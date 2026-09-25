27 двойки ще участват в президентските избори

Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Първоначално в Централната избирателна комисия са били подадени документи от 28 двойки, но една регистрация е заличена.
На 23 септември ЦИК заличи регистрацията на Явор Бориславов Генов и Максим Генов Велков, издигнати от инициативен комитет. В решението е посочено, че „не са изпълнени изискванията на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати“.
Комисията обяви за недействителна и регистрацията на Сергей Петков Инджов като кандидат за вицепрезидент в двойката с Александър Трифонов Томов. На негово място е регистриран Александър Цветанов Гарибов. Томов и Гарибов ще участват под номер 12 в бюлетината.
Номерата в бюлетината
Жребият за поредността е проведен публично на 23 септември в Народното събрание. ЦИК уточни, че „определените поредни номера в бюлетините са еднакви за цялата страна и за гласуването извън страната“.
- 1. Георги Николов Димов – Димитър Атанасов Шивиков
- 2. Росен Пламенов Миленов – Иван Стефанов Иванов
- 3. Иванка Великова Цветанова-Петкова – Панайот Александров Кючуков
- 4. Андрей Атанасов Гюров – Георги Димитров Кандев
- 5. Йордан Иванов Малджански – Валентин Асенов Христов
- 6. Камен Захариев Тасков – Галя Димитрова Иванова
- 7. Нако Райнов Стефанов – Нина Петкова Ламбова
- 8. Методи Веселинов Бъчваров – Ленин Велинов Станоев
- 9. Ивайло Петров Симеонов – Косьо Христов Стойчев
- 10. Мария Петрова Колева – Валери Йорданов Велковски
- 11. Костадин Тодоров Костадинов – Петър Петров Волгин
- 12. Александър Трифонов Томов – Александър Цветанов Гарибов
- 13. Борис Кирилов Анзов – Бранимир Мичев Мичев
- 14. Румяна Методиева Ченалова – Георги Минчев Георгиев
- 15. Лъчезар Аспарухов Аврамов – Ивайло Дражев Атанасов
- 16. Иво Иванов Лулчев – Стефан Димитров Попов
- 17. Радостин Петев Василев – Красимир Цветков Манов
- 18. Иван Маркос Христанов – Стоянка Гинева Черкезова
- 19. Ивелин Людмилов Михайлов – Юлиана Младенова Матеева
- 20. Величка Неделчова Георгиева – Росен Игнатов Иванов
- 21. Волен Николов Сидеров – Славчо Георгиев Велков
- 22. Николай Нанков Ненчев – Цвета Кирилова Кирилова
- 23. Искра Йорданова Недева – Стоян Руменов Георгиев
- 24. Пламен Панайотов Пасков – Светозар Стоянов Съев
- 25. Илияна Малинова Йотова – Кирил Александров Вълчев
- 26. Боян Боянов Станков-Расате – Йордан Стоянов Манасиев
- 27. Венцислав Атанасов Ангелов – Атанас Иванов Стефанов
Изборите за президент и вицепрезидент на републиката ще се проведат на 25 октомври 2026 г.
Източници: БТА
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