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Министър Георги Пеев подписа Дунавската декларация в Брюксел

Министър Георги Пеев подписа Дунавската декларация в Брюксел

30 Септември, 2026 11:23 413 1

  • георги пеев-
  • дунавска декларация-
  • коридор „рейн – дунав“

Той настоя за ускоряване на ключовите проекти по реката

Министър Георги Пеев подписа Дунавската декларация в Брюксел - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев подписа Дунавската декларация по време на форума на високо ниво „Дни за свързване на Европа“ в Брюксел. Документът подчертава значението на Коридор „Рейн – Дунав“ за трансграничния транспорт в Европейския съюз, както и стратегическата роля на Дунав като логистичен гръбнак на Европа, включително в кризисни ситуации, като част европейските коридори за солидарност с Украйна.

В рамките на разговор с Маргарита Маркес, европейски координатор на Коридор „Рейн – Дунав“, българската страна постави ключови въпроси, свързани с навигационните условия, ниските водни нива, проекта за удълбочаване FAST Danube II и необходимостта от устойчиво развитие на реката като стратегически европейски транспортен коридор.

Министър Георги Пеев акцентира върху необходимостта при управлението на водните ресурси на Дунав да бъдат отчитани интересите на всички сектори, които зависят от реката. Българската страна подчерта, че Дунав има многофункционална роля – освен за корабоплаването и товарния транспорт, водният път е от значение за енергетиката, туризма и редица икономически дейности.

По време на срещата беше обсъдена и сложната ситуация, породена от исторически ниските водни нива на Дунав през тази година. Те водят до намаляване на товарния капацитет и необходимост от допълнително планиране и адаптиране на транспортните операции.

Беше поставен и въпроса за мерките, свързани с осигуряването на надеждната работа на атомните централи по поречието на Дунав. Българската страна отчете значението на енергийната сигурност и подчерта необходимостта от навременно информиране и координация между засегнатите държави, когато предприетите мерки могат да засегнат водния режим на Дунав.

Сред основните теми в разговора беше и реализацията на проекта за удълбочаване FAST Danube II, който има ключово значение за подобряването на навигационните условия по българо-румънския участък на Дунав.

България изрази сериозна загриженост от бавния напредък по проекта. Българската страна е изпълнила всички изисквания и ангажименти, които са в нейната компетентност. От 2024 г. обаче реалният напредък по основните дейности остава ограничен. Подписаният през август договор за екологичен мониторинг е единственият съществен напредък по проекта до момента.

Продължаващото отлагане на избора на изпълнители за проектантско-строителния договор и за договора за надзор, за които румънската страна е възложител, създава все по-сериозен риск за спазването на сроковете и запазването на договореното европейско финансиране.

България подчерта значението на доброто сътрудничество с румънските партньори и необходимостта от конкретни действия за ускоряване на процедурите. Страната разчита и на активната подкрепа на Европейската комисия и Европейския координатор за преодоляване на оставащите препятствия.


България
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  • 1 Той

    0 0 Отговор
    Дунава пресъхна .

    11:24 30.09.2026

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