Радан Кънев: Андрей Гюров е образът на модерния демократичен президент

Андрей Гюров е създал за много българи образа на модерния демократичен президент. Това заяви председателят на „Демократи за силна България“ Радан Кънев в студиото на БНТ тази сутрин. По думите му именно периодът, в който Гюров беше служебен министър-председател, е допринесъл за изграждането на този обществен образ.

Кънев посочи, че кандидатурата на Гюров е различна и заради начина, по който е възникнала. Според него за първи път от повече от 20 години има кандидат, когото избирателите на демократичната общност са поискали и до голяма степен сами са убедили да се включи в президентската надпревара.

„Този шаблон отдолу нагоре много рядко се случва. Този път се случи“, коментира лидерът на ДСБ.

Подкрепа от центъра до десницата

Според Кънев кандидатурата на Гюров вече получава сериозна и автентична подкрепа сред демократичната общност.

Той определи тези избиратели като хора, обединени от категорична проевропейска позиция и от убеждението, че България трябва да се развива като конституционна демокрация със силни институции, разделение на властите и реален баланс между управляващи и опозиция.

По думите му именно опозицията има ролята да поставя ограничения пред управляващите и да не допуска властта да се превръща в еднолично управление.

„Властта уважава опозицията, опозицията критикува властта и така я слага в рамки – не ѝ дава да се самозабрави“, заяви Кънев.

„Правителството на Радев има нужда от коректив“

В интервюто си Радан Кънев засегна и настоящата политическа ситуация в страната. Според него правителството на Румен Радев се нуждае от силен институционален и политически коректив.

Кънев направи връзка и с ролята на президента Илияна Йотова, като отбеляза, че настоящата политическа конфигурация е необичайна – Румен Радев е министър-председател с голямо парламентарно мнозинство, докато Йотова е държавен глава.

По думите му в тази ситуация президентската институция не изпълнява ролята на достатъчен коректив на изпълнителната власт.

„Ние го виждаме без коректив“, заяви лидерът на ДСБ.

Гюров и Кандев в президентската надпревара

Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха кандидатурата си за президент и вицепрезидент в началото на септември. Тяхната кандидатура получи положителни реакции от „Да, България“, ДСБ и „Продължаваме промяната“, които виждат в нея възможност за обединение на проевропейски настроените избиратели.

Инициативният комитет зад кандидатурата вече е учреден, като негови съпредседатели са журналистът и университетски преподавател Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска.

Предстоящата президентска кампания се очертава като една от най-важните политически битки в страната. На фона на новата конфигурация във властта кандидатурата на Гюров се стреми да привлече избиратели от широкия демократичен и проевропейски спектър.

Дали тази подкрепа ще се превърне в достатъчно силна политическа алтернатива ще стане ясно с развитието на кампанията и с първите сериозни социологически проучвания за президентския вот.