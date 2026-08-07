Новини
България »
Николай Гълъбов за скандала в Банско: Словесна провокация от деца не оправдава расистка саморазправа

Николай Гълъбов за скандала в Банско: Словесна провокация от деца не оправдава расистка саморазправа

7 Август, 2026 09:55 2 128 125

  • нападение-
  • деца-
  • банско

По повод напрежението в курортния град организацията вече е изпратила официален сигнал до министър-председателя

Николай Гълъбов за скандала в Банско: Словесна провокация от деца не оправдава расистка саморазправа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чуждестранната група деца, настанени в Банско, е пристигнала у нас на международен лагер по съвместна инициатива на Федерацията на ционистите в България. Това обяви в ефира на „Здравей, България” председателят на организацията Николай Гълъбов, като уточни, че гостуващите младежи са от Швейцария, Италия, Холандия и Нидерландия.

Изявлението му идва в отговор на регистрираните в местната полиция множество сигнали за непристойно поведение на туристите.

Гълъбов коментира, че децата не говорят български и е спорно какво точно са казали, но подчерта, че евентуална словесна провокация по никакъв начин не оправдава агресивната реакция и опитите за саморазправа на расистка основа от страна на по-големи местни младежи.

По повод напрежението в курортния град организацията вече е изпратила официален сигнал до министър-председателя. Премиерът е определил случая като изключително притеснителен и нанасящ тежка имиджова щета на страната ни, като е поел ангажимент, че всички предвидени от закона мерки ще бъдат предприети.

Относно появилите се твърдения за нанесени материални щети в базата, Гълъбов увери, че при организирането на подобни лагери винаги се оставят депозити. Той бе категоричен, че на хотелиера ще бъде изплатено абсолютно всичко и ако се налага, ще му бъде изпратено и официално писмо с извинение.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 54 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    143 3 Отговор
    Хазарите са хвърляли предмети от балконите и са влизали в чужди дворове.Тука е Велика България а не Хазария.

    Коментиран от #24, #93

    09:59 07.08.2026

  • 2 Грешна политика на държавата!

    121 3 Отговор
    Политиката студентите да се третират като индийски "свещенни крави" само за да има бюджет да се хранят шепа държавни чиновници, доведе до този резултат.

    09:59 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кан Кубрат

    127 5 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Най древните врагове на Велика България.

    09:59 07.08.2026

  • 5 1234

    137 3 Отговор
    МНОГО НАГЪЛ Е ТОЗИ БЕ

    10:00 07.08.2026

  • 6 от мухата - западен слон

    113 4 Отговор
    Уж "расистката" саморазправа е също от деца и то спонтанно словестна и няма причина за държавни оправдания.

    Коментиран от #49

    10:01 07.08.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    85 1 Отговор
    Няма саморазправа, само са се разправяли.

    10:01 07.08.2026

  • 8 ХАЙДЕ СТИГА СА РЕВАЛИ

    128 2 Отговор
    ТИЯ ВМЕСТО ДА СЕ ОПЛАКВАТ ДА ОТИВАТ ДА РЕМОНТИРАТ ХОТЕЛА НА ЧОВЕКА.СТЪКЛАТА СЧУПЕНИ , СТОЛОВЕТЕ СЪЩО , МАЛКИТЕ ГАМЕНИ ПЪРВИ ЗАПОЧНАЛИ И ТИЯ РЕВАТ.РУСНАЦИТЕ СА ЗАГУБИЛИ 50 % ОТ МЪЖЕТЕ II СВЕТОВНА ВОЙНА И НЕ СЕ ОПЛАКВАТ , ТИЯ 80 ГОДИНИ ПО КЪСНО ОЩЕ РЕВАТ

    10:01 07.08.2026

  • 9 хмм

    84 2 Отговор
    Отчитайте факта, че и другите са били деца, а те много не се замислят!

    10:01 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    70 8 Отговор
    90 процента от евреите са хазари приели юдаизма.А Хазарите са българско племе изгонено от Велика България заради култа им към Луцифер (Баал) и човешки жертвоприношения.

