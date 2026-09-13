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Престолонаследникът на Абу Даби обсъди с Путин двустранните отношения и международната обстановка

Престолонаследникът на Абу Даби обсъди с Путин двустранните отношения и международната обстановка

13 Септември, 2026 10:21 540 4

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  • международна обстановка

Шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян и руският президент разговаряха по време на срещата на върха на БРИКС в Индия

Престолонаследникът на Абу Даби обсъди с Путин двустранните отношения и международната обстановка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян обсъди с президента на Русия Владимир Путин по време на срещата на върха на БРИКС в Индия двустранните отношения и международната обстановка, съобщи в неделя през нощта държавната агенция на ОАЕ WAM, предава Фокус.

„По време на срещата бе обсъдено как да продължи укрепването на двустранните отношения“, се посочва в съобщението.

Освен това, според агенцията, „събеседниците обменяха мнения по редица регионални и международни теми. Те подчертаха важността на продължаването на координацията по въпросите, които бяха повдигнати на срещата на върха на БРИКС. Тази координация ще позволи превръщането на изказаните препоръки в практически инициативи“.


Обединени Арабски Емирства
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