Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Йотова срещу Гюров: Две визии за „Дондуков“ 2

Йотова срещу Гюров: Две визии за „Дондуков“ 2

9 Септември, 2026 10:16 556 18

  • иляна йотова-
  • андрей гюров-
  • избори-
  • президент

Илияна Йотова влиза в битката с опита на човек, който вече познава институцията отвътре, и със заявката тя да бъде място за диалог и обединение

Йотова срещу Гюров: Две визии за „Дондуков“ 2 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама кандидати, две визии за „Дондуков“ 2 и един въпрос, на който отговор ще дадат избирателите на 25 октомври - какъв президент е нужен на България в следващите пет години? Илияна Йотова влиза в битката с опита на човек, който вече познава институцията отвътре, и със заявката тя да бъде място за диалог и обединение. Андрей Гюров тръгва към вота с обещание за различен модел на управление и президентство, в което законът и институциите трябва да стоят над едноличната власт.

В ефира на „Здравей, България“ един срещу друг застанаха представители на инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров. Не просто за спор кой трябва да спечели изборите, а за дебат какъв трябва да бъде следващият президент на България.

Членът на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев проф. Георги Лозанов определи като „шарен“ състава на подкрепилите президента Йотова в битката за предстоящия вот. „Става дума за оста БКП - БСП - Москва. Тя се беше отдалечила от нея с избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател, революционен жест. Йотова разчита на електорат, създал мнозинство около проруски евроскептицизъм, превърна в държавна политика. Тя е по-лекият и приемлив вариант на това мислене, но е част от него. Въпросът е обаче да възникне алтернатива“, коментира Лозанов.

По думите му неутралното поведение на ГЕРБ по отношение на президентския вот е в полза на Илияна Йотова. „Гюров трябва да обърне евроскептичната нагласа. Тя обяви кандидатурата си след като Радев я подкрепи, ще разчита на неговия електорат. Гласувалите за него бяха заблудени, че ЕС заплашва нашия суверенитет, а всъщност благодарение на блока получихме помощ, за да се превърнем в демокрация. Русия е заплаха за Европа, нашият интерес не съвпада с нейния. Хората трябва да бъдат извадени от този капан, но Йотова няма да го направи. Гюров и Кандев събудиха моето доверие по време на служебното правителство. Като премиер той се показа като европейски политик“, смята Лозанов.

Културологът и медиен експерт проф. Любомир Стойков определи президента като зрял, мъдър и опитен политик, който се откроява с честност, компетентност, интелигентност, решителност и диалогичност. „Неведнъж е демонстрирала тези си качества, а подкрепата на надпартийни личности е показател, че обединяващ момент е възможността за открояване на независима кандидатура. Йотова заяви, че президентът ще има собствен глас, ще следва своите цели и задължения. Тя и Кирил Вълчев са двама журналисти, а той е активен журналист с международен авторитет, много добре приет в чужбина. За първи път имаме шанс жена да стане президент“, отбеляза проф. Стойков.

Проф. Стойков призна, че бегло познава г-н Гюров, но му прави добро впечатление. „Един от проблемите в президентската двойка е, че много късно се заявиха и малко се знае за тях“, изрази мнение медийният експерт.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 1 Отговор
    Кампанията на Гюров е да спасява принцеси от змейове, а кампанията на Йотова е да се прави на принцеса и на змей едновременно.

    10:21 09.09.2026

  • 2 Анонимен

    10 0 Отговор
    Гюров вместо да се занимава с проблема с цените на торовете като почна войната, замина да обслужва чужди интереси, даже не разбра какъв проблем остави; публично излъга, оплю и обвини в нещо, което не са извършили, българските деца. И ни обработвате, че тоя човек имал каквито и да е шансове.

    10:26 09.09.2026

  • 3 Слуга на народа

    12 0 Отговор
    На Гюро ще му остане спомена от кандидатит-президентските плакати, като негов звезден миг..