    10:01 07.08.2026

  • 12 Деца убиха мъж по зверски начин в Пловди

    51 5 Отговор
    Продължавайте в същият дух да ги възпитавате!

    Коментиран от #30, #35

    10:02 07.08.2026

  • 13 Питам

    120 2 Отговор
    Какво ще бъде отношението на Федерацията на ционистите в България към ръководителите на групата, които явно са били напълно безхаберни към гаменските прояви на еврейските тинейджъри?

    10:03 07.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ВСИЧКИ ЦИОНИСТИ

    68 3 Отговор
    ПРЕЗ КОМИНА!

    Коментиран от #80

    10:04 07.08.2026

  • 16 ШЕФА

    113 2 Отговор
    Във каква продажна държава живеем щом този до.ен ционист го канят в нац.ефир вместо да му закрият организацията и да го изгонят от България !

    10:04 07.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Яжтемигуя

    92 2 Отговор
    Факт е,че медията защитава чужденците пред българите,това е.Уж българските политици-също.

    10:05 07.08.2026

  • 20 Оня

    61 0 Отговор
    На 10 ноември 1975 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция 3379, която определя ционизма като „форма на расизъм и расова дискриминация“. 16 години по-късно, на 16 декември 1991 г., ООН отменя това решение с Резолюция 46/86 след настояване от страна на Израел и САЩ.

    10:05 07.08.2026

  • 21 Яяяяяяя

    50 0 Отговор
    Деца не са , а подрастващи, разликата е много голяма

    10:06 07.08.2026

  • 22 Боруна Лом

    47 3 Отговор
    КУЧЕТА ДОЛНИ!

    10:06 07.08.2026

  • 23 Тошо

    92 1 Отговор
    Федерация на ционистите в България, само как звучи.Коментара спира дотук, за да не ме обвинят в антисемизъм.

    10:07 07.08.2026

  • 24 Стрес-тест

    59 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Някой размахва пръст на българите да си знаят мястото.

    10:07 07.08.2026

  • 25 Буко Баламата

    75 0 Отговор
    Като са гости да се държат прилично! И да се благодарят, че това не се е случило примерно в Перник защото вече щяха да са бременни.

    10:07 07.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 аз от друго място видях щети за 15 х е

    40 0 Отговор
    на хотела . от тея 4 страни децата са със спорно поведение . а са били тълпа , 200 деца . щом има сигнали значи нямат учители в лагера . оставени са без надзор . по добре е да си ходят . това от почивка се е превърнало в сборище и сблъсъци . да . по света има и филми на деца убийци . Чъки е дете кукла и в тъмните часове на нощта обикаля с нож и върши злини . това че някой е под 18 и прави убийства, поема амфетамини, върти ножове , краде, прави побои . не е дете . дете е от определението за семейство . родители и деца . а тежките садисти и мародери са малки убиици

    10:08 07.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ззз

    76 0 Отговор
    На шепа разглезени еврейчета им наранили чувствата и местните ционистки cлyги го обърнаха на невиждан международен скандал.

    10:09 07.08.2026

  • 30 Последния Софиянец

    7 35 Отговор

    До коментар #12 от "Деца убиха мъж по зверски начин в Пловди":

    Един педофил по малко.

    10:10 07.08.2026

  • 31 пази боже някой да се присламчи

    39 0 Отговор
    ------опитите за саморазправа на расистка основа -------
    Провокираната саморазправа е между непълнолетни от една и съща раса и няма как да се окачествява на расистка основа. Със същата неграмотна логика може да се твърди, че е на "междугалактична основа", което е абсолютно недопустимо за етиката на галактиката.

    Коментиран от #52

    10:10 07.08.2026

  • 32 Ами

    66 1 Отговор
    според Гълъбов, щом" децата" са еврейчета , или укристанчета , ако поискат да ни яхнат , сме длъжни да им дадем...

    10:10 07.08.2026

  • 33 Зрител

    29 3 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Да те попитам, кой финансира Хитлер за Втората световна война

    Коментиран от #73

    10:10 07.08.2026

  • 34 ?????

