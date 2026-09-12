Доц. Атанас Славов: ГЕРБ не поемат отговорност с отказа от кандидат

Тази седмица беше направена първата крачка към избора на нов състав на Висшия съдебен съвет с номинациите за членове на парламентарната квота.
Доц. Атанас Славов, бивш министър на правосъдието и част от ръководството на „Да, България“ каза в предаването „Офанзива“ на NOVA NEWS, че Гюров и Кандев трябва да търсят подкрепа от възможно най-широки кръгове от българското общество. По думите му не случайно Инициативният комитет е широко представителен за различни групи, прослойки, професии и няма строга идеологическа визия.
„Целта не е да се търси партийна подкрепа и тук е интригата, която ГЕРБ се опитват постоянно да вкарват в дебата – едва ли не да отидат кандидатите да се молят на падишаха за подкрепа. Това няма как да стане“, категоричен би доц. Славов. По думите му Гюров и Кандев са независими кандидати и търсят подкрепа от гражданите, а не от партийните централи.
„ГЕРБ отказват да поемат политическа отговорност за загубата на парламентарните избори, отказват да поемат отговорност за президентските избори и обвиняват всички останали, че нещо не е наред в процеса. Нека Борисов поеме своята отговорност както за загубата, така и да издигнат свой кандидат, а не да правят интриги кой от кого трябва да търси подкрепа“, коментира той.
Според доц. Атанас Славов има много проевропейски избиратели на ГЕРБ, които не са доволни от процеси, които протичаха в партията през последните години, включително управлението, което имаха с ДПС последната година. „Мисля, че там има очакване за подкрепа на много проевропейски ориентиран и демократичен кандидат за президент на страната. Така че нека да се търси такава подкрепа – от избирателите, от гражданите, не от ръководствата“, категоричен бе той.
Относно кандидатите за членове на ВСС доц. Славов коментира, че техните кандидати ще получат позитивната оценка на професионалната общност на гражданите.
„И Янкулов, и Дечев бяха едни от най-разпознаваемите министри в служебното правителство. Кандидатите имат дълъг стаж като магистрати, Дечев продължава да е действащ съдия, Янкулов като прокурор и Радуловска като съдия. Това са кандидати, които имат подкрепа в професионалната общност. Надявам се да получим подкрепа за тях и от „Прогресивна България“ и не виждам какви възражения могат да имат срещу тях“, коментира той.
Доц. Славов каза още, че според него е важно, че сред кандидатите от професионалната квота има прокурори, които са заявили вътрешна опозиция на статуквото в прокуратурата.
Според него президентът трябва да свика Консултативен съвет за национална сигурност във връзка с поредицата от взривове в заводите на „ЕМКО“, които според Славов са индикация за външна намеса.
Доц. Атанас Славов: ГЕРБ не поемат отговорност с отказа от кандидат
12 Септември, 2026 18:47, обновена 12 Септември, 2026 18:51 537 7
Според него Гюров и Кандев могат да очакват подкрепа от проевропейските избиратели на ГЕРБ
Тази седмица беше направена първата крачка към избора на нов състав на Висшия съдебен съвет с номинациите за членове на парламентарната квота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #4
18:54 12.09.2026
2 Това Си е твое Мнение !
В резултат На отношенията си С Тях !
И Тяхната Система !
18:56 12.09.2026
3 объркващо
18:57 12.09.2026
4 Поемат Го !
До коментар #1 от "Факт":За Да Не Поемат !
Нещо Друго !
18:58 12.09.2026
5 Фен
18:59 12.09.2026
6 Горски
19:22 12.09.2026
7 Майора
19:36 12.09.2026