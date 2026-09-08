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Проф. Вучков: Най-кардинална реформа трябва да има в МВР

Проф. Вучков: Най-кардинална реформа трябва да има в МВР

8 Септември, 2026 19:38 511 14

  • веселин вучков-
  • реформа-
  • мвр

Важно е ДАНС да очертае своя профил – с какво точно се занимава тази агенция. Преди 20-на тя включи в себе си много неща, които не трябва да са на едно и също нещо

Проф. Вучков: Най-кардинална реформа трябва да има в МВР - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заявките ми звучат сравнително убедително. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков във връзка с днешното изявление на премиера Румен Радев, че ще има "дълбоки" реформи в службите за сигурност.

Приветствам всяка идея за реформа, особено в сферата на държавната сигурност. Това е една сфера, която периодично критикувам, добави проф. Вучков.

Министерството, което се нуждае от най-кардинални реформи, е вътрешното министерство, заяви бившият министър.

Важно е ДАНС да очертае своя профил – с какво точно се занимава тази агенция. Преди 20-на тя включи в себе си много неща, които не трябва да са на едно и също нещо. Много е важно тази агенция да намери своето място в архитектурата на националната сигурност, да не произвежда скандали и в нея да няма политическо влияние, посочи проф. Веселин Вучков.

Той коментира и акцията на ДАНС и МВР извършиха акция в софийския квартал "Драгалевци" в имот около ресторант, неофициално свързван с Христофорос Аманатидис – Таки и Размиг Чакърян – Ами. Тогава от ДАНС обявиха, че при акцията е открит мощен GPS заглушител, а по-късно от прокуратурата отрекоха тази информация.

Около казуса в "Драгалевци" не бива да се изключва нито една хипотеза, включително и теч на информация. Въпросът е оттук насетне да има професионален капацитет, ДАНС, МВР и КРС да взаимодействат малко по-оперативно в такива ситуации и да се стига до осъдителни присъди, подчерта проф. Вучков.

Кадровият потенциал на МВР трябва да стане по-грамотен, за да виждат гражданите услуга, а не репресия срещу себе си. Полицаите трябва да имат по-добра спортна форма и да са в по-представителен външен вид. Това зависи единствено само от професионалното и политическото ръководство на министерството, отбеляза бившият вътрешен министър.

Във връзка с избора за членове на новия Висш съдебен съвет, той каза: "Надявам се парламентът да подходи отговорно защото това е не по-малко важно от президентския вот. Изборът със сигурност се отразява на живота ВСС подбира хората, които решават правните казуси. Много е важно да се изберат да няма политическо влияние върху тези хора, защото това е пагубно. Ако не се изберат хора, които през годините са отстоявали своята независимост, не може да бъде проведена никаква реформа".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Тоо Вучков е некъв друг Вучков. Оня беше готин и забавен. Тоо некъв сухар.

    19:40 08.09.2026

  • 2 амaн от тия професори вече

    2 0 Отговор
    абе тоя професор не умря ли вече веднъж?

    или се е прероддил?

    19:40 08.09.2026

  • 3 и тоя ли ще има клипове във ютубе

    1 0 Отговор
    това да се казваш професор вучков е някакво наказание да си въздухар

    19:42 08.09.2026

  • 4 Трябва ! Може !

    3 0 Отговор
    Ще Гледаме от Отвъдното !

    Какво Става !

    19:43 08.09.2026

  • 5 Всички

    4 2 Отговор
    МВР служители трябва да преминат психотест, че е пълно с гламави психопати и психопатки и масови уволнения след тестовете.

    19:43 08.09.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Надай се куме на пияна жЕна....

    19:44 08.09.2026

  • 7 Сандокан

    4 0 Отговор
    МВР се реформира преди много бе ЧОДЖУМ. Кадърните криминалисти и специалисти отдавна напуснаха системата осъзнавайки че вместо да гонят престъпници те на практика изпълняват техните заповеди..Кадърните вече са на другата страна по заплатени са и НЕ ИЗТИЧА ИНФОРМАЦИЯ..!

    19:45 08.09.2026

  • 8 Миризлив пор

    1 0 Отговор
    Този Вучков не е като Онзи Вучков!

    19:46 08.09.2026

  • 9 Непрофесионалист е Вучков

    5 0 Отговор
    Професорът е един книжен тигър по наказателно правни науки със голяммо самочувстие. Той въпреки че учил в Академията на МВР но дипломирал се от СУ реално е теоретик. Наумява си нещо и счита че е най - правилното. За подкрепа на казаното хвалеше колко добър студент е Геоги Кандев а сега го критикуват, че няма мисъл в изречението. По учениците ще ги познаете. Вторачил се е в пенсионерите и външния вид, а самите документи които подписват изискват точно това което хората виждат. Този човек действа под емоции завист и не трябва да се слуша за рефпрма. Гражданите ще кажат каква и колко полиция искат да видят. Зали нежни китки или по груби представители на нашия етнос. Тия трябва да са далеч пт МВР и съдебната власт комплексари книжни

    19:48 08.09.2026

  • 10 Всички,

    5 2 Отговор
    Дебелаци със шкембе и пенсия , вън от МВР.

    19:48 08.09.2026

  • 11 О, Морес

    4 0 Отговор
    Какво означава "МВР да се реформира"? Ами означава например,че ако само ДВА пъти в денонощието по вашата квартална улица мине полицейският "луноход",през тези 24 часа мутри,биячи,събирачи на дългове,автоджамбази и наркодилъри ще са като нас....ни .И няма да сменят да си покажат и нос на улицата.И няма да има нужда от Нито Една Частна охранителна фирма.Това аз разбирам под "реформа".Затова аз лично Не очаквам Никаква Реформа.

    Коментиран от #14

    19:52 08.09.2026

  • 12 Все го канят в студиата,

    4 0 Отговор
    а той ги къдри едни тъпотии витиевати. От него инфо, колкото от пърч мляко

    19:57 08.09.2026

  • 13 Гледах Оризова

    3 0 Отговор
    Този е професор по Нищо,само лакардии

    19:57 08.09.2026

  • 14 Дин

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "О, Морес":

    Охранителните фирми са частни и служат за други интереси и за богатите си господари.

    20:05 08.09.2026

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