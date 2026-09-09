Братя на 17 и 18 години загинаха в катастрофа на пътя Смолян-Смилян

Две момчета на 17 и 18 години загинаха при тежка катастрофа тази нощ на пътя Смолян-Смилян.
Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолян, се е движел с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла се и се ударила в насрещно движещ се автомобил.
В колата е имало общо четири момчета от Смилян.
Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение.
В болница е шофьорът на другата кола, на 62 години. Той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милчо Лаков
Коментиран от #9
08:22 09.09.2026
2 По ! Братски !
08:25 09.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Стефан
08:30 09.09.2026
5 ВСМИЛЯН ПРОДАВАТ КИТАЙСКИ БОБ
Коментиран от #8, #10
08:32 09.09.2026
6 Боба е фалшив
08:32 09.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 честен ционист
До коментар #1 от "Милчо Лаков":Не са виновни децата, че са се родили и расли по времето на диктатора Борисов.
Коментиран от #13
08:36 09.09.2026
10 Така е
До коментар #5 от "ВСМИЛЯН ПРОДАВАТ КИТАЙСКИ БОБ":По.мачо.рите яко лъжат вече, и по къщите за гости, и по храната им, особено тия на Юндола
08:36 09.09.2026
11 Исторически парк
08:45 09.09.2026
12 шири
08:46 09.09.2026
13 Има нов диктатор
До коментар #9 от "честен ционист":Какво се оправдаваш с народния депутат борисов който кротко си седи на депутатската банка и дори не се кандидатира за президент , макар че ще спечели още на първи тур.
08:47 09.09.2026