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Времето днес, прогноза за събота, 12 септември: Край на жегите. Студен фронт носи бури

Времето днес, прогноза за събота, 12 септември: Край на жегите. Студен фронт носи бури

12 Септември, 2026 03:00 568 5

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  • температури

Жълт код за опасни валежи и гръмотевици слага край на лятото, подгответе якетата

Времето днес, прогноза за събота, 12 септември: Край на жегите. Студен фронт носи бури - 1
Снимка: НИМХ/БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летните температури официално отстъпват място на есенното захлаждане. Още от днес ни очаква сериозна промяна в синоптичната обстановка с интензивни превалявания и силен спад на градусите.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно време в общо 13 области, разположени в западната половина на страната. Синоптиците предупреждават за риск от локални поройни наводнения, силни гръмотевични бури и градушки. Според официалните данни на НИМХ (weather.bg), рязката промяна се дължи на преминаването на студен атмосферен фронт.

В планините времето ще бъде изключително динамично и опасно за туризъм. Очаква се развитие на мощна купесто-дъждовна облачност с интензивни валежи в масивите на Западна и Централна България. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, а на 2000 метра ще падне до 15°.

По Черноморието съботата ще започне с умерен вятър от изток-югоизток, който до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и ще донесе хладен въздух. Максималните температури по морето все още ще се задържат около 27°-29°, а температурата на морската вода ще бъде 24°-25°. По-сериозното влошаване на времето по крайбрежието обаче се очаква в нощта срещу неделя.

Експертите от Метео Балканс допълват, че през второто десетдневие на септември влияние ще оказват средиземноморски циклони, които ще зачестят валежните процеси главно над Южна България.


България
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    04:32 12.09.2026

  • 5 Име

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