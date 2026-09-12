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Доц. Чолаков: Да не се окаже, че кандидатът на "Възраждане" ще вземе завоя преди Гюров и Кандев?

Доц. Чолаков: Да не се окаже, че кандидатът на "Възраждане" ще вземе завоя преди Гюров и Кандев?

12 Септември, 2026 18:55, обновена 12 Септември, 2026 18:59 1 124 20

  • избори-
  • политика-
  • президент-
  • кандидати-
  • петър чолаков

Още от самото начало Илияна Йотова е фаворит в състезанието за президент, смята политологът

Доц. Чолаков: Да не се окаже, че кандидатът на "Възраждане" ще вземе завоя преди Гюров и Кандев? - 1
Снимка: ФОКУС
Фокус Фокус

Още от самото начало Илияна Йотова е фаворит в състезанието за президент. Това каза в предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС политологът доц. Петър Чолаков.

По думите му въпросът е бил главно в това какви ще бъдат останалите претенденти. Социологическите анкети показват нейния висок положителен рейтинг и одобрение, които са практически най-високите в политическата система – дори над тези на премиера Румен Радев. Освен това подкрепящата я формация "Прогресивна България“ спечели убедително изборите преди няколко месеца, което ѝ дава сериозни козове.

"И когато имаш такъв фаворит, въпросът е какво предлагат останалите и дали те могат по някакъв начин да наваксат“, обясни политологът.

Фаворитът Илияна Йотова и капаните на властта

Доц. Чолаков посочи, че фактът, че Йотова влиза в кампанията като действащ държавен глава и ще продължи да изпълнява функциите си, е нож с две остриета.

Според него въпреки предимствата да коментира актуални теми, тя лесно може да натрупа негативи от критичната обстановка в страната и чужбина:

"Валидна е старата максима, че колкото повече говориш и се появяваш, особено в такава критична ситуация – външнополитическа, вътрешнополитическа –, толкова по-лесно можеш да натрупаш негативи. И тази преднина изведнъж може да се стопи и да изчезне. Така че е рисковано. Да, дава предимство, доколкото се коментират теми, но непрекъснато изникват нови въпроси и ако има някакви негативи, които се трупат на гърба на "Прогресивна България“, веднага ще ѝ бъдат приписани на нея. Това може да провали и да препъне кандидатурата ѝ, така че бих казал, че това е една много, много особена ситуация, в която се намира, и не непременно ѝ дава само предимства“, отбеляза той.

Коментирайки избора на Кирил Вълчев за вицепрезидент, експертът подчерта, че целта е максимално разширяване на електоралните хоризонти. По думите му фигурата на генералния директор на БТА носи престиж и широка подкрепа от различни политически сили, включително от средите на ГЕРБ.

"Г-н Вълчев беше подкрепен за първия си мандат в БТА практически и от ГЕРБ, което сега породи много въпроси във връзка с този избор на Йотова. За втория си мандат обаче той получи много по-широка подкрепа. Това показва, че той е фигура с престиж, която получава широка подкрепа от различни политически сили с призната експертност и така нататък. Това е търсеният ефект“, обясни той.

Според доц. Чолаков присъствието на знакови лица от ГЕРБ в инициативния комитет е ясен опит за привличане на десни избиратели, но остава въпросът как това ще бъде прието от твърдото ядро на "Прогресивна България“.

"Видяхме в инициативния комитет хора като Емил Радев (евродепутат от ГЕРБ), Вежди Рашидов (бивш председател на Народното събрание, известен български скулптор), свързан политически с ГЕРБ, замесен в някои не толкова приятни скандали през годините, което също можем да го тълкуваме като опит да се разшири електоралната ниша и по посока на избирателите на ГЕРБ. Разбира се, това дава възможност и на самия Бойко Борисов, и на други да интригантстват. Предстои да видим как това ще бъде прието от самите избиратели на "Прогресивна България“, защото това е гръбнакът на подкрепата, която ще получи Йотова. Когато такива знакови лица от ГЕРБ или свързани с партията на Бойко Борисов са в инициативния комитет, това дали няма да обърка и разколебае избирателите на "Прогресивна България“, които иначе биха гласували твърдо за Илияна Йотова? Това предстои да се види“, добави политологът.

