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Радан Кънев: Андрей Гюров е образът на модерния демократичен президент

Радан Кънев: Андрей Гюров е образът на модерния демократичен президент

13 Септември, 2026 09:36, обновена 13 Септември, 2026 09:43 814 61

  • радан кънев-
  • андрей гюров-
  • избори-
  • кампания-
  • президент

Лидерът на ДСБ заяви, че кандидатурата на Гюров получава сериозна подкрепа от центъра до десницата и подчерта необходимостта от политически коректив на управлението

Радан Кънев: Андрей Гюров е образът на модерния демократичен президент - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Андрей Гюров е създал за много българи образа на модерния демократичен президент. Това заяви председателят на „Демократи за силна България“ Радан Кънев в студиото на БНТ тази сутрин. По думите му именно периодът, в който Гюров беше служебен министър-председател, е допринесъл за изграждането на този обществен образ.

Кънев посочи, че кандидатурата на Гюров е различна и заради начина, по който е възникнала. Според него за първи път от повече от 20 години има кандидат, когото избирателите на демократичната общност са поискали и до голяма степен сами са убедили да се включи в президентската надпревара.

„Този шаблон отдолу нагоре много рядко се случва. Този път се случи“, коментира лидерът на ДСБ.

Подкрепа от центъра до десницата

Според Кънев кандидатурата на Гюров вече получава сериозна и автентична подкрепа сред демократичната общност.

Той определи тези избиратели като хора, обединени от категорична проевропейска позиция и от убеждението, че България трябва да се развива като конституционна демокрация със силни институции, разделение на властите и реален баланс между управляващи и опозиция.

По думите му именно опозицията има ролята да поставя ограничения пред управляващите и да не допуска властта да се превръща в еднолично управление.

„Властта уважава опозицията, опозицията критикува властта и така я слага в рамки – не ѝ дава да се самозабрави“, заяви Кънев.

„Правителството на Радев има нужда от коректив“

В интервюто си Радан Кънев засегна и настоящата политическа ситуация в страната. Според него правителството на Румен Радев се нуждае от силен институционален и политически коректив.

Кънев направи връзка и с ролята на президента Илияна Йотова, като отбеляза, че настоящата политическа конфигурация е необичайна – Румен Радев е министър-председател с голямо парламентарно мнозинство, докато Йотова е държавен глава.

По думите му в тази ситуация президентската институция не изпълнява ролята на достатъчен коректив на изпълнителната власт.

„Ние го виждаме без коректив“, заяви лидерът на ДСБ.

Гюров и Кандев в президентската надпревара

Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха кандидатурата си за президент и вицепрезидент в началото на септември. Тяхната кандидатура получи положителни реакции от „Да, България“, ДСБ и „Продължаваме промяната“, които виждат в нея възможност за обединение на проевропейски настроените избиратели.

Инициативният комитет зад кандидатурата вече е учреден, като негови съпредседатели са журналистът и университетски преподавател Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска.

Предстоящата президентска кампания се очертава като една от най-важните политически битки в страната. На фона на новата конфигурация във властта кандидатурата на Гюров се стреми да привлече избиратели от широкия демократичен и проевропейски спектър.

Дали тази подкрепа ще се превърне в достатъчно силна политическа алтернатива ще стане ясно с развитието на кампанията и с първите сериозни социологически проучвания за президентския вот.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    63 4 Отговор
    "За много българи"??? За всичките 15% ли?

    09:43 13.09.2026

  • 2 хахаха

    75 6 Отговор
    а Кънефф е образът на наглия нищонеправец - псевдо политик, нагаждач и лапач.

    Коментиран от #13

    09:45 13.09.2026

  • 3 гюровамастия

    57 5 Отговор
    е образът на наведеният либерастофашист с дилдо в ремуса

    09:45 13.09.2026

  • 4 Ха ХаХа

    59 7 Отговор
    Помакът Гюроф бил модерен президент.
    Спаси се само с уволнение от БНБ този престъпник

    09:45 13.09.2026

  • 5 "Конкурентката"

    16 27 Отговор
    е абсолютно противоположие ! Нулеви качества за по резидент и политик , а я влачат толкова години за сметка на държавата и на българските граждани !

    09:46 13.09.2026

  • 6 Дедо

    63 6 Отговор
    И на лапетата е ясно ,че Гюро е един най обикновен соросид и американски лобист , който ще лобира активите на България и концесиите да отидат в американски фирми.

