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Търговците предупреждават за нов експеримент, който може да оскъпи цените

Търговците предупреждават за нов експеримент, който може да оскъпи цените

9 Септември, 2026 09:39 1 011 24

  • сдружение за модерна търговия-
  • търговци-
  • цени-
  • справедлива стойност

Според Сдружението за модерна търговия предложената формула съдържа грешки, а част от използваните данни не отразяват реалната ситуация на пазара

Търговците предупреждават за нов експеримент, който може да оскъпи цените - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изтече срокът за обществено обсъждане на методиката за изчисляване на така наречената „справедлива стойност“ на храните. Според Сдружението за модерна търговия предложената формула съдържа грешки, а част от използваните данни не отразяват реалната ситуация на пазара. Как държавата ще определя кое е „справедлива стойност“ на храните и ще доведе ли новата методика до реално намаляване на цените? Това са част от въпросите, които остават без ясен отговор след края на общественото обсъждане, съобщава бТВ.

Според Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, самата методика е трудно да бъде обяснена на разбираем език, тъй като според него и държавата не е успяла да представи ясно как точно ще работи формулата.

„Аз няма как да обясня просто това, което предлага държавата, тъй като тя самата не може да го обясни по прост и ясен начин“, заяви Вълканов.

По думите му по време на работна среща в Министерството на икономиката дори авторите на формулата са признали, че в нея има грешки и че изходните данни, които се използват, не са достатъчно релевантни към случващото се на пазара.

Сред проблемите той посочи и цените, които се използват от стоковите тържища, както и данните за вноса.

„По думите на самия земеделски министър Абровски и цените на вноса не са много релевантни, тъй като според него има внос на занижени цени. Ако според един министър данните за вноса не са коректни, как според друг министър това може да бъде рефер за каквото и да било, на всичко отгоре с претенцията да се нарича справедливо“, коментира Вълканов.

Кой плаща цената?

Според него дебатът за цените не трябва да се свежда единствено до производители, преработватели и потребители, тъй като разходи понасят и търговците.

Вълканов даде пример със земеделието и сравни ситуацията в България с тази в Гърция, където според него много повече площи се обработват и напояват.

„Как може да си говорим тогава и защо да изместваме разговора в посока на някакви имагинерни понятия като „справедлива стойност“, вместо да решаваме реалните проблеми“, попита той.

По думите му в България под 2% от земеделските площи се напояват, което оказва сериозно влияние върху производството и цените на земеделската продукция.

Търговците предупреждават за допълнителни разходи

От Сдружението за модерна търговия твърдят, че съществуват вече работещи частни платформи, които използват данни за цените, подавани ежедневно от търговските вериги към Комисията за защита на потребителите.

Според Вълканов тези системи могат да бъдат използвани като основа за по-ефективен механизъм, вместо държавата да създава нова административна система.

Той предупреди и за допълнителни разходи за бизнеса.

„Всяка една такава административна мярка включва някакъв допълнителен ангажимент, който търговецът трябва да изпълни. Той е свързан с доразработването на IT системи и с ангажирането на човекочасове“, обясни той.

По думите му още от август миналата година търговците подават данни към КЗП, което е изисквало специална интеграция на информационните им системи.

„Всичко това струва пари, всичко това го плащаме и ние през цените на храните“, заяви Вълканов.

„Слагаме каруцата пред коня“

Според изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия основният проблем не е в търговията, а много по-назад по веригата – в ниската производителност и добавената стойност в българското земеделие.

„Ние сме тръгнали да оправяме търговията, където може да си има някакви грешки, както във всяка една сфера на обществено-икономическия живот, но пак слагаме каруцата пред коня“, каза той.

По думите му производителността в българското земеделие е значително по-ниска в сравнение с тази в редица други европейски държави.

Сред причините той посочи качеството на семената, липсата на напояване, начина на управление на стопанствата и високите разходи.

Защо една диня струва многократно повече в магазина?

В разговора беше поставен и въпросът за голямата разлика между изкупните и крайните цени на някои продукти.

