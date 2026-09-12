Ивайло Мирчев пред БНТ: Потулват взривовете в заводите

Разследванията на взривовете във военните предприятия в България се потулват съзнателно от прокуратурата, заяви лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев в ефира на предаването „Говори сега“ по БНТ.

Той отхвърли обвиненията за политически мотивирани позиции и руска следа, подчертавайки, че германските и чешките служби вече са посочили руската връзка при сходни инциденти в Европа. Според Мирчев разликата е в това, че в Европейския съюз се провеждат истински разследвания, докато у нас десет поредни инцидента остават без реален резултат, като пример за това е последният склад на „Емко“, проверяван седем пъти от МВР без нередности.

Поради тази причина „Да, България“ ще настоява за създаване на временна парламентарна комисия, изслушване на ръководителите на службите и съдействие от западноевропейски партньори. Политикът отправи критики и към правителството заради позицията му по инициативите на НАТО за противодействие на дронови атаки, обещавайки темата да влезе в Комисията по отбрана, а относно международната ситуация определи Владимир Путин като истинския агресор срещу Украйна.

Във вътрешнополитически план Мирчев призова вицепрезидента Илияна Йотова да представи публично мотивите си за помилването на осъден за наркотрафик, като подчерта, че отговорността е изцяло нейна. В края на интервюто си за „Говори сега“ той отправи апел към проевропейските избиратели и симпатизантите на ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров на предстоящите избори на 25 октомври.