Тийнейджърският модел и рисковете пред Гюров и Кандев

Доц. Чолаков определи кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев като нетрадиционна и рискована: "Други колеги използваха други термини, чух "шокова кампания“, "социален експеримент“ и какво ли не. Но според мен явно се играе "ва-банг“, на принципа "всичко или нищо“, като се поема много голям риск, а при поемането на такива големи рискове съществува сериозна опасност да се стигне до провал. Така че, Илияна Йотова е с най-големи шансове“.

Политологът обърна внимание и на забавянето при официалното обявяване на кандидатите им, както и на вътрешните напрежения между партиите, които ги подкрепят. Поведението и публичните изяви на двойката също будят въпроси:

"А кампанията им е по някакъв тийнейджърски модел. Българският избирател като цяло е традиционно ориентиран. Разбира се, най-младите избиратели във възрастовата група между 18 и 29-30 години сигурно са по-разчупени, но тук става дума за една много тежка институция. Това е най-тежката институция в държавата: президент, вицепрезидент, върховен главнокомандващ, свиква се Съветът по национална сигурност и т.н. Тук няма място за такива клипове, в които кандидати играят видеоигри и размахват водни пистолети. Превръща се в трагикомедия и това е голям риск за самата кампания – че може да доведе до много голям провал. А нищо не сме видели и чакаме все още кой ще бъде кандидатът на "Възраждане“. Да не се окаже, че този кандидат ще вземе завоя преди Гюров и Кандев и ще отиде той на балотаж – това ще бъде много голям шамар за ПП и ДБ“.

"Пораженческото поведение“ на ГЕРБ

Решението на ГЕРБ да не издигне собствен кандидат за президент беше определено от политолога като "пораженческо мислене“ и "тежка политическа грешка“ на Бойко Борисов.

Според него е необяснимо втората политическа сила в държавата с толкова голям опит да се откаже от участие:

"Когато си втората политическа сила, когато толкова много избори си печелил, три пъти си бил министър-председател, имал си и президент – да не излъчиш кандидат, не знам как да го определим това послание към избирателите. Ако не е разочароващо, то това е пораженческо поведение. Може би не за твърдите привърженици на ГЕРБ, но тези, които биха гласували за ГЕРБ, за да не гласуват за Илияна Йотова и Кирил Вълчев – тогава те всъщност какво получават в замяна? Освен това, което Борисов се опита да интриганства – намекна, че би могъл да подкрепи Гюров и Кандев... Това няма ли да им направи някаква мечешка услуга, не знам, защото тези политически сили, които до последно се чудиха дали да застанат зад тях – ПП и ДБ, нали разграждаха модела "ГЕРБ-ДПС“? Така че накрая ГЕРБ ще се окаже като някакъв крайъгълен камък и без тях не може, защото ги виждаме в инициативния комитет на Йотова, после ще се окаже, че Борисов е подкрепил Гюров и Кандев и най-накрая ще се окаже, че ГЕРБ са спечелили изборите без свое участие. Което няма да е за първи път, разбира се, ако слушаме Бойко Борисов“.


За какво ще гласуват българите на 25 октомври?

На въпрос за основните послания и залози в изборния ден доц. Чолаков отбеляза, че различните формации ще търсят различен прочит – от скъсване с модела "ГЕРБ-ДПС“ до предупреждения, че Йотова ще бъде аватар на Румен Радев.

В края на разговора си политологът обобщи как може да изглежда финалният сблъсък:

"В крайна сметка накрая ще видим един дебат – без да искам предварително да предрешавам нещата, но като че ли при Гюров и Кандев съществува опасността да потънат в миманса и всъщност основният разговор да се води между Йотова и претендента на "Възраждане“, който чакаме да видим, във всеки един момент. Тоест, между твърдите евроскептици, които ще критикуват изобщо членството в еврозоната... и един доста по-мек евроскептицизъм на политическа сила, която застава зад Йотова... И този дебат до голяма степен изглежда предрешен в полза на Йотова, освен ако по време на самите дебати тя по някакъв начин не си изпусне нервите или не се случат някакви кризисни моменти, гафове, които да бъдат приписани на "Прогресивна България“ или лично на нея, и просто в последния момент нещо да се обърка“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    10 1 Отговор
    Възраждане трябва да си разделят функциите. Остри партийни изказвания, умерен тон на кандидатите!