    09:46 13.09.2026

  • 7 Анонимен

    57 5 Отговор
    Андрей Гюров на две магарета сеното не може да раздели и ако това е модерен президент аз предпочитам по консервативен президент.

    Коментиран от #47

    09:46 13.09.2026

  • 8 Ай стига е….

    38 3 Отговор
    …верно ли -> рекъл някой, чиито ръчички потреперват по интервютата, от що ли?! ПС: за вас незнам, но Гюров определено не е моят президент! Хубав ден!

    09:46 13.09.2026

  • 9 Радан К.

    55 5 Отговор
    Не е ли онзи продажник, който твърдеше шумно, че не трябва да строим АЕЦ защото има ток в излишъци и няма какво да го правим. Точно този ли ще дава акъл на другите. Мере и фанариот!

    09:47 13.09.2026

  • 10 Томов

    44 3 Отговор
    А Радан е образът на вкисналия лидер на хербаризираното СДС.

    09:47 13.09.2026

  • 11 И как

    39 1 Отговор
    се определя, че един президент е демократичен, след като никога не е бил политическа фигура или партиен кадър? Не е участвал в избори, няма публикации или решения на обществени проблеми...

    Коментиран от #48

    09:47 13.09.2026

  • 12 име

    41 3 Отговор
    Гяypoв, с подисването на съмнителен 10 годишен договор с нелегитимната киевска хунта, и то в качеството си на служебен премиер, си създаде образа на подлога. ПеПедофилите критикуваха именно взимането на дългосрочни решения от служебни министри, но ако те правят така, няма проблем. Избирателите им не ги броя, за тях не е проблем да викаш срещу шиши 2013г, после от 2020 до 2023 и накрая да му приседнеш в скута. Коментирам как изглежда Гяypoв в очите на тези, които ще му покажат червен картон още на първи тур.

    09:48 13.09.2026

  • 13 Оги

    30 1 Отговор

    До коментар #2 от "хахаха":

    Вечно благодарен на Боко, че го направи евродепутатин и евро милионер от заплати по 30 бона евраци на месец.

    09:48 13.09.2026

  • 14 избирател

    21 1 Отговор
    $$Андрей Гюров е създал за много българи образа на модерния демократичен президент.$$
    Пред избора на прокси образи, предпочитам скромен кандидат президент от народа.

    09:49 13.09.2026

  • 15 Фурнаджийския лопат

    26 1 Отговор
    ще ни ориентира! Абе Кунефф, голем кунеф си!

    09:49 13.09.2026

  • 16 Онуфри

    19 0 Отговор
    вместо отчет за нещо полезно свършено - пърдът в креслата

    09:50 13.09.2026

  • 17 име

    13 1 Отговор
    А като добавим и решението вътрешния му министър да дръпне гранична полиция по асвалтовите пътища за да могат укро терористи да минават в Турция и взривяват Балкански поток, като прибавим изцепките в стил " защо да поддържаме добри отношения с режима в САЩ, които избиват невинни иранци", Гяypoв няма никакъв шанс

    09:50 13.09.2026

  • 18 Зрител

    5 35 Отговор
    Гледах Кънев сутринта по БНТ и мисля, че на българския политически живот му липсват точно такива спокойни и аргументирани участници.

    Коментиран от #24

    09:50 13.09.2026

  • 19 Кирил

    5 30 Отговор
    В пъти по добър от номенклатура йотова

    Коментиран от #29, #36

    09:51 13.09.2026

  • 20 Верно ли бе

    32 2 Отговор
    Психо десните си живеят в някакъв свой собствен свят , нищо общо с реалността.

    09:51 13.09.2026

  • 21 Бончо М.

    28 3 Отговор
    Гюров за два месеца работа такъв проукраински образ създаде, добре че не остана по-дълго, сигурно и бусификацията щеше да ни натресе в полза на Украйна.

    09:51 13.09.2026

  • 22 Истинско обещание 🇮🇷

    17 0 Отговор
    Нищо демократично няма в това да си съгласен с разполагането на американски военни самолети които да бомбандират чужди държави от нашата територия с цел масови убийства най вече на деца ученици !!! Гюров е същата из,Мет като Йотова . Демократичен бил ??? Ми то и ДС Йотова в тези негативи е демократична ! Всичките сте едни и същи БО,КЛУЦИ ! ИЗБОРА Е МЕЖДУ ЕДИН БО,КЛУК И ДРУГ БО,КЛУК

    09:53 13.09.2026

  • 23 Дзак

    14 0 Отговор
    Голям провал!