Като пример бяха посочени дините – производители твърдят, че получават около 8-9 евроцента за килограм, докато в магазините цената може да достигне значително по-високи нива.

Вълканов обаче изрази съмнение, че големите търговски вериги изкупуват дини на толкова ниски цени.

По думите му в разгара на сезона в големите вериги са се продавали дини на цени около 25-29 евроцента за килограм, а в зависимост от сорта, произхода и начина на доставка цените могат да бъдат и по-високи.

Той обясни, че когато веригата на доставка е по-дълга, през нея преминават повече посредници, които също имат разходи и добавят своя марж.

„Там, където веригата е по-дълга, неминуемо минава през повече ръце. Всички тези ръце също искат да сложат нещо отгоре си. Те също полагат труд и трябва да купят същите неща, които си купуваме ние с вас от магазина“, обясни той.

Според него не може автоматично да бъде обвиняван малкият търговец, който продава качествени български домати на по-висока цена, тъй като той не може да реализира огромни количества и част от стоката неизбежно се бракува.

Защо се внасят чужди плодове и зеленчуци?

Според Вълканов вносът не винаги е проблем, а може да бъде естествен механизъм за поддържане на цените по-ниски, когато българското производство не е достатъчно.

„Ако българските домати не са достатъчни като количество, за да задоволят нашето потребление, очевидно трябва да си внесем. Не само че трябва да си внесем, ами това е естествен механизъм да поддържаме цените ниски на вътрешния пазар“, каза той.

По думите му дефицитът на дадена стока неизбежно води до по-висока цена.

Над 2 млрд. евро за земеделие – но какъв е резултатът?

Вълканов постави под въпрос и ефективността на огромния финансов ресурс, който се насочва към земеделския сектор.

По думите му тази година за земеделие се разходват рекордни средства – над 2 млрд. евро от европейски субсидии и национално финансиране.

Според него въпросът не е само колко пари се дават, а какви резултати се постигат с тях.

„Нека да излезе този човек и да каже: ние ще дадем 200 милиона повече. Това ще доведе ли до 5% повече българско мляко, до 7% повече български праскови, до нещо измеримо?“, попита той.

По думите му средствата могат да бъдат насочени към конкретни цели – напояване, модернизация, коопериране, управление на риска и подобряване на инфраструктурата.

Ще продължат ли да поскъпват зеленчуците?

По отношение на цените на храните Вълканов посочи, че не всички продукти са поскъпнали значително спрямо година по-рано.

Той даде за пример млечните продукти, яйцата, свинското и пилешкото месо, при които според него цените в голяма степен са близки до нивата от предходната година.

При плодовете и зеленчуците обаче ситуацията е различна.

„Аз не виждам как ще станат по-ниски. Първо, защото виждате какво е положението – вода няма, няма кой да бере“, заяви той.

Като друг сериозен проблем той посочи недостига на работна ръка. Според него липсата на достатъчно хора в земеделието, складовете и търговията увеличава разходите и натиска върху цените.

По думите му, ако производството в България продължава да е недостатъчно, по-лесният вариант остава вносът на по-ниска цена.

Имат ли българските производители достъп до големите вериги?

Вълканов отхвърли твърдението, че българските производители нямат достъп до големите търговски вериги.

По думите му значителна част от стоките по щандовете са български, но не всеки производител може да отговори на изискванията за необходимите количества, качество и подготовка на продукцията.

Той посочи, че около половината от пазара се състои от неорганизирана търговия – малки квартални магазини, пазари и директни продажби, където производителите също имат възможност да предлагат продукцията си.

„Кошницата с грижа“ не решава структурните проблеми

В разговора беше обсъдена и инициативата „Кошницата с грижа“.

Вълканов заяви, че Сдружението за модерна търговия не е страна по инициативата и той лично не вярва, че подобни мерки могат да заместят конкуренцията и свободното пазарно поведение.

Той направи сравнение и с Гърция, където според него е въведен различен модел, обхващащ не само търговците, но и производители и преработватели.

