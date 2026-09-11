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Сабрутев: ГЕРБ са приключили. Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС

Сабрутев: ГЕРБ са приключили. Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС

11 Септември, 2026 09:09 1 265 54

  • венко сабрутев-
  • герб-
  • инициативен комитет-
  • илияна йотова-
  • агенти на дс

Инициативният комитет на Гюров и Кандев е от хора, които искат една различна България. Една европейска, просперираща, икономически и социално държава, коментира депутатът от ПП

Сабрутев: ГЕРБ са приключили. Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ е мъртва партия, инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на Държавна сигурност. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Венко Сабрутев, депутат от ПГ на “Продължаваме промяната”.

По отношение на инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев той коментира:

Това е инициативен комитет от хора, които искат една различна България. Една европейска, просперираща, икономически и социално държава. Инициативният комитет на Илияна Йотова е пълен с агенти на държавна сигурност и хора, които подкрепят човек, който обявява амнистия на наркодилър. Ако ние искаме просперираща държава, няма как да ни държат в миналото."

Депутатът зададе риторичен въпрос.

"Вие бихте ли подкрепили президент, който помилва наркодилър? През 2022 година, гледам новина в БНТ, Илияна Йотова е помилвала т.н. български Пабло Ескобар - Огнян Атанасов. Гръцките власти го залавят за търговия на наркотици, осъждат го, връщат го в България да си излежи 15 години присъда и вместо да лежи в затвора наркодилърът, Илияна Йотова го пуска 10 години по-рано. Мотивите са супер интересни. По публичната информация, заради здравословни причини. Защото "имало нехуманно отношение". Значи, нехуманно отношение е наркодилърът да бъде в затвора, а е хуманно наркодилърът да бъде на улицата да продава смърт на нашите деца. Защото, само 3 години след като е помилван този човек, той е хванат отново с 5 килограма кокаин."

Сабрутев съобщи, че партията има национален съвет в събота, когато ще се вземе официално решение за подкрепата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентския вот.

"Органът на партията ще вземе решение. Аз съм сигурен, че ще получи 100% подкрепа от всички членове на национален съвет."

На въпрос дали ГЕРБ са улеснили ПП, след като партията на Бойко Борисов не издигна кандидат за президентския вот, Сабрутев отговори:

"Според мен ГЕРБ е мъртва партия. Те са приключили. И това е съвсем нормалният ход, когато ти виждаш, че твоята номинация не може да влезе дори в челната тройка. Нормално е да направиш стъпка назад."

Относно предложените промени в Закона за хазарта, Сабрутев коментира:

"Само преди месец и половина внесохме необходимите текстове, така че да забраним рекламата на хазарта. Трагедията в Исперих още веднъж ни показва, че хазарта убива. Буквално. Съсипва човешки животи. Какво още трябва да се случи, за да може управляващите да натиснат копчето "за" ? Аз това си задам като въпрос. Нашето предложение, което го вкарахме през държавния бюджет, за забрана на рекламата на хазарта, беше отхвърляно с гласовете на "Прогресивна България", ДПС и ГЕРБ. Хайде, от ГЕРБ и ДПС не може да очакваме подкрепа. Ама, нали и българското общество гласува доверие на депутатите на Румен Радев, така, че те да внесат някаква промяна в това Народното събрание. И тази промяна се оказа отхвърляне на майчинство, намаляване на пенсии, спиране на стипендия на студенти. Новите пенсионери взимат с 30 евро по-ниски пенсии."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    52 13 Отговор
    Вижте интервюто на Гюров по ЕВРОПА - тв...Най споделяната политическа измама..! Момчето от снимката е гладен за власт и пари нищо повече..

    09:15 11.09.2026

  • 2 Българин

    58 10 Отговор
    Единица мярка за неумни и некомпетентни тунеядци-един сабрут.

    09:15 11.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    59 11 Отговор
    Като видях в инициативния комитет на Гюров Тагаренко и Хампарцумян веднага ме изгубихте.Представяте ли си Тагаренко и Хампарцумян да командват в президентството?Кошмар!

