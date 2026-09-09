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Изтича срокът за регистрация на партиите в ЦИК

Изтича срокът за регистрация на партиите в ЦИК

9 Септември, 2026 06:13, обновена 9 Септември, 2026 06:20 483 1

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До 17:00 часа партиите и коалициите трябва да подадат своите заявления за участие в предстоящите президентски избори

Изтича срокът за регистрация на партиите в ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно в 17:00 часа днес изтича крайният срок, в който политическите партии и коалиции могат да подадат своите заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите редовни президентски избори, съобщава БТА. Вотът за държавен глава е насрочен за 25 октомври 2026 г., като при необходимост от втори тур той ще се проведе на 1 ноември.

Каква е равносметката часове преди крайния срок?

Според актуална информация от ЦИК, излъчена в ефира на БНР, до момента документи за регистрация са подали общо осем политически сили. Сред тях личат имената на „Възраждане“, „Движение за права и свободи“ (ДПС), „Българска социалистическа партия“ (БСП), МЕЧ и „Величие“.

Голямата политическа изненада идва от лагера на най-голямата политическа сила в страната., партия ГЕРБ няма да издигне свой собствен кандидат за „Дондуков“ 2, което пренарежда баланса на силите в кампанията.

Важните дати в хронограмата на ЦИК

След изтичането на днешния ден за партиите, следващите ключови срокове от хронограмата на ЦИК включват:

  • 14 септември: Краен срок за регистрация на Инициативните комитети, издигащи независими кандидати. До момента са вписани шест такива комитета, подкрепящи кандидати като Илияна Йотова (с вице Кирил Вълчев) и Андрей Гюров (с вице Георги Кандев).
  • 22 септември: Последен ден, в който регистрираните формации могат да обявят и впишат конкретните имена на своите кандидат-президентски двойки.
  • 25 септември: Официален старт на предизборната кампания в България.


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