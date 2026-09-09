Работодател от Обзор изчезна с последните заплати на персонала

С настъпването на края на туристическия сезон по морето започнаха проблемите на част от сезонните работници. Служители в ресторант в Обзор изпратиха сигнал до Нова ТВ, в който твърдят, че са били излъгани от работодателя си и не получили заплатите си за последния месец. Всеки един от работниците имал да получава поне по 2 000 евро, които обаче не постъпили по сметките им. Опитите им да говорят с наемателя на заведението били безуспешни, защото той изключил телефоните си.

„В края на сезона човекът излезе много некоректен. В последния ден, в който трябваше да получим възнаграждението си, той просто не се появи“. Това разказа в "Здравей, България" Николай, който е подал сигнала.

По думите му служителите многократно са се опитвали да се свържат с работодателя, но без успех. „Първо каза, че е на среща, вторият път каза, че ще се обади малко по-късно. На третия път не вдигна телефона, а след това телефоните му вече бяха изключени", обясни мъжът. И допълни, че трудов договор е подписал преди три дни.

Работниците твърдят, че договорите им са били за четири часа дневно, въпреки че реално са работили значително повече. Един от тях разказва, че е бил нает като промоутър на заведението. „Договорката специално при мен беше по 12 евро на час в силния сезон и по 10 евро, когато няма толкова работа“, твърди Николай. По думите му работодателят му дължи около 2000 евро.

Двама от другите служители са работили като готвачи и твърдят, че всеки от тях трябва да получи по 2500 евро. „По договор сме осигурени на четири часа на сумата от 310 евро“, обясни Емилия. Тя посочва, че през предходния месец е получила 2500 евро, но за последния месец от сезона плащане не е постъпило.

Друг служител твърди, че работният му ден е продължавал от 10 часа сутринта до 23 часа. „Почивни дни? Няма такова нещо. Нямахме никакви почивни дни“, казва той.

По думите на работниците първоначално отношенията с работодателя били нормални. Те открили обявата за работа още през ноември и започнали кореспонденция с него. Сред хората, които чакат своите пари, има и работник, който трябва да получи 1500 евро. Той казва, че е получил само 40 евро аванс.

Друг служител твърди, че има да получава около 2000 евро. По думите му е започнал работа на 3 август и е получил максимум 100 евро аванс за целия месец. Работниците потърсили съдействие от полицията. „Около три часа бяхме в полицията. Един по един ни извикваха за обяснения и пишехме какво точно се е случило, как се е случило и кога“, разказва Николай.

Той твърди, че по време на разпита му работодателят се е свързал по телефона с полицейски служител. „Той вдигна телефона и пред мен говори с работодателя. Аз попитах: „Това редно ли е да се случва?“, разказва Николай. По думите му подобна ситуация е имало и при посещение в Инспекцията по труда. „Миналия месец отидохме до Инспекцията по труда с една друга колежка. Подадохме заявления и искахме да получим информация. На прибиране човекът ми звънна по телефона и ме попита защо сме били в Инспекцията по труда и какво правим там“, твърди мъжът.

Работниците питат откъде работодателят е получил информация за посещението им в институцията и настояват компетентните органи да проверят случая. Те отричат и твърдението, че ресторантът е бил слабо натоварен през сезона. По думите им заведението е работело активно, а клиентите са били много.

Потърсен за коментар, собственикът на заведението Мартин Стоянов отрича твърденията на работниците. По думите му всички служители доброволно са подписали договори за четиричасов работен ден и са получили всичко, което им се дължи. Той предостави на NOVA копия от ведомости, които според него доказват, че възнагражденията са изплатени. Работодателят твърди още, че не е избягал, а сезонът е приключил и той е напуснал Обзор.

Работниците обаче са категорични, че очакват да получат парите си. Ако това не се случи, служителите възнамеряват да потърсят съдействие от други институции.