    09:16 11.09.2026

  • 4 софиянец

    30 17 Отговор
    И Мими е в комитета на Йотовица.Уж "десен, антикомунист, седесар, честен" и не знам си какво...Беше министър при Костов през 1999-2001г.Никога не е късно да станеш за резил.

    09:16 11.09.2026

  • 5 Трол

    56 10 Отговор
    Инициативният комитет на г-н Гюров е пълен със сватове, кумове, етърви, кръстници и шаферки.

    09:17 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гнусен лъжец

    56 11 Отговор
    Няма по голяма измет от ПП и ДБ!

    Коментиран от #28

    09:17 11.09.2026

  • 8 Даниел

    29 5 Отговор
    Онези,които трябваше да са в затвора с присъди за престъпления срещу народа ще ги овластяват!!??
    Връщаме се 50 години назад.

    09:18 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеления

    34 7 Отговор
    Венко,

    занесе ли пеньоара на Кокоран на химическо чистене?

    09:20 11.09.2026

  • 11 ГЮРОВИЦА

    32 7 Отговор
    КОМИТЕТА НА ГЮРОВ КАНДЕВ Е ПЪЛЕН С ЛУЗЪРИ .ТЕ ДАЖЕ КОМИТЕТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ СА БИЛИ ПО КАЧЕСТВЕНИ , МАКАР ДА СМЕ НЯМАЛИ ОЩЕ СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА

    09:21 11.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    43 5 Отговор
    Глупака си е глупак, дори и по телевизията!!!

    Коментиран от #22

    09:22 11.09.2026

  • 14 Последния Софиянец

    39 7 Отговор
    Бащата на Сабрутев е назначен от Румен Радев за областен управител на Смолян а жена му взима 11 000 евро заплата в БЕХ.

    09:22 11.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чип и Дейл

    7 7 Отговор
    "Софиянец", Последен софиянец" и т.н. заработи ли си хонорара?

    Коментиран от #20

    09:23 11.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ........–

    19 9 Отговор
    И даже в 2050 година на димуКрадите ще им се привиждат агенти на ДС.

    Елеметарни смешкоФци.

    Коментиран от #36

    09:25 11.09.2026

  • 20 Последния Софиянец

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Чип и Дейл":

    Истината боли.

    09:25 11.09.2026

  • 21 в кратце

    11 1 Отговор
    СЪбОрЕтев: ГЕРБ са СЕ изключили от мрежата.

    09:26 11.09.2026

  • 22 Май Всичките ние Извън Телевизията Сме !

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    След Като Не си отстояваме Интереса !

    И Гражданските си Права !

    Коментиран от #27

    09:26 11.09.2026

  • 23 Хмм

    27 4 Отговор
    да не ги знаехме Гюров и Кандов да ги хвалят, но ние ги знаем, всичко в името на украйна

    09:26 11.09.2026

  • 24 Според Кардамски

    5 12 Отговор
    от "Инициативен комитет на доц. Димов", 50% от инициативен комитет на Йотова са кадри на ГЕРБ.
    Йотова е неизбираема.
    Жалко, че Клисаров от "Пряка демокрация" и проф.Вълчев няма да участват.
    Последен шанс за Територията да избере българофил,
    в лицето на доц. Георги Димов,
    срещу който е имало 22 проверки, вероятно замразени банкови сметки
    и авоари, вклч. и на съпругата му.
    Къде живеем????
    В С. Корея? 22 проверки, това е АД.

    09:27 11.09.2026

  • 25 Гост

    22 2 Отговор
    Щом и Гого Папионката е във вашия ИК работата яко мирише на манипулация!

