Ивайло Мирчев пред БНТ: Потулват взривовете в заводите

Разследванията на взривовете във военните предприятия в България се потулват съзнателно от прокуратурата, заяви лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев в ефира на предаването „Говори сега“ по БНТ.
Той отхвърли обвиненията за политически мотивирани позиции и руска следа, подчертавайки, че германските и чешките служби вече са посочили руската връзка при сходни инциденти в Европа. Според Мирчев разликата е в това, че в Европейския съюз се провеждат истински разследвания, докато у нас десет поредни инцидента остават без реален резултат, като пример за това е последният склад на „Емко“, проверяван седем пъти от МВР без нередности.
Поради тази причина „Да, България“ ще настоява за създаване на временна парламентарна комисия, изслушване на ръководителите на службите и съдействие от западноевропейски партньори. Политикът отправи критики и към правителството заради позицията му по инициативите на НАТО за противодействие на дронови атаки, обещавайки темата да влезе в Комисията по отбрана, а относно международната ситуация определи Владимир Путин като истинския агресор срещу Украйна.
Във вътрешнополитически план Мирчев призова вицепрезидента Илияна Йотова да представи публично мотивите си за помилването на осъден за наркотрафик, като подчерта, че отговорността е изцяло нейна. В края на интервюто си за „Говори сега“ той отправи апел към проевропейските избиратели и симпатизантите на ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров на предстоящите избори на 25 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ото
19:29 12.09.2026
2 ивайла мирчева
19:29 12.09.2026
3 Мирчов свирчо
19:31 12.09.2026
4 Пич
Ние откъде да се сетим?!
Всъщност е много тъп!!!
Аз ако съм му опонент, като ще го подкарам какво иска да каже, и защо е враг на Украйна, не знае ли за кого е това производство, и т.н.!
Идиота ще се изпоти...
19:31 12.09.2026
5 Някой може ли да ми каже
Според вас Мирчев има ли контакти с редакцията на този сайт?
19:32 12.09.2026
6 !!!?
19:33 12.09.2026
7 Ме думай
19:33 12.09.2026
8 А преди частната компания „Емко“
19:33 12.09.2026
9 СЕЛЯНИО ТА ТО ДА НЕ
19:34 12.09.2026
10 Аууууу
19:34 12.09.2026
11 Спрете да давате дума
19:34 12.09.2026
12 С партньорите оууу, чи как?
19:35 12.09.2026
13 Интересно
19:35 12.09.2026
14 Горски
19:35 12.09.2026
15 Ами
Куче да беше щеше да поумнееш.
19:36 12.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ще гърмят естествено
19:36 12.09.2026
18 Българин 🇧🇬
19:37 12.09.2026
19 Гост
19:37 12.09.2026
20 Мирчов свирчо
19:42 12.09.2026
21 Това е ясно, че
19:45 12.09.2026
22 Сатана Z
19:47 12.09.2026
23 Стамен
19:48 12.09.2026
24 Фори
Коментиран от #27
19:49 12.09.2026
25 Хохорчо
19:50 12.09.2026
26 5873
Коментиран от #30
19:50 12.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хъм
Коментиран от #32
19:52 12.09.2026
29 Ок на тати комунисчето
19:53 12.09.2026
30 Пени
До коментар #26 от "5873":И знаеш ли какво е станало с помилвания, оздравял ли е?
19:54 12.09.2026
31 +-=0
19:56 12.09.2026
32 Според мен го е надминал
До коментар #28 от "Хъм":Няма по голямо долнище от ПП и ДБ!
19:58 12.09.2026
33 Алито от Брикел
Аман и бахтъм с вас ,закво гласувам въобще ,комисии ,съвети ,избори ,избори ,бюджет няма ,заплати няма
20:00 12.09.2026
34 Алйоооо Гебрев... ?
20:00 12.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Алйоооо Гебрев... ?
20:02 12.09.2026
37 az СВО Победа 81
Е, що така?
20:03 12.09.2026
38 ганев
20:03 12.09.2026
39 Алйоооо Гебрев, търговецо на смърт.... ?
20:03 12.09.2026
40 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
20:07 12.09.2026
41 ?????
20:11 12.09.2026
42 Гостъ
20:14 12.09.2026
43 логично
20:14 12.09.2026
44 препоръчвам господина да спре с
20:22 12.09.2026
45 ДоДебила МирчеФ
е назначена от Надежда Йорданова при кабинета на ПП/ДБ „Петков“
Със заповеди от юли 2022 г. е определен съставът на специалната медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заповедите за състава на комисията са издадени от тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова и са съгласувани с министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Министър-председател по това време е Кирил Петков.
Медицинска комисия, чийто състав е определен през юли 2022 г. със заповеди на правосъдния министър Надежда Йорданова, съгласувани със здравния министър Асена Сербезова по време на правителството на Кирил Петков, установява, че заболяването на Огнян Атанасов – „Петричкия Ескобар“, е тежко и крие риск за живота и здравето му.
20:26 12.09.2026
46 Добре се нахакахте с тоя дилър
20:26 12.09.2026