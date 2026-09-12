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Цончо Ганев: Президентът трябва да бъде коректив

Цончо Ганев: Президентът трябва да бъде коректив

12 Септември, 2026 19:03, обновена 12 Септември, 2026 19:05 516 5

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Зам.-председателят на „Възраждане“ коментира пред БНТ изборите в Германия, цените на газа и вота за държавен глава у нас

Цончо Ганев: Президентът трябва да бъде коректив - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-председателят на политическа партия „Възраждане“ Цончо Ганев гостува в предаването „Говори сега“ по БНТ, където направи обстоен коментар по най-важните вътрешнополитически и международни теми. Пред националната телевизия той подчерта ключовата роля на държавния глава в управлението, като заяви, че въпреки липсата на изпълнителна власт по Конституция, президентът може и трябва да бъде реалният коректив, който да предлага алтернативни решения на обществото.

По отношение на предстоящите президентски избори в България, Ганев разкри, че от „Възраждане“ са направили сериозни опити за преговори с други сродни политически организации и кандидати – включително „Дойран“ и Росен Миленов – с цел издигане на силна обща кандидатура. До обединение обаче не се е стигнало, тъй като останалите субекти са предпочели да действат самостоятелно. Цончо Ганев обяви, че в следващите дни партията официално ще представи своя собствена президентска двойка, която се определя на базата на прецизни социологически проучвания, следващи всички правила на политологията.

В ефира на БНТ зам.-председателят на „Възраждане“ коментира и международната обстановка, като определи високия изборен резултат на „Алтернатива за Германия“ като напълно законен и очакван. Той цитира съпредседателя на германската формация, според когото Германия трябва да спре санкциите срещу Русия и да възобнови покупката на руски газ. Ганев допълни, че в момента България също продължава да купува руско синьо гориво, но чрез посредници, което оскъпява енергията и вдига цените на горивата и стоките у нас.

В края на разговора Цончо Ганев отправи остри критики към президентската институция и по-конкретно към вицепрезидента Илияна Йотова заради скандал с помилването на затворник, пренасял килограми наркотици. Според него в една нормална демокрация след подобна грешка се подава оставка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени

    2 2 Отговор
    Цончо,липсваше ми !

    19:08 12.09.2026

  • 2 Анонимен

    1 1 Отговор
    Докато Радев беше президент, всякак се търсеше да му се орежат правомощията. Сега пък трябвало да бъде коректив? Президентът е главнокомандващ на армията, в парламента се меси, ако смята че нещо е проблем от национална сигурност. Търсим човек, който няма да ни вкара във война, а не саботьор.

    19:23 12.09.2026

  • 3 Димо

    0 0 Отговор
    И сега какво става с помилвания, оздравя ли?

    19:41 12.09.2026

  • 4 Е именно коректив де.

    1 0 Отговор
    Коригиращата присъди !

    19:41 12.09.2026

  • 5 Овчар

    0 0 Отговор
    Качена статия преди един час.. Коментари и гледания умряла работа..! Заключение Цончо Ганев не е интересен вече обикновен измамник.! Хабите ресурс за сок който не си струва изстискването..!

    20:04 12.09.2026

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