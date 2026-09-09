Изтича срокът за регистрация на партиите в ЦИК

Точно в 17:00 часа днес изтича крайният срок, в който политическите партии и коалиции могат да подадат своите заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите редовни президентски избори, съобщава БТА. Вотът за държавен глава е насрочен за 25 октомври 2026 г., като при необходимост от втори тур той ще се проведе на 1 ноември.

Каква е равносметката часове преди крайния срок?

Според актуална информация от ЦИК, излъчена в ефира на БНР, до момента документи за регистрация са подали общо осем политически сили. Сред тях личат имената на „Възраждане“, „Движение за права и свободи“ (ДПС), „Българска социалистическа партия“ (БСП), МЕЧ и „Величие“.

Голямата политическа изненада идва от лагера на най-голямата политическа сила в страната., партия ГЕРБ няма да издигне свой собствен кандидат за „Дондуков“ 2, което пренарежда баланса на силите в кампанията.

Важните дати в хронограмата на ЦИК

След изтичането на днешния ден за партиите, следващите ключови срокове от хронограмата на ЦИК включват:

14 септември: Краен срок за регистрация на Инициативните комитети, издигащи независими кандидати. До момента са вписани шест такива комитета, подкрепящи кандидати като Илияна Йотова (с вице Кирил Вълчев) и Андрей Гюров (с вице Георги Кандев).

Краен срок за регистрация на Инициативните комитети, издигащи независими кандидати. До момента са вписани шест такива комитета, подкрепящи кандидати като Илияна Йотова (с вице Кирил Вълчев) и Андрей Гюров (с вице Георги Кандев). 22 септември: Последен ден, в който регистрираните формации могат да обявят и впишат конкретните имена на своите кандидат-президентски двойки.

Последен ден, в който регистрираните формации могат да обявят и впишат конкретните имена на своите кандидат-президентски двойки. 25 септември: Официален старт на предизборната кампания в България.