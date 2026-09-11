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Зарков: Кандидатите за президент трябва да заложат на важните за България въпроси, а не на визия и шоу

Зарков: Кандидатите за президент трябва да заложат на важните за България въпроси, а не на визия и шоу

11 Септември, 2026 08:04 466 24

  • крум зарков-
  • кандидати за президент-
  • важни въпроси-
  • визия-
  • шоу

Наивно е да се мисли, че президентската кампания у нас ще предизвика геополитически сътресения, коментира още лидерът на левицата 

Зарков: Кандидатите за президент трябва да заложат на важните за България въпроси, а не на визия и шоу - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Част от участниците в президентската кампания, които са с крайни проруски и антируски позиции, имат интерес да поставят в центъра ѝ въпроса Изток – Запад. Това е едно сочене с пръст на кандидати, които като че ли не могат да се самоидентифицират по важните теми пред българското общество.“. Това заяви в ефира на Дарик радио председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.
Той подчерта, че по отношение на конфликта Русия – Украйна Йотова е заявила много държавническа позиция – президентът не може да е нито „анти“, нито „про“ една чужда държава, а трябва да следва интереса на страната си.
Зарков допълни, че останалите кандидати считат, че или трябва да се съгласяваш с всяко решение на ЕК, или да се противопоставяш на всичко. Според него нито едното, нито другото е адекватна позиция за разлика от тази на Йотова – тя е български държавен глава на страна член на ЕС със собствени позиции.
„Да се мисли, че президентските избори у нас ще доведат до геополитически сътресения, е наивно. Ние като избиратели трябва да искаме от кандидатите да се произнесат по истинските въпроси, които ни интересуват и имат отношение към президентската институция: Как разбирате олицетворението на нацията? Каква е конституционната роля на един пряко избран държавен глава в парламентарна република? Как ще допринасяте за диалог по ключови теми за българското общество и за вземане на своевременни решения? Как оценявате ситуацията, в която се намира нашата държава, в това число и в геополитически контекст? Това са големите въпроси, които трябва да се обсъждат в тази кампания. Дали и тя ще отмине без особен дебат като последната парламентарна надпревара, предстои да видим. Много от кандидатите като че ли залагат на визията и на шоупрограмата, отколкото на този съществен разговор.“, подчерта лидерът на левицата.
Попитан за шансовете на Илияна Йотова да бъде следващият президент на страната ни, той отговори, че те са изключително сериозни. „Трябва да си зададем въпроса защо тя се откроява от самото начало като фаворит. Това до голяма степен е оценка на начина, по който тя уплътни ролята на президент в последната година. Важно е и нейното значение за българския политически живот в последните повече от двадесет години. Йотова получи подкрепата на много партии и личности на собствено основание.“, каза още той.
Помолен да коментира евентуален балотаж с Андрей Гюров, Зарков заяви, че не е напълно сигурно неговото участие във втори тур на предстоящите избори.
На въпрос за участието на БСП в президентската кампания, Зарков наблегна, че надали са много партиите, а може би и няма друга, която да получи такъв резултат на парламентарни избори и няколко месеца след това да допринесе за издигането на президент в една успешна кампания.
„БСП е важна и сложна структура. Нейното моментно електорално състояние не отразява важността ѝ за българското общество. Това са стотици хиляди хора, които чувстват своята история, своя жизнен път, своето семейство и своето бъдеще свързани с БСП и го изразяват по различен начин. Илияна Йотова е един от тези хора и има още страшно много такива в цялата страна.“, категоричен бе социалистът.
По думите му неговата лична кауза за възстановяване на БСП е битка за една традиция, която е продължение на представителството на лявата мисъл в институциите на страната и е пряко свързана с: благоденствието на българския народ, със здравината ни като общество, със справедливостта на условията, в които живеем, и с жизнеността на българската демокрация. „Няма демокрация без силно изразено ляво. В сегашния парламент няма такова.“, подчерта лидерът на левицата.
Помолен да коментира възхода на „Алтернатива за Германия“, Зарков заяви: „Победата им бе предвидима. Смущава ме това да не се окажем затворени в много тесен избор – между статуквото, най-общо казано, в лицето на Урсула фон дер Лайен, което е отхвърлено от всички страни, и една-единствена, в случая дясна алтернатива. Предизвикателството тук е най-вече пред нас, социалистите в България и в Европа. Единственото решение е ясна алтернатива вляво.“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.

    08:07 11.09.2026

  • 3 Точно казано

    6 1 Отговор
    Който си е умен, умен си е

    08:08 11.09.2026

  • 4 само тия говорят едно а правят друго

    3 1 Отговор
    Ай капиталисти от БСП.Още ли се натискате за същото което ви изхвърли от политиката?

    08:09 11.09.2026

  • 5 А Кои са Важните според Теб Въпроси ?

    2 2 Отговор
    Имаш Ли Представа !

