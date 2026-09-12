Новини
България »
Доц. Атанас Славов: ГЕРБ не поемат отговорност с отказа от кандидат

Доц. Атанас Славов: ГЕРБ не поемат отговорност с отказа от кандидат

12 Септември, 2026 18:47, обновена 12 Септември, 2026 18:51 537 7

  • андрей янкулов-
  • избори-
  • президент-
  • гюров-кандев

Според него Гюров и Кандев могат да очакват подкрепа от проевропейските избиратели на ГЕРБ

Доц. Атанас Славов: ГЕРБ не поемат отговорност с отказа от кандидат - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази седмица беше направена първата крачка към избора на нов състав на Висшия съдебен съвет с номинациите за членове на парламентарната квота.

Доц. Атанас Славов, бивш министър на правосъдието и част от ръководството на „Да, България“ каза в предаването „Офанзива“ на NOVA NEWS, че Гюров и Кандев трябва да търсят подкрепа от възможно най-широки кръгове от българското общество. По думите му не случайно Инициативният комитет е широко представителен за различни групи, прослойки, професии и няма строга идеологическа визия.

„Целта не е да се търси партийна подкрепа и тук е интригата, която ГЕРБ се опитват постоянно да вкарват в дебата – едва ли не да отидат кандидатите да се молят на падишаха за подкрепа. Това няма как да стане“, категоричен би доц. Славов. По думите му Гюров и Кандев са независими кандидати и търсят подкрепа от гражданите, а не от партийните централи.

„ГЕРБ отказват да поемат политическа отговорност за загубата на парламентарните избори, отказват да поемат отговорност за президентските избори и обвиняват всички останали, че нещо не е наред в процеса. Нека Борисов поеме своята отговорност както за загубата, така и да издигнат свой кандидат, а не да правят интриги кой от кого трябва да търси подкрепа“, коментира той.

Според доц. Атанас Славов има много проевропейски избиратели на ГЕРБ, които не са доволни от процеси, които протичаха в партията през последните години, включително управлението, което имаха с ДПС последната година. „Мисля, че там има очакване за подкрепа на много проевропейски ориентиран и демократичен кандидат за президент на страната. Така че нека да се търси такава подкрепа – от избирателите, от гражданите, не от ръководствата“, категоричен бе той.

Относно кандидатите за членове на ВСС доц. Славов коментира, че техните кандидати ще получат позитивната оценка на професионалната общност на гражданите.

„И Янкулов, и Дечев бяха едни от най-разпознаваемите министри в служебното правителство. Кандидатите имат дълъг стаж като магистрати, Дечев продължава да е действащ съдия, Янкулов като прокурор и Радуловска като съдия. Това са кандидати, които имат подкрепа в професионалната общност. Надявам се да получим подкрепа за тях и от „Прогресивна България“ и не виждам какви възражения могат да имат срещу тях“, коментира той.

Доц. Славов каза още, че според него е важно, че сред кандидатите от професионалната квота има прокурори, които са заявили вътрешна опозиция на статуквото в прокуратурата.

Според него президентът трябва да свика Консултативен съвет за национална сигурност във връзка с поредицата от взривове в заводите на „ЕМКО“, които според Славов са индикация за външна намеса.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 2 Отговор
    Отговорност не, но все пак го поемат.

    Коментиран от #4

    18:54 12.09.2026

  • 2 Това Си е твое Мнение !

    3 0 Отговор
    Моето е друго !

    В резултат На отношенията си С Тях !

    И Тяхната Система !

    18:56 12.09.2026

  • 3 объркващо

    4 0 Отговор
    На снимката е А.Янкулов, за когото се застъпва Славов.

    18:57 12.09.2026

  • 4 Поемат Го !

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    За Да Не Поемат !

    Нещо Друго !

    18:58 12.09.2026

  • 5 Фен

    5 0 Отговор
    Сектата не може да очаква подкрепа от никой друг, освен от членовете си.

    18:59 12.09.2026

  • 6 Горски

    4 0 Отговор
    Гюро Кандев ще гледа през подлеза Дондуков 2 и ще вижда само жълтите павета. Видяла жабата че подковават вола, и тя вдигнала крака. Пази Боже сляпо да прогледа като Кандю Гюров. Барабар Петко с мъжете. Йоло Денев-тангра ще ги отнесе като куцо пиле домат. А бе Кандевци, ние не ядем доматите с колците.

    19:22 12.09.2026

  • 7 Майора

    3 0 Отговор
    Ало Славов , щом смяташ че е нормално НПО наСоросдауправляват ВСС , нямам думи! И Гюров и Канфев са партийни кандидати , стига лъжи!

    19:36 12.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове