Цончо Ганев: Президентът трябва да бъде коректив

Заместник-председателят на политическа партия „Възраждане“ Цончо Ганев гостува в предаването „Говори сега“ по БНТ, където направи обстоен коментар по най-важните вътрешнополитически и международни теми. Пред националната телевизия той подчерта ключовата роля на държавния глава в управлението, като заяви, че въпреки липсата на изпълнителна власт по Конституция, президентът може и трябва да бъде реалният коректив, който да предлага алтернативни решения на обществото.

По отношение на предстоящите президентски избори в България, Ганев разкри, че от „Възраждане“ са направили сериозни опити за преговори с други сродни политически организации и кандидати – включително „Дойран“ и Росен Миленов – с цел издигане на силна обща кандидатура. До обединение обаче не се е стигнало, тъй като останалите субекти са предпочели да действат самостоятелно. Цончо Ганев обяви, че в следващите дни партията официално ще представи своя собствена президентска двойка, която се определя на базата на прецизни социологически проучвания, следващи всички правила на политологията.

В ефира на БНТ зам.-председателят на „Възраждане“ коментира и международната обстановка, като определи високия изборен резултат на „Алтернатива за Германия“ като напълно законен и очакван. Той цитира съпредседателя на германската формация, според когото Германия трябва да спре санкциите срещу Русия и да възобнови покупката на руски газ. Ганев допълни, че в момента България също продължава да купува руско синьо гориво, но чрез посредници, което оскъпява енергията и вдига цените на горивата и стоките у нас.

В края на разговора Цончо Ганев отправи остри критики към президентската институция и по-конкретно към вицепрезидента Илияна Йотова заради скандал с помилването на затворник, пренасял килограми наркотици. Според него в една нормална демокрация след подобна грешка се подава оставка.