    09:29 11.09.2026

  • 26 Гошо

    15 7 Отговор
    Венко от тия избори ,ще си останеш само с мерака За ДС се сетил той Абе това ДС го закриха,когато ти прав под масата си ходел Изкара ги агентите на ДС ,не столетници ,а хилядници

    09:31 11.09.2026

  • 27 Пич

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Май Всичките ние Извън Телевизията Сме !":

    Правилно, съгласен съм!
    И то - ние сме по големите глупаци!!!

    09:33 11.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 уфф

    16 6 Отговор
    Няма ли накрая някой да обясни на тези кречетала, че Държавна сигурност пазеше държавата, а агентите й работеха за държавата и сигурността на народа? Всяка държава има тайни служби, които я пазят от външни и вътрешни врагове. Хора, работили в интерес на държавата си, не могат да бъдат опозорявани по толкова елементарен начин. Страшното е, че благодарение на такива като Сабрутев и подобните му, днес България има продънени служби за сигурност, в резултат на което България днес е разграден двор. Не беше така когато ДС работеше, тогава нито наркотици влизаха в страната, нито чуждите посланици си позволяваха да влизат непоканени в държавните институции и да упражняват надзор на дейността им, а в страната нямаше нито един нелегален мигрант. Преди 1989 г. в службите за сигурност работеха достойни мъже, днес работят баджанаци на заплата и допълнително материално стимулиране от чужди държави.

    Коментиран от #38, #39

    09:43 11.09.2026

  • 30 Президент руски Сутиен

    5 4 Отговор
    Срам за нормалните Българи!

    09:44 11.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ПБ Увеличават данък сграда и смет

    6 3 Отговор
    Прогресивна България предприема драстично увеличение на данъчните оценки на имотите, макар и разсрочено във времето. Предвижда се данъчните оценки да бъдат актуализирани с 30% още от догодина. Ще има още две стъпки на увеличение с по 35% през 2028 и 2029 г., така че оценките да се повишат общо със 100%.
    Защо не увеличавате данъците за 2-ро, 3-то жилище, а със брадвата на всички?
    Заради имотната спекула ще изритват на улицата българите.
    Честито ни Ойро и Радев, посегнаха на апртаментите на бедните.!.

    Коментиран от #35, #41

    09:49 11.09.2026

  • 34 Васил

    5 2 Отговор
    Постове 31 и 32 бяха изтрити само защо си позволих да критикувам интервюирания.

    09:52 11.09.2026

  • 35 миме

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "ПБ Увеличават данък сграда и смет":

    ми кво искаш от тъп натовски фатмак кат рундьо, бе, сега кат ми6 и цру-то ви инсталират гюро ламата и мъжа му кандов ше стане още по-зле

    09:59 11.09.2026

  • 36 мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "........–":

    Не са елементарни, а не се повлияват на манипулации. При Йотова наистина са се събрали хора, които са носители на старото, некачественото. Нова структура и нова линия на поведение с тези изхабени от показване хора няма как да стане. Йотова беше поддръжник на Истамбулската конвенция и ако стане президент ще работи за въвеждането и. Тя сега, в името на властта, е готова да говори и ще обещава всичко, но после ще си кара както разбира нещата, т.е. каквото е правила досега ще продължи да си го прави и после.

    09:59 11.09.2026

  • 37 !!!?

    5 3 Отговор
    Е, сега вече Мистър Кеш ще изстреля главния Милиционер Дерменджиев да обяви "Петрохан", за да обвини ПП, че партията им е пълна с "педофили", а Копейките заедно с Чалгарите ще се разпльоскат от кеф...!

    10:04 11.09.2026

  • 38 Ха така ли

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "уфф":

    Че това са част осъщите тези които величаеш извършиха грабителския преход и станаха бизнесмени и олигарси.

    10:05 11.09.2026

  • 39 ДС мафия

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "уфф":

    Државна сигурност пазеше Българо-съветската дружба! Сега всички от ДС са станали милионери на гърба на народа!

    10:09 11.09.2026

  • 40 Иво

    6 3 Отговор
    А в ПП са внуците на ДС.

