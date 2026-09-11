Зарков: Кандидатите за президент трябва да заложат на важните за България въпроси, а не на визия и шоу

„Част от участниците в президентската кампания, които са с крайни проруски и антируски позиции, имат интерес да поставят в центъра ѝ въпроса Изток – Запад. Това е едно сочене с пръст на кандидати, които като че ли не могат да се самоидентифицират по важните теми пред българското общество.“. Това заяви в ефира на Дарик радио председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.

Той подчерта, че по отношение на конфликта Русия – Украйна Йотова е заявила много държавническа позиция – президентът не може да е нито „анти“, нито „про“ една чужда държава, а трябва да следва интереса на страната си.

Зарков допълни, че останалите кандидати считат, че или трябва да се съгласяваш с всяко решение на ЕК, или да се противопоставяш на всичко. Според него нито едното, нито другото е адекватна позиция за разлика от тази на Йотова – тя е български държавен глава на страна член на ЕС със собствени позиции.

„Да се мисли, че президентските избори у нас ще доведат до геополитически сътресения, е наивно. Ние като избиратели трябва да искаме от кандидатите да се произнесат по истинските въпроси, които ни интересуват и имат отношение към президентската институция: Как разбирате олицетворението на нацията? Каква е конституционната роля на един пряко избран държавен глава в парламентарна република? Как ще допринасяте за диалог по ключови теми за българското общество и за вземане на своевременни решения? Как оценявате ситуацията, в която се намира нашата държава, в това число и в геополитически контекст? Това са големите въпроси, които трябва да се обсъждат в тази кампания. Дали и тя ще отмине без особен дебат като последната парламентарна надпревара, предстои да видим. Много от кандидатите като че ли залагат на визията и на шоупрограмата, отколкото на този съществен разговор.“, подчерта лидерът на левицата.

Попитан за шансовете на Илияна Йотова да бъде следващият президент на страната ни, той отговори, че те са изключително сериозни. „Трябва да си зададем въпроса защо тя се откроява от самото начало като фаворит. Това до голяма степен е оценка на начина, по който тя уплътни ролята на президент в последната година. Важно е и нейното значение за българския политически живот в последните повече от двадесет години. Йотова получи подкрепата на много партии и личности на собствено основание.“, каза още той.

Помолен да коментира евентуален балотаж с Андрей Гюров, Зарков заяви, че не е напълно сигурно неговото участие във втори тур на предстоящите избори.

На въпрос за участието на БСП в президентската кампания, Зарков наблегна, че надали са много партиите, а може би и няма друга, която да получи такъв резултат на парламентарни избори и няколко месеца след това да допринесе за издигането на президент в една успешна кампания.

„БСП е важна и сложна структура. Нейното моментно електорално състояние не отразява важността ѝ за българското общество. Това са стотици хиляди хора, които чувстват своята история, своя жизнен път, своето семейство и своето бъдеще свързани с БСП и го изразяват по различен начин. Илияна Йотова е един от тези хора и има още страшно много такива в цялата страна.“, категоричен бе социалистът.

По думите му неговата лична кауза за възстановяване на БСП е битка за една традиция, която е продължение на представителството на лявата мисъл в институциите на страната и е пряко свързана с: благоденствието на българския народ, със здравината ни като общество, със справедливостта на условията, в които живеем, и с жизнеността на българската демокрация. „Няма демокрация без силно изразено ляво. В сегашния парламент няма такова.“, подчерта лидерът на левицата.

Помолен да коментира възхода на „Алтернатива за Германия“, Зарков заяви: „Победата им бе предвидима. Смущава ме това да не се окажем затворени в много тесен избор – между статуквото, най-общо казано, в лицето на Урсула фон дер Лайен, което е отхвърлено от всички страни, и една-единствена, в случая дясна алтернатива. Предизвикателството тук е най-вече пред нас, социалистите в България и в Европа. Единственото решение е ясна алтернатива вляво.“.

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