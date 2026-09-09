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Работодател от Обзор изчезна с последните заплати на персонала

Работодател от Обзор изчезна с последните заплати на персонала

9 Септември, 2026 08:40 3 120 65

  • обзор-
  • заплати-
  • работници

Работниците твърдят, че договорите им са били за четири часа дневно, въпреки че реално са работили значително повече

Работодател от Обзор изчезна с последните заплати на персонала - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С настъпването на края на туристическия сезон по морето започнаха проблемите на част от сезонните работници. Служители в ресторант в Обзор изпратиха сигнал до Нова ТВ, в който твърдят, че са били излъгани от работодателя си и не получили заплатите си за последния месец. Всеки един от работниците имал да получава поне по 2 000 евро, които обаче не постъпили по сметките им. Опитите им да говорят с наемателя на заведението били безуспешни, защото той изключил телефоните си.

„В края на сезона човекът излезе много некоректен. В последния ден, в който трябваше да получим възнаграждението си, той просто не се появи“. Това разказа в "Здравей, България" Николай, който е подал сигнала.

По думите му служителите многократно са се опитвали да се свържат с работодателя, но без успех. „Първо каза, че е на среща, вторият път каза, че ще се обади малко по-късно. На третия път не вдигна телефона, а след това телефоните му вече бяха изключени", обясни мъжът. И допълни, че трудов договор е подписал преди три дни.

Работниците твърдят, че договорите им са били за четири часа дневно, въпреки че реално са работили значително повече. Един от тях разказва, че е бил нает като промоутър на заведението. „Договорката специално при мен беше по 12 евро на час в силния сезон и по 10 евро, когато няма толкова работа“, твърди Николай. По думите му работодателят му дължи около 2000 евро.

Двама от другите служители са работили като готвачи и твърдят, че всеки от тях трябва да получи по 2500 евро. „По договор сме осигурени на четири часа на сумата от 310 евро“, обясни Емилия. Тя посочва, че през предходния месец е получила 2500 евро, но за последния месец от сезона плащане не е постъпило.

Друг служител твърди, че работният му ден е продължавал от 10 часа сутринта до 23 часа. „Почивни дни? Няма такова нещо. Нямахме никакви почивни дни“, казва той.

По думите на работниците първоначално отношенията с работодателя били нормални. Те открили обявата за работа още през ноември и започнали кореспонденция с него. Сред хората, които чакат своите пари, има и работник, който трябва да получи 1500 евро. Той казва, че е получил само 40 евро аванс.

Друг служител твърди, че има да получава около 2000 евро. По думите му е започнал работа на 3 август и е получил максимум 100 евро аванс за целия месец. Работниците потърсили съдействие от полицията. „Около три часа бяхме в полицията. Един по един ни извикваха за обяснения и пишехме какво точно се е случило, как се е случило и кога“, разказва Николай.

Той твърди, че по време на разпита му работодателят се е свързал по телефона с полицейски служител. „Той вдигна телефона и пред мен говори с работодателя. Аз попитах: „Това редно ли е да се случва?“, разказва Николай. По думите му подобна ситуация е имало и при посещение в Инспекцията по труда. „Миналия месец отидохме до Инспекцията по труда с една друга колежка. Подадохме заявления и искахме да получим информация. На прибиране човекът ми звънна по телефона и ме попита защо сме били в Инспекцията по труда и какво правим там“, твърди мъжът.

Работниците питат откъде работодателят е получил информация за посещението им в институцията и настояват компетентните органи да проверят случая. Те отричат и твърдението, че ресторантът е бил слабо натоварен през сезона. По думите им заведението е работело активно, а клиентите са били много.

Потърсен за коментар, собственикът на заведението Мартин Стоянов отрича твърденията на работниците. По думите му всички служители доброволно са подписали договори за четиричасов работен ден и са получили всичко, което им се дължи. Той предостави на NOVA копия от ведомости, които според него доказват, че възнагражденията са изплатени. Работодателят твърди още, че не е избягал, а сезонът е приключил и той е напуснал Обзор.

Работниците обаче са категорични, че очакват да получат парите си. Ако това не се случи, служителите възнамеряват да потърсят съдействие от други институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    22 25 Отговор
    "Тя посочва, че през предходния месец е получила 2500 евро, но за последния месец от сезона плащане не е постъпило."

