Георги Пеев: Част от ДАИ и тол управлението преминават към МВР

Сериозна реорганизация на системата за пътна безопасност предстои, като част от инспекторите на Държавната автомобилна инспекция (ДАИ) и част от функциите на тол управлението ще преминат към МВР. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите му целта не е създаването на нова „мегаструктура“, а ясно разпределяне на отговорностите между институциите и събиране на информацията за пътната безопасност на едно място.

Част от ДАИ отива в МВР

Един от ключовите елементи на реформата е прехвърлянето на част от инспекторите на ДАИ към МВР. Става дума за служителите, които извършват проверки на пътя.

Към МВР ще премине и част от тол управлението, която е свързана с дейността на терен. Според Пеев това ще позволи на полицията да разполага с допълнителен ресурс за физически контрол по пътищата.

Идеята е различните видове контрол да не функционират изолирано, а да бъдат част от единна система за наблюдение и превенция.

„Как да оцениш риска, когато нямаш данни?“

Пеев постави акцент върху използването на информация и технологии при управлението на пътната безопасност.

Според него държавата трябва първо да може да идентифицира рисковете, за да предприема ефективни мерки срещу тях. Затова се предвижда събирането на данни от различни източници и тяхната обработка в единно технологично ядро.

Министърът подчерта, че отговорностите също трябва да бъдат ясно разграничени — държавната агенция към Министерския съвет да координира управлението на риска и безопасността, докато МРРБ, АПИ и общините да отговарят за инфраструктурата.

Без „мегаструктура“, а повече технологии

Пеев отхвърли критиките, че реформата създава огромна нова администрация.

По думите му в Министерството на транспорта ще бъде изградено технологично ядро, което ще обработва информацията, а акцентът ще бъде върху технологиите, автоматизацията и използването на изкуствен интелект.

Министърът определи реформата като промяна в начина, по който държавата управлява безопасността, а не като създаване на поредна институция.

28% оптимизация на състава

По думите на Георги Пеев реформата ще доведе до близо 28% оптимизиране на състава.

Министърът заяви, че промяната няма да изисква допълнителни средства за създаване на нова структура. Според него оптимизацията ще бъде постигната чрез преразпределение на функциите, по-ефективно използване на ресурсите и въвеждане на повече технологии.

Като пример Пеев посочи съществуващата инфраструктура за контрол на претоварването. По думите му страната разполага с около 100 кантарни рамки, но работят приблизително 20 от тях. Именно по-доброто използване на вече наличната инфраструктура е сред задачите на реформата.

Целта е превенция, а не реакция след катастрофа

Според транспортния министър досегашният модел е прекалено кампаниен — мерките се засилват след тежък инцидент, когато вече има загинали или ранени.

Новият подход трябва да бъде насочен към предварително идентифициране на рисковете и предотвратяване на инцидентите.

„Ние трябва да управляваме безопасността. Безопасността се управлява, когато оцениш рисковете“, заяви Пеев в ефира на БНТ.

Предстои реформата да бъде реализирана чрез необходимите нормативни и административни промени. Големият тест ще бъде дали новото разпределение на функциите действително ще доведе до по-добър контрол на пътя и до по-малко тежки катастрофи.

Правителството залага на по-ясни отговорности, централизирана информация и повече технологии, докато част от досегашните контролни функции на ДАИ и тол управлението ще бъдат прехвърлени към МВР.