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Ивайло Мирчев пред БНТ: Потулват взривовете в заводите

Ивайло Мирчев пред БНТ: Потулват взривовете в заводите

12 Септември, 2026 19:25, обновена 12 Септември, 2026 19:27 875 46

  • ивайло мирчев-
  • да българия-
  • взливове-
  • избори-
  • гебрев

Лидерът на „Да, България“ настоява за парламентарна комисия, разкритикува Йотова за помилването и призова за подкрепа за Андрей Гюров

Ивайло Мирчев пред БНТ: Потулват взривовете в заводите - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследванията на взривовете във военните предприятия в България се потулват съзнателно от прокуратурата, заяви лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев в ефира на предаването „Говори сега“ по БНТ.

Той отхвърли обвиненията за политически мотивирани позиции и руска следа, подчертавайки, че германските и чешките служби вече са посочили руската връзка при сходни инциденти в Европа. Според Мирчев разликата е в това, че в Европейския съюз се провеждат истински разследвания, докато у нас десет поредни инцидента остават без реален резултат, като пример за това е последният склад на „Емко“, проверяван седем пъти от МВР без нередности.

Поради тази причина „Да, България“ ще настоява за създаване на временна парламентарна комисия, изслушване на ръководителите на службите и съдействие от западноевропейски партньори. Политикът отправи критики и към правителството заради позицията му по инициативите на НАТО за противодействие на дронови атаки, обещавайки темата да влезе в Комисията по отбрана, а относно международната ситуация определи Владимир Путин като истинския агресор срещу Украйна.

Във вътрешнополитически план Мирчев призова вицепрезидента Илияна Йотова да представи публично мотивите си за помилването на осъден за наркотрафик, като подчерта, че отговорността е изцяло нейна. В края на интервюто си за „Говори сега“ той отправи апел към проевропейските избиратели и симпатизантите на ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров на предстоящите избори на 25 октомври.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ото

    38 7 Отговор
    Пълни глупости

    19:29 12.09.2026

  • 2 ивайла мирчева

    36 6 Отговор
    лижа натуфския мамул за грантове

    19:29 12.09.2026

  • 3 Мирчов свирчо

    39 6 Отговор
    потулват съзнателно че си луд ... от прокуратурата мен да питаш

    19:31 12.09.2026

  • 4 Пич

    28 6 Отговор
    Е го бе - ентелегент!!!
    Ние откъде да се сетим?!
    Всъщност е много тъп!!!
    Аз ако съм му опонент, като ще го подкарам какво иска да каже, и защо е враг на Украйна, не знае ли за кого е това производство, и т.н.!
    Идиота ще се изпоти...

    19:31 12.09.2026

  • 5 Някой може ли да ми каже

    30 6 Отговор
    Какво точно е работил бащата на Мирчев, бил ли е доносник към ДС?
    Според вас Мирчев има ли контакти с редакцията на този сайт?

    19:32 12.09.2026

  • 6 !!!?

    1 8 Отговор
    Ало Дерменджиев, намери ли ми заглушителя...или друг път !!!?

    19:33 12.09.2026

  • 7 Ме думай

    16 1 Отговор
    „Емко“, проверяван седем пъти от МВР без нередности.... хахахаха

    19:33 12.09.2026

  • 8 А преди частната компания „Емко“

    23 2 Отговор
    да почне да зарежда украйна с боеприпаси , имаше ли взривове?

    19:33 12.09.2026

  • 9 СЕЛЯНИО ТА ТО ДА НЕ

    27 2 Отговор
    Стане както обучаването на военните уж московци а станаха окраянци.

    19:34 12.09.2026

  • 10 Аууууу

    20 4 Отговор
    Този вече е навсякъде,всичко знае!

    19:34 12.09.2026

  • 11 Спрете да давате дума

    25 4 Отговор
    на тази гнус от най гнусната лъжлива партия на мафията ПП и ДБ! Обществото няма нужда от такива лъжливи и гнусни същества!

    19:34 12.09.2026

  • 12 С партньорите оууу, чи как?

    16 4 Отговор
    настоявал за създаване на временна парламентарна комисия, изслушване на ръководителите на службите и съдействие от западноевропейски партньори. Хахаха.....

    19:35 12.09.2026

  • 13 Интересно

    17 4 Отговор
    И случаят Петрохан потулват.

