
    мургав "българин

    19:29 08.09.2026

  • 25 Мунчо

    6 0 Отговор
    Светославче, колко кихна Руди за тоя пасквил.

    19:29 08.09.2026

  • 26 ПРИПОМНЯНЕ

    5 1 Отговор
    Този плевенски допинг-адвокат, като Министър на младежта и спорта от ПП "ПП", не можа да свърши и за 5 стотинки работа, но си уреди живота.

    19:31 08.09.2026

  • 27 От това го е гнус

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    всеки нормален човек, да се продаде и да заплашва като мутра. Жалко за теб!

    Коментиран от #29

    19:33 08.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "От това го е гнус":

    И не само това!!! Цяла България чу фактите които изложи - ,,Моля да ме извините за думите че мафията е пробила в ИТН! ИТН е самата мафия. Закривам ги"

    Коментиран от #30

    19:37 08.09.2026

  • 30 От лъжи

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    продажник и мутра, трябва да те гнус. жалко за теб!

    19:40 08.09.2026

  • 31 не съм маймуна

    2 1 Отговор
    Айде сега, ударихте го на мъже! За първи път няма да отида да гласувам! Не само защото няма за кого, но и заради предварително решения резултат с машините на Мадуро!

    19:41 08.09.2026

  • 32 Батка

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "нерез надарен":

    Малей, брат, това беше брутално!😂 Егасиму гаврата!

    19:45 08.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    КО...СИГУРНО
    Е ЯЛ И ПИЛ КАКТО
    ПУТУPKO ВЪВ ФИЛМА
    ГОСПОДИН ЗА ЕДИН ДЕН😀

    19:47 08.09.2026

  • 35 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Ако мъжествеността се измерваше с количеството гел по главата на един мъж, то да - МЕЧ е най-мъжкарската партия на българския политически терен!

    19:48 08.09.2026

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