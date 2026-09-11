Сабрутев: ГЕРБ са приключили. Инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на ДС

ГЕРБ е мъртва партия, инициативният комитет на Йотова е пълен с агенти на Държавна сигурност. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Венко Сабрутев, депутат от ПГ на “Продължаваме промяната”.
По отношение на инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев той коментира:
Това е инициативен комитет от хора, които искат една различна България. Една европейска, просперираща, икономически и социално държава. Инициативният комитет на Илияна Йотова е пълен с агенти на държавна сигурност и хора, които подкрепят човек, който обявява амнистия на наркодилър. Ако ние искаме просперираща държава, няма как да ни държат в миналото."
Депутатът зададе риторичен въпрос.
"Вие бихте ли подкрепили президент, който помилва наркодилър? През 2022 година, гледам новина в БНТ, Илияна Йотова е помилвала т.н. български Пабло Ескобар - Огнян Атанасов. Гръцките власти го залавят за търговия на наркотици, осъждат го, връщат го в България да си излежи 15 години присъда и вместо да лежи в затвора наркодилърът, Илияна Йотова го пуска 10 години по-рано. Мотивите са супер интересни. По публичната информация, заради здравословни причини. Защото "имало нехуманно отношение". Значи, нехуманно отношение е наркодилърът да бъде в затвора, а е хуманно наркодилърът да бъде на улицата да продава смърт на нашите деца. Защото, само 3 години след като е помилван този човек, той е хванат отново с 5 килограма кокаин."
Сабрутев съобщи, че партията има национален съвет в събота, когато ще се вземе официално решение за подкрепата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентския вот.
"Органът на партията ще вземе решение. Аз съм сигурен, че ще получи 100% подкрепа от всички членове на национален съвет."
На въпрос дали ГЕРБ са улеснили ПП, след като партията на Бойко Борисов не издигна кандидат за президентския вот, Сабрутев отговори:
"Според мен ГЕРБ е мъртва партия. Те са приключили. И това е съвсем нормалният ход, когато ти виждаш, че твоята номинация не може да влезе дори в челната тройка. Нормално е да направиш стъпка назад."
Относно предложените промени в Закона за хазарта, Сабрутев коментира:
"Само преди месец и половина внесохме необходимите текстове, така че да забраним рекламата на хазарта. Трагедията в Исперих още веднъж ни показва, че хазарта убива. Буквално. Съсипва човешки животи. Какво още трябва да се случи, за да може управляващите да натиснат копчето "за" ? Аз това си задам като въпрос. Нашето предложение, което го вкарахме през държавния бюджет, за забрана на рекламата на хазарта, беше отхвърляно с гласовете на "Прогресивна България", ДПС и ГЕРБ. Хайде, от ГЕРБ и ДПС не може да очакваме подкрепа. Ама, нали и българското общество гласува доверие на депутатите на Румен Радев, така, че те да внесат някаква промяна в това Народното събрание. И тази промяна се оказа отхвърляне на майчинство, намаляване на пенсии, спиране на стипендия на студенти. Новите пенсионери взимат с 30 евро по-ниски пенсии."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
09:15 11.09.2026
2 Българин
09:15 11.09.2026
3 Последния Софиянец
09:16 11.09.2026
4 софиянец
09:16 11.09.2026
5 Трол
09:17 11.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гнусен лъжец
Коментиран от #28
09:17 11.09.2026
8 Даниел
Връщаме се 50 години назад.
09:18 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зеления
занесе ли пеньоара на Кокоран на химическо чистене?
09:20 11.09.2026
11 ГЮРОВИЦА
09:21 11.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пич
Коментиран от #22
09:22 11.09.2026
14 Последния Софиянец
09:22 11.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чип и Дейл
Коментиран от #20
09:23 11.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ........–
Елеметарни смешкоФци.
Коментиран от #36
09:25 11.09.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Чип и Дейл":Истината боли.
09:25 11.09.2026
21 в кратце
09:26 11.09.2026
22 Май Всичките ние Извън Телевизията Сме !
До коментар #13 от "Пич":След Като Не си отстояваме Интереса !
И Гражданските си Права !
Коментиран от #27
09:26 11.09.2026
23 Хмм
09:26 11.09.2026
24 Според Кардамски
Йотова е неизбираема.
Жалко, че Клисаров от "Пряка демокрация" и проф.Вълчев няма да участват.
Последен шанс за Територията да избере българофил,
в лицето на доц. Георги Димов,
срещу който е имало 22 проверки, вероятно замразени банкови сметки
и авоари, вклч. и на съпругата му.
Къде живеем????
В С. Корея? 22 проверки, това е АД.
09:27 11.09.2026
25 Гост
09:29 11.09.2026
26 Гошо
09:31 11.09.2026
27 Пич
До коментар #22 от "Май Всичките ние Извън Телевизията Сме !":Правилно, съгласен съм!