    Работодателят просто им е предплатил на тия шушляци. С тези EUR 310 деклариран труд, би трябвало да му работят 8 месеца.

    Коментиран от #36

    08:44 09.09.2026

  • 2 Пример за поредна нискочела мутра

    62 0 Отговор
    Управляваща бизнес по лайноморието. После се чудят защо няма туристи, които искат да ядат замразени храни с лошо обслужване на високи цени. Добър пример за корупция в Инспецията по труда. Мунчо ще се включи ли или пак така нищо?

    08:46 09.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    41 12 Отговор
    Те са подписали договор за четири часа на ден.По закон даже им е дал повече пари.

    Коментиран от #34

    08:46 09.09.2026

  • 4 КОЛЬО ПАРЪМА

    29 1 Отговор
    Търсете го в Турция е на почивка боклука

    08:48 09.09.2026

  • 5 халибегов

    8 24 Отговор
    като не смъкват ддс-то няма да смъкваме цените и заплати няма

    08:48 09.09.2026

  • 6 ккк

    39 2 Отговор
    само лична саморазправа , нищо няма да получат и никакво съдействие от органи по договори той е изряден , за 4 часа договор това е , за заплати в плик пак така , просто като си тръгваш последните месец , два гориш ще вземеш само това по договор

    08:50 09.09.2026

  • 7 шапка невидимка

    26 0 Отговор
    Нашите цигани имат същата технология ..! В Албена ядът и пият СКЪПО Е МНОГО но като им занесат сметката те вече са невидими..! ВЪЛШЕБНИЦИ.

    08:53 09.09.2026

  • 8 Това Се Казва !

    19 1 Отговор
    Работа !

    08:54 09.09.2026

  • 9 Въпрос

    34 6 Отговор
    "Работодателя" да не е от Банкя, че манталитета е много характерен ?

    Коментиран от #15

    08:56 09.09.2026

  • 10 Троян

    27 2 Отговор
    На мутроморието могат да ме заведат само със белезници и въоръжена охрана. Там до един са мутри и измамници. Аз си ходя на язовир Доспат. Тия хора какво са очаквали? Тия там са мошенници. Слаб му бил оборота. Мошенник.

    09:01 09.09.2026

  • 11 пенчо

    46 1 Отговор
    Сипете си по една студена водица и това ще е. Няма какво да направите. Щом имате подписано на 4 часа ще ви платят за тях. Другото е безплатен труд за благото на шефа.

    09:01 09.09.2026

  • 12 Боклуци

    36 2 Отговор
    И после се оплакват че няма кой да работи другия сезон ще работят само с роднините си и някой заблуден индиец или непалец

    09:04 09.09.2026

  • 13 Тото 1 и Тото 2

    28 5 Отговор
    Ами то и мис Бикини изчезна , след като я хванаха в една къща в Барселона ! Ама за това изчезване НИЩО не пишете. Или пък за изчезването на Мата Хари , която беше разлютила самия ББ.
    Дано са живи и двете моми , че много дълбоко бръкнаха в рахата на Вожд Бойо ! !

    09:05 09.09.2026

  • 14 Бомба ! - Стар Номер ! От Соца !

    15 1 Отговор
    Поръчват ! Ядат и Пиян !

    И В Миг !

    Изчезват !

    Коментиран от #45

    09:07 09.09.2026

  • 15 Отговор

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    От ПеДрохан е...

    09:08 09.09.2026

  • 16 Хитрата сврака

    16 1 Отговор
    С двата крака. Договор за 300€? Значи им дължи по 300€

    Коментиран от #43, #50

    09:11 09.09.2026

  • 17 Аре бегай ве Алибегов

    22 0 Отговор
    Избегал е алибеговеца, типично!

