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Катастрофа и последвал втори удар на пътя Варна – Добрич, има ранени

Катастрофа и последвал втори удар на пътя Варна – Добрич, има ранени

11 Септември, 2026 13:51 651 8

  • катастрофа-
  • път-
  • варна-добрич

Петимата участници в катастрофата са откарани в болница. Те са с различни травми, без опасност за живота

Катастрофа и последвал втори удар на пътя Варна – Добрич, има ранени - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души са пострадали при инцидент на пътя Варна – Добрич, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

Тежката катастрофа се е случила около 5:40 ч. тази сутрин. Шофьор на лека кола на 22 години, в която пътувал и 18-годишен младеж, е загубил контрол над автомобила, който е напуснал пътя и излязъл встрани. На място е пристигнал специализиран автомобил „Пътна помощ“, управляван от 23-годишен мъж със спътник на същата възраст. Платформата спряла на платното в посока Добрич, за да репатрира авариралата кола. В този момент в задната ѝ част се блъснал друг автомобил, управляван от 45-годишен мъж.

Петимата участници в катастрофата са откарани в болница. Те са с различни травми, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Последният тежък инцидент на пътя Варна - Добрич стана в началото на месеца, когато в района на село Стожер се удариха челно два автомобила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Германия

    11 2 Отговор
    Българите са най-лошите шофьори в Европа. Няма такава глупащина. Нито в Румъния, нито в Унгария съм виждал толкова некадърни. Дори италианците вече карат нормално. Радвам се, че се прибрах в Германия. 4000 км отиване и връщане ми се сториха като рай в сравнение с "карачите на коли" във Варна.

    Коментиран от #7

    14:00 11.09.2026

  • 2 Техеранци във Варна

    7 0 Отговор
    Пълна лудница са тия 🎃

    14:00 11.09.2026

  • 3 Тик-Ток

    2 2 Отговор
    БМВ е диагноза

    14:05 11.09.2026

  • 4 Гуньо Простиа

    2 1 Отговор
    Добружанци са безсмъртни !

    14:11 11.09.2026

  • 5 Питане

    4 0 Отговор
    КОГА НАЙ-ПОСЛЕ ще се търси отговорност на тези, които са спомогнали на джигитие за издаване на шофьорски книжки ???
    Бледоликите и първи клас нямат, НО.... шофьорска книжка

    14:12 11.09.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    1 4 Отговор
    ВАЖНОТО Е ЧЕ
    ЧОРАПА Е СТОЖЕР НА ПЪТНАТА БЕЗ ОПАСНОСТ...☝

    14:14 11.09.2026

  • 7 Сба

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "От Германия":

    Попитайте ЙонкоИванов как се раздават шофьорски книжки

    Коментиран от #8

    14:21 11.09.2026

  • 8 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сба":

    Дай контакти! Как да попитам?

    14:32 11.09.2026

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