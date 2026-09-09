Работодател от Обзор изчезна с последните заплати на персонала

С настъпването на края на туристическия сезон по морето започнаха проблемите на част от сезонните работници. Служители в ресторант в Обзор изпратиха сигнал до Нова ТВ, в който твърдят, че са били излъгани от работодателя си и не получили заплатите си за последния месец. Всеки един от работниците имал да получава поне по 2 000 евро, които обаче не постъпили по сметките им. Опитите им да говорят с наемателя на заведението били безуспешни, защото той изключил телефоните си.
„В края на сезона човекът излезе много некоректен. В последния ден, в който трябваше да получим възнаграждението си, той просто не се появи“. Това разказа в "Здравей, България" Николай, който е подал сигнала.
По думите му служителите многократно са се опитвали да се свържат с работодателя, но без успех. „Първо каза, че е на среща, вторият път каза, че ще се обади малко по-късно. На третия път не вдигна телефона, а след това телефоните му вече бяха изключени", обясни мъжът. И допълни, че трудов договор е подписал преди три дни.
Работниците твърдят, че договорите им са били за четири часа дневно, въпреки че реално са работили значително повече. Един от тях разказва, че е бил нает като промоутър на заведението. „Договорката специално при мен беше по 12 евро на час в силния сезон и по 10 евро, когато няма толкова работа“, твърди Николай. По думите му работодателят му дължи около 2000 евро.
Двама от другите служители са работили като готвачи и твърдят, че всеки от тях трябва да получи по 2500 евро. „По договор сме осигурени на четири часа на сумата от 310 евро“, обясни Емилия. Тя посочва, че през предходния месец е получила 2500 евро, но за последния месец от сезона плащане не е постъпило.
Друг служител твърди, че работният му ден е продължавал от 10 часа сутринта до 23 часа. „Почивни дни? Няма такова нещо. Нямахме никакви почивни дни“, казва той.
По думите на работниците първоначално отношенията с работодателя били нормални. Те открили обявата за работа още през ноември и започнали кореспонденция с него. Сред хората, които чакат своите пари, има и работник, който трябва да получи 1500 евро. Той казва, че е получил само 40 евро аванс.
Друг служител твърди, че има да получава около 2000 евро. По думите му е започнал работа на 3 август и е получил максимум 100 евро аванс за целия месец. Работниците потърсили съдействие от полицията. „Около три часа бяхме в полицията. Един по един ни извикваха за обяснения и пишехме какво точно се е случило, как се е случило и кога“, разказва Николай.
Той твърди, че по време на разпита му работодателят се е свързал по телефона с полицейски служител. „Той вдигна телефона и пред мен говори с работодателя. Аз попитах: „Това редно ли е да се случва?“, разказва Николай. По думите му подобна ситуация е имало и при посещение в Инспекцията по труда. „Миналия месец отидохме до Инспекцията по труда с една друга колежка. Подадохме заявления и искахме да получим информация. На прибиране човекът ми звънна по телефона и ме попита защо сме били в Инспекцията по труда и какво правим там“, твърди мъжът.
Работниците питат откъде работодателят е получил информация за посещението им в институцията и настояват компетентните органи да проверят случая. Те отричат и твърдението, че ресторантът е бил слабо натоварен през сезона. По думите им заведението е работело активно, а клиентите са били много.
Потърсен за коментар, собственикът на заведението Мартин Стоянов отрича твърденията на работниците. По думите му всички служители доброволно са подписали договори за четиричасов работен ден и са получили всичко, което им се дължи. Той предостави на NOVA копия от ведомости, които според него доказват, че възнагражденията са изплатени. Работодателят твърди още, че не е избягал, а сезонът е приключил и той е напуснал Обзор.
Работниците обаче са категорични, че очакват да получат парите си. Ако това не се случи, служителите възнамеряват да потърсят съдействие от други институции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Работодателят просто им е предплатил на тия шушляци. С тези EUR 310 деклариран труд, би трябвало да му работят 8 месеца.
Коментиран от #36
08:44 09.09.2026
2 Пример за поредна нискочела мутра
08:46 09.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #34
08:46 09.09.2026
4 КОЛЬО ПАРЪМА
08:48 09.09.2026
5 халибегов
08:48 09.09.2026
6 ккк
08:50 09.09.2026
7 шапка невидимка
08:53 09.09.2026
8 Това Се Казва !
08:54 09.09.2026
9 Въпрос
Коментиран от #15
08:56 09.09.2026
10 Троян
09:01 09.09.2026
11 пенчо
09:01 09.09.2026
12 Боклуци
09:04 09.09.2026
13 Тото 1 и Тото 2
Дано са живи и двете моми , че много дълбоко бръкнаха в рахата на Вожд Бойо ! !
09:05 09.09.2026
14 Бомба ! - Стар Номер ! От Соца !
И В Миг !
Изчезват !
Коментиран от #45
09:07 09.09.2026
15 Отговор
До коментар #9 от "Въпрос":От ПеДрохан е...