    09:12 09.09.2026

  • 18 българина

    19 0 Отговор
    е сега този държавата да. му забрани всякаква търговска дейност за 5 г

    09:13 09.09.2026

  • 19 Програмист

    24 0 Отговор
    Все още ли има балъци, които работят за без пари за мутри по мутроморието 😁😅🤣😂😀

    Коментиран от #65

    09:17 09.09.2026

  • 20 Ден година храни

    16 0 Отговор
    Работния ден е от сутрин до вечер на морето. Колкото повече работиш повече те пързалят. По лесно е да вземат азиатци. Българите не ни вземат вече у нас на работа българските чорбаджии вземат азиатци. ...

    Коментиран от #35

    09:18 09.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АБВ

    16 0 Отговор
    Типична картинка за по-голямата част от българския бизнес. Тарикатлък и бабаитщина от днешните андрешковци.

    09:20 09.09.2026

  • 23 пенчо

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тоя помияр":

    С колко да е забогатял. с 5 000 - 7000 евра. Това са някакви дребни играчи, които се мислят за голяма работа

    09:21 09.09.2026

  • 24 Заглавието прилича на заглавие от 90 год

    11 1 Отговор
    Върнахме се в Деветдесетте години , макар че всъщност е по зле мигрантите ни избутват. Чорбаджиите са фаворизирани особено напоследък и взеха да правят същите номера както през деветдесетте години мутренски управии и никой нищо.

    09:22 09.09.2026

  • 25 А договорите им

    17 2 Отговор
    дето са били за четири часа дневно, аз ли съм ги разписвал? Сега в края на сезона ли се сетиха

    Коментиран от #40, #42

    09:22 09.09.2026

  • 26 Володя

    17 1 Отговор
    Куче влачи реййййс...Тези тъпаци защо са се съгласили да подпишат договор за 4 часа, а да работят 10 ? Защо бе тъпаци ? А сега олеле -държавата да ги спасява. Да пият по една студена вода.

    09:23 09.09.2026

  • 27 При капитализма е така

    13 3 Отговор
    Човек за човека е вълк... звяр ! Кръвожаден атлантик грабещ работливият български народ

    09:24 09.09.2026

  • 28 Трол

    4 1 Отговор
    Да се благодарят, че не им е прибрал и долното бельо.

    09:26 09.09.2026

  • 29 собственикът на заведението Мартин

    13 3 Отговор
    Стоянов бил братовчед на Андрей Гюров по майчина линия !

    Коментиран от #32

    09:26 09.09.2026

  • 30 Нямаше ли

    7 0 Отговор
    Филм с име

    Изчезнал с 60 заплати

    09:29 09.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 💡💡💡💡

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "собственикът на заведението Мартин":

    Явно трябват повече пари за президентската кампания

    09:29 09.09.2026

  • 33 Да си поискат парите

    7 1 Отговор
    От управляващите които задават тона на поведение в държавата.

    09:31 09.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 общак

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ден година храни":

    Вчера една със възхита говореше за азиатците , те работели , българите не чак толкова. Еб ти и държавата проклета.

    09:33 09.09.2026

  • 36 Ще има и още

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аз пък си казвах, че това лято всичко ще е ОК. НАП под формата на руса кукла всяка седмица рапортуваше пред телевизионните камери - проверки проверки проверки, санкции. Фискалната дисциплина желязна! Пипа здраво закона. Викам - Браво!!
    Пък то сега? Каква излиза тя?

    09:33 09.09.2026

  • 37 Тея явно са новобранци

    11 0 Отговор
    Масово последната заплата не се плаща по морето

    09:33 09.09.2026

  • 38 Специалист

    10 0 Отговор
    Всичко е точно.Тези чели ли да си договорите.Там трябва да пише за каква заплата се договарят.За какво работно време и т. н.А работниците какво очакват е пожелателно.Пред съда ще е прав работодателя.Друг въпрос е че това да не се плаща последна заплата по морето е стар номер в това число и на спасителите -имам приятели.Там не е за наивници.Жалко за хората но да се знае за в бъдеще

