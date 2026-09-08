Времето днес, прогноза за вторник, 8 септември: Слънчево след хладно утро

Днешният 8 септември носи слънчево и предимно стабилно време над цялата страна. Утрото ще бъде хладно, но през деня термометрите бързо ще се покачат. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 26° и 31°, като в столицата София се очаква стойностите да достигнат около 28°.

Вятърът през деня ще бъде предимно слаб до умерен, с посока от изток-североизток. Сутрешните часове в източните райони ще предложат временна ниска слоеста облачност, която бързо ще се разсее с напредването на деня. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 25° и 27°, а морската вода остава топла с приятните 25–26°. В планините ще бъде слънчево, но по високите части ще остане ветровито.

Прогнозите за следващите дни сочат запазване на предимно слънчевото време с плавно и леко повишение на температурите.