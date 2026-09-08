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Андрей Гюров: Какво искаме да могат българските деца след 15 години?

Андрей Гюров: Какво искаме да могат българските деца след 15 години?

8 Септември, 2026 19:19 446 27

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  • pisa-
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387 точки по четене. Най-ниският резултат на България, откакто участваме в PISA. По математика – също надолу. И в трите области сме под средното за ОИСР

Андрей Гюров: Какво искаме да могат българските деца след 15 години? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

387 точки по четене. Най-ниският резултат на България, откакто участваме в PISA. По математика – също надолу. И в трите области сме под средното за ОИСР.

Това пише в официална позиция на кандидата за президент Андрей Гюров по повод представените днес резултати от PISA 2025. Публикуваме позицията без редакторска намеса:

"Знам какво следва. Няколко дни възмущение, обвинения, заклинания за „реформа“. После продължаваме постарому.

Затова няма да започна с реформата. Ще започна с въпрос: какво искаме да могат българските деца след 15 години? Да четат и разбират? Да мислят критично? Да различават информация от дезинформация? Да използват технологиите, без технологиите да мислят вместо тях?

Отговорът на този въпрос не може да се напише в един кабинет. Трябват учители, родители, граждански организации, експерти, университетски преподаватели. И самите ученици – защото ако едно дете не вижда смисъл в училището, няма да решим проблема с повече часове и повече тестове.

Всяко общо изречение трябва да има продължение. „Учителят в центъра“ – как махаме бюрокрацията, за да му върнем времето. „Пари срещу качество“ – как гарантираме, че по-бедните региони няма да бъдат наказани за стартовите си условия. „Дигитализация“ – не колко устройства сме купили, а какво се променя в класната стая.

И всичко това струва пари. В Бюджет 2026 разходите за образование растат номинално, но делът им пада от 4,8% на 4,5% от БВП. А планът е до 2028 г. да стигнат 3,8%. Това не е еднократно решение – това е посока.

Като президент ще настоявам тази посока да се обърне. И ще започна разговора, който отлагаме от години".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    Момчетата - да стрелят. Момичетата - тръби.

    19:20 08.09.2026

  • 2 Интегрирали

    3 2 Отговор
    Са се малцинствата и вече са мнозинство.

    19:22 08.09.2026

  • 3 честен ционист

    12 1 Отговор
    15г? Гюро да не се готви за 2 мандата?

    19:23 08.09.2026

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    11 0 Отговор
    същите умения като гульо и кондьо дето обикалят сички геь барове и предлагат услугите си срещу гласове

    19:23 08.09.2026

  • 5 Робот

    15 1 Отговор
    Кой нормален ще гласува за това недоразумение на природата..??

    Коментиран от #21

    19:24 08.09.2026

  • 6 Ком

    8 0 Отговор
    Партиите като ПП и ДБ и техният обслужващ персонал и медиен балон никога не са били сериозни противници на Бойко Борисов и никога не са били докрай срещу него. Те ревнуваха Борисов дори от сянката на Пеевски и просто искаха да бутнат втория, за да заемат мястото му в конфигурацията с Борисов. Градските либерали виреят само в сянката на Борисов и са свикнали да докопват властта само благодарение на него. Само, че ГЕРБ вече се стопи и не може да бъде мостче на останките от ППДБ към властта.

    19:24 08.09.2026

  • 7 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Искаме като те видят,а и който и да е от твоята пед.... педоф... партия да могат да ви се изплюят в лицата !

    19:24 08.09.2026

  • 8 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    Марш оттук бе чukиджия

    19:25 08.09.2026

  • 9 Гласове от зайчарника в Банкя

    11 0 Отговор
    Бацо искаше функционално неграмотни еднокнижници, като него вие искате функционално непригодни розови понита, като вас, жална им майка на тия деца! 😪

    19:25 08.09.2026

  • 10 Лама Гюров

    6 0 Отговор
    Децата ще се обучават в хижата в Петрохан.

    19:26 08.09.2026

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 1 Отговор
    "Пиза" е върховна глупост! Школското образованието е продължителен процес, чиято крайна цел е 18 годишните, а не ДЕЧУРЛИГАТА, да могат да решават житейски проблеми........Капанът "Пиза" е много коварен! Една къща, докато не е построена изцяло, е негодна за пълноценен живот в нея.
    ....
    За раздухването на това „класиране“ си има причина, днес разбрах, че парите на българските учители ще бъдат орязани и журналистите са впрегнати да подгряват електората за това „гениално“ решение.

    Коментиран от #20

    19:27 08.09.2026

  • 12 безпартиен

    4 0 Отговор
    Сега 45/100 от новородените НЯМАТ български език за майчин!Сетете се сами какво ще могат след 15-20 години!От население 6.4 милиона в момента,има 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!Всички те са на "издръжка" от само 1.1 милиона работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР, които РЕАЛНО ПЛАЩАТ ДОО и ДОД!!!!И всичко това е в държава без високотехнологични производства и без производство на стоки с голяма принадена стойност!!! Решение е съкращения в бюджетната сфера с поне 30/100!Спиране на всякакви помощи за безработни БЕЗ ДА Е ПОЛОЖЕН ТРУД по почистване озеленяване облагородяване на населените места ПОНЕ 21 дни месечно! Ограмотяване и професионална подготовка на ц..г@нския етнос и включване в пазара на труда! Който разбрал-разбрал.

    19:29 08.09.2026

  • 13 Нищо !

    2 0 Отговор
    За Какво Да Се Трепят ?

    Като Нас !

    Трябва им Куфар !

    И Билет !

    За Чужбина !

    Коментиран от #22

    19:29 08.09.2026

  • 14 Демографията

    2 0 Отговор
    и вноса на работници от мюсюлмански държави са непосредствената заплаха в сравнение със .... "задължителното" средно образование и неговите постижения.

    19:31 08.09.2026

  • 15 ГЮРО Е АБСОЛЮТНО НЕСЪСТОЯТЕЛЕН

    6 0 Отговор
    Типичен жълтопавет.

    19:31 08.09.2026

  • 16 Фейк - либераст

    3 0 Отговор
    Петричкото дуо: След нас педрохански каналии! Ние сме вашите хора!

    19:31 08.09.2026

  • 17 Факт

    3 3 Отговор
    Такава е идеята!Глупаво население гласуващо за тикви,шапкари и пилоти,кланещ се на МОЧА!

    19:32 08.09.2026

  • 18 украинска

    5 0 Отговор
    украинска подлога даде 12,000000 милиона без да се допиташ от народа бо-клук

    19:33 08.09.2026

  • 19 Тоя па

    0 0 Отговор
    Още когато Хан Аспарух е препускал с коня насам, някоя прабългарка е показвала високо майсторство, като е висяла надолу с главата да го тръбосва!

    19:34 08.09.2026

  • 20 пари за резултати по пиза

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    В училищата със слаби резултати на ученици, чиито родители неглижират образованието, заплатите на учителите "справедливо" ще са ниски, което ще ги накара да сменят учителската професия и самите училища ще бъдат закрити.

    Коментиран от #26

    19:36 08.09.2026

  • 21 Човек

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    Аз ще гласувам за него.

    Коментиран от #23

    19:38 08.09.2026

  • 22 МРЗ там !

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нищо !":

    Е По - добра !

    Пък може и нещо да научи !

    И Да се Издигне !

    Тук Просто !

    Няма Ресурс !

    19:40 08.09.2026

  • 23 също и

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Човек":

    Машините ще гласуват за него.

    19:41 08.09.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Не ми се мисли тоя петроханец какво иска от българските деца!

    Долу ръцете от децата, петроханци!!!

    19:43 08.09.2026

  • 25 Българин

    0 0 Отговор
    Искаме българските деца да служат на Руските интереси!
    Защото това е генетичният код на българина и не искаме никой да го изменя, за да се харесва на еврогеите!

    19:45 08.09.2026

  • 26 оценка на въздействието

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "пари за резултати по пиза":

    Посредствени учителски заплати са приемливи за посредствени учители и резултатите ще са посредствени. Дори ще се засили вътрешната миграция за избор на престижни училища с престижни учители с високи заплати.

    19:47 08.09.2026

  • 27 665

    0 0 Отговор
    Тестът е пълна т1п0т1я и3ср.на от междунаридните калинки в ОИСР. Направете си труда да видите въпросите и тогава се вайкайте

    19:49 08.09.2026

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