И то - ние сме по големите глупаци!!!
09:33 11.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 уфф
Коментиран от #38, #39
09:43 11.09.2026
30 Президент руски Сутиен
09:44 11.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ПБ Увеличават данък сграда и смет
Защо не увеличавате данъците за 2-ро, 3-то жилище, а със брадвата на всички?
Заради имотната спекула ще изритват на улицата българите.
Честито ни Ойро и Радев, посегнаха на апртаментите на бедните.!.
Коментиран от #35, #41
09:49 11.09.2026
34 Васил
09:52 11.09.2026
35 миме
До коментар #33 от "ПБ Увеличават данък сграда и смет":ми кво искаш от тъп натовски фатмак кат рундьо, бе, сега кат ми6 и цру-то ви инсталират гюро ламата и мъжа му кандов ше стане още по-зле
09:59 11.09.2026
36 мнение
До коментар #19 от "........–":Не са елементарни, а не се повлияват на манипулации. При Йотова наистина са се събрали хора, които са носители на старото, некачественото. Нова структура и нова линия на поведение с тези изхабени от показване хора няма как да стане. Йотова беше поддръжник на Истамбулската конвенция и ако стане президент ще работи за въвеждането и. Тя сега, в името на властта, е готова да говори и ще обещава всичко, но после ще си кара както разбира нещата, т.е. каквото е правила досега ще продължи да си го прави и после.
09:59 11.09.2026
37 !!!?
10:04 11.09.2026
38 Ха така ли
До коментар #29 от "уфф":Че това са част осъщите тези които величаеш извършиха грабителския преход и станаха бизнесмени и олигарси.
10:05 11.09.2026
39 ДС мафия
До коментар #29 от "уфф":Државна сигурност пазеше Българо-съветската дружба! Сега всички от ДС са станали милионери на гърба на народа!
10:09 11.09.2026
40 Иво
10:14 11.09.2026
41 Точно
До коментар #33 от "ПБ Увеличават данък сграда и смет":Трябва да се повишат данъците за всяко следващо жилище! При над 2 жилища данъците да скачат в пъти, ако ще двойни и тройни и петорно. Защото сега имотния фонд е съсредоточен в олигарси и мафиоти, които експлоатиран гражданите, като някои бирници.
Коментиран от #47
10:16 11.09.2026
42 Боруна Лом
10:17 11.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 За ЕС
10:20 11.09.2026
45 Факт
10:25 11.09.2026
46 Григор
Вече минаха повече от 35 години от настъпването на "демокрацията", а в главите на някои продължават да ечат залповете на "Аврора".
1.Ако след толкова време някой започне да ви говори за "Държавна сигурност", да знаете, че той не е съвсем добре с главата. Тия сътрудници на ДС, които тогава са били млади момчета на по 25 години вече би трябвало да са над 60 години, а ръководните кадри отдавна не са между живите.
2. Кой и кога каза, че "Държавна сигурност" е нещо лошо? Всяка държава има служби за сигурност и това е имунната система на държавата, без значение каква е тя. У нас от всичките девет управления само едно се е занимавало с вицовете и интелигенцията. Всички останали са работили на "ползу-роду". Спомнете си Георги Първанов. Преди да го изберат в първия му мандат за президент, проглушиха ушите на всички,че той бил "агент Гоце". И какво стана? Ами нищо. Избраха го не само за първи, но и за втори мандат, защото хората знаеха,че е работил за България. За кого работи Сабрутев; той си знае.
Коментиран от #48
10:27 11.09.2026
47 !!!?
До коментар #41 от "Точно":Браво бе Андрешко,...значи искаш да ти извадят двете очи, та да извадят едното око на Олигарсите...!
Ей, това Копейките сте неспасяеми по простотия...!!!
Коментиран от #49
10:32 11.09.2026
48 И какво
До коментар #46 от "Григор":Като са над 60 години, те са обвързани помежду си, имат семейства и познай къде са им децата. Нищо не се е променило, всичко е в тях, те определят порциите, те раздават правосъдието. Техния свят.
10:32 11.09.2026
49 Прав си
До коментар #47 от "!!!?":Има смисъл в това, което пишеш. Как тогава да бъде спряна олигархията, какво предлагаш?
Коментиран от #53
10:35 11.09.2026
50 не съм маймуна
10:35 11.09.2026
51 Защо
10:36 11.09.2026
52 стоян георгиев
Йотова и ГюроФ са двете лица на една и съща монета,защото и двамата са майкопродавци и ционистки и брюкселски лакеи..
Коментиран от #54
10:38 11.09.2026
53 !!!?
До коментар #49 от "Прав си":Има списък "Магнитски"...това е началото !
10:41 11.09.2026
54 !!!?
До коментар #52 от "стоян георгиев":Да бе...попа на КГБ Киро Гудяев е брюкселски Ролекс...!!!
10:44 11.09.2026