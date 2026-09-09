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Времето днес, прогноза за сряда, 9 септември: Слънчево с леки валежи

Времето днес, прогноза за сряда, 9 септември: Слънчево с леки валежи

9 Септември, 2026 03:00 683 6

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Летни температури в началото на есента и изолирани превалявания на запад

Времето днес, прогноза за сряда, 9 септември: Слънчево с леки валежи - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес ще преобладава предимно слънчево време, като дневните температури ще продължат леко да се повишават. Според официалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), максималните температури в страната ще достигнат между 28° и 33°, а в столицата София термометрите ще отчетат около 30°.

Динамика на облачността и валежи

Сутрешните часове ще започнат с временна ниска облачност в отделни източни райони на страната, която бързо ще се разсее. След обяд, под влияние на дневното затопляне, над планинските масиви в Западна България ще се развива купеста облачност. В крайните северозападни и западни райони привечер е възможно облачността да се увеличи и на изолирани места да превали и прегърми.

Вятър и условия по Черноморието

  • Вятър: В по-голямата част от страната ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който в източните райони ще бъде до умерен.
  • По Черноморието: Очаква се приятно и предимно ясно време, като следобед по крайбрежието ще се развие типичният прохладен бриз. Максималните температури в Североизточна България ще бъдат около 25°, докато по южното крайбрежие ще достигнат до 27° – 28°.

Атмосферното налягане ще започне плавно да се понижава в рамките на деня, но ще остане близко до средното за месец септември. Прогнозата показва, че сухото и горещо време ще се задържи и през следващите дни, осигурявайки перфектни условия за туризъм в планините и по морето.


България
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    03:26 09.09.2026

  • 3 Име

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    03:56 09.09.2026

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    03:59 09.09.2026

  • 5 Име

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    Аc съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    04:50 09.09.2026

  • 6 Гост

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