Времето днес, прогноза за четвъртък, 10 септември: Слънчево и горещо

Летният характер на времето в България се запазва и днес Синоптиците прогнозират предимно слънчев и горещ четвъртък с температури, които на места ще достигнат до 35 градуса. Нощта ще бъде ясна и тиха, а минималните температури сутринта ще се движат в интервала между 10° и 18°, като за София се очакват около 14°.

Прогноза за времето по региони на 10 септември

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по Черноморието и в крайните източни райони ще има временни увеличения на ниската облачност. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България до умерен, с посока от изток-югоизток.

Максималните температури в страната ще варират от 28° до 35°. Жителите и гостите на столицата София ще се радват на горещо време с максимални стойности около 32°. В часовете след обяд над планинските масиви в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.

Времето по Черноморието и в планините

По морето: По Черноморието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 26° и 28° . Температурата на морската вода остава приятна за плаж – около 24°-25° , а вълнението на морето ще бъде до 3 бала.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между . Температурата на морската вода остава приятна за плаж – около , а вълнението на морето ще бъде до 3 бала. В планините: В планинските курорти ще бъде предимно слънчево преди обяд. След пладне в западните масиви ще прегърми и превали. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 27°, а на 2000 метра – около 20°.

Това е една от последните горещи вълни за седмицата, тъй като от събота се очаква навлизането на студен атмосферен фронт, който ще донесе съществено захлаждане, обилни валежи и гръмотевични бури.