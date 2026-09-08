Проф. Вучков: Най-кардинална реформа трябва да има в МВР

Заявките ми звучат сравнително убедително. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков във връзка с днешното изявление на премиера Румен Радев, че ще има "дълбоки" реформи в службите за сигурност.
Приветствам всяка идея за реформа, особено в сферата на държавната сигурност. Това е една сфера, която периодично критикувам, добави проф. Вучков.
Министерството, което се нуждае от най-кардинални реформи, е вътрешното министерство, заяви бившият министър.
Важно е ДАНС да очертае своя профил – с какво точно се занимава тази агенция. Преди 20-на тя включи в себе си много неща, които не трябва да са на едно и също нещо. Много е важно тази агенция да намери своето място в архитектурата на националната сигурност, да не произвежда скандали и в нея да няма политическо влияние, посочи проф. Веселин Вучков.
Той коментира и акцията на ДАНС и МВР извършиха акция в софийския квартал "Драгалевци" в имот около ресторант, неофициално свързван с Христофорос Аманатидис – Таки и Размиг Чакърян – Ами. Тогава от ДАНС обявиха, че при акцията е открит мощен GPS заглушител, а по-късно от прокуратурата отрекоха тази информация.
Около казуса в "Драгалевци" не бива да се изключва нито една хипотеза, включително и теч на информация. Въпросът е оттук насетне да има професионален капацитет, ДАНС, МВР и КРС да взаимодействат малко по-оперативно в такива ситуации и да се стига до осъдителни присъди, подчерта проф. Вучков.
Кадровият потенциал на МВР трябва да стане по-грамотен, за да виждат гражданите услуга, а не репресия срещу себе си. Полицаите трябва да имат по-добра спортна форма и да са в по-представителен външен вид. Това зависи единствено само от професионалното и политическото ръководство на министерството, отбеляза бившият вътрешен министър.
Във връзка с избора за членове на новия Висш съдебен съвет, той каза: "Надявам се парламентът да подходи отговорно защото това е не по-малко важно от президентския вот. Изборът със сигурност се отразява на живота ВСС подбира хората, които решават правните казуси. Много е важно да се изберат да няма политическо влияние върху тези хора, защото това е пагубно. Ако не се изберат хора, които през годините са отстоявали своята независимост, не може да бъде проведена никаква реформа".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
19:40 08.09.2026
2 амaн от тия професори вече
или се е прероддил?
19:40 08.09.2026
3 и тоя ли ще има клипове във ютубе
19:42 08.09.2026
4 Трябва ! Може !
Какво Става !
19:43 08.09.2026
5 Всички
19:43 08.09.2026
6 Гост
19:44 08.09.2026
7 Сандокан
19:45 08.09.2026
8 Миризлив пор
19:46 08.09.2026
9 Непрофесионалист е Вучков
19:48 08.09.2026
10 Всички,
19:48 08.09.2026
11 О, Морес
Коментиран от #14
19:52 08.09.2026
12 Все го канят в студиата,
19:57 08.09.2026
13 Гледах Оризова
19:57 08.09.2026
14 Дин
До коментар #11 от "О, Морес":Охранителните фирми са частни и служат за други интереси и за богатите си господари.
20:05 08.09.2026