    09:33 09.09.2026

  • 39 Софийска история

    9 0 Отговор
    Аз пък знам една луксозна сграда на столичната улица "Чехов", изградиха я преди доста години. Когато всичко беше готово и предстоеше да дадат ключовете от апартаментите на собствениците им, техническият ръководител на строежа отишъл в намиращото се наблизо кафене и попитал дали наоколо няма някоя жена, която да изчисти и измие стълбището - това била последната работа, която трябва да се свърши. Насочили го към една комшийка, интелигентна и сравнително млада жена, която тогава беше без работа. Техническият й казал, че вода може да налива само в мазето. Целият квартал знае, че 80-годишната майка на тази жена отиде да й помага да носят кофите с вода до 6-ия етаж, за да започнат чистенето отгоре надолу.
    Впоследствие техническият ръководител не се появил и тази наша съседка започнала да разпитва новодомците как да се свърже с него. Те обаче можели да я насочат само към собственика на строителната фирма, изградила тази сграда. Жената отишла при него и му обяснила проблема, а той отговорил: "Аз не съм ви наемал, той ви е наел. Дал съм му всички пари, с които трябваше да плати на подизпълнителите. Вие сте подизпълнител. Ще го търсите него, за да ви плати почистването." Жената попитала "Къде да го търся?" Отговорът бил "Ами не знам, той напусна." Тя го помолила: "Бихте ли ми дали телефонния му номер?" Той отговорил: "Без негово рзрешение не мога да давам телефонния му номер на никого!" И я призовал да напусне кабинета и да не му губи времето.
    Така трудът на тази

    09:36 09.09.2026

  • 40 Дори и всичко да е законно

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "А договорите им":

    има ли правосъдие в територията?

    09:36 09.09.2026

  • 41 знаем

    8 0 Отговор
    Мен навремето се опитаха да ме изпързалят с парите за отпуска , чак ми дадоха да подпиша един документ ама се усетих навреме. Никога повече на морето. Ако дават на седмица пари може и да се замисля и като взема парите аз да изчезна..

    09:37 09.09.2026

  • 42 А нали уж институциите

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "А договорите им":

    ги проверяваха и контрола бил железен? При проверките дали не са видяли че ги водят на 4 часа а? И сега ще има ли наказани от проверяващите да ги питам? Нищожества смотани...

    09:37 09.09.2026

  • 43 Кацаща гарга

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хитрата сврака":

    Договор, в който умишлено са допуснати фактологически грешки и обстоятелства или не отговаря на изискванията по КТ е невалиден още при подписването си. От друга страна, обстоятелства по граждански договор (устна договорка), може да се установят чрез свидетели при съдебно производство.

    09:38 09.09.2026

  • 44 опасна измамница

    4 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте!
    Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща? Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!

    09:40 09.09.2026

  • 45 Ха ха, помня

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бомба ! - Стар Номер ! От Соца !":

    Два пъти ми се е случвало да видя такова нещо. Веднъж по "Граф Игнатиев" келнери гониха и хванаха един, който избягал от заведението "Аперитив", което се намираше на пресечката на "Граф Игнатиев" и "Шишман". Това стана пред очите ми, беше около обяд.
    Другият случай беше вечер, в едно от заведенията на ул. "Екзарх Йосиф". Две момчета на по около 17-18 г. вечеряха на съседната маса. По едно време дотърча сервитьорката да пита "Къде са тези?" Бяха си тръгнали без да платят. Вероятно с тази цел бяха седнали на масата, която беше най-близо до вратата на заведението.

    09:42 09.09.2026

  • 46 тез пък

    4 0 Отговор
    Как беше приказката за баницата? Били се разбрали за повече пари ама подписали на 4 часа! Щяха ли да се внесат данъците на тези пари?

    09:42 09.09.2026

  • 47 знаем

    2 0 Отговор
    По морето се работи масово 6 дена в седмицата , някъде даже дават да се разписваш , че почиваш два дена а реално не е така. Въобще тежък тормоз е и да не ти и платят ...

    09:43 09.09.2026

  • 48 Продължение на 39

    6 1 Отговор
    Така трудът на тази жена и на старата й майка остана незаплатен. Тази история години наред се носеше от уста на уста из района.
    Няма да напиша името на фирмата строител, но ще ви кажа къде се намира сградата - на пресечката на ул. "Чехов" и ул. "Еужен Поатие".

    09:46 09.09.2026

  • 49 Българските чорбаджии

    6 0 Отговор
    Така трябва да бъдат наричани кръвопийците особено тези които не искат българи и заменят подменят населението с азиатци нещо което е престъпление само по себе си. . . .

