Новини
България »
Георги Пеев: Част от ДАИ и тол управлението преминават към МВР

Георги Пеев: Част от ДАИ и тол управлението преминават към МВР

13 Септември, 2026 10:17, обновена 13 Септември, 2026 10:22 550 9

  • георги пеев-
  • министър-
  • транспорт-
  • реформа-
  • даи-
  • мерки-
  • кат

Министърът на транспорта представи в БНТ основните параметри на реформата в пътната безопасност и заяви, че тя ще оптимизира състава с близо 28%

Георги Пеев: Част от ДАИ и тол управлението преминават към МВР - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозна реорганизация на системата за пътна безопасност предстои, като част от инспекторите на Държавната автомобилна инспекция (ДАИ) и част от функциите на тол управлението ще преминат към МВР. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите му целта не е създаването на нова „мегаструктура“, а ясно разпределяне на отговорностите между институциите и събиране на информацията за пътната безопасност на едно място.

Част от ДАИ отива в МВР

Един от ключовите елементи на реформата е прехвърлянето на част от инспекторите на ДАИ към МВР. Става дума за служителите, които извършват проверки на пътя.

Към МВР ще премине и част от тол управлението, която е свързана с дейността на терен. Според Пеев това ще позволи на полицията да разполага с допълнителен ресурс за физически контрол по пътищата.

Идеята е различните видове контрол да не функционират изолирано, а да бъдат част от единна система за наблюдение и превенция.

„Как да оцениш риска, когато нямаш данни?“

Пеев постави акцент върху използването на информация и технологии при управлението на пътната безопасност.

Според него държавата трябва първо да може да идентифицира рисковете, за да предприема ефективни мерки срещу тях. Затова се предвижда събирането на данни от различни източници и тяхната обработка в единно технологично ядро.

Министърът подчерта, че отговорностите също трябва да бъдат ясно разграничени — държавната агенция към Министерския съвет да координира управлението на риска и безопасността, докато МРРБ, АПИ и общините да отговарят за инфраструктурата.

Без „мегаструктура“, а повече технологии

Пеев отхвърли критиките, че реформата създава огромна нова администрация.

По думите му в Министерството на транспорта ще бъде изградено технологично ядро, което ще обработва информацията, а акцентът ще бъде върху технологиите, автоматизацията и използването на изкуствен интелект.

Министърът определи реформата като промяна в начина, по който държавата управлява безопасността, а не като създаване на поредна институция.

28% оптимизация на състава

По думите на Георги Пеев реформата ще доведе до близо 28% оптимизиране на състава.

Министърът заяви, че промяната няма да изисква допълнителни средства за създаване на нова структура. Според него оптимизацията ще бъде постигната чрез преразпределение на функциите, по-ефективно използване на ресурсите и въвеждане на повече технологии.

Като пример Пеев посочи съществуващата инфраструктура за контрол на претоварването. По думите му страната разполага с около 100 кантарни рамки, но работят приблизително 20 от тях. Именно по-доброто използване на вече наличната инфраструктура е сред задачите на реформата.

Целта е превенция, а не реакция след катастрофа

Според транспортния министър досегашният модел е прекалено кампаниен — мерките се засилват след тежък инцидент, когато вече има загинали или ранени.

Новият подход трябва да бъде насочен към предварително идентифициране на рисковете и предотвратяване на инцидентите.

„Ние трябва да управляваме безопасността. Безопасността се управлява, когато оцениш рисковете“, заяви Пеев в ефира на БНТ.

Предстои реформата да бъде реализирана чрез необходимите нормативни и административни промени. Големият тест ще бъде дали новото разпределение на функциите действително ще доведе до по-добър контрол на пътя и до по-малко тежки катастрофи.

Правителството залага на по-ясни отговорности, централизирана информация и повече технологии, докато част от досегашните контролни функции на ДАИ и тол управлението ще бъдат прехвърлени към МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 После що сме имали най голямата МВР

    8 1 Отговор
    В МВР работят 50-60 хиляди човека.
    Полицаи са около 10-12 хиляди.
    Другото чантаджии,люБовници,роднини и т.н.
    Сега още!

    10:26 13.09.2026

  • 2 Нужни ,

    8 0 Отговор
    ненужни - Ганьо гърби и плаща !

    10:27 13.09.2026

  • 3 Дай да се закрие незабавно

    5 0 Отговор
    Като работилите там да не могат да отидат никъде в държавна друга работа

    10:34 13.09.2026

  • 4 Уредиха се

    5 0 Отговор
    На големи заплати, отпуски и първа категория труд, богата държава

    10:36 13.09.2026

  • 5 Така се работи

    5 0 Отговор
    Местим ги от една в друга институция и голяма работа свършили , няма що !

    10:38 13.09.2026

  • 6 Българин

    2 1 Отговор
    България е като Русия! Трябва всички важни дейности да са към милицията, за да имаме държава!

    10:39 13.09.2026

  • 7 анонимен

    0 2 Отговор
    Много разумна реформа. Разкъсването на контрола между няколко институции води до групова безотговорност. Всеки вика- ааа, аз за това не отговарям питай другия. Сега това ще приключи. Адмирирам.

    Коментиран от #8

    10:42 13.09.2026

  • 8 Умен Крадев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "анонимен":

    Браво алкаш, имаш малко кеш от мене.

    10:48 13.09.2026

  • 9 Станко

    0 0 Отговор
    Още малко лъжи . Човека каза " Няма да ощетяваме народа . Има много пари във фондове " В резултат видяхте само 30 % увеличение на Винетки за първите два месеца от управлението на социалните милионери . Лъжа след лъжа и гърбене с ограбване. Сега и измисляците назначени в ТОЛ и ДАИ рекетьори ще ги правят служители на МВР. Нищо нямало да ни струва , а сигурно няма да са на МВР заплати още със назначаването им и всички привилегии на изедниците кинаджии . Това ли беше намаляване на разходите и махане на пенсионери и тези с ТЕЛК на заплати . Да набутате още такива нищоправещи. И какъв ще Ви е подбора ? Същите груби ,некадърни и нагли мутри ,но правилно партийно орентирани . По възможност с дядо ,баба или родител от " Заслужилите благонадеждни комунистически родове " . Няма оттърване от многократно пребоядисваните грабители . Като имате много пари във фондове и нищо не е направено за пътища и безопасност ,с раздаване на Вашите няма пак нищо да направите. Извади парите ,вложиги в пътища с инфраструктура и ВЪРНИ цените на Винетки . Мошеници . Не в заплати на криещи се зад щкамерата на сянка. Алтернативни пътища на платените направихте ли ? А , няма нужда . Всичко да е платено и да се затъкнете ,дано . Нямате наяждане комунистите и милиционерите.

    10:49 13.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове