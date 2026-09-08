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Проф. Росен Стоянов: ГЕРБ не иска да играе губещ мач на президентските избори

Проф. Росен Стоянов: ГЕРБ не иска да играе губещ мач на президентските избори

8 Септември, 2026 23:23 432 15

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Според проф. Стоянов решението на ГЕРБ трябва да се разглежда през думите на лидера на партията Бойко Борисов. „Той каза, без да го цитирам, а да го парафразирам, че всъщност дясното пространство не трябва да бъде раздробявано

Проф. Росен Стоянов: ГЕРБ не иска да играе губещ мач на президентските избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Живеем в свят, в който изненадите не би трябвало да са нещо, което преобръща живота ни, но и новините, които пристигат ежедневно, би трябвало да имат някакъв предел. В деня, в който американският президент провокативно заяви, че Луната е „наша“, политически изненади не липсват и в България.

Сред основните теми са предстоящите президентски избори, инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Илияна Йотова, както и решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат за държавен глава.

По тези теми коментар пред БТВ направи проф. Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в предаването "Интервюто от деня".

Защо ГЕРБ няма да издигне свой кандидат?

Според проф. Стоянов решението на ГЕРБ трябва да се разглежда през думите на лидера на партията Бойко Борисов. „Той каза, без да го цитирам, а да го парафразирам, че всъщност дясното пространство не трябва да бъде раздробявано“, обясни политическият анализатор. По думите му това е своеобразен призив за консолидация на дясното пространство.

„Това е един сигнал към твърдия електорат. Първо, че Борисов не иска да играе губещ мач. Второ, че трябва някакъв вид консолидация, необединение, неофициално сключвано споразумение. Някакъв баланс да се намери в разпределението на властите, така че да няма размиване на фокуса“, посочи Стоянов. Според него Бойко Борисов не се интересува особено от президентската институция.

„Ако се интересуваше от това, в даден момент щеше сам да е кандидат. Дълго време той спекулираше с това, че в края на кариерата си, след като завърши магистралите, ще се кандидатира“, припомни анализаторът. По думите му обаче днес много по-важен за Борисов е кметският стол на София и предстоящите местни избори.

Представители на ГЕРБ в инициативния комитет

Особено внимание предизвиква фактът, че сред членовете на инициативния комитет зад Илияна Йотова има представители, свързани с ГЕРБ – сред тях Вежди Рашидов, Емил Радев и кметове, издигнати или подкрепени от партията. Според проф. Стоянов това изпраща два основни сигнала. „Първо, абсолютно задкулисване. Не би трябвало това да се случва по никакъв начин, независимо от това, че си в ролята на общественик, интелектуалец или политик, който се занимава с местната власт“, коментира той.

По думите му от друга страна може да става дума и за своеобразно „флиртуване и кокетничене“ с подкрепата за определена кандидатура. „Това е сигнал към своя твърд електорат – не се лутайте, не се колебайте, имате възможност, насочете се по-скоро натам“, обясни Стоянов. Той коментира и позицията на премиера, че няма да се намесва във вътрешнопартийните решения на ГЕРБ.

„Това е тяхната кухня. Явно времената обаче се смениха“, каза политическият анализатор.

Инициативните комитети – възможност или политическа мимикрия?

Според Стоянов появата на инициативни комитети около кандидатите е симптом за по-дълбок проблем в българската политическа система. Той припомни, че през последните две десетилетия едни и същи избиратели често са подкрепяли различни харизматични и нови политически проекти. „Не сме толкова много, че да издигаме милион, милион и половина, два милиона избиратели. Те гласуваха за царя, след това за Радев, за ГЕРБ преди това, за Слави преди това. Тоест, защото избирателите могат да флуктуират, не можем да обвиняваме някого във върхушката, че си е сменил настроението“, коментира той.

В същото време проф. Стоянов е критичен към политическите партии. „Ако ми позволите да бъда малко по-краен и категоричен, политическите партии сдадоха или предадоха своите избиратели. Те са призвани да бъдат техни представители“, заяви той.

По думите му партиите трябва да развиват свои кадри, да ги издигат и да ги подкрепят, вместо да разчитат на инициативни комитети и граждански формации. „Това е една мимикрия, това е някакъв вид слабост и тя е слабост на цялата политическа система“, каза Стоянов.

Кой е основният опонент на ГЕРБ?

Според анализатора големият въпрос е кой ще се окаже реалният политически опонент на ГЕРБ в президентската кампания. Той допуска, че Бойко Борисов се притеснява от възможността партията да остане на трето място на президентските избори и именно това може да е една от причините да не издига собствен кандидат. „Играта в тази конюнктура е добре изчаквана. Той е свикнал да изчаква удобния момент“, посочи Стоянов.

Според него по-важният тест за политическата устойчивост на ГЕРБ ще дойде с местните избори.

Ще има ли балотаж?

Проф. Стоянов очаква президентските избори отново да стигнат до втори тур.

„Искрено се съмнявам в това, че на първи тур ще имаме над 50% гласували от всички имащи право на глас“, коментира той. Според него това ще зависи до голяма степен от силата на кампаниите и способността на кандидатите да мобилизират избирателите.

В разговора беше засегната и критиката на опозицията към управлението заради подготовката на бюджета за следващата година. Според проф. Стоянов именно бюджетът за 2027 г. ще бъде един от най-важните тестове за новата власт. „Бюджет 2027 ще бъде най-красноречивото доказателство за потенциала и капацитета, който евентуално те притежават, и за възможността да изпълнят свръхочакванията и огромните обещания, които поеха преди кампанията“, заяви той.

По думите му управляващите не могат дълго да представят бюджета като нещо „заварено“ и да се дистанцират от отговорността за него. Именно изпълнението на бюджета ще покаже дали правителството има реален капацитет да реализира заявените политики.

