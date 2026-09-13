Планински спасители помогнаха на участник в „Пирин Ултра“

Екип на Планинската спасителна служба в Банско е оказал помощ на участник в ултрамаратона „Пирин Ултра“, съобщиха от спасителната служба. Сигналът е бил подаден по време на провеждането на състезанието, което тази година се провежда в Пирин.

Спасителите са реагирали на място и са помогнали на състезателя, като ситуацията е била овладяна без необходимост от по-сериозна спасителна операция.

„Пирин Ултра“ е едно от най-тежките планински състезания у нас. Маршрутите преминават през високите части на Пирин, което поставя сериозни изисквания към физическата подготовка на участниците, но и към организацията на безопасността.

За планинските спасители подобни състезания са свързани с повишено натоварване, тъй като освен обичайните сигнали в планината те трябва да реагират и при евентуални инциденти с участници.

Тазгодишното издание на „Пирин Ултра“ се провежда в Банско на 13 септември. Състезанието е част от календара на UltraSlam Bulgaria.

Спасителната служба отново напомня за необходимостта от добра подготовка и внимание при движение във високата планина, особено при продължителни и тежки преходи.

Към момента случаят с участника в маратона е приключил благополучно.