Йордан Иванов: В полуконсолидирана демокрация като българската концентрацията на власт в ръцете на един човек може да бъде много опасна

В една полуконсолидирана демокрация като българската, която още носи травмата на тоталитарното си минало, концентрацията на власт в ръцете на един-единствен човек, независимо как се казва той, може да бъде много опасна. Това заяви заместник-председателят на „Демократи за силна България“ и народен представител от ПГ на „Демократична България“ Йордан Иванов в предаването „Неделя 150“ по БНР.
„Решението за подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев беше еднозначно и взето единодушно. То беше отдавна чакано, защото нашите избиратели поискаха именно Гюров и Кандев да бъдат кандидат-президентската двойка“.
По думите му зад решението стоят два основни аргумента. Първият е, че Гюров и Кандев са единствените кандидати, които могат да попречат на президента Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт, тъй като президентската институция по природата си има удържаща роля спрямо останалите власти.
„Страната ни е подложена на реална заплаха да не участва пълноценно в съюзите, в които членуваме. Имаме отказ от коалицията на желаещите, отказ от участие в противоракетния щит, отказ от антидроновите инициативи на НАТО. Именно тук президентската институция трябва да влезе в удържащата си роля“, заяви депутатът.
Вторият аргумент, посочи Иванов, засяга самото естество на българската демокрация.
„В полуконсолидирана демокрация като българската, която носи травмата на тоталитарното си минало, концентрацията на власт в ръцете на един човек е опасна по принцип, независимо как се казва той - Румен Радев, Бойко Борисов или Тодор Живков“, подчерта Иванов.
По думите му неиздигането на кандидат от ГЕРБ на практика превръща избора в двуполюсен, а партията на Борисов дължи отговор на собствените си избиратели.
„Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова и другите лица от ГЕРБ следва да кажат ясно за кого ще гласуват. Не може този въпрос да остане без отговор - това е дължимо на техните избиратели“, заяви депутатът.
Иванов постави и въпроса за политическата отговорност на действащия президент, посочвайки липса на реакция по няколко чувствителни теми.
„Не сме чули реакция на Йотова по повод изказването на Иво Христов за възможна намеса в Българската национална телевизия. Не е свикван и Консултативният съвет за национална сигурност, въпреки че конституционно той трябва да заседава веднъж на три месеца - не е свикван от година и половина“, посочи той.
Заместник-председателят на ДСБ коментира и предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет, определяйки го като важна стъпка към върховенството на закона, но не и като автоматична реформа.
„Институцията е толкова стойностна, колкото хората в нея. Ние предложихме имена с безупречна професионална репутация и категорично не приемаме политически или партийни квоти при този избор. Изслушванията не бива да бъдат проформа, а изборът трябва да стане на принципа на заслугите“, подчерта Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #21, #22
13:36 13.09.2026
2 Точен е като Борисов
Коментиран от #3, #4, #18
13:37 13.09.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Точен е като Борисов":Гласуване по телефона с блокчейн.В Естония го правят от 20 г и нямат проблеми.
13:41 13.09.2026
4 Прав е
До коментар #2 от "Точен е като Борисов":Няма гаранция при гласуването с машини че вашият глас е отчетен точно
13:43 13.09.2026
5 дядото
13:44 13.09.2026
6 хехе
13:45 13.09.2026
7 Какъв
Коментиран от #25
13:47 13.09.2026
8 реализацията
Коментиран от #11
13:48 13.09.2026
9 Моарейн
Коментиран от #14
13:50 13.09.2026
10 Не е си е още родил който ще каже
Това човече много се е самозабравило.
Само на привържениците си от въпросната партия в която още се води и на другите може така да говори от високо
Той още незнае ред и поведение.
Кой го възпита да си го донаучи.
13:51 13.09.2026
11 Който следи политиката той трябва да
До коментар #8 от "реализацията":Знае защо стана така
Радан не е разбрал
13:55 13.09.2026
12 име
13:58 13.09.2026
13 Каква демокрация бе?
14:02 13.09.2026
14 Правят се на улави
До коментар #9 от "Моарейн":Промениха конституцията
Фиксираха правата на президента
Но не им се случи да управляват
Тяхна работа е да си опичат акъла.
Който иска власт , да си я спечели.
14:02 13.09.2026
15 Гошка
14:05 13.09.2026
16 Дрън-дрън
14:06 13.09.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам тоя ли е по-тъп или по онова мирчевото..... И двамата са тъпи негодяи, но все пак един трябва да е по-тъп....
14:09 13.09.2026
18 Правилно, той връчи на биволицата
До коментар #2 от "Точен е като Борисов":Заповед и тя докара БСП ДО ИЗВЪН
парламента; и сега лае като куче на синджир и магаре на празна ясла.
За машините и той си има вина , защото докато беше на власт беше като фурнаджийска лопата.
Защо, той си знае
14:12 13.09.2026
19 Перо
14:19 13.09.2026
20 идоити вън
14:20 13.09.2026
21 Само да попитам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти гласува ли?
Коментиран от #26
14:20 13.09.2026
22 Е точно защото народа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не го питаха за влизането в еврозоната ще отида и ще гласувам за старото бъдещо президентство което е единствено предупреди че върху българските граждани ще има сериозни последствия от увеличаването на цените. Това ще е наказателен вот срещу тикви прасета и П П та които ни вкараха там без да ни питат на референдум.
Не се учудвайте защо изборните ви резултати са толкова ниски
14:28 13.09.2026
23 Цвете
14:32 13.09.2026
24 Хубаво е някоя тиква да ни каже
14:34 13.09.2026
25 Съгласен
До коментар #7 от "Какъв":Шайскерл.
14:34 13.09.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Само да попитам":Гласувах за Росен Миленов.
14:37 13.09.2026