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Йордан Иванов: В полуконсолидирана демокрация като българската концентрацията на власт в ръцете на един човек може да бъде много опасна

Йордан Иванов: В полуконсолидирана демокрация като българската концентрацията на власт в ръцете на един човек може да бъде много опасна

13 Септември, 2026 13:35 582 26

  • йордан иванов-
  • полуконсолидирана демокрация-
  • власт

Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова и другите лица от ГЕРБ следва да кажат ясно за кого ще гласуват, заяви той

Йордан Иванов: В полуконсолидирана демокрация като българската концентрацията на власт в ръцете на един човек може да бъде много опасна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В една полуконсолидирана демокрация като българската, която още носи травмата на тоталитарното си минало, концентрацията на власт в ръцете на един-единствен човек, независимо как се казва той, може да бъде много опасна. Това заяви заместник-председателят на „Демократи за силна България“ и народен представител от ПГ на „Демократична България“ Йордан Иванов в предаването „Неделя 150“ по БНР.

„Решението за подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев беше еднозначно и взето единодушно. То беше отдавна чакано, защото нашите избиратели поискаха именно Гюров и Кандев да бъдат кандидат-президентската двойка“.

По думите му зад решението стоят два основни аргумента. Първият е, че Гюров и Кандев са единствените кандидати, които могат да попречат на президента Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт, тъй като президентската институция по природата си има удържаща роля спрямо останалите власти.

„Страната ни е подложена на реална заплаха да не участва пълноценно в съюзите, в които членуваме. Имаме отказ от коалицията на желаещите, отказ от участие в противоракетния щит, отказ от антидроновите инициативи на НАТО. Именно тук президентската институция трябва да влезе в удържащата си роля“, заяви депутатът.

Вторият аргумент, посочи Иванов, засяга самото естество на българската демокрация.

„В полуконсолидирана демокрация като българската, която носи травмата на тоталитарното си минало, концентрацията на власт в ръцете на един човек е опасна по принцип, независимо как се казва той - Румен Радев, Бойко Борисов или Тодор Живков“, подчерта Иванов.

По думите му неиздигането на кандидат от ГЕРБ на практика превръща избора в двуполюсен, а партията на Борисов дължи отговор на собствените си избиратели.

„Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова и другите лица от ГЕРБ следва да кажат ясно за кого ще гласуват. Не може този въпрос да остане без отговор - това е дължимо на техните избиратели“, заяви депутатът.

Иванов постави и въпроса за политическата отговорност на действащия президент, посочвайки липса на реакция по няколко чувствителни теми.

„Не сме чули реакция на Йотова по повод изказването на Иво Христов за възможна намеса в Българската национална телевизия. Не е свикван и Консултативният съвет за национална сигурност, въпреки че конституционно той трябва да заседава веднъж на три месеца - не е свикван от година и половина“, посочи той.

Заместник-председателят на ДСБ коментира и предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет, определяйки го като важна стъпка към върховенството на закона, но не и като автоматична реформа.

„Институцията е толкова стойностна, колкото хората в нея. Ние предложихме имена с безупречна професионална репутация и категорично не приемаме политически или партийни квоти при този избор. Изслушванията не бива да бъдат проформа, а изборът трябва да стане на принципа на заслугите“, подчерта Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Къде я видя тази демокрация?Народа не го питат за нищо.

    Коментиран от #17, #21, #22

    13:36 13.09.2026

  • 2 Точен е като Борисов

    5 8 Отговор
    Бойко Борисов ясно заяви че машините са манипулирани и техния софтуер

    Коментиран от #3, #4, #18

    13:37 13.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е като Борисов":

    Гласуване по телефона с блокчейн.В Естония го правят от 20 г и нямат проблеми.

    13:41 13.09.2026

  • 4 Прав е

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е като Борисов":

    Няма гаранция при гласуването с машини че вашият глас е отчетен точно

    13:43 13.09.2026

  • 5 дядото

    11 1 Отговор
    това което искате вие е диктат над народа от всякакви самообявили се демократи и предатели и грабеж над народа до кокал.няма да ви се получи, само стоите и гледайте

    13:44 13.09.2026

  • 6 хехе

    13 2 Отговор
    Отпадналата необходимост вият на умряло защото знаят, че ще е цяло чудо да се стигне до балотаж.

    13:45 13.09.2026

  • 7 Какъв

    15 2 Отговор
    е тоя със зяпналата уста и неподдържана брада , бе ? Че и акъл дава , и за демокрация бръщолеви , моля ти се ?!

    Коментиран от #25

    13:47 13.09.2026

  • 8 реализацията

    2 7 Отговор
    за концентрация на власт, координирана с решетников и с лансирани Променливи Проксита от ПП за разделение, е логично и успешно проведено хибридно мероприятие. Избора на проксито Гюров за служебен премиер от Йотова, изградил образ на модерен демократичен кандидат президент според Радан Кънев.

    Коментиран от #11

    13:48 13.09.2026

  • 9 Моарейн

    12 1 Отговор
    Няма такива ли.це.ме.ри като неумните и кресливите. Ако имаха мнозинство в Народното страдание, да, точно така - страдание - щяха да плещят, че трябва да гласуваме само и единствено за техния кандидат, щото иначе демокрацията щяла да бъде в опасност. Фуууу!

