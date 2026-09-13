Дунав остава с критично ниско ниво: Няма нови заседнали кораби

Хидроложката обстановка по българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни стоежи. През последното денонощие са регистрирани нови минимални колебания на нивото, но към момента няма нови случаи на заседнали плавателни съдове. Данните са на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ и са цитирани от БТА.

При водомерните постове в Русе и Свищов е отчетено минимално повишение на нивото – съответно с 1 и 2 сантиметра. При Силистра нивото се задържа без промяна. В останалите пунктове по българския участък е регистрирано понижение между 2 и 5 сантиметра.

Въпреки известните колебания общата картина остава тревожна за корабоплаването. Ниските води ограничават допустимото газене на плавателните съдове и създават допълнителни затруднения за корабния трафик по реката.

Няма нови заседнали плавателни съдове

Добрата новина е, че през последните 24 часа няма регистрирани нови случаи на плавателни съдове, заседнали във или извън корабоплавателния път. Това обаче не означава, че рискът е отпаднал.

Дирекция „Речен надзор“ продължава да следи ситуацията, а ограниченията за газенето на корабите остават в сила по целия български участък на Дунав.

През последните седмици ниското ниво вече доведе до случаи на заседнали плавателни съдове и до изчакване на конвои в критични участъци. Затова всеки сантиметър промяна във водния стоеж може да има значение за безопасността и организацията на корабоплаването.

Ситуацията остава динамична

Последните измервания показват, че реката не се движи в еднаква посока по цялото си протежение. Докато в отделни пунктове има минимално покачване или застой, в други нивото продължава да спада.

Именно тази динамика е причината специалистите да продължават да определят хидроложката обстановка като усложнена. При продължаващ спад на водите рискът за корабоплаването се увеличава, особено в участъците с по-малки дълбочини.

Засега няма нови заседнали кораби, но ограниченията за газенето остават, а корабоплаването по българския участък на Дунав продължава да се извършва при повишено внимание.

Следващите измервания ще покажат дали наблюдаваните минимални повишения при Русе и Свищов са начало на трайна промяна или са само временно колебание на нивото на реката.