По думите му и там обаче подобни мерки имат своята цена и вече се наблюдават трудности за малките търговци, които все по-трудно могат да се конкурират с големите компании.

„Справедливата цена“ няма да реши проблема

В заключение Николай Вълканов определи идеята за „справедлива стойност“ като пореден експеримент, който няма да реши структурните проблеми в сектора.

Според него нито една административна формула няма да може сама да свали цените, ако зад нея остават нерешени проблемите с напояването, производителността, цената на труда, енергията и организацията на земеделското производство.

Основният въпрос според него не е как държавата ще изчисли „справедливата стойност“ на дадена храна, а как ще създаде условия българското производство да стане по-ефективно и конкурентоспособно.

„Трябва да направим нещо, което в значителна степен работи, когато нищо отзад по веригата не е както трябва“, обобщи Вълканов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо

    8 0 Отговор
    Тук двата боклука циониста и софиянеца, могат да дадат компетентни анализи.

    09:44 09.09.2026

  • 2 Най зловещия експеримент

    12 0 Отговор
    за тези "търговци" е да се направи така че да има истинска конкуренция. Ама трябва да има истинска държава! Та спокойно всичко за тях ще е добре.

    09:51 09.09.2026

  • 3 В Това Няма Съмнение !

    11 0 Отговор
    Всеки Експеримент !

    Цели Това !

    37 Години !

    Експерименти !

    09:52 09.09.2026

  • 4 Ром от Лом

    16 1 Отговор
    "Справедлива цена" - само 2 примера . Подстрижка - от 10 лв. - 10евра . Заверка на пожарогасител - 4.80 лв. - 5 евра ..

    Коментиран от #21

    09:52 09.09.2026

  • 5 Търговци са хората

    11 0 Отговор
    От всяко нещо ще изкарат пари. Психологията на българския потребител е проблематична. В Германия такива цени няма да минат, защото хората са възпитани да си правят сметката. Каквото не се продаде там ни го пробутват на нас на по-висока промоционална цена.

    Коментиран от #20

    09:56 09.09.2026

  • 6 Коментар

    5 1 Отговор
    Тоя какъв сбръчкан беше при ниските цени, а сега с повишението на ценообразуването, как му се е изпънала кожата... "взаимно" нещо са свързани нещата, май !?

    10:08 09.09.2026

  • 7 Да го питам аз тоя Абровски

    8 0 Отговор
    Как внос на занижени цени е възможен от държави без субсидирано земеделие и с по високи заплати ? Само на този въпрос да отговори и да си даде оставката моментално защото нищо не му е ясно

    Коментиран от #23

    10:11 09.09.2026

  • 8 Това е т.шак работа

    6 0 Отговор
    Справедливата стойност. Всеки юрист ще ти каже, че между право и справедливост има разлика и това се учи в първи курс. Само безграмотен може да се върже на тази партенка.

    10:14 09.09.2026

  • 9 Николайчо Вълканов

    9 0 Отговор
    „справедлива стойност“ е цената само на откраднатото ! Всичко друго е несправедливо пич

    10:14 09.09.2026

  • 10 справедлива стойност на домата

    7 0 Отговор
    е когато е по евтин от водата с която е напояван. Точка !

    10:16 09.09.2026

  • 11 Питай питай

    5 0 Отговор
    Над 2 млрд. евро за земеделие – но какъв е резултатът?...

    10:17 09.09.2026

  • 12 Каквото и

    7 0 Отговор
    да ви говорят, става въпрос за пари ! И всички са "загрижени" за Гольо ! 😀 Всеки дърпа чегата, ама, така че да му гепят и последната риза що му е останала ! От едната "страна" продажници, от другата айдуци и вие им вЕрвайте ! 😀

    10:20 09.09.2026

  • 13 Няма такова нещо пичове

    5 1 Отговор
    И от Маркс и Енгелс не е измислена даже методиката за изчисляване на така наречената „справедлива стойност“ по точно цена

    10:20 09.09.2026

  • 14 ШЕФА

    5 0 Отговор
    За да се краде повече и това да не се вижда ОПГ-то ПБ и техният Главатар Боташоглу нарочно създават подобни методики,закони,устави и тн. Така отклоняват вниманието на обществото с УЖ грижа за него,но всичко всъщност е лош замисъл за ограбване и съсипване на дребният и среден бизнес !!!

