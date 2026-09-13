Йордан Иванов: В полуконсолидирана демокрация като българската концентрацията на власт в ръцете на един човек може да бъде много опасна

В една полуконсолидирана демокрация като българската, която още носи травмата на тоталитарното си минало, концентрацията на власт в ръцете на един-единствен човек, независимо как се казва той, може да бъде много опасна. Това заяви заместник-председателят на „Демократи за силна България“ и народен представител от ПГ на „Демократична България“ Йордан Иванов в предаването „Неделя 150“ по БНР.

„Решението за подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев беше еднозначно и взето единодушно. То беше отдавна чакано, защото нашите избиратели поискаха именно Гюров и Кандев да бъдат кандидат-президентската двойка“.

По думите му зад решението стоят два основни аргумента. Първият е, че Гюров и Кандев са единствените кандидати, които могат да попречат на президента Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт, тъй като президентската институция по природата си има удържаща роля спрямо останалите власти.

„Страната ни е подложена на реална заплаха да не участва пълноценно в съюзите, в които членуваме. Имаме отказ от коалицията на желаещите, отказ от участие в противоракетния щит, отказ от антидроновите инициативи на НАТО. Именно тук президентската институция трябва да влезе в удържащата си роля“, заяви депутатът.

Вторият аргумент, посочи Иванов, засяга самото естество на българската демокрация.

„В полуконсолидирана демокрация като българската, която носи травмата на тоталитарното си минало, концентрацията на власт в ръцете на един човек е опасна по принцип, независимо как се казва той - Румен Радев, Бойко Борисов или Тодор Живков“, подчерта Иванов.

По думите му неиздигането на кандидат от ГЕРБ на практика превръща избора в двуполюсен, а партията на Борисов дължи отговор на собствените си избиратели.

„Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова и другите лица от ГЕРБ следва да кажат ясно за кого ще гласуват. Не може този въпрос да остане без отговор - това е дължимо на техните избиратели“, заяви депутатът.

Иванов постави и въпроса за политическата отговорност на действащия президент, посочвайки липса на реакция по няколко чувствителни теми.

„Не сме чули реакция на Йотова по повод изказването на Иво Христов за възможна намеса в Българската национална телевизия. Не е свикван и Консултативният съвет за национална сигурност, въпреки че конституционно той трябва да заседава веднъж на три месеца - не е свикван от година и половина“, посочи той.

Заместник-председателят на ДСБ коментира и предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет, определяйки го като важна стъпка към върховенството на закона, но не и като автоматична реформа.

„Институцията е толкова стойностна, колкото хората в нея. Ние предложихме имена с безупречна професионална репутация и категорично не приемаме политически или партийни квоти при този избор. Изслушванията не бива да бъдат проформа, а изборът трябва да стане на принципа на заслугите“, подчерта Иванов.