    Коментиран от #14

    13:50 13.09.2026

  • 10 Не е си е още родил който ще каже

    6 0 Отговор
    на лидера на втората сила в парламента за кого и кога ще гласува
    Това човече много се е самозабравило.
    Само на привържениците си от въпросната партия в която още се води и на другите може така да говори от високо
    Той още незнае ред и поведение.
    Кой го възпита да си го донаучи.

    13:51 13.09.2026

  • 11 Който следи политиката той трябва да

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "реализацията":

    Знае защо стана така
    Радан не е разбрал

    13:55 13.09.2026

  • 12 име

    10 2 Отговор
    Но ако ПеПедофилите искат да овладеят службите, това е много добро за демокрациятй, особено ако посолството им дава списък за назначения и им помага с овладяването.

    13:58 13.09.2026

  • 13 Каква демокрация бе?

    5 5 Отговор
    Тука има един изроден постсъветски псевдокомунизъм!

    14:02 13.09.2026

  • 14 Правят се на улави

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Моарейн":

    Промениха конституцията
    Фиксираха правата на президента
    Но не им се случи да управляват
    Тяхна работа е да си опичат акъла.
    Който иска власт , да си я спечели.

    14:02 13.09.2026

  • 15 Гошка

    7 1 Отговор
    Старата любов между Асен, Ивайло и Бойко ръжда не хваща, особено при добра смазка.

    14:05 13.09.2026

  • 16 Дрън-дрън

    2 0 Отговор
    Точно обратното, една къща се строи върху основите, а като няма съгласие, като нищо щр рухне

    14:06 13.09.2026

  • 17 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам тоя ли е по-тъп или по онова мирчевото..... И двамата са тъпи негодяи, но все пак един трябва да е по-тъп....

    14:09 13.09.2026

  • 18 Правилно, той връчи на биволицата

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е като Борисов":

    Заповед и тя докара БСП ДО ИЗВЪН
    парламента; и сега лае като куче на синджир и магаре на празна ясла.
    За машините и той си има вина , защото докато беше на власт беше като фурнаджийска лопата.
    Защо, той си знае

    14:12 13.09.2026

  • 19 Перо

    1 0 Отговор
    Това джензи-унтерменш и измислен БГ “политик”, не е ли чувал на село, че на Запад има две теми табу: за кого гласуваш и колко пари получаваш!

    14:19 13.09.2026

  • 20 идоити вън

    0 0 Отговор
    Но властта в ръцете на този от снимката и подобните му ортаци е крайно опасна за Родината ни!!!!!

    14:20 13.09.2026

  • 21 Само да попитам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти гласува ли?

    Коментиран от #26

    14:20 13.09.2026

  • 22 Е точно защото народа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не го питаха за влизането в еврозоната ще отида и ще гласувам за старото бъдещо президентство което е единствено предупреди че върху българските граждани ще има сериозни последствия от увеличаването на цените. Това ще е наказателен вот срещу тикви прасета и П П та които ни вкараха там без да ни питат на референдум.
    Не се учудвайте защо изборните ви резултати са толкова ниски

    14:28 13.09.2026

  • 23 Цвете

    1 1 Отговор
    ФАКТИТЕ СА НЕОПРОВЕРЖИМИ И КОМЕНТАРЪТ Е ТОЧЕН. НЯКОИ СЕ ПРАВЯТ НА УМРЯЛА ЛИСИЦА ,НО ИСТИНАТА ИЗПЛУВА И БСП ЯВНО СА ЧАКАЛИ ПОЛЪХ ОТ КРЕМЪЛ, НО КАКВИТО СА ТАМ И ТУК ВСИЧКО МИНАВА ПОД ИНДИГО ,НАЛИ? КОРУПЦИОНЕРИТЕ В МОСКВА И У НАС СЪЩАТА РАБОТА. КАКТО ИМ ДИКТУВАТ ТЕ ( ТУК) ПРАВЯТ АБСОЛЮТНО СЪЩОТО. НА ЛЪЖЛИВАТА ЙОТОВА, КРАКАТА Й СЕ ПОДКОСИХА ,ЗАЩОТО Е РАЗКРИТА С ЕДИН НАРКОДИЛЪР.НЯМА ШАНС НИКАКЪВ. ТЯ И ПРЕДИ БЕШЕ ТАКА ,НО СЕГА Е ПРЕМИНАЛА ВСЯКАКВА ГРАНИЦА НА ЧЕСТНОСТ.🙊👺🙉👺🙈👺🇧🇬

    14:32 13.09.2026

  • 24 Хубаво е някоя тиква да ни каже

    0 0 Отговор
    Че и такова нещо имало като "полуконсолидирана демокрация" щото ако беше и изцяло консолидирана ей тогава верно щях много да се притесня

    14:34 13.09.2026

  • 25 Съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Какъв":

    Шайскерл.

    14:34 13.09.2026

  • 26 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Само да попитам":

    Гласувах за Росен Миленов.

    14:37 13.09.2026

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