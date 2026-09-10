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Йордан Иванов: Българските служби са напълно неспособни да противодействат на организирани руски атаки

Йордан Иванов: Българските служби са напълно неспособни да противодействат на организирани руски атаки

10 Септември, 2026 19:24 406 21

  • йордан иванов-
  • служби-
  • противодействие-
  • руски атаки

Депутатът от „Демократична България“ коментира реформата в службите, избора на ВСС, кандидатурата на Андрей Гюров и отношенията с „Прогресивна България“

Йордан Иванов: Българските служби са напълно неспособни да противодействат на организирани руски атаки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските служби са напълно неспособни да противодействат на организирани руски атаки срещу българската държавност. Това заяви в „Лице в лице“ депутатът от „Демократична България“ Йордан Иванов.

Той определи като „втрещяваща“ оценката на бившия военен министър Красимир Каракачанов, че няма опасност от руски хибридни атаки.

„Те са насочени срещу българската държавност. И нашите служби са напълно неспособни да противодействат на тези организирани руски атаки, повтарям – срещу българската държавност. Доказано сме неспособни да противодействаме. И това го пише в американски доклад“, каза Иванов.

По думите му обещаната от премиера Радев дълбока реформа в службите трябва да бъде последвана от реални действия.

„Изказването на Радев е висящо до момента, когато не видим същинската реформа. Докато не видим прочистването, докато не видим адекватното кадрово обезпечаване. Защото може да напишем всякакви закони, но една институция се изпълва със смисъл от хората, които са вътре“, заяви Иванов.

Според Иванов настоящият Висш съдебен съвет е просрочил мандата си и „си отива“. Той определи кадровото обезпечаване като ключово за съдебната реформа.

„Законовата рамка може да бъде перфектна, но няма ли човек, който да изпълни с мисъл, няма ли човек, който да управлява адекватно, де факто се обезсмисля. Една институция е толкова стойностна, колкото са стойностни хората вътре в нея“, каза той.

Иванов подчерта, че „Демократична България“ е изпълнила обещанието си към избирателите и е предложила трима кандидати.

Той определи избора на нов ВСС като „същинската стъпка“ към върховенството на закона.

Иванов обясни подкрепата си за Андрей Гюров с това, че го определя като технократ, западно ориентиран човек и „истински държавник“.

По думите му инициативният комитет зад Гюров дава възможност той да привлече и хора извън партийните ядра на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

„Той събира хора около посока – около демократичната, западна посока на България. Хората, които се чувстват европейци, хората, които се чувстват свободни, могат да гласуват за Андрей Гюров“, заяви той.

Иванов определи президентския вот като състезание между „миналото в лицето на Йотова и бъдещето в лицето на Андрей Гюров“.

„Виждам огромна възможност Андрей Гюров и неговият екип да се обърнат именно към всички хора, които искат да живеем в богата и европейска България“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 2 Отговор
    Проблема е че измамници от калибъра на Соломон Паси и Александър Йорданов ще намерят начин или бункер да се скрият а ние ще духаме супата на открито..!

    Коментиран от #7

    19:26 10.09.2026

  • 2 Нищо

    7 1 Отговор
    страшно няма тук. Не умрело куче нож не вади никой.

    19:27 10.09.2026

  • 3 Ало другаря Иванов

    7 3 Отговор
    То според американските доклади САЩ победили Иран...

    19:28 10.09.2026

  • 4 противник

    10 4 Отговор
    този отдавна го хапе кучето отзад

    19:29 10.09.2026

  • 5 Как

    6 7 Отговор
    Радев е забранил да се работи по руска линия! За това ще получи пари.

    19:29 10.09.2026

  • 6 Служби

    5 8 Отговор
    Ами върховният ни главнокомандващ се кланя и целува ръка на Гундяев,
    министър-председателят ни се кланя на Путин и ходи на инструктаж при Мутрофанова.

    19:31 10.09.2026

  • 7 Копейкин Костя

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Няма да си сам, ватенка.
    Румен Боташа, Йотова, Копейкин, Карбовски, Каракачанов, Волгин и вся остальная с..ч ще са рамо до рамо с тебе. Те няма да се скрият, честна пионерска... 😀

    19:32 10.09.2026

  • 8 Дрън-дрън. Халюцинации.

    5 1 Отговор
    Русия за какво ще ни атакува? То и Китайски и Японски , Австралийски , ЮАР , Зинбабве .... атаки не можем да противодействаме.

    19:35 10.09.2026

  • 9 Дзак

    0 1 Отговор
    Нека да се справят с бившите мутри сред тях!

    19:39 10.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ненормалник на н-та степен

    6 1 Отговор
    Вятър между ушите ти минава ли свободно

    19:41 10.09.2026

  • 12 Особено ако ги няма тия атаки

    1 1 Отговор
    Фаш-и--сткия ид--ио-ти и антибългари

    19:42 10.09.2026

  • 13 Тоя не е ходил войник

    3 1 Отговор
    Не знае от коя страна да хване пушката, тръгнал да говори за неща, които само е гледал по филм

    19:42 10.09.2026

  • 14 След

    2 0 Отговор
    като го пише в американски доклад нямате право да се съмнявате! И да не вземете да питате какво пише в руските доклади, защото от там идват "хибридните заплахи".

    19:43 10.09.2026

  • 15 И тоя шареняк

    6 1 Отговор
    го гонят руски атаки. Скачайте от балконите бе брюкселски бетонни глави. Времето Ви свършва

    19:44 10.09.2026

  • 16 Гюрю и Сулю

    2 1 Отговор
    Ей сега, като станат президент и вицепрезидент Гюрю и Сулю, ще оправят нещата.

    19:44 10.09.2026

  • 17 Ядосан

    1 2 Отговор
    И това шиле не е добре.

    19:45 10.09.2026

  • 18 Изненадан съм,

    1 0 Отговор
    че членове от ДБ, толкова добре познават руските атаки.

    19:47 10.09.2026

  • 19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 20 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Тоя ще печели повече, ако се включи в трупата на комиците при Лафазанов и шайбата, но какво пък не е лошо и да ни развеселява от екрана и като ,,полити" и ,,държавник"!!!! Странно, кой ли би дал съдбините на Родината ни в ръцете на смешник?!?!?!?

    19:51 10.09.2026

  • 21 ганев

    1 1 Отговор
    ТУЙ..ПЪК...НЕДЪГАВОТО

    19:51 10.09.2026

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