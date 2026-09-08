Андрей Гюров: Какво искаме да могат българските деца след 15 години?

387 точки по четене. Най-ниският резултат на България, откакто участваме в PISA. По математика – също надолу. И в трите области сме под средното за ОИСР.
Това пише в официална позиция на кандидата за президент Андрей Гюров по повод представените днес резултати от PISA 2025. Публикуваме позицията без редакторска намеса:
"Знам какво следва. Няколко дни възмущение, обвинения, заклинания за „реформа“. После продължаваме постарому.
Затова няма да започна с реформата. Ще започна с въпрос: какво искаме да могат българските деца след 15 години? Да четат и разбират? Да мислят критично? Да различават информация от дезинформация? Да използват технологиите, без технологиите да мислят вместо тях?
Отговорът на този въпрос не може да се напише в един кабинет. Трябват учители, родители, граждански организации, експерти, университетски преподаватели. И самите ученици – защото ако едно дете не вижда смисъл в училището, няма да решим проблема с повече часове и повече тестове.
Всяко общо изречение трябва да има продължение. „Учителят в центъра“ – как махаме бюрокрацията, за да му върнем времето. „Пари срещу качество“ – как гарантираме, че по-бедните региони няма да бъдат наказани за стартовите си условия. „Дигитализация“ – не колко устройства сме купили, а какво се променя в класната стая.
И всичко това струва пари. В Бюджет 2026 разходите за образование растат номинално, но делът им пада от 4,8% на 4,5% от БВП. А планът е до 2028 г. да стигнат 3,8%. Това не е еднократно решение – това е посока.
Като президент ще настоявам тази посока да се обърне. И ще започна разговора, който отлагаме от години".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
19:20 08.09.2026
2 Интегрирали
19:22 08.09.2026
3 честен ционист
19:23 08.09.2026
4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
19:23 08.09.2026
5 Робот
Коментиран от #21
19:24 08.09.2026
6 Ком
19:24 08.09.2026
7 ШЕФА
19:24 08.09.2026
8 Тик-Ток
19:25 08.09.2026
9 Гласове от зайчарника в Банкя
19:25 08.09.2026
10 Лама Гюров
19:26 08.09.2026
11 ИМПЕРИАЛИСТ
....
За раздухването на това „класиране“ си има причина, днес разбрах, че парите на българските учители ще бъдат орязани и журналистите са впрегнати да подгряват електората за това „гениално“ решение.
Коментиран от #20
19:27 08.09.2026
12 безпартиен
19:29 08.09.2026
13 Нищо !
Като Нас !
Трябва им Куфар !
И Билет !
За Чужбина !
Коментиран от #22
19:29 08.09.2026
14 Демографията
19:31 08.09.2026
15 ГЮРО Е АБСОЛЮТНО НЕСЪСТОЯТЕЛЕН
19:31 08.09.2026
16 Фейк - либераст
19:31 08.09.2026
17 Факт
19:32 08.09.2026
18 украинска
19:33 08.09.2026
19 Тоя па
19:34 08.09.2026
20 пари за резултати по пиза
До коментар #11 от "ИМПЕРИАЛИСТ":В училищата със слаби резултати на ученици, чиито родители неглижират образованието, заплатите на учителите "справедливо" ще са ниски, което ще ги накара да сменят учителската професия и самите училища ще бъдат закрити.
Коментиран от #26
19:36 08.09.2026
21 Човек
До коментар #5 от "Робот":Аз ще гласувам за него.
Коментиран от #23
19:38 08.09.2026
22 МРЗ там !
До коментар #13 от "Нищо !":Е По - добра !
Пък може и нещо да научи !
И Да се Издигне !
Тук Просто !
Няма Ресурс !
19:40 08.09.2026
23 също и
До коментар #21 от "Човек":Машините ще гласуват за него.
19:41 08.09.2026
24 az СВО Победа 81
Долу ръцете от децата, петроханци!!!
19:43 08.09.2026
25 Българин
Защото това е генетичният код на българина и не искаме никой да го изменя, за да се харесва на еврогеите!
19:45 08.09.2026
26 оценка на въздействието
До коментар #20 от "пари за резултати по пиза":Посредствени учителски заплати са приемливи за посредствени учители и резултатите ще са посредствени. Дори ще се засили вътрешната миграция за избор на престижни училища с престижни учители с високи заплати.
19:47 08.09.2026
27 665
19:49 08.09.2026