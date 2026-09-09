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Братя на 17 и 18 години загинаха в катастрофа на пътя Смолян-Смилян

Братя на 17 и 18 години загинаха в катастрофа на пътя Смолян-Смилян

9 Септември, 2026 08:20 1 205 13

  • катастрофа-
  • смолян-
  • смилян

В колата е имало общо четири момчета от Смилян

Братя на 17 и 18 години загинаха в катастрофа на пътя Смолян-Смилян - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две момчета на 17 и 18 години загинаха при тежка катастрофа тази нощ на пътя Смолян-Смилян.

Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолян, се е движел с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла се и се ударила в насрещно движещ се автомобил.

В колата е имало общо четири момчета от Смилян.

Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение.

В болница е шофьорът на другата кола, на 62 години. Той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милчо Лаков

    8 0 Отговор
    Родени убийци...

    Коментиран от #9

    08:22 09.09.2026

  • 2 По ! Братски !

    1 0 Отговор
    ------------------ !

    08:25 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стефан

    8 0 Отговор
    Добре, че по мачо рите не са убили човек.

    08:30 09.09.2026

  • 5 ВСМИЛЯН ПРОДАВАТ КИТАЙСКИ БОБ

    6 0 Отговор
    ЗА СМИЛЯНСКИ........ПРАЯТ ПАРИ БЕЗ ДА КОПАЯТ И ПОЛИВАТ. .......ПОСЛЕ КУПУВАТ БЕЕНВЕ И СА ПРЕТРЕПВАТ...

    Коментиран от #8, #10

    08:32 09.09.2026

  • 6 Боба е фалшив

    7 0 Отговор
    Боба дето се продава в Смилян е китайски, едър е, но е от Китай, не е автентичен, доти да го купиш от най-честно изглеждащата бабка в селото, пазете се

    08:32 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Милчо Лаков":

    Не са виновни децата, че са се родили и расли по времето на диктатора Борисов.

    Коментиран от #13

    08:36 09.09.2026

  • 10 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ВСМИЛЯН ПРОДАВАТ КИТАЙСКИ БОБ":

    По.мачо.рите яко лъжат вече, и по къщите за гости, и по храната им, особено тия на Юндола

    08:36 09.09.2026

  • 11 Исторически парк

    0 0 Отговор
    ДАРВИН Е СПАСИТЕЛЯТ НА БЪЛГАРИЯ!!!

    08:45 09.09.2026

  • 12 шири

    0 0 Отговор
    Войната в България не свършва!

    08:46 09.09.2026

  • 13 Има нов диктатор

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Какво се оправдаваш с народния депутат борисов който кротко си седи на депутатската банка и дори не се кандидатира за президент , макар че ще спечели още на първи тур.

    08:47 09.09.2026

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