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Отлагат изслушването на Демерджиев заради убийството на Илиян Филипов

Отлагат изслушването на Демерджиев заради убийството на Илиян Филипов

30 Септември, 2026 11:15 766 10

  • иван демерджиев-
  • илиян филипов-
  • пловдив-
  • убийство-
  • изслушване

То ще е първа точка утре в пленарната зала

Отлагат изслушването на Демерджиев заради убийството на Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народното събрание отхвърли предложението на лидера на ДПС Делян Пеевски в дневния ред да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. При гласуването участваха 184 народни представители - 29 от ДПС и ПП гласуваха „за“, 116 от ПБ и един от ДБ бяха „против“, а 38 от ГЕРБ-СДС и от ДБ се въздържаха. От ДПС настояваха Демерджиев да представи пред парламента цялата информация по случая с обществените поръчки за мантинели и твърденията за финансиране на полети на Пеевски.

Предвиденото за днес изслушване на Иван Демерджиев беше отложено за утре заради ангажименти на министъра след убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Изслушването ще е първа точка утре, предаде БНР.

Депутатите отхвърлиха редица предложения за допълване на дневния ред - сред тях са изслушвания на председателя на Комисията по стоковите борси за цените на храните и на правосъдния министър Николай Найденов по въпроси, свързани със сигурността и съдебната система. Не беше прието и второ предложение за изслушване на Демерджиев за обществена поръчка за лични документи и информация за негови имоти и свързани лица. Отхвърлено беше и предложение такситата при определени условия да могат да използват бус лентите.

Припомняме, че на 18 септември вътрешният министър заяви, че четири дружества са спечелили 99,5% от обществените поръчки за изграждане и монтаж на мантинели за около 7-8 месеца през първата половина на 2022 г., като са усвоили над 400 млн. евро. По думите му договорите били индексирани с над 150 млн. евро.

Силовият министър твърди, че част от средствата били отклонявани към дружество без друга дейност, което той нарече „дружество касичка“. Според представената от МВР информация чрез него са били платени 36 полета на Делян Пеевски на стойност над 5 млн. евро. Демерджиев заяви още, че едно от дружествата, участвали в обществените поръчки, е закупило през 2020 г. самолет за 36 млн. лева, който впоследствие бил прехвърлен на малтийско дружество за авиационни услуги. Оттам, по думите на главния секретар на МВР Любомир Николов, били издадени 36 фактури за общо 5 млн. евро.

Демерджиев съобщи, че около дружествата, за които МВР твърди, че са концентрирали огромен обем поръчки за мантинели, се появяват връзки с политически фигури и дипломатически представител. Премиерът Румен Радев заяви тогава, че изпълнителната власт не може да се произнася дали е извършено престъпление, а задачата ѝ е да събира доказателства и да ги предоставя на прокуратурата.

След изнесените данни Демерджиев сезира НАП с искане да бъде проверен действителният размер на разходите за полети, периодът на извършването им, произходът на средствата и съответствието между декларираните доходи, имуществото и направените разходи. Повод за сигнала са и публични думи на Пеевски, че той и семейството му плащали пътуванията си.

Пеевски отхвърли твърденията на вътрешния министър. Той заяви, че „никога, по никакъв повод“ той и семейството му не са участвали в обществени поръчки и нямат отношение към дружествата, свързвани с мантинелите и полетите. „Това са лъжи! Подчертавам – лъжи! А във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите“, посочи Пеевски в позиция.

Той заяви още, че се е подлагал на проверки от различни институции и служби в продължение на години и призова Демерджиев да провери и публично изнесени данни за имущество на вътрешния министър и неговото семейство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сериозно ли ?

    8 2 Отговор
    Лично тоя Демерджиев , свръх имотния министЕр , беше адвокат на разстреляния при аферата за 150 килограма кокаин !

    Коментиран от #10

    11:18 30.09.2026

  • 2 г-н Демерджиев

    3 3 Отговор
    Бързо заловете килъра, за да докажете, че сте качествен министър. Има записи от камера. Действайте бързо и професионално - отново връзката е човека на Пеевски и Таки в Пловдив - Петлешков.

    Коментиран от #8

    11:20 30.09.2026

  • 3 оня с големия

    8 0 Отговор
    Странно нещо е законът. Ако намерят нефт в двора ти - той е държавна собственост. Ако намерят марихуана - е твоя...

    11:20 30.09.2026

  • 4 Красота

    0 0 Отговор
    ПП+ДПС=ВНЛ♥️

    11:20 30.09.2026

  • 5 Перо

    4 0 Отговор
    Добре, че държавните милионери започнаха да се самоизбиват и вършат работата на прокуратурата. Проблемът е, че държавните и общински корумпета ще останат на сухо!

    11:21 30.09.2026

  • 6 Нищо ново

    0 1 Отговор
    ДПС гласуват "за", Мирчев от скута на Шиши също:)

    11:26 30.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Алексей Петров 2.Направи новата Сглобка и вече е излишен.

    11:33 30.09.2026

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "г-н Демерджиев":

    Хахахакато пишеш глупости вярваш ли си господина е бил адвокат на убитият А загартото има ли нещо бкп управлява Сега и се връщат онези години

    11:39 30.09.2026

  • 9 Анонимен

    2 0 Отговор
    Нали на този убитият му изгоряха камиони и хора на гръцки ферибот

    11:42 30.09.2026

  • 10 Ще те допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сериозно ли ?":

    Поръчителите са сред пеевско-герберските крадци и са наредени един до друг в парламента.

    11:50 30.09.2026

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