    57 5 Отговор
    Уф.
    Не знаех че има и Федерация на ционистите в България.
    Унищожаването на евреите от развитите европейци през ВСВ е нещо много лошо безспорно, но да попитам ционистите в България що не скочиха да защитят паметника на армията която ги спаси.
    Или тва е друго? А?

    10:11 07.08.2026

  • 35 Абе не бе

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Деца убиха мъж по зверски начин в Пловди":

    Мъж си ти, грубиян такъв.

    10:12 07.08.2026

  • 36 МИШОК....

    43 2 Отговор
    Не само словесна атака но и погром в хотела и към минувачи и съседи направиха.

    10:12 07.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ХиХи

    26 3 Отговор
    После ще рИвете избирател лош не гласува за Лама Гюру, да си знаете

    10:14 07.08.2026

  • 39 Тити на Кака

    57 3 Отговор
    Потрошаването на един хотел било "словесна провокация"?
    Разпиляването на стоките по пода на магазини - също?
    Българската полиция е отговорна за това, че ръководителите на тази огромна група от вандали не са си свършили работата?
    Уауууууу, стана ми едно шаломнооооо.....

    10:14 07.08.2026

  • 40 Не знам кой ги издържа

    42 1 Отговор
    ортодоксалните евреи в Европа, защото принципно те са посветени изцяло на изучаване на техните Тора и Талмуд и не работят, но в Израел са над 400 000 и за тях се грижат САЩ. Даже там излязоха да протестират, защото не желаят да служат в армията. Те ходят и на нещо като поклонение в Уман, Украйна, и преди една-две години местните бяха потресени от поведението им.

    10:15 07.08.2026

  • 41 Не знам кой ги издържа

    19 2 Отговор
    ортодоксалните евреи в Европа, защото принципно те са посветени изцяло на изучаване на техните Тора и Талмуд и не работят, но в Израел са над 400 000 и за тях се грижат САЩ. Даже там излязоха да протестират, защото не желаят да служат в армията. Те ходят и на нещо като поклонение в Уман, Украйна, и преди една-две години местните бяха потресени от поведението им.

    10:15 07.08.2026

  • 42 ДаДа

    43 1 Отговор
    Ако моето дете фърля предмети от балкона по хорра на улицата пак ли тъй ще е?

    10:15 07.08.2026

  • 43 Хипотетично

    40 3 Отговор
    Подкрепям краткия призив на премиера Радев за необходимостта от уважението на закона от посещаващите страната ни.

    Коментиран от #63

    10:16 07.08.2026

  • 44 Истинско обещание 🇮🇷

    44 2 Отговор
    Как е възможно една отявлена РАСИСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ КАТО - ЦИОНИСТКАТА да съществува и да не е осъдена ООН от ЕП ек ЕС и от целия свят и как е възможно един отявлен терорист българомразец антибългарин като този из,,род гълъбов да му се дава трибуна да сее отрова и расизъм към България и българската нация? Това е СКАНДАЛНО ! ГРУПА ЕВРЕИ БЪДЕЩИ УБИЙЦИ И ТЕРОРИСТИ ПРОВОКИРАТ БЪЛГАРИ А ТОЯ БО,,К,,ЛУК ГИ ЗАЩИТАВА

    10:16 07.08.2026

  • 45 Няма компрадор

    9 2 Отговор
    който да не е застигнат от възмездие.

    10:17 07.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Баш Майстора

    25 2 Отговор
    Федерация на циг@нистите в България, то си се вижда ..... ама що не отидат на курорт в Египет да ти посрещнат камиларите с камъни , за хиляди години все същото ...

    Коментиран от #101

    10:21 07.08.2026

  • 49 Ще има и още

    30 2 Отговор

    До коментар #6 от "от мухата - западен слон":

    Документирана ли е "расистката" саморазправа? Защото ако нашите младежи са знаели кого имат насреща си и целенасочено са ги обиждали на анхисемитска и расистка основа, ОК - тогава има основание за критики.
    Ако обаче просто са се ругали и са се псували на английски (както и предполагам) без да имат представа кой, какъв е, то тогава сме свидетели на тежка и цинична злоупотреба с ценности както от страна на това лице, така и от политици, и НПО-та. Злоупотреба която вече на свой ред наистина провокира омраза! А да не би точно такава и е да е целта на истерията?

