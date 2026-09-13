Планински спасители помогнаха на участник в „Пирин Ултра“

Екип на Планинската спасителна служба в Банско е оказал помощ на участник в ултрамаратона „Пирин Ултра“, съобщиха от спасителната служба. Сигналът е бил подаден по време на провеждането на състезанието, което тази година се провежда в Пирин.
Спасителите са реагирали на място и са помогнали на състезателя, като ситуацията е била овладяна без необходимост от по-сериозна спасителна операция.
„Пирин Ултра“ е едно от най-тежките планински състезания у нас. Маршрутите преминават през високите части на Пирин, което поставя сериозни изисквания към физическата подготовка на участниците, но и към организацията на безопасността.
За планинските спасители подобни състезания са свързани с повишено натоварване, тъй като освен обичайните сигнали в планината те трябва да реагират и при евентуални инциденти с участници.
Тазгодишното издание на „Пирин Ултра“ се провежда в Банско на 13 септември. Състезанието е част от календара на UltraSlam Bulgaria.
Спасителната служба отново напомня за необходимостта от добра подготовка и внимание при движение във високата планина, особено при продължителни и тежки преходи.
Към момента случаят с участника в маратона е приключил благополучно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цитат от статията
Мимееее ... ТАЗИ ГОДИНА, и миналата година, и всяка година от как има Пирин ултра, все се провежда в Пирин.
Перфектна си да правиш медиа скрининг на Мирчев.
Коментиран от #2
11:42 13.09.2026
2 Механик
До коментар #1 от "Цитат от статията":Абе не си баш прав. На днесно време човек не е сигурен дори дали жена му е жена, ти за състезания говориш и за местности.
Ей нак как ралито "Париж-Дакар". Париж е в Европа, Дакар в Африка, а състезанието е в Азия. А де де... То и Израел е в Азия, ама участва в Евровизия. В която другата година ще участва и съседна Австралия.
Но това са подробности, дето се вика. Мен повече ме интересува, какво полезно за човечеството се прави на „Пирин Ултра“, та баирбудалите са ни толкова ценни, та и спасители и хеликоптери им пращаме.
12:53 13.09.2026