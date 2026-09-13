Реформа на пътя: Съкращават близо 200 щата, електронни глоби и нов контрол чрез тол системата

Сериозна реформа в системата за пътна безопасност подготвя държавата. Част от функциите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и тол управлението ще бъдат прехвърлени към МВР, ще се разширят възможностите за електронен контрол и се предвижда изграждането на шест специализирани полигона за обучение на водачи.

Това стана ясно от думите на заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов в ефира на „Събуди се“ по NOVA. Реформата е част от по-широк план на правителството за промяна на организацията на пътния контрол.

Част от функциите на ДАИ преминават към МВР

Основната идея е контролът по пътищата да бъде концентриран в една институция, вместо да бъде разпределен между няколко структури.

МВР ще поеме част от контролните функции на „Автомобилна администрация“ и тол управлението. По този начин полицейските екипи ще могат да извършват по-комплексни проверки на пътя, вместо отделните институции да контролират различни нарушения.

Според представения от правителството модел информацията от различни източници ще бъде обединена в единна система. В нея ще постъпват данни от камери, бодикамери на полицаите, сензори и други устройства, като целта е информацията да бъде достъпна в реално време.

Съкращават близо 200 щата

Преструктурирането ще бъде съпроводено и с оптимизация на администрацията. Предвижда се да бъдат съкратени близо 200 щата в структурите, свързани с ДАИ и тол системата.

Целта е да няма механично създаване на нова администрация, а съществуващите ресурси да бъдат преразпределени и използвани по-ефективно.

Правителството представя реформата именно като преструктуриране на вече съществуващи структури, а не като създаване на поредна администрация.

Електронните глоби трябва да стигат по-бързо до нарушителите

Друг основен елемент е ускоряването на процеса от установяването на нарушението до налагането и връчването на санкцията.

Данните от камерите и останалите системи трябва да се обработват централизирано, което според властите ще съкрати пътя на електронната глоба до нарушителя.

Само за периода от 1 януари до 31 август 2026 г. са издадени близо 1,37 млн. фиша на водачи, заснети от стационарни и мобилни камери и триноги.

Идеята е системата да позволява не само установяване на конкретно нарушение, но и анализ на риска. Предвижда се да бъдат създавани рискови профили, до които пътните полицаи да имат достъп в реално време.

Тол системата ще се използва и за контрол

Тол системата ще има по-широка роля в новия модел. Данните от нея ще бъдат част от единната информационна система, която трябва да обедини информацията за движението по пътищата.

Предвижда се използването на технологии за автоматичен контрол, включително при тежкотоварните автомобили. Сред обсъжданите възможности са системи за автоматично измерване на теглото на превозните средства, без те задължително да бъдат спирани за проверка.

Шест нови полигона за младите шофьори

Реформата не се ограничава само до санкциите и контрола. Предвижда се изграждането на шест специализирани полигона, на които младите водачи да преминават допълнително обучение.

Идеята е след получаването на шофьорска книжка водачите да придобиват практически умения в контролирана среда, преди да се изправят пред реалните рискове на пътя. Подобна мярка е включена в плана за подобряване на пътната безопасност.

Единен орган за пътна безопасност

Правителството вече обяви и създаването на Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“. Тя трябва да обедини функции и ресурси на съществуващи структури, като паралелно с това бъде създаден и единен национален център за управление и контрол на информацията.

Целта е институциите да разполагат с обща картина на ситуацията по пътищата в реално време — от нарушенията и трафика до информацията за рискови участъци и превозни средства.

Реформа или нова бюрокрация?

Амбицията на кабинета е реформата да доведе до по-ефективен контрол, по-бързо санкциониране на нарушителите и по-добър обмен на информация между институциите.

Предстоят обаче законодателни промени, тъй като за реалното преструктуриране ще бъдат необходими изменения в редица закони и подзаконови нормативни актове. Правителството очаква процесът да бъде завършен до края на 2027 г.

Големият въпрос е дали новата система действително ще намали нарушенията и тежките катастрофи или просто ще преразпредели функциите между институциите.

Засега властите залагат на повече електронен контрол, повече данни в реално време, по-бързи санкции и по-добра подготовка на младите водачи.

Предстои парламентът да даде необходимата законова рамка, а след това ще стане ясно как реформата ще работи на практика.