    10:20 09.09.2026

  • 15 Анонимен

    2 0 Отговор
    Първо, защита от дискриминация, в момента за същата стока, ако производителят е "мъж" получава една надценка, а ако е "жена" - по-голяма. Второ, както ЕС реве, че китайските стоки били субсидирани - корекционни мита за всякакъв внос, за да се ограничи тежестта, ЕС да изравни условията. Трето, по-детайлно етикетиране, в Австрия като вземеш тарелка прясно месо, на него пише къде животното е родено, къде е расло, къде е заклано и откъде е фуражът, с който е хранено (няма забрани, просто хората могат да направят избор).

    10:22 09.09.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    ЦЕНИТЕ не се оскъпяват, оскъпяват се стоките и услугите❗

    10:25 09.09.2026

  • 17 Безпристрастен

    4 0 Отговор
    За нашата" територия" единственото обуздаващо решение е: таван на надценка! От производителя,през прекупвач,доставчика на едро,до магазина.И жесток ,фискален контрол.Без значение,дали си баничар,малко ,квартално кафе с 6 стола, през общински пазари: задължително фискален бон, за всяка продажба.Без изключение.Не маркирал дори едно кафе, кило домати, със заложена в закон санкция - 300 евро за първо нарушение.При второ нарушение ( залагам в база данни всеки търговец и евентуални санкции от контролен орган) 1000 евро! При подобен модел на контрол,само за срок от два месеца ,не само ще паднат цените по магазини,пазари,вериги,но ще се окаже,че нарастват в прогресия и данъците към фиска.Защо ще паднат цените: Ами точно заради описаната методика: Сами ще се принудят да гонят не висока цена,а голям оборот през по ниски цени.Иначе рискува да прескочи праг по задължителна регистрация по ДДС.Очеваден пример са общинските пазари.Купува от борсата за едно евро, слага на сергията цена 2,5 евро.Спокоен ,защото не отчита оборот с касов апарат.Няма айше,на женски пазар,на Д.Петков,,пазара в Люлин,Кр.Село,да не прави дневен оборот под 500-600 евро.Ако маркира всяка продажба рискува да прескочи границата за регистрация по ДДС.Сега им дреме на забрадките.Всичко над цената от борсата- в джоба.Без цент данъци.Кво ги дундуркаш още господинДонев,страх те е ,че са" хелекторат"?

    10:26 09.09.2026

  • 18 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ТОЗИ ИНДИВИД КАКВО РАБОТИ?ДАНО СЕ ЗАДАВИ ОТ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ!

    10:26 09.09.2026

  • 19 Специалист

    4 0 Отговор
    Някакъв директор на някакво сдружение вземат някакви пари и не правят нищо.Питай кака Пена и чичо Гошо на пазара да ти обеснят за справедливата цена и вноса.Защо 1лев стана 1евро.Това не е от производителя а от търговеца.Всеки го знае

    10:27 09.09.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Търговци са хората":

    В една немска верига, с четири букви, в магазините в Германия предлагат едно изделие за 60€, а СЪЩОТО изделие в СЪЩАТА верига, но в магазин в България го предлагат за ... 102€❗
    Промоция по немски😉

    10:29 09.09.2026

  • 21 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ром от Лом":

    И ЦЕНА НА ТАКСИТО ОТ ЛЕВ В ЕВРО НЕ СА ПРОМЕНЯЛИ ЦИФРИТЕ В ЛОМ

    10:30 09.09.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    В България няма спекула❗
    Упс, няма определение какво е спекула❗

    10:33 09.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Рундьо е финансист, бюджетар, икономист

    0 0 Отговор
    Сульо и дондьо го съветват нещо, което и те не разбират. Рундьо е неспасяем, от гаф на гаф е!

    10:50 09.09.2026

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