    09:53 13.09.2026

  • 24 име

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Зрител":

    Юрамадан кънев след изборите 2013г:
    Разбира се, че излъгахме избирателите, че няма да правим коалиция с ГЕРБ. Това беше преизборен ход.

    Викаш, много правилно се аргументира човека?! При теб хваща дикиш вече някорко пъти, бъди горд със себе си!

    09:53 13.09.2026

  • 25 12345

    21 2 Отговор
    "Модерен демократичен президент" означава ли ммарионетен ххомосексуален, безлличен, ппродаженн??? Та тази пподлога подари милиарди на ббелото в Окарината.....

    Коментиран от #34

    09:54 13.09.2026

  • 26 Абе да бе

    12 1 Отговор
    Гюров да го докаже като дойде на прайда с пера в ги за 🤣🌈🖕

    09:54 13.09.2026

  • 27 Я ни раскажи

    8 0 Отговор
    РадАнчо я ни разкажи за лелЯ си КордОва избила десетки хора без съд покрай 9-ти септември 1944г.?

    09:54 13.09.2026

  • 28 Рада

    15 0 Отговор
    Дълбоката сектантска бургия. Злобата на розовите понета отдавна води до пълно политическо изпразване от съдържание и до халюцинации, които са по-силни он тези на ИИ, с който си пишат речите. Сега чакам и секретарката на този, умната Нада Й. да довърши загадъчното говорене с неразбираем каламбур без взимане на въздух. А един Гном на раменете на един с двупръсто чело окончателно да приключи безумната приказка на ….

    09:55 13.09.2026

  • 29 Истина

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кирил":

    Хвани единия, удари другия ?

    09:55 13.09.2026

  • 30 Модерни

    12 0 Отговор
    Аман от лекета.

    09:55 13.09.2026

  • 31 007 лиценз ту кил

    9 0 Отговор
    Ударно ремонтират хижата на Петрохан. Лама Гюро и Кандьо ще я ползват за щаб на кампанията.

    09:56 13.09.2026

  • 32 Избирателите

    7 0 Отговор
    Гюрчо е наш, ние сме Гюрчови !

    Коментиран от #53

    09:57 13.09.2026

  • 33 Дълбокият ,

    6 0 Отговор
    на този индивид как му казваха? Рада......? Че не си спомням. 😁🤔

    09:58 13.09.2026

  • 34 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "12345":

    Точно това означава

    09:59 13.09.2026

  • 35 Аман от тия стари мутри на статуквото

    11 0 Отговор
    Това че евродрпутатските милиони са му купили тоя лъскав костюм, не го прави по- малко мръсен, гну-сен- и старомутренску корумпиран сиросоид

    09:59 13.09.2026

  • 36 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кирил":

    Я деби л и меня завут Кирил.

    10:01 13.09.2026

  • 37 Още не е станал президент

    7 0 Отговор
    За да бъде образ на президент! Освен това го свързвам само с представата за подмолно действащия политик и нищо друго. Разбира се, виждали сме и други видове - мутреещият, мълчащият като риба, фурнаджийската лопата - все неприятни типове...

    10:02 13.09.2026

  • 38 Лама Кифла

    8 1 Отговор
    Кандю .... какаванин-полицай.

    10:02 13.09.2026

  • 39 Изчезни бре Пен Дел !

    6 1 Отговор
    "модерния демократичен президент" да оди на Околчица със кемпер и със него може да те вземе. Нещастници "модерни"... сган

    10:03 13.09.2026

  • 40 1917

    7 1 Отговор
    Радан и Гюро дали са имали ддълбока оббич?

    10:06 13.09.2026

  • 41 Бегай

    5 0 Отговор
    Амбриажа е за бесене, както и мисирките където канят такива отпадъци. Когато Пастирката и Тиквата оглавяваха държавата-нямаше проблем!? Сега страшен проблем!

    10:06 13.09.2026

  • 42 Педлеращина по върховете

    5 0 Отговор
    Щом Рада дълбоката го описва, като образът на модерния демократичен президент, ми звучи като комплименти между двама евролибераста.

    10:09 13.09.2026

  • 43 Фибата

    4 0 Отговор
    И да сме наясно, за Радан Кънев и всички от сектата, известна като Инициативен комитет, демократичен означава либерален, по американския калъп! Избирайте и бъдете информирани!

