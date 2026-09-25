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27 двойки ще участват в президентските избори
  Тема: Избори

27 двойки ще участват в президентските избори

25 Септември, 2026 03:04 424 2

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ЦИК заличи една регистрация и одобри промяна в друга кандидатска двойка. Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври.

27 двойки ще участват в президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Първоначално в Централната избирателна комисия са били подадени документи от 28 двойки, но една регистрация е заличена.

На 23 септември ЦИК заличи регистрацията на Явор Бориславов Генов и Максим Генов Велков, издигнати от инициативен комитет. В решението е посочено, че „не са изпълнени изискванията на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати“.

Комисията обяви за недействителна и регистрацията на Сергей Петков Инджов като кандидат за вицепрезидент в двойката с Александър Трифонов Томов. На негово място е регистриран Александър Цветанов Гарибов. Томов и Гарибов ще участват под номер 12 в бюлетината.

Номерата в бюлетината

Жребият за поредността е проведен публично на 23 септември в Народното събрание. ЦИК уточни, че „определените поредни номера в бюлетините са еднакви за цялата страна и за гласуването извън страната“.

  • 1. Георги Николов Димов – Димитър Атанасов Шивиков
  • 2. Росен Пламенов Миленов – Иван Стефанов Иванов
  • 3. Иванка Великова Цветанова-Петкова – Панайот Александров Кючуков
  • 4. Андрей Атанасов Гюров – Георги Димитров Кандев
  • 5. Йордан Иванов Малджански – Валентин Асенов Христов
  • 6. Камен Захариев Тасков – Галя Димитрова Иванова
  • 7. Нако Райнов Стефанов – Нина Петкова Ламбова
  • 8. Методи Веселинов Бъчваров – Ленин Велинов Станоев
  • 9. Ивайло Петров Симеонов – Косьо Христов Стойчев
  • 10. Мария Петрова Колева – Валери Йорданов Велковски
  • 11. Костадин Тодоров Костадинов – Петър Петров Волгин
  • 12. Александър Трифонов Томов – Александър Цветанов Гарибов
  • 13. Борис Кирилов Анзов – Бранимир Мичев Мичев
  • 14. Румяна Методиева Ченалова – Георги Минчев Георгиев
  • 15. Лъчезар Аспарухов Аврамов – Ивайло Дражев Атанасов
  • 16. Иво Иванов Лулчев – Стефан Димитров Попов
  • 17. Радостин Петев Василев – Красимир Цветков Манов
  • 18. Иван Маркос Христанов – Стоянка Гинева Черкезова
  • 19. Ивелин Людмилов Михайлов – Юлиана Младенова Матеева
  • 20. Величка Неделчова Георгиева – Росен Игнатов Иванов
  • 21. Волен Николов Сидеров – Славчо Георгиев Велков
  • 22. Николай Нанков Ненчев – Цвета Кирилова Кирилова
  • 23. Искра Йорданова Недева – Стоян Руменов Георгиев
  • 24. Пламен Панайотов Пасков – Светозар Стоянов Съев
  • 25. Илияна Малинова Йотова – Кирил Александров Вълчев
  • 26. Боян Боянов Станков-Расате – Йордан Стоянов Манасиев
  • 27. Венцислав Атанасов Ангелов – Атанас Иванов Стефанов

Изборите за президент и вицепрезидент на републиката ще се проведат на 25 октомври 2026 г.

Източници: БТА


София / България
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    А нерезът, дето задиряше украинките в нашето посолство в Киев, са го регистрирали.

    03:08 25.09.2026

  • 2 Горски

    2 0 Отговор
    Защо изобщо теглят номера, това е такава отживелица.. просто да напишат имената на кандидатите по бюлетините - който е грамотен, ще се справи. Да махат тия номера да за неграмотните слуги на ГЕРБ и БСП и дъпъсъ! Само ромите и турците ползват тази номерация защото не могат да четат, дори не знаят за какво гласуват но имат право на избор. Всеки който не премине 10 процента да върне всички пари в хазната! Така ще е най-справедливо. Куцо, кьораво и сакато тръгнало да става президент. Даже може границата да се завиши още повече. Не е ли време, за следващите, най-важни избори за кметове в България, които определят кражбите на парите от тарикатите, тези номера да отпаднат за да намалеят неграмотните, платени гласоподаватели на Лойко. Шиши и Шарлатаните?

    03:11 25.09.2026

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