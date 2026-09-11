Сабрутев: ГЕРБ са приключили. Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС

ГЕРБ е мъртва партия, инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на Държавна сигурност. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Венко Сабрутев, депутат от ПГ на “Продължаваме промяната”.

По отношение на инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев той коментира:

Това е инициативен комитет от хора, които искат една различна България. Една европейска, просперираща, икономически и социално държава. Инициативният комитет на Илияна Йотова е пълен с агенти на държавна сигурност и хора, които подкрепят човек, който обявява амнистия на наркодилър. Ако ние искаме просперираща държава, няма как да ни държат в миналото."

Депутатът зададе риторичен въпрос.

"Вие бихте ли подкрепили президент, който помилва наркодилър? През 2022 година, гледам новина в БНТ, Илияна Йотова е помилвала т.н. български Пабло Ескобар - Огнян Атанасов. Гръцките власти го залавят за търговия на наркотици, осъждат го, връщат го в България да си излежи 15 години присъда и вместо да лежи в затвора наркодилърът, Илияна Йотова го пуска 10 години по-рано. Мотивите са супер интересни. По публичната информация, заради здравословни причини. Защото "имало нехуманно отношение". Значи, нехуманно отношение е наркодилърът да бъде в затвора, а е хуманно наркодилърът да бъде на улицата да продава смърт на нашите деца. Защото, само 3 години след като е помилван този човек, той е хванат отново с 5 килограма кокаин."

Сабрутев съобщи, че партията има национален съвет в събота, когато ще се вземе официално решение за подкрепата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентския вот.

"Органът на партията ще вземе решение. Аз съм сигурен, че ще получи 100% подкрепа от всички членове на национален съвет."

На въпрос дали ГЕРБ са улеснили ПП, след като партията на Бойко Борисов не издигна кандидат за президентския вот, Сабрутев отговори:

"Според мен ГЕРБ е мъртва партия. Те са приключили. И това е съвсем нормалният ход, когато ти виждаш, че твоята номинация не може да влезе дори в челната тройка. Нормално е да направиш стъпка назад."

Относно предложените промени в Закона за хазарта, Сабрутев коментира:

"Само преди месец и половина внесохме необходимите текстове, така че да забраним рекламата на хазарта. Трагедията в Исперих още веднъж ни показва, че хазарта убива. Буквално. Съсипва човешки животи. Какво още трябва да се случи, за да може управляващите да натиснат копчето "за" ? Аз това си задам като въпрос. Нашето предложение, което го вкарахме през държавния бюджет, за забрана на рекламата на хазарта, беше отхвърляно с гласовете на "Прогресивна България", ДПС и ГЕРБ. Хайде, от ГЕРБ и ДПС не може да очакваме подкрепа. Ама, нали и българското общество гласува доверие на депутатите на Румен Радев, така, че те да внесат някаква промяна в това Народното събрание. И тази промяна се оказа отхвърляне на майчинство, намаляване на пенсии, спиране на стипендия на студенти. Новите пенсионери взимат с 30 евро по-ниски пенсии."