    10:26 09.09.2026

  • 4 Георги

    6 1 Отговор
    труден избор - червената бабичка срещу неможачът

    10:29 09.09.2026

  • 5 факт

    6 2 Отговор
    Отвратен съм. Омръзна ми да гледам толкова години едни и същи хора компетентни по всичко. Явно, те се считат за елит и трябва да определят съдбата на държавата. Само че, състоянието на държавата показва що за елит е това и колко некадърно е управлявана държавата. Като ги видях снощи на телевизията как са се наредили и насядали един до друг уж политичесски непримирими врагове, и веднага ми стана ясно, че това е поредният театър. Ще се ориентирам към двойка, която ще работи за връщането на лева. Цените няма да може да се върнат, но връщането на лева поне ще направи заплатите двойни. Това евро оряза заплатите наполовина, а цените си станаха евро за лев.

    Коментиран от #8

    10:32 09.09.2026

  • 6 Давай Гого, ти си на пистата!

    0 0 Отговор
    Гого Лозанов ще ги отнесе като куцо пиле домат!

    10:35 09.09.2026

  • 7 Бончо М.

    4 1 Отговор
    Гюров го провалиха, като го накараха да замъкне почти целия си служебен кабинет, назначен за 2 месеца само заради изборите, в Украйна. И то, заради някакъв договор за военно производство. Политиците ни трябва да разберат, че българите са за мир и са противници на войната.

    10:36 09.09.2026

  • 8 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "факт":

    забрави, левът вече го няма и няма да се върне. Ако приемем, че някак го върнат, то какъв сигнал за стабилността и надеждността в държава би дало това за инвеститорите? Очевидно у нас няма да има никаква дългосрочна предвидимост - дори за валутата.

    Коментиран от #16

    10:38 09.09.2026

  • 9 нннн

    5 0 Отговор
    Aма кандидатите са десетина! Стига сте ни натрисали Гюро! Той до балотаж няма да стигне. След първата тройка ще е, и без бронзов медал даже.

    10:39 09.09.2026

  • 10 Ихуууй

    2 0 Отговор
    Понитата 🦄 от табуна се подкрепят🌈

    10:40 09.09.2026

  • 11 Йоцата

    2 3 Отговор
    е лисугер. Заедно с рундьо са "продукт" на копринковите схеми. Йоца е позор!

    10:42 09.09.2026

  • 12 Чорбара

    2 1 Отговор
    Защо да гласувам,като всички са измет??????!!!!!!!!?????

    10:44 09.09.2026

  • 13 въпроси

    3 1 Отговор
    Абе , какъв е този Гюров ?! Кой е той ?! Какъв е бил ? Какво е работил ? Какъв опит има ? Какви пари е имал преди да го заврат в политиката ? Какви пари има сега ? Има ли съмнения за далавери спретнати от него и ортаците му ? Какво му е семейството ? Какъв му е произходът (щото малко мяза на ром) ? И изобщо - откъде го изкопаха (барабар с вицето му с АйКю по малко от средната температура в Арктика по Целзий) ?

    Коментиран от #18

    10:45 09.09.2026

  • 14 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Има ли честни политици!

    10:45 09.09.2026

  • 15 факт

    3 0 Отговор
    Не Гого папийонски , ми Опра Уинфри да викнат за защита на ултра малоумния тандем Гюров/Кандев - няма да помогне ! Тези двамата са тотална щета (а) , Кандев по добре да не го коментираме , всяко сиво искърско говедо е далеч по интелигентно от него .

    10:51 09.09.2026

  • 16 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Искам си лева. Който иска да работи в България нека да работи, който не иска - прав му път. В момента инвестициите у нас, въпреки еврото, са мижави, очакваните реки от мед и масло не потекоха. Навремето Съединението също е направено въпреки всичко. Нашите предци, ако се бяха съобразявали с всичко и всички сега щеше още да си има Източна Румелия.

    10:51 09.09.2026

  • 17 Що Вода Ще Обърнат !

    1 0 Отговор
    С Тези Избори !

    10:55 09.09.2026

  • 18 Реципрочен Въпрос !

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "въпроси":

    За Йотова !

    10:57 09.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове