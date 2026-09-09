Времето днес, прогноза за сряда, 9 септември: Слънчево с леки валежи

Днес ще преобладава предимно слънчево време, като дневните температури ще продължат леко да се повишават. Според официалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), максималните температури в страната ще достигнат между 28° и 33°, а в столицата София термометрите ще отчетат около 30°.

Динамика на облачността и валежи

Сутрешните часове ще започнат с временна ниска облачност в отделни източни райони на страната, която бързо ще се разсее. След обяд, под влияние на дневното затопляне, над планинските масиви в Западна България ще се развива купеста облачност. В крайните северозападни и западни райони привечер е възможно облачността да се увеличи и на изолирани места да превали и прегърми.

Вятър и условия по Черноморието

Вятър: В по-голямата част от страната ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който в източните райони ще бъде до умерен.

В по-голямата част от страната ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който в източните райони ще бъде до умерен. По Черноморието: Очаква се приятно и предимно ясно време, като следобед по крайбрежието ще се развие типичният прохладен бриз. Максималните температури в Североизточна България ще бъдат около 25°, докато по южното крайбрежие ще достигнат до 27° – 28°.

Атмосферното налягане ще започне плавно да се понижава в рамките на деня, но ще остане близко до средното за месец септември. Прогнозата показва, че сухото и горещо време ще се задържи и през следващите дни, осигурявайки перфектни условия за туризъм в планините и по морето.