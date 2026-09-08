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Времето днес, прогноза за вторник, 8 септември: Слънчево след хладно утро

Времето днес, прогноза за вторник, 8 септември: Слънчево след хладно утро

8 Септември, 2026 04:37, обновена 8 Септември, 2026 04:42 582 2

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Максималните температури в страната ще достигнат до 31 градуса, очаква се слаб източен вятър

Времето днес, прогноза за вторник, 8 септември: Слънчево след хладно утро - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният 8 септември носи слънчево и предимно стабилно време над цялата страна. Утрото ще бъде хладно, но през деня термометрите бързо ще се покачат. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 26° и 31°, като в столицата София се очаква стойностите да достигнат около 28°.

Вятърът през деня ще бъде предимно слаб до умерен, с посока от изток-североизток. Сутрешните часове в източните райони ще предложат временна ниска слоеста облачност, която бързо ще се разсее с напредването на деня. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 25° и 27°, а морската вода остава топла с приятните 25–26°. В планините ще бъде слънчево, но по високите части ще остане ветровито.

Прогнозите за следващите дни сочат запазване на предимно слънчевото време с плавно и леко повишение на температурите.


България
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  • 1 хаберих

    0 0 Отговор
    Между блондинки:
    - Снощи влизам в тоалетната на бара и гледам на пода 50 евро.
    - И кво?
    - Тъкмо се наведох да ги взема и усещам как ги заработвам!

    06:19 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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