    19:35 12.09.2026

  • 14 Горски

    15 3 Отговор
    На цял свят е ясно коя агентура стои зад тези взривове, не е нужно ДАНС да се включва в това разследване. По-скоро нека проверят потресаващото мълчание на държавниците ни по темата.Всичко да изгори, тези боеприпаси отиват за украйна. Браво на този който го е предизвикал. Интересно , коя застрахователна фирма е застраховала джепането на Гебрев и сега ще му плаща масрафите за щетите ? Преди имахме руски туристи и всичко си течеше мирно,спокойно и в дух на взаимно разбирателство.А после изгонихме руснаците и приехме с широки обятия укро "туристите" и се започна .И преди да търсим другите виновници нека се вгледаме в себе си и в нашите действия! Гебрев се учи бързо,първо продава стоката после пали празния склад и печалбата е чиста ,без данъци.Те и празните складове на Арсенал се самозапалват чат пат.

    19:35 12.09.2026

  • 15 Ами

    16 4 Отговор
    Свирчев ... Свирчев ... Свирчо си беше ... Свирчо си остана.
    Куче да беше щеше да поумнееш.

    19:36 12.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ще гърмят естествено

    10 2 Отговор
    То нямаше да е нормално ако не гърмят

    19:36 12.09.2026

  • 18 Българин 🇧🇬

    14 3 Отговор
    Взривовете във военните предприятия в България са на всеки два месеца откакто отпаднаха дисциплината и професионализма , а собственици им станаха олигарси с два пръста чело ,като Свирчев .

    19:37 12.09.2026

  • 19 Гост

    14 1 Отговор
    Мирчев, онзи куриер не беше ли путински агент?

    19:37 12.09.2026

  • 20 Мирчов свирчо

    10 2 Отговор
    Предателите момче най лесно по параноята се разпознават ! Да си го знаеш

    19:42 12.09.2026

  • 21 Това е ясно, че

    1 7 Отговор
    Е така, мълчание и с половин уста се казва, рашистите наемат криминали и взривяват

    19:45 12.09.2026

  • 22 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Мирчев, Мирчев, полицията и ДАНС още не са приключили със следствието на опита за убийство срещу теб в Лозенец от разносвача на храна по домовете.

    19:47 12.09.2026

  • 23 Стамен

    1 1 Отговор
    Явно е руска диверсия, ако не беше досега рр и кинтекса да са направили предконференция.

    19:48 12.09.2026

  • 24 Фори

    2 6 Отговор
    Пак ви каня да се хванем на бас че прокуратурата няма да открие нищо а ДАНС няма и да се опитат. Радев е забранил да се търси руска следа.

    Коментиран от #27

    19:49 12.09.2026

  • 25 Хохорчо

    5 0 Отговор
    Какво стана с рускоговорящите, дето ги обучавали тук военни от Англията и Европата? Това според мен си е чиста проба прелюдия към смяна на курса. Нали не можем рязко да започнем да крякаме против Украйна. Започваме от далече. Слушайте ми думата. Скоро ще бъде невъзпитано да приказваш със състрадание към територията.

    19:50 12.09.2026

  • 26 5873

    5 1 Отговор
    Стига с това помилване,защо досега мълчахте и ви беше все тая с сега след толкова години се наси.........те.

    Коментиран от #30

    19:50 12.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хъм

    7 1 Отговор
    Нискочелия започва да настига по противност Прасчо.

    Коментиран от #32

    19:52 12.09.2026

  • 29 Ок на тати комунисчето

    6 1 Отговор
    Комсомолец, когато управлявахте пак имаше взривове, нищо не направихте.

    19:53 12.09.2026

  • 30 Пени

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "5873":

    И знаеш ли какво е станало с помилвания, оздравял ли е?

    19:54 12.09.2026

  • 31 +-=0

    2 1 Отговор
    Мирчев виж колко неодобрение имаш 5/6

    19:56 12.09.2026

  • 32 Според мен го е надминал

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хъм":

    Няма по голямо долнище от ПП и ДБ!