    10:11 13.09.2026

  • 44 Пълни гупости

    8 0 Отговор
    За краткото време за което Гюров беше служебен министър-председател, НЕ е допринесъл абсолютно нищо за нищо освен дето се подложи на Зеленият ненормалник и хората избесняха. То бива бива ама толкова големи смотаняци да сте верно НЕ бива

    Коментиран от #54

    10:11 13.09.2026

  • 45 "модерния демократичен президент"

    2 0 Отговор
    олеее...... Трябва някой да е с много сериозни ментални отклонения верно, че за точно "Този шаблон" да гласува

    10:16 13.09.2026

  • 46 Рада дълбоката

    5 0 Отговор
    и тя е "модерна и демократична". Що не вземе и тя да се номинира? А?

    Коментиран от #56

    10:18 13.09.2026

  • 47 СЗО

    0 6 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Ами доста по модерен е от Йотовица.

    10:21 13.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ще изкъртим Атлантизма до основи ей

    7 0 Отговор
    И ще изкараме цялата истина за хора като теб и уная Надежда Нейнски примерно и кви декларации е разписвала към ДС ...когато в Египет си дигаше косматите крака през 90-те години на миналия век и беше там със своя тогавашен съпруг Камен Михайлов, външно разузнаване по линия на „Машиноекспорт“.... ъхъъъ... демократи а? Атлантици..."модерни и демократични" А? Сган сте вие сган. Токсична смет, неподходяща даже и за рециклиране

    10:23 13.09.2026

  • 50 ОБЕКТИВЕН

    1 1 Отговор
    Реалният избор е: умерен (обран) соросоид и неолиберал, т.е. Йотова, с/у открит (краен) соросоид и неолиберал, т.е. Гюров. Едно и също в различна опаковка. Той Гюров е ясен, но ако кажете, че Йотова е различна, ще попитам: ПБ е зад нея, нали? Какъв ще е нейният президентски Виктор на онази снимка на Радев с Путин? Ще го продължи ли и как? Или е било само изорна манипулация, ала-бала... Аз съм наясно. Питам за един приятел...

    10:25 13.09.2026

  • 51 Коста

    6 0 Отговор
    Още един модерен ляв .....

    10:27 13.09.2026

  • 52 Драйфус

    4 0 Отговор
    Ако има някой от който ми се дрейфа това е тоя йезуит Кънев, а неговото протеже Гюров е модерен ЛГБТ кандидат.

    10:29 13.09.2026

  • 53 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Избирателите":

    Легнахте ли му? Коя поза предпочитате?

    10:29 13.09.2026

  • 54 анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пълни гупости":

    А, да ! Даже отиде на крака да подписва в Киев това срамно споразумение, все едно сме украинска колония.

    10:29 13.09.2026

  • 55 И кое му е модерното

    3 0 Отговор
    И кое му е демократичното ? Че е безработен нещастник който още не се е регистрирал в Бюрото по труда ли ? А може пък и да не може ако още на ведомост се води, някъде към "Америка за България" или някой друг соросоиден развъдник на гниди и черни войнишки мухи. Кое му е "модерното" А ? ... че и демократичен видиш ли ми бил и референдуми през ден ще инициира вероятно ? Черта и да ви няма ей. Пен Де Ли нещастни

    10:30 13.09.2026

  • 56 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Рада дълбоката":

    Щото всички змаят, че сина му е наркоман марихуанчик.

    10:30 13.09.2026

  • 57 алахулю фишер

    1 0 Отговор
    количествените натрупвания не водят до доброкачествени изменения , а до интелектуална толупизация - в най добрия случай

    10:35 13.09.2026

  • 58 хмммм

    3 0 Отговор
    Oбразът на лявата резба... всичките ви "демократични" кандидати сборно нямат шанс срещу Йотова! Сдухана физиономия. Знае, че ще загуби и пак се натиска..

    10:38 13.09.2026

  • 59 алахулю фишер

    1 0 Отговор
    интелектуалстваща толупизация

    10:39 13.09.2026

  • 60 Калина

    1 0 Отговор
    Съгласен съм, ако си падаш по велосипедни части!

    10:41 13.09.2026

  • 61 лекарче

    1 0 Отговор
    ти имаш ли мокри сънища?

    10:47 13.09.2026

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