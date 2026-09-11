Зарков: Кандидатите за президент трябва да заложат на важните за България въпроси, а не на визия и шоу

„Част от участниците в президентската кампания, които са с крайни проруски и антируски позиции, имат интерес да поставят в центъра ѝ въпроса Изток – Запад. Това е едно сочене с пръст на кандидати, които като че ли не могат да се самоидентифицират по важните теми пред българското общество.“. Това заяви в ефира на Дарик радио председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.
Той подчерта, че по отношение на конфликта Русия – Украйна Йотова е заявила много държавническа позиция – президентът не може да е нито „анти“, нито „про“ една чужда държава, а трябва да следва интереса на страната си.
Зарков допълни, че останалите кандидати считат, че или трябва да се съгласяваш с всяко решение на ЕК, или да се противопоставяш на всичко. Според него нито едното, нито другото е адекватна позиция за разлика от тази на Йотова – тя е български държавен глава на страна член на ЕС със собствени позиции.
„Да се мисли, че президентските избори у нас ще доведат до геополитически сътресения, е наивно. Ние като избиратели трябва да искаме от кандидатите да се произнесат по истинските въпроси, които ни интересуват и имат отношение към президентската институция: Как разбирате олицетворението на нацията? Каква е конституционната роля на един пряко избран държавен глава в парламентарна република? Как ще допринасяте за диалог по ключови теми за българското общество и за вземане на своевременни решения? Как оценявате ситуацията, в която се намира нашата държава, в това число и в геополитически контекст? Това са големите въпроси, които трябва да се обсъждат в тази кампания. Дали и тя ще отмине без особен дебат като последната парламентарна надпревара, предстои да видим. Много от кандидатите като че ли залагат на визията и на шоупрограмата, отколкото на този съществен разговор.“, подчерта лидерът на левицата.
Попитан за шансовете на Илияна Йотова да бъде следващият президент на страната ни, той отговори, че те са изключително сериозни. „Трябва да си зададем въпроса защо тя се откроява от самото начало като фаворит. Това до голяма степен е оценка на начина, по който тя уплътни ролята на президент в последната година. Важно е и нейното значение за българския политически живот в последните повече от двадесет години. Йотова получи подкрепата на много партии и личности на собствено основание.“, каза още той.
Помолен да коментира евентуален балотаж с Андрей Гюров, Зарков заяви, че не е напълно сигурно неговото участие във втори тур на предстоящите избори.
На въпрос за участието на БСП в президентската кампания, Зарков наблегна, че надали са много партиите, а може би и няма друга, която да получи такъв резултат на парламентарни избори и няколко месеца след това да допринесе за издигането на президент в една успешна кампания.
„БСП е важна и сложна структура. Нейното моментно електорално състояние не отразява важността ѝ за българското общество. Това са стотици хиляди хора, които чувстват своята история, своя жизнен път, своето семейство и своето бъдеще свързани с БСП и го изразяват по различен начин. Илияна Йотова е един от тези хора и има още страшно много такива в цялата страна.“, категоричен бе социалистът.
По думите му неговата лична кауза за възстановяване на БСП е битка за една традиция, която е продължение на представителството на лявата мисъл в институциите на страната и е пряко свързана с: благоденствието на българския народ, със здравината ни като общество, със справедливостта на условията, в които живеем, и с жизнеността на българската демокрация. „Няма демокрация без силно изразено ляво. В сегашния парламент няма такова.“, подчерта лидерът на левицата.
Помолен да коментира възхода на „Алтернатива за Германия“, Зарков заяви: „Победата им бе предвидима. Смущава ме това да не се окажем затворени в много тесен избор – между статуквото, най-общо казано, в лицето на Урсула фон дер Лайен, което е отхвърлено от всички страни, и една-единствена, в случая дясна алтернатива. Предизвикателството тук е най-вече пред нас, социалистите в България и в Европа. Единственото решение е ясна алтернатива вляво.“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
08:07 11.09.2026
3 Точно казано
08:08 11.09.2026
4 само тия говорят едно а правят друго
08:09 11.09.2026
5 А Кои са Важните според Теб Въпроси ?
Кои са Въобще Те ?
Коментиран от #7
08:10 11.09.2026
6 аз избрах
Коментиран от #20
08:11 11.09.2026
7 Ъхъ
До коментар #5 от "А Кои са Важните според Теб Въпроси ?":Ловът на котки е много важен!🤥
08:12 11.09.2026
8 Само доц. Георги Димов
22 проверки срещу доц. Георги Димов - вероятно със замразени банкови авоари и сметки, вклч. и на съпругата му, художничка.
Това беше Човекът положил невероятни усилия да се проведе Референдум "за, запазване на български лЪв", и подкрепя неутралитетът на България.
След като Вълчев и Клисаров няма да участват в надпреватата,
изборът е БЪЛГАРОФИЛ, в лицето репресираният от властоимащите доц. Димов.
Зарков с Йотова, Гюров, да си вземат ойрото и да се отдадат на заслужена почивка!
Коментиран от #9
08:12 11.09.2026
9 решено е
До коментар #8 от "Само доц. Георги Димов":И моето семейство за него.
08:13 11.09.2026
10 в кратце
08:14 11.09.2026
11 Росен Миленов няма да го изберат
и да подкрепи кандидатурата на доц. Димов и Шивиков.
Същото важи за Възраждане и Величие, разпиляват гласовете,
което е неморално,
вместо да подкрепят доц. Димов..
08:14 11.09.2026
12 Точно
08:15 11.09.2026
13 щок
08:18 11.09.2026
14 руски сутиен Президент?
08:20 11.09.2026
15 щок
08:20 11.09.2026
16 Дойран, Възраждане, Меч и Величие
кандидатурата на доц. Димов и Шивиков.
Ако имат малко достойнство и надскочат егото и надпартийните си интереси.
За мен тези партии приключват, ако не подкрепят на изборите доц. Димов,
българофилът.
08:21 11.09.2026
17 Калия Неонова
08:22 11.09.2026
18 доц Димов и ген Шивиков
08:29 11.09.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПРАВИ ОТКРИТА ПРОПАГАНДА В ПОЛЗА НА ГЮРОВ И КАНДЕВ :)
.....
ЦЕЛУВКАТА НА ЧЕРНАТА УСОЙНИЦА - МИСТЪР БИЙН
08:31 11.09.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #6 от "аз избрах":Аз се кълнях в Шивиков а той ни предаде за пари.
08:34 11.09.2026
21 Малко извън темата
08:36 11.09.2026
22 Артилерист
08:37 11.09.2026
23 Доц. Димов
Грешка е да се разпилява българофилският вот.
Огромна грешка.
08:39 11.09.2026
24 етикет
08:41 11.09.2026