    Кои са Въобще Те ?

    Коментиран от #7

    08:10 11.09.2026

  • 6 аз избрах

    2 2 Отговор
    Ще гласувам за Димов и Шивиков

    Коментиран от #20

    08:11 11.09.2026

  • 7 Ъхъ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "А Кои са Важните според Теб Въпроси ?":

    Ловът на котки е много важен!🤥

    08:12 11.09.2026

  • 8 Само доц. Георги Димов

    4 1 Отговор
    Единственият българин, достоен да заеме президенстки пост.
    22 проверки срещу доц. Георги Димов - вероятно със замразени банкови авоари и сметки, вклч. и на съпругата му, художничка.
    Това беше Човекът положил невероятни усилия да се проведе Референдум "за, запазване на български лЪв", и подкрепя неутралитетът на България.
    След като Вълчев и Клисаров няма да участват в надпреватата,
    изборът е БЪЛГАРОФИЛ, в лицето репресираният от властоимащите доц. Димов.
    Зарков с Йотова, Гюров, да си вземат ойрото и да се отдадат на заслужена почивка!

    Коментиран от #9

    08:12 11.09.2026

  • 9 решено е

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само доц. Георги Димов":

    И моето семейство за него.

    08:13 11.09.2026

  • 10 в кратце

    1 0 Отговор
    въпросът вече не е Изток – Запад, а е Север-Юг.

    08:14 11.09.2026

  • 11 Росен Миленов няма да го изберат

    3 0 Отговор
    по-добре да се оттегли от президентски вот
    и да подкрепи кандидатурата на доц. Димов и Шивиков.
    Същото важи за Възраждане и Величие, разпиляват гласовете,
    което е неморално,
    вместо да подкрепят доц. Димов..

    08:14 11.09.2026

  • 12 Точно

    3 0 Отговор
    от внук на убиец акъл и морал ? Хайде , стига !

    08:15 11.09.2026

  • 13 щок

    1 0 Отговор
    Кандидатките за президентка трябва да заложат на прозрачна блузка,къка поличка и обувки с високи токчета.С пусната свободно пухена прическа и обици,пръстени и гривни.Мъ-хъ!

    08:18 11.09.2026

  • 14 руски сутиен Президент?

    4 1 Отговор
    Голям резил ще е да спечели йотовица..

    08:20 11.09.2026

  • 15 щок

    1 0 Отговор
    .....къса поличка....Извинете ме,грешка!

    08:20 11.09.2026

  • 16 Дойран, Възраждане, Меч и Величие

    0 0 Отговор
    Росен Миленов, Сидеров, трябва да застанат зад
    кандидатурата на доц. Димов и Шивиков.
    Ако имат малко достойнство и надскочат егото и надпартийните си интереси.
    За мен тези партии приключват, ако не подкрепят на изборите доц. Димов,
    българофилът.

    08:21 11.09.2026

  • 17 Калия Неонова

    1 0 Отговор
    Ако г-жа Йотова спечели конкурса,г-н Румен Радев вече няма и да си помисли за президентско кандидатстване.

    08:22 11.09.2026

  • 18 доц Димов и ген Шивиков

    1 0 Отговор
    Кога ще се разбере с кой номер ще са?

    08:29 11.09.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    А ДИР БГ НА ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БСП СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
    .....
    ПРАВИ ОТКРИТА ПРОПАГАНДА В ПОЛЗА НА ГЮРОВ И КАНДЕВ :)
    .....
    ЦЕЛУВКАТА НА ЧЕРНАТА УСОЙНИЦА - МИСТЪР БИЙН

    08:31 11.09.2026

  • 20 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "аз избрах":

    Аз се кълнях в Шивиков а той ни предаде за пари.

    08:34 11.09.2026

  • 21 Малко извън темата

    1 0 Отговор
    Първанов е единственият президент във България (а може би в света), който е "спал" с друг президент..

    08:36 11.09.2026

  • 22 Артилерист

    1 0 Отговор
    Ако Зарков не се задълбочи в делото на Д. Благоев и идеологията на социалистическата партия той е загубен за каузата, като своите "демократически" предшественици. Според мен главната роля на БСП не е да защитава бедните-това се разбира без да се декларира, както го правеше Нинова, например-а да се концентрира върху установяването на по-справедлив обществен строй. В момента в България има капитализъм от най-грозен-мутренски-вид с малцинство много богати и мнозинство от едва оцеляващи бедни, вкл и работещи такива...

    08:37 11.09.2026

  • 23 Доц. Димов

    0 0 Отговор
    Не ви е предал за пари, нали?
    Грешка е да се разпилява българофилският вот.
    Огромна грешка.

    08:39 11.09.2026

  • 24 етикет

    0 0 Отговор
    Кандидатите за президенти да ходят с ризи ,костюми и вратовръзки задължително!

    08:41 11.09.2026

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