След огнения ден: Каква е ситуацията с пожарите в България

След напрегнатото денонощие, в което няколко големи пожара избухнаха на различни места в страната, ситуацията постепенно се успокоява. Най-сериозните огнища бяха край гурковското село Димовци, в складова база на оръжейната компания „ЕМКО“ край Горни Върпища, както и в района на Рила. Сигнал за пожар беше подаден и в землището на Банкя.



Пожарът край Димовци остава под наблюдение

Най-мащабният пожар през последните два дни е този край село Димовци, община Гурково. Огнената стихия е засегнала около 2000 декара горска територия, като силният вятър сериозно е усложнил работата на пожарникари, военнослужещи, горски служители и доброволци. В операцията бяха включени и два военни хеликоптера.



През нощта жителите на Димовци бяха поставени в готовност за евакуация, след като вятърът промени посоката си и огънят започна да се насочва към населеното място. В крайна сметка евакуация не се наложи. Малко преди полунощ започна да вали дъжд, който подпомогна огнеборците и значително успокои ситуацията.



Към сутринта селото е защитено, но екипите остават на терен заради опасността от нови огнища, особено в деретата и труднодостъпните участъци. Пожарната продължава обходите и наблюдението на района.



„ЕМКО“: Пожарът е овладян, започва разследването

Другият сериозен инцидент избухна около 23:00 часа на 11 септември в склад №12 от складовата база за боеприпаси и взривни вещества „Горни Върпища“ на „ЕМКО“ край Дряново. След пожара е последвал взрив, а районът е бил отцепен. Няма пострадали хора.



По последните данни ситуацията в района вече е спокойна. Падналият през нощта дъжд е помогнал за ликвидирането на тлеещите огнища. Пътят в района е отворен, но периметърът около складовата база остава отцепен, а гражданите са призовани да избягват района заради възможни опасности.



Днес разследващите органи трябва да започнат оглед на мястото. Прокуратурата посочва, че причината за пожара все още не е установена. Ще бъдат назначени експертизи, ще бъде изискана документацията за склада и за съхраняваните в него материали, както и информация за тяхното движение.



От „ЕМКО“ определиха инцидента като пореден случай от серията посегателства срещу българската отбранителна индустрия и заявиха, че конкретният склад не е използван от месеци. Компанията подозира саботаж. Това обаче е версия, а не установена причина за инцидента. Разследването на прокуратурата продължава и всички възможни версии предстои да бъдат проверени.



Държавата проверява всички складове за боеприпаси

След втория сериозен инцидент в обект на „ЕМКО“ само за около месец вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че ще бъде извършена проверка на всички складове за боеприпаси в страната.



По думите му трябва да бъде оценено както състоянието на складовете и условията за съхранение, така и мерките за тяхната охрана. Министерството проверява и дали има връзка между настоящия случай и предишни инциденти.



Президентът Илияна Йотова също заяви, че обмисля свикването на Консултативния съвет за национална сигурност заради зачестилите случаи с взривове в складове за боеприпаси.



Пожарът в Рила е овладян

Пожар избухна и в района на Царев връх в Рила, на административната граница между областите Благоевград и Кюстендил. По предварителни данни огънят е възникнал след мълния в близост до горски масиви, а силният вятър е затруднил гасенето.



В операцията беше включен и военен хеликоптер „Кугър“. Към 12 септември пожарът е бил овладян, като екипи са останали на място заради отделни вътрешни огнища.



Пожар и край Банкя

На фона на големите огнища беше подаден сигнал и за пожар в землището на Банкя. Горели са сухи треви и храсти, а горски служители са били изпратени на място, за да ограничат разпространението на огъня към близката борова гора.



Какво следва

Към този момент няма данни за загинали или пострадали хора при пожарите край Димовци и в складовата база на „ЕМКО“. Най-сериозното предизвикателство остава пожарът край Димовци, където теренът продължава да се наблюдава за нови огнища.



В района на Горни Върпища предстои същинската работа на разследващите. Причината за пожара и последвалия взрив все още не е установена, а властите трябва да изяснят и дали има връзка между настоящия инцидент и предишния пожар в обект на „ЕМКО“ край село Белица.



След серията от инциденти през последните седмици въпросът вече не е само за конкретния пожар, а и за сигурността на складовете за боеприпаси и контрола върху стратегическите обекти на отбранителната индустрия в България.