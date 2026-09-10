Времето днес, прогноза за четвъртък, 10 септември: Слънчево и горещо

Летният характер на времето в България се запазва и днес Синоптиците прогнозират предимно слънчев и горещ четвъртък с температури, които на места ще достигнат до 35 градуса. Нощта ще бъде ясна и тиха, а минималните температури сутринта ще се движат в интервала между 10° и 18°, като за София се очакват около 14°.
Прогноза за времето по региони на 10 септември
През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по Черноморието и в крайните източни райони ще има временни увеличения на ниската облачност. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България до умерен, с посока от изток-югоизток.
Максималните температури в страната ще варират от 28° до 35°. Жителите и гостите на столицата София ще се радват на горещо време с максимални стойности около 32°. В часовете след обяд над планинските масиви в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.
Времето по Черноморието и в планините
- По морето: По Черноморието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода остава приятна за плаж – около 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде до 3 бала.
- В планините: В планинските курорти ще бъде предимно слънчево преди обяд. След пладне в западните масиви ще прегърми и превали. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 27°, а на 2000 метра – около 20°.
Това е една от последните горещи вълни за седмицата, тъй като от събота се очаква навлизането на студен атмосферен фронт, който ще донесе съществено захлаждане, обилни валежи и гръмотевични бури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Простаците
Коментиран от #2
03:13 10.09.2026
2 Пази боже
До коментар #1 от "Простаците":Сляпо да прогледа.
03:15 10.09.2026
3 Име
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
03:33 10.09.2026
4 Име
oтивам в днеc бeге,
03:34 10.09.2026
5 Име
03:36 10.09.2026
6 ЗА ВРЕМЕТО
04:26 10.09.2026