    19:58 12.09.2026

  • 33 Алито от Брикел

    1 1 Отговор
    "...Поради тази причина „Да, България“ ще настоява за създаване на временна парламентарна комисия, "

    Аман и бахтъм с вас ,закво гласувам въобще ,комисии ,съвети ,избори ,избори ,бюджет няма ,заплати няма

    20:00 12.09.2026

  • 34 Алйоооо Гебрев... ?

    4 0 Отговор
    Няма публично достъпна или официално документирана информация за мащабни, целенасочени дарителски инициативи, благотворителни фондации или филантропска дейност, свързани директно с името на оръжейния производител Емилиян Гебрев.В българското медийно и обществено пространство неговото име се свързва почти изцяло с:Собствеността на оръжейните заводи „Емко“ и „Дунарит“....

    20:00 12.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Алйоооо Гебрев... ?

    4 0 Отговор
    В официалните публични класации на най-големите данъкоплатци в България (публикувани от НАП или медиите) оръжейният завод и търговец „ЕМКО“ (EMKO) не заема челни места в Топ 10, Топ 20 или Топ 50 на общите национални класации по внесен корпоративен данък.....

    20:02 12.09.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    Ама лама Мирчев още ли не е отишъл на Източния фронт???

    Е, що така?

    20:03 12.09.2026

  • 38 ганев

    4 0 Отговор
    АКО ПРОЙЗВЕЖДАХА ..ЧОРАПОГАЩНИЦИ..НЯМАШЕ ДА ГЪРМИ

    20:03 12.09.2026

  • 39 Алйоооо Гебрев, търговецо на смърт.... ?

    6 0 Отговор
    Оръжейната компания „ЕМКО“ ООД е платила корпоративни данъци (разход за данъци върху печалбата) в размер на 59 890 000 лева (59.89 млн. лв.) за финансовата 2022 година. За сравнение, за предходната 2021 година отчетеният разход за данъци е бил значително по-нисък – 124 000 лева.

    20:03 12.09.2026

  • 40 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    3 0 Отговор
    ЕЕЙ...НЕ СЕ НАЛАПА...ТУЙ ГЕБРЕВ..ЩЕ СЕ РАДВА...ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ..ДА ГО ИЗПРАТИМ..С ЧЕРЕН МЕРЦЕДЕС..КОМБИ

    20:07 12.09.2026

  • 41 ?????

    3 0 Отговор
    Мирчев да звъни на вътрешния министър като при инцидента с доставчика на пица.

    20:11 12.09.2026

  • 42 Гостъ

    4 0 Отговор
    А Петрохана . Тоя колкото е дълъг толко е прос. Ама те ората са казали "висока къща празен таван"

    20:14 12.09.2026

  • 43 логично

    2 0 Отговор
    Като се страхуват да подкрепят санкции, за да не сърдят мечката, ще стават обект на предупредителен диверсионен натиск.

    20:14 12.09.2026

  • 44 препоръчвам господина да спре с

    2 0 Отговор
    оземпика че носа му се е стопил и станал като на баба яга но и мозъчните клетки са тотал щета този и генерал наско стават и лягат с Русия психопати .а колкото до гебрев след като печели милиони евро дори милиард няма ли пари за охрана или какво държават трявба да охранява частните складове от който той става богат колко данъци е платил ?какви заплати дава на работниците си мизерни гаранция и осигуровките им са на минимална заплата

    20:22 12.09.2026

  • 45 ДоДебила МирчеФ

    3 0 Отговор
    Комисията, дала заключение за тежко заболяване с риск за живота на „Петричкия Ескобар“,
    е назначена от Надежда Йорданова при кабинета на ПП/ДБ „Петков“
    Със заповеди от юли 2022 г. е определен съставът на специалната медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заповедите за състава на комисията са издадени от тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова и са съгласувани с министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Министър-председател по това време е Кирил Петков.
    Медицинска комисия, чийто състав е определен през юли 2022 г. със заповеди на правосъдния министър Надежда Йорданова, съгласувани със здравния министър Асена Сербезова по време на правителството на Кирил Петков, установява, че заболяването на Огнян Атанасов – „Петричкия Ескобар“, е тежко и крие риск за живота и здравето му.

    20:26 12.09.2026

  • 46 Добре се нахакахте с тоя дилър

    1 0 Отговор
    Ами тя вашата посестрима от кабинета Петков назначила комисията, че и все отбор пепейци и дебейци

    20:26 12.09.2026

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