09:08 09.09.2026
16 Хитрата сврака
Коментиран от #43, #50
09:11 09.09.2026
17 Аре бегай ве Алибегов
09:12 09.09.2026
18 българина
09:13 09.09.2026
19 Програмист
Коментиран от #65
09:17 09.09.2026
20 Ден година храни
Коментиран от #35
09:18 09.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АБВ
09:20 09.09.2026
23 пенчо
До коментар #21 от "Тоя помияр":С колко да е забогатял. с 5 000 - 7000 евра. Това са някакви дребни играчи, които се мислят за голяма работа
09:21 09.09.2026
24 Заглавието прилича на заглавие от 90 год
09:22 09.09.2026
25 А договорите им
Коментиран от #40, #42
09:22 09.09.2026
26 Володя
09:23 09.09.2026
27 При капитализма е така
09:24 09.09.2026
28 Трол
09:26 09.09.2026
29 собственикът на заведението Мартин
Коментиран от #32
09:26 09.09.2026
30 Нямаше ли
Изчезнал с 60 заплати
09:29 09.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 💡💡💡💡
До коментар #29 от "собственикът на заведението Мартин":Явно трябват повече пари за президентската кампания
09:29 09.09.2026
33 Да си поискат парите
09:31 09.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 общак
До коментар #20 от "Ден година храни":Вчера една със възхита говореше за азиатците , те работели , българите не чак толкова. Еб ти и държавата проклета.
09:33 09.09.2026
36 Ще има и още
До коментар #1 от "честен ционист":Аз пък си казвах, че това лято всичко ще е ОК. НАП под формата на руса кукла всяка седмица рапортуваше пред телевизионните камери - проверки проверки проверки, санкции. Фискалната дисциплина желязна! Пипа здраво закона. Викам - Браво!!
Пък то сега? Каква излиза тя?
09:33 09.09.2026
37 Тея явно са новобранци
09:33 09.09.2026
38 Специалист
09:33 09.09.2026
39 Софийска история
Впоследствие техническият ръководител не се появил и тази наша съседка започнала да разпитва новодомците как да се свърже с него. Те обаче можели да я насочат само към собственика на строителната фирма, изградила тази сграда. Жената отишла при него и му обяснила проблема, а той отговорил: "Аз не съм ви наемал, той ви е наел. Дал съм му всички пари, с които трябваше да плати на подизпълнителите. Вие сте подизпълнител. Ще го търсите него, за да ви плати почистването." Жената попитала "Къде да го търся?" Отговорът бил "Ами не знам, той напусна." Тя го помолила: "Бихте ли ми дали телефонния му номер?" Той отговорил: "Без негово рзрешение не мога да давам телефонния му номер на никого!" И я призовал да напусне кабинета и да не му губи времето.
Така трудът на тази
09:36 09.09.2026
40 Дори и всичко да е законно
До коментар #25 от "А договорите им":има ли правосъдие в територията?
09:36 09.09.2026
41 знаем
09:37 09.09.2026
42 А нали уж институциите
До коментар #25 от "А договорите им":ги проверяваха и контрола бил железен? При проверките дали не са видяли че ги водят на 4 часа а? И сега ще има ли наказани от проверяващите да ги питам? Нищожества смотани...
09:37 09.09.2026
43 Кацаща гарга
До коментар #16 от "Хитрата сврака":Договор, в който умишлено са допуснати фактологически грешки и обстоятелства или не отговаря на изискванията по КТ е невалиден още при подписването си. От друга страна, обстоятелства по граждански договор (устна договорка), може да се установят чрез свидетели при съдебно производство.
09:38 09.09.2026
44 опасна измамница
Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща? Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!
09:40 09.09.2026
45 Ха ха, помня
До коментар #14 от "Бомба ! - Стар Номер ! От Соца !":Два пъти ми се е случвало да видя такова нещо. Веднъж по "Граф Игнатиев" келнери гониха и хванаха един, който избягал от заведението "Аперитив", което се намираше на пресечката на "Граф Игнатиев" и "Шишман". Това стана пред очите ми, беше около обяд.
Другият случай беше вечер, в едно от заведенията на ул. "Екзарх Йосиф". Две момчета на по около 17-18 г. вечеряха на съседната маса. По едно време дотърча сервитьорката да пита "Къде са тези?" Бяха си тръгнали без да платят. Вероятно с тази цел бяха седнали на масата, която беше най-близо до вратата на заведението.
09:42 09.09.2026
46 тез пък
09:42 09.09.2026
47 знаем
09:43 09.09.2026
48 Продължение на 39
Няма да напиша името на фирмата строител, но ще ви кажа къде се намира сградата - на пресечката на ул. "Чехов" и ул. "Еужен Поатие".
09:46 09.09.2026
49 Българските чорбаджии
09:47 09.09.2026
50 ЧСИ
До коментар #16 от "Хитрата сврака":С разноските по делото, глобите от НОИ и НАП, както и обезщетенията на служителите, ако заведат дело и го спечелят, 10-15 хилки на човек не му мърдат.
09:49 09.09.2026
51 Честит Празник Българи !
За Вашите Права !
---------------------
Да си Върнем !
Държавата !
09:50 09.09.2026
52 аххаха
09:51 09.09.2026
53 Е тъй деее....
09:51 09.09.2026
54 Редно е НАП да му повдигне обвинение
Коментиран от #58
09:52 09.09.2026
55 Има да чакат те
09:53 09.09.2026
56 Фирмите които подменят дограма
09:53 09.09.2026
57 Сива икономика укрити данъци
09:56 09.09.2026
58 "Договорката" пич
До коментар #54 от "Редно е НАП да му повдигне обвинение":не е договор ! Вина в случая солидарно имат и държавните институции пълни с некадърници и корумпета готови да се продадат за по един дюнер. А той впрочем удари цена в Студенски град от 9 евро представи си!
09:57 09.09.2026
59 Мурзилко
10:03 09.09.2026
60 една
10:06 09.09.2026
61 Умно красив работодател
10:06 09.09.2026
62 замислен
Коментиран от #64
10:08 09.09.2026
63 Минуса и той вечно кукнат
10:13 09.09.2026
64 ЕДИН
До коментар #62 от "замислен":То па едни работници...
10:14 09.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.