Престолонаследникът на Абу Даби обсъди с Путин двустранните отношения и международната обстановка

Престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян обсъди с президента на Русия Владимир Путин по време на срещата на върха на БРИКС в Индия двустранните отношения и международната обстановка, съобщи в неделя през нощта държавната агенция на ОАЕ WAM, предава Фокус.

„По време на срещата бе обсъдено как да продължи укрепването на двустранните отношения“, се посочва в съобщението.

Освен това, според агенцията, „събеседниците обменяха мнения по редица регионални и международни теми. Те подчертаха важността на продължаването на координацията по въпросите, които бяха повдигнати на срещата на върха на БРИКС. Тази координация ще позволи превръщането на изказаните препоръки в практически инициативи“.