    19:04 12.09.2026

  • 2 По скоро

    4 4 Отговор
    Волен!

    19:09 12.09.2026

  • 3 Защо игнорирате двойката Гюров

    12 13 Отговор
    Кандев . Те са перфектни. А политическата зима на тези които ги издигнаха започна с принудителното вкарване на българските граждани в еврозоната заедно с техните близки дружки тикви и прасета. Мислете кой ви набута в кочината скъпи български съграждани

    19:09 12.09.2026

  • 4 Защо не

    1 3 Отговор
    Лупи?

    Коментиран от #6

    19:09 12.09.2026

  • 5 Ганнчю Ескобаров

    9 10 Отговор
    Ние сме за Йотова ,ще освободи всички от затвора

    19:10 12.09.2026

  • 6 Най

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Защо не":

    Добре Луна

    19:11 12.09.2026

  • 7 Aлфа Bълкът

    8 7 Отговор
    Възраждане къде ги слагат? Радев им отмъкна 65% от гласовете. Дори да се върнат част от тях към Възраждане, повечето ще гласуват за Йотова.

    Коментиран от #13, #16

    19:13 12.09.2026

  • 8 въпрос?

    12 3 Отговор
    Не знам тоя Вълчев колко бил подкрепен и не знам какъв си бил /моного сироп за него/, но аз за пръв път го видях, че съществува на планетата, като го показа Йотова. Направо не знам какво да мисля. Хем много, много, ама много кадърен, образован, интелигентен, пък непознат?

    Коментиран от #15

    19:13 12.09.2026

  • 9 Марс

    2 5 Отговор
    За Георги Димов

    19:14 12.09.2026

  • 10 По всички студиа само урсулани

    11 5 Отговор
    Проукраинските кандидати на жеЛАЕщите срещу Русия нямат шанс!

    19:15 12.09.2026

  • 11 За ЕС

    3 8 Отговор
    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    Коментиран от #20

    19:16 12.09.2026

  • 12 В тази надпревара няма завои

    5 0 Отговор
    Финалът е определящ.

    19:16 12.09.2026

  • 13 Тази сметка не е вярна

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Aлфа Bълкът":

    65% от гласовете на Възраждане не са 65% от гласовете на Радев. Абсолютните стойности са в голям дефицит за Възраждане.

    19:19 12.09.2026

  • 14 Горски

    5 5 Отговор
    Гюро Кандев ще гледа през подлеза Дондуков 2 и ще вижда само жълтите павета. Видяла жабата че подковават вола, и тя вдигнала крака. Пази Боже сляпо да прогледа като Кандю Гюров. Барабар Петко с мъжете. Йоло Денев-тангра ще ги отнесе като куцо пиле домат. А бе Кандевци, ние не ядем доматите с колците.

    19:21 12.09.2026

  • 15 Хвалиш ли се или се оплакваш?

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "въпрос?":

    Вълчев ръководи Българската телеграфна агенция, не Агенцията за ядрено регулиране.

    Коментиран от #17

    19:22 12.09.2026

  • 16 Кой каза , че Русия е агресор!?

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Aлфа Bълкът":

    Йотовица каза че Русия е агресор и Крим е украински така че си спечели омразата на българския народ! А Гюров е укроагент!

    19:23 12.09.2026

  • 17 нанана

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хвалиш ли се или се оплакваш?":

    е да де, трябва да е познат - медиите са публичност, ама?!

    Коментиран от #19

    19:24 12.09.2026

  • 18 мдааааа

    0 0 Отговор
    Да внимава , че острите завои носят изненади ...

    19:41 12.09.2026

  • 19 Хвалиш ли се или се оплакваш?

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "нанана":

    Ама какво? От 1993 до избирането му за генерален директор на БТА на през 2021 води рубрики в Дарик радио. Радио с национално покритие. Ако не познаваш водещите български журналисти то си е за оплакване, което е и отговор на въпроса в заглавието.

    19:53 12.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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