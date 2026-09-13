Радан Кънев: Андрей Гюров е образът на модерния демократичен президент

Андрей Гюров е създал за много българи образа на модерния демократичен президент. Това заяви председателят на „Демократи за силна България“ Радан Кънев в студиото на БНТ тази сутрин. По думите му именно периодът, в който Гюров беше служебен министър-председател, е допринесъл за изграждането на този обществен образ.
Кънев посочи, че кандидатурата на Гюров е различна и заради начина, по който е възникнала. Според него за първи път от повече от 20 години има кандидат, когото избирателите на демократичната общност са поискали и до голяма степен сами са убедили да се включи в президентската надпревара.
„Този шаблон отдолу нагоре много рядко се случва. Този път се случи“, коментира лидерът на ДСБ.
Подкрепа от центъра до десницата
Според Кънев кандидатурата на Гюров вече получава сериозна и автентична подкрепа сред демократичната общност.
Той определи тези избиратели като хора, обединени от категорична проевропейска позиция и от убеждението, че България трябва да се развива като конституционна демокрация със силни институции, разделение на властите и реален баланс между управляващи и опозиция.
По думите му именно опозицията има ролята да поставя ограничения пред управляващите и да не допуска властта да се превръща в еднолично управление.
„Властта уважава опозицията, опозицията критикува властта и така я слага в рамки – не ѝ дава да се самозабрави“, заяви Кънев.
„Правителството на Радев има нужда от коректив“
В интервюто си Радан Кънев засегна и настоящата политическа ситуация в страната. Според него правителството на Румен Радев се нуждае от силен институционален и политически коректив.
Кънев направи връзка и с ролята на президента Илияна Йотова, като отбеляза, че настоящата политическа конфигурация е необичайна – Румен Радев е министър-председател с голямо парламентарно мнозинство, докато Йотова е държавен глава.
По думите му в тази ситуация президентската институция не изпълнява ролята на достатъчен коректив на изпълнителната власт.
„Ние го виждаме без коректив“, заяви лидерът на ДСБ.
Гюров и Кандев в президентската надпревара
Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха кандидатурата си за президент и вицепрезидент в началото на септември. Тяхната кандидатура получи положителни реакции от „Да, България“, ДСБ и „Продължаваме промяната“, които виждат в нея възможност за обединение на проевропейски настроените избиратели.
Инициативният комитет зад кандидатурата вече е учреден, като негови съпредседатели са журналистът и университетски преподавател Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска.
Предстоящата президентска кампания се очертава като една от най-важните политически битки в страната. На фона на новата конфигурация във властта кандидатурата на Гюров се стреми да привлече избиратели от широкия демократичен и проевропейски спектър.
Дали тази подкрепа ще се превърне в достатъчно силна политическа алтернатива ще стане ясно с развитието на кампанията и с първите сериозни социологически проучвания за президентския вот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
09:43 13.09.2026
2 хахаха
Коментиран от #13
09:45 13.09.2026
3 гюровамастия
09:45 13.09.2026
4 Ха ХаХа
Спаси се само с уволнение от БНБ този престъпник
09:45 13.09.2026
5 "Конкурентката"
09:46 13.09.2026
6 Дедо
09:46 13.09.2026
7 Анонимен
Коментиран от #47
09:46 13.09.2026
8 Ай стига е….
09:46 13.09.2026
9 Радан К.
09:47 13.09.2026
10 Томов
09:47 13.09.2026
11 И как
Коментиран от #48
09:47 13.09.2026
12 име
09:48 13.09.2026
13 Оги
До коментар #2 от "хахаха":Вечно благодарен на Боко, че го направи евродепутатин и евро милионер от заплати по 30 бона евраци на месец.
09:48 13.09.2026
14 избирател
Пред избора на прокси образи, предпочитам скромен кандидат президент от народа.
09:49 13.09.2026
15 Фурнаджийския лопат
09:49 13.09.2026
16 Онуфри
09:50 13.09.2026
17 име
09:50 13.09.2026
18 Зрител
Коментиран от #24
09:50 13.09.2026
19 Кирил
Коментиран от #29, #36
09:51 13.09.2026
20 Верно ли бе
09:51 13.09.2026
21 Бончо М.
09:51 13.09.2026
22 Истинско обещание 🇮🇷
09:53 13.09.2026
23 Дзак
09:53 13.09.2026
24 име
До коментар #18 от "Зрител":Юрамадан кънев след изборите 2013г:
Разбира се, че излъгахме избирателите, че няма да правим коалиция с ГЕРБ. Това беше преизборен ход.
Викаш, много правилно се аргументира човека?! При теб хваща дикиш вече някорко пъти, бъди горд със себе си!
09:53 13.09.2026
25 12345
Коментиран от #34
09:54 13.09.2026
26 Абе да бе
09:54 13.09.2026
27 Я ни раскажи
09:54 13.09.2026
28 Рада
09:55 13.09.2026
29 Истина
До коментар #19 от "Кирил":Хвани единия, удари другия ?
09:55 13.09.2026
30 Модерни
09:55 13.09.2026
31 007 лиценз ту кил
09:56 13.09.2026
32 Избирателите
Коментиран от #53
09:57 13.09.2026
33 Дълбокият ,
09:58 13.09.2026
34 Ха ха
До коментар #25 от "12345":Точно това означава
09:59 13.09.2026
35 Аман от тия стари мутри на статуквото
09:59 13.09.2026
36 Анонимен
До коментар #19 от "Кирил":Я деби л и меня завут Кирил.
10:01 13.09.2026
37 Още не е станал президент
10:02 13.09.2026
38 Лама Кифла
10:02 13.09.2026
39 Изчезни бре Пен Дел !
10:03 13.09.2026
40 1917
10:06 13.09.2026
41 Бегай
10:06 13.09.2026
42 Педлеращина по върховете
10:09 13.09.2026
43 Фибата
10:11 13.09.2026
44 Пълни гупости
Коментиран от #54
10:11 13.09.2026
45 "модерния демократичен президент"
10:16 13.09.2026
46 Рада дълбоката
Коментиран от #56
10:18 13.09.2026
47 СЗО
До коментар #7 от "Анонимен":Ами доста по модерен е от Йотовица.
10:21 13.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ще изкъртим Атлантизма до основи ей
10:23 13.09.2026
50 ОБЕКТИВЕН
10:25 13.09.2026
51 Коста
10:27 13.09.2026
52 Драйфус
10:29 13.09.2026
53 Коста
До коментар #32 от "Избирателите":Легнахте ли му? Коя поза предпочитате?
10:29 13.09.2026
54 анонимен
До коментар #44 от "Пълни гупости":А, да ! Даже отиде на крака да подписва в Киев това срамно споразумение, все едно сме украинска колония.
10:29 13.09.2026
55 И кое му е модерното
10:30 13.09.2026
56 Абе
До коментар #46 от "Рада дълбоката":Щото всички змаят, че сина му е наркоман марихуанчик.
10:30 13.09.2026
57 алахулю фишер
10:35 13.09.2026
58 хмммм
10:38 13.09.2026
59 алахулю фишер
10:39 13.09.2026
60 Калина
10:41 13.09.2026
61 лекарче
10:47 13.09.2026