    09:47 09.09.2026

  • 50 ЧСИ

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хитрата сврака":

    С разноските по делото, глобите от НОИ и НАП, както и обезщетенията на служителите, ако заведат дело и го спечелят, 10-15 хилки на човек не му мърдат.

    09:49 09.09.2026

  • 51 Честит Празник Българи !

    5 0 Отговор
    Спомнете си !

    За Вашите Права !

    ---------------------

    Да си Върнем !

    Държавата !

    09:50 09.09.2026

  • 52 аххаха

    4 1 Отговор
    След като са се съгласили на 4 часа, няма какво да искат. Платил им е по закон, даже по него доста им е надплатил. Или си подписваш договор на реалните условия и пари, или изобщо не подписваш, и го подаваш "коректният работодател" , а всъщност тарикат-робовладелец на инспекция по труда, и го раздухваш навсякъде, където е възможно. Парите абсолютно задължително си ги искаш до стотинка по карта, на датата, и никакви ваучери и подобни тъпотии не може да те устройват - работиш за пари, а не за купончета. Сега в тоя случай тези ще пият по една студена морска акана вода. Н аучете си правата бе хора, и си ги спазвайте. Аз коректен "работодател" не съм видял в България. То няма такива.

    09:51 09.09.2026

  • 53 Е тъй деее....

    3 0 Отговор
    Работниците твърдят, че договорите им са били за четири часа дневно, въпреки че реално са работили значително повече. Един от тях разказва, че е бил нает като промоутър на заведението.„Договорката специално при мен беше по 12 евро на час в силния сезон и по 10 евро, когато няма толкова работа“, твърди Николай. По думите му работодателят му дължи около 2000 евро.

    09:51 09.09.2026

  • 54 Редно е НАП да му повдигне обвинение

    5 0 Отговор
    Кви са тия осигуровки на 300 лева и договори за 4 часа при труд 12 часа!? Инспекцията по труда също умрели ли са, живи ли са, имат ли мозъци!?

    Коментиран от #58

    09:52 09.09.2026

  • 55 Има да чакат те

    3 0 Отговор
    съдействие от други институции

    09:53 09.09.2026

  • 56 Фирмите които подменят дограма

    5 0 Отговор
    Да ви питам те коректни ли са щото според мен не са. Техните договори коректни ли са. Щото според мен не са. Има ли приемно предавателен протокол. Не. Има едно забутано в договора изреченийце с измамен текст . Разкъртват всичко като през война Кукват джама и беж да ги няма. ....

    09:53 09.09.2026

  • 57 Сива икономика укрити данъци

    5 0 Отговор
    И борбата на Радев и радевци за изсветляване на доходите върви много добре

    09:56 09.09.2026

  • 58 "Договорката" пич

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Редно е НАП да му повдигне обвинение":

    не е договор ! Вина в случая солидарно имат и държавните институции пълни с некадърници и корумпета готови да се продадат за по един дюнер. А той впрочем удари цена в Студенски град от 9 евро представи си!

    09:57 09.09.2026

  • 59 Мурзилко

    2 2 Отговор
    Тия па.За четири часа работно време 2000 евро заплата..Лакомо ду.е кръв....

    10:03 09.09.2026

  • 60 една

    1 1 Отговор
    студена вода да пият, че много са работни......

    10:06 09.09.2026

  • 61 Умно красив работодател

    3 0 Отговор
    Жълтопаветник бил

    10:06 09.09.2026

  • 62 замислен

    4 0 Отговор
    Сами са подписали работа за по 4 часа на 310 евро, после и да го осъдят ще си получат тези 310 евро и тва е! Това че са работили 12 и т.н. нищо няма да получат. Тези повече няма да се върнат да работят на морето, същия този тарикат догодина ще реве "амаа аз давам заплати ама няма хора".

    Коментиран от #64

    10:08 09.09.2026

  • 63 Минуса и той вечно кукнат

    3 0 Отговор
    Като подменена Не подмазана още дограма кукната на стената. Ми подмазва се и той това му е работата за това му плащат.

    10:13 09.09.2026

  • 64 ЕДИН

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "замислен":

    То па едни работници...

    10:14 09.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

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