27 двойки ще участват в президентските избори

Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Първоначално в Централната избирателна комисия са били подадени документи от 28 двойки, но една регистрация е заличена.

На 23 септември ЦИК заличи регистрацията на Явор Бориславов Генов и Максим Генов Велков, издигнати от инициативен комитет. В решението е посочено, че „не са изпълнени изискванията на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати“.

Комисията обяви за недействителна и регистрацията на Сергей Петков Инджов като кандидат за вицепрезидент в двойката с Александър Трифонов Томов. На негово място е регистриран Александър Цветанов Гарибов. Томов и Гарибов ще участват под номер 12 в бюлетината.

Номерата в бюлетината

Жребият за поредността е проведен публично на 23 септември в Народното събрание. ЦИК уточни, че „определените поредни номера в бюлетините са еднакви за цялата страна и за гласуването извън страната“.

1. Георги Николов Димов – Димитър Атанасов Шивиков

Георги Николов Димов – Димитър Атанасов Шивиков 2. Росен Пламенов Миленов – Иван Стефанов Иванов

Росен Пламенов Миленов – Иван Стефанов Иванов 3. Иванка Великова Цветанова-Петкова – Панайот Александров Кючуков

Иванка Великова Цветанова-Петкова – Панайот Александров Кючуков 4. Андрей Атанасов Гюров – Георги Димитров Кандев

Андрей Атанасов Гюров – Георги Димитров Кандев 5. Йордан Иванов Малджански – Валентин Асенов Христов

Йордан Иванов Малджански – Валентин Асенов Христов 6. Камен Захариев Тасков – Галя Димитрова Иванова

Камен Захариев Тасков – Галя Димитрова Иванова 7. Нако Райнов Стефанов – Нина Петкова Ламбова

Нако Райнов Стефанов – Нина Петкова Ламбова 8. Методи Веселинов Бъчваров – Ленин Велинов Станоев

Методи Веселинов Бъчваров – Ленин Велинов Станоев 9. Ивайло Петров Симеонов – Косьо Христов Стойчев

Ивайло Петров Симеонов – Косьо Христов Стойчев 10. Мария Петрова Колева – Валери Йорданов Велковски

Мария Петрова Колева – Валери Йорданов Велковски 11. Костадин Тодоров Костадинов – Петър Петров Волгин

Костадин Тодоров Костадинов – Петър Петров Волгин 12. Александър Трифонов Томов – Александър Цветанов Гарибов

Александър Трифонов Томов – Александър Цветанов Гарибов 13. Борис Кирилов Анзов – Бранимир Мичев Мичев

Борис Кирилов Анзов – Бранимир Мичев Мичев 14. Румяна Методиева Ченалова – Георги Минчев Георгиев

Румяна Методиева Ченалова – Георги Минчев Георгиев 15. Лъчезар Аспарухов Аврамов – Ивайло Дражев Атанасов

Лъчезар Аспарухов Аврамов – Ивайло Дражев Атанасов 16. Иво Иванов Лулчев – Стефан Димитров Попов

Иво Иванов Лулчев – Стефан Димитров Попов 17. Радостин Петев Василев – Красимир Цветков Манов

Радостин Петев Василев – Красимир Цветков Манов 18. Иван Маркос Христанов – Стоянка Гинева Черкезова

Иван Маркос Христанов – Стоянка Гинева Черкезова 19. Ивелин Людмилов Михайлов – Юлиана Младенова Матеева

Ивелин Людмилов Михайлов – Юлиана Младенова Матеева 20. Величка Неделчова Георгиева – Росен Игнатов Иванов

Величка Неделчова Георгиева – Росен Игнатов Иванов 21. Волен Николов Сидеров – Славчо Георгиев Велков

Волен Николов Сидеров – Славчо Георгиев Велков 22. Николай Нанков Ненчев – Цвета Кирилова Кирилова

Николай Нанков Ненчев – Цвета Кирилова Кирилова 23. Искра Йорданова Недева – Стоян Руменов Георгиев

Искра Йорданова Недева – Стоян Руменов Георгиев 24. Пламен Панайотов Пасков – Светозар Стоянов Съев

Пламен Панайотов Пасков – Светозар Стоянов Съев 25. Илияна Малинова Йотова – Кирил Александров Вълчев

Илияна Малинова Йотова – Кирил Александров Вълчев 26. Боян Боянов Станков-Расате – Йордан Стоянов Манасиев

Боян Боянов Станков-Расате – Йордан Стоянов Манасиев 27. Венцислав Атанасов Ангелов – Атанас Иванов Стефанов

Изборите за президент и вицепрезидент на републиката ще се проведат на 25 октомври 2026 г.

Източници: БТА