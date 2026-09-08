Проф. Вучков: Най-кардинална реформа трябва да има в МВР

Заявките ми звучат сравнително убедително. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков във връзка с днешното изявление на премиера Румен Радев, че ще има "дълбоки" реформи в службите за сигурност.

Приветствам всяка идея за реформа, особено в сферата на държавната сигурност. Това е една сфера, която периодично критикувам, добави проф. Вучков.

Министерството, което се нуждае от най-кардинални реформи, е вътрешното министерство, заяви бившият министър.

Важно е ДАНС да очертае своя профил – с какво точно се занимава тази агенция. Преди 20-на тя включи в себе си много неща, които не трябва да са на едно и също нещо. Много е важно тази агенция да намери своето място в архитектурата на националната сигурност, да не произвежда скандали и в нея да няма политическо влияние, посочи проф. Веселин Вучков.

Той коментира и акцията на ДАНС и МВР извършиха акция в софийския квартал "Драгалевци" в имот около ресторант, неофициално свързван с Христофорос Аманатидис – Таки и Размиг Чакърян – Ами. Тогава от ДАНС обявиха, че при акцията е открит мощен GPS заглушител, а по-късно от прокуратурата отрекоха тази информация.

Около казуса в "Драгалевци" не бива да се изключва нито една хипотеза, включително и теч на информация. Въпросът е оттук насетне да има професионален капацитет, ДАНС, МВР и КРС да взаимодействат малко по-оперативно в такива ситуации и да се стига до осъдителни присъди, подчерта проф. Вучков.

Кадровият потенциал на МВР трябва да стане по-грамотен, за да виждат гражданите услуга, а не репресия срещу себе си. Полицаите трябва да имат по-добра спортна форма и да са в по-представителен външен вид. Това зависи единствено само от професионалното и политическото ръководство на министерството, отбеляза бившият вътрешен министър.

Във връзка с избора за членове на новия Висш съдебен съвет, той каза: "Надявам се парламентът да подходи отговорно защото това е не по-малко важно от президентския вот. Изборът със сигурност се отразява на живота ВСС подбира хората, които решават правните казуси. Много е важно да се изберат да няма политическо влияние върху тези хора, защото това е пагубно. Ако не се изберат хора, които през годините са отстоявали своята независимост, не може да бъде проведена никаква реформа".