Високите цени могат да изведат хората на улицата

Друг сериозен риск пред управляващите е свързан с инфлацията и високите цени. Според Стоянов потенциалът за протести е голям, особено сред активните и критично настроени граждани. „Огромна е възможността за протести. Проактивни, критично мислещи, динамични и желаещи не просто повишаване на стандарта и качеството на живот, а драстична промяна“, каза той.

По думите му младите хора са нетърпеливи и очакват бързи резултати. „Те са нетърпеливи, защото са млади. Не визирам само поколението Z, а малко по-големите от тях, които също са млади“, посочи анализаторът. Според него българската демокрация все по-често се влияе от активни малки групи, които могат да променят политическата картина.

„Тези активни малцинства и малки групи, които флуктуират, са във възможността и способността доста често да променят политическата картина, дори когато имаш комфорта на пълно мнозинство“, заключи проф. Осен Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Мачовете са за удоволствие!

    23:25 08.09.2026

  • 2 Мда

    2 0 Отговор
    Този е гербав, няма спуснати опорки и ляля напосоки. Бля, бля. Няма кинти и се върти на 360 градуса като оная бербок.

    Коментиран от #11

    23:27 08.09.2026

  • 3 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Не го парафразирай, молим ти са, що баце не мое намери у ГЕПИ тълкувател кво си казал. Ше земе да сметне , че си го обидил. А е отмъстителен, да си е.. мишка ухото.

    23:29 08.09.2026

  • 4 Българин

    1 0 Отговор
    герп иска да пичели! За това генералите се разбраха, като мъже! Радев си запзава президенството, а Бойко си запазва милиардите. Печелят обръчите от фирми на Бойко, които остават на държавната хранилка. Единствените губещи са петроханската секта!
    Българите са доволни, защото врагът на народа е сразен окончателно!

    23:30 08.09.2026

  • 5 иван костов

    1 1 Отговор
    Тиквата ще подкрепи двамата палячовци на педофилите и тлъстата биволица на Сорос! Преди време каза, че е голям фен на Сорос, така че ще подкрепи и едните и другите!

    Коментиран от #6, #8

    23:32 08.09.2026

  • 6 Мда

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    Има логика, затова са панаирите на герб. Цялата държавна герб администрция ще гласува за гюров по команда на баце. Но нека да видим.

    23:39 08.09.2026

  • 7 Боко

    1 1 Отговор
    направи Радев президент, после му сдаде властта и го направи премиер, сега направи и Йотова президент!

    Браво, Боко, наред е Радев да си назначи ВВС, главния прокурор и шефа на СЕМ и сме готови за съветска република.

    Коментиран от #10

    23:50 08.09.2026

  • 8 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    То всички българи са фенове на сорос. Харесвам и Отворено Общество, харесва им да пътуват, харесва им да си пазарят от Амазон, а децата да учат я в Амстердам, я в някоя друга еврогеиска столица.

    Коментиран от #13

    23:51 08.09.2026

  • 9 Статистика

    0 0 Отговор
    3.139 професори в България...! Данните са официално обявени..! Жалка крадлива картинка..

    23:52 08.09.2026

  • 10 Много са глупави лъжите

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боко":

    на мафията ПП и ДБ и тролеите им!

    23:53 08.09.2026

  • 11 кремал

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    са спрели кранчето на герб и наливат само в новия спасител чегъргач на мафията и олигархията

    23:54 08.09.2026

  • 12 Боко влезе в Гинес

    2 0 Отговор
    като първия лидер на партия, който казва, че изборите да загубени още преди да е почнала кампанията! 🧐
    И то защо- защото мачът бил свирен с машинките?!

    Ми до сега къде бяхте бе, Боко, сума избори минаха с машинки, къде ти беше партията ГЕРБ, що не протестирахте, що не предупредихте народа?

    23:56 08.09.2026

  • 13 Лорда

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    "Пазарят", казваш? Сигурно се и "баняте" във вашето село...

    23:59 08.09.2026

  • 14 колко некадърни

    0 0 Отговор
    трябва да са едни политици ако държавата която управляват е на последно място по всичко освен по цени на всичко?

    23:59 08.09.2026

  • 15 Кораба ГЕРБ

    0 0 Отговор
    Когато една голяма партия престане да издига свои ясно разпознаваеми кандидати за президент и започне да насочва симпатизантите си към чужда кандидатура, това вече не изглежда като стратегия, а като загуба на политическа идентичност.

    В статията проф. Росен Стоянов казва нещо много важно: партиите са призвани да развиват свои кадри, да ги издигат и да ги подкрепят. Когато вместо това се разчита на инициативни комитети и на кандидати извън собствената партийна линия, това може да се възприеме като слабост на политическата система.

    Точно тук е проблемът за ГЕРБ. Ако партията не иска да „играе губещ мач“ и поради тази причина не издига собствен кандидат, логичният въпрос е: за какво тогава съществува партията? Политическата партия не е само изборна машина, която чака удобния момент. Тя трябва да има свои идеи, свои хора, свои кандидати и ясна посока.

    Още по-странно изглежда, когато хора, свързани с ГЕРБ, участват в инициативен комитет зад кандидатурата на Илияна Йотова. Това може да бъде представено като опит за консолидация, но за обикновения избирател сигналът е друг: ако подкрепяш кандидат, който не е твой, какво точно защитаваш като партия?

    И тук идва историческият паралел. В миналото поне беше сравнително ясно какво представляват основните политически сили. БСП имаше своя политическа идентичност, земеделските партии — своя, десните формации — своя. Можеше човек да е съгласен или несъгласен с тях, но знаеше за какво стоят.

    Ако днес партиите

    00:06 09.09.2026

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