    10:14 11.09.2026

  • 41 Точно

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "ПБ Увеличават данък сграда и смет":

    Трябва да се повишат данъците за всяко следващо жилище! При над 2 жилища данъците да скачат в пъти, ако ще двойни и тройни и петорно. Защото сега имотния фонд е съсредоточен в олигарси и мафиоти, които експлоатиран гражданите, като някои бирници.

    Коментиран от #47

    10:16 11.09.2026

  • 42 Боруна Лом

    3 3 Отговор
    ОТ КЪДЕ ГИ ВАДИТЕ ВСИЧКИ ТЕЗИ УТРЕПКИ?

    10:17 11.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 За ЕС

    4 1 Отговор
    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България в Европа.

    10:20 11.09.2026

  • 45 Факт

    3 1 Отговор
    Бг остана единствената колония на русия,и затова здраво стягат обръча и контролират цялата власт и икономически ресурс

    10:25 11.09.2026

  • 46 Григор

    3 3 Отговор
    "Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС"
    Вече минаха повече от 35 години от настъпването на "демокрацията", а в главите на някои продължават да ечат залповете на "Аврора".
    1.Ако след толкова време някой започне да ви говори за "Държавна сигурност", да знаете, че той не е съвсем добре с главата. Тия сътрудници на ДС, които тогава са били млади момчета на по 25 години вече би трябвало да са над 60 години, а ръководните кадри отдавна не са между живите.
    2. Кой и кога каза, че "Държавна сигурност" е нещо лошо? Всяка държава има служби за сигурност и това е имунната система на държавата, без значение каква е тя. У нас от всичките девет управления само едно се е занимавало с вицовете и интелигенцията. Всички останали са работили на "ползу-роду". Спомнете си Георги Първанов. Преди да го изберат в първия му мандат за президент, проглушиха ушите на всички,че той бил "агент Гоце". И какво стана? Ами нищо. Избраха го не само за първи, но и за втори мандат, защото хората знаеха,че е работил за България. За кого работи Сабрутев; той си знае.

    Коментиран от #48

    10:27 11.09.2026

  • 47 !!!?

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Точно":

    Браво бе Андрешко,...значи искаш да ти извадят двете очи, та да извадят едното око на Олигарсите...!
    Ей, това Копейките сте неспасяеми по простотия...!!!

    Коментиран от #49

    10:32 11.09.2026

  • 48 И какво

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Григор":

    Като са над 60 години, те са обвързани помежду си, имат семейства и познай къде са им децата. Нищо не се е променило, всичко е в тях, те определят порциите, те раздават правосъдието. Техния свят.

    10:32 11.09.2026

  • 49 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "!!!?":

    Има смисъл в това, което пишеш. Как тогава да бъде спряна олигархията, какво предлагаш?

    Коментиран от #53

    10:35 11.09.2026

  • 50 не съм маймуна

    2 1 Отговор
    Един сабрут! ГЕРБ просто гледат сеира, и вашият най-много!

    10:35 11.09.2026

  • 51 Защо

    2 0 Отговор
    Много тростотия и злоба от озъбени пенсии,бивши лапачи и б. мозъци.Такива народи не оцеляват.Дано да увеличат психиатриите та да приберат повечето от този чат.Апък ако се пусне нещо за Костов гледайте какво става-взрив.Всички умират за онова време което няма да се върне защото техните хора станаха най-големите капиталисти и ги грабят и сега.

    10:36 11.09.2026

  • 52 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Инициативния комитет на лама ГюрOF пък е пълен с жълтопаветни лгбти жендъри .
    Йотова и ГюроФ са двете лица на една и съща монета,защото и двамата са майкопродавци и ционистки и брюкселски лакеи..

    Коментиран от #54

    10:38 11.09.2026

  • 53 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Прав си":

    Има списък "Магнитски"...това е началото !

    10:41 11.09.2026

  • 54 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Да бе...попа на КГБ Киро Гудяев е брюкселски Ролекс...!!!

    10:44 11.09.2026

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