    Коментиран от #56

    10:22 07.08.2026

  • 50 Хмм

    17 0 Отговор
    ясно, били са на ционистки лагер, това твърдят и от Ал Джазира

    10:22 07.08.2026

  • 51 Зеления

    49 0 Отговор
    Не е само нанасяне на щети в хотела и не може да се омаловажат нещата, че е внесен депозит.
    Еврейчетата са събаряли стоки от рафтовете в местен магазин за хранителни стоки на земята, показвали са неприлични жестове на случайни минувачи, влизали са в чужди дворове, хвърляли са предмети през прозорците на хотела, замеряли са с предмети служители на хотела.
    Никой не казва, че е правилно да се показват нацистки символи, но е адски дразнещо и скандално Гюров, Евгений Кънев, Лорер и цялата им жълтопаветна общност да вземат страната на еврейските организации в подкрепа на чужди туристи, които газят законите в България, а не в подкрепа на собствените си граждани от Банско.
    И господина много се е заблудил, че всичко което изредих като нарушения по-горе е достатъчно да бъде преглътнато с едно извинение или с един депозит за щетите.
    Ако достойнството на еврейчетата е накърнено от един нацистки поздрав, нима не е накърнено достойнството на служителите, върху които са хвърляни предмети или минувачите на които е показван един от централните пръсти на ръката?
    ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕВРЕИН НЕ Е ПО-ВАЖНО ОТ ДОСТОЙНСТВОТО НА БЪЛГАРИН, г-да жълтопаветници !!!
    Ако например съда реши да наложи някаква условна присъда на българчетата показали нацистки поздрав, то трябва да наложи и същата присъда на еврейчетата за уронване на престижа и достойнството на хората в Банско,заедно с плащане на всички поразии, които са направили плюс черен печат и доживотна забрана за влизане в Бълга

    Коментиран от #83

    10:23 07.08.2026

  • 52 Лъжат

    19 1 Отговор

    До коментар #31 от "пази боже някой да се присламчи":

    Е,ашкенази лйжливите евреи са от Германия и северна Фратция,но лъжат,че са араби и лъжат за антисемитизъм а са откраднали чужди арабски земи за германската си колония Израел.На тези "жертви" никой не вярва вече.Само сефарадските евреи са истински,останалите са шабец гои,"които казват,че са евреи,но не са".

    10:23 07.08.2026

  • 53 Гражданин.

    38 0 Отговор
    Стига сте се държали като задници.Тези малки ционистки гадинки са провокирали нашите момчета .

    10:23 07.08.2026

  • 54 Спречкването

    30 0 Отговор
    Между младежите е почти нормално. Случва се навсякъде. Опитайте при винкелите в Перник. Друго впечатлява, не само впечатлява, а направо изумява и за което трябва да имаме едно наум.
    Федерация на ЦИОНИСТИТЕ в България?!!
    Дали няма един ден да се окаже, че дължим нещо на евреите в знак на благодарност? Защото има евреи, но има и Гад!

    Коментиран от #108

    10:24 07.08.2026

  • 55 Мдаа

    26 0 Отговор
    Този защо си мисли, че с пари всичко се купува или решава? Да си научат малките шапчици на обноски, възпитание и смирение. Светът не им принадлежи.

    10:27 07.08.2026

  • 56 Ами

    28 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ще има и още":

    викали "зиг хайл", 5 момчета срещу 200 ционисти, основата на скандала е, че хотелиерът е предявил иск за 15 хиляди евро за погрома в хотела, оплакали се че българските младежи влезли в хотела и начупили всичко, само президентът защити България, никой друг, другите се надпреварват в слугинажа си, трябва да се спазват българските закони и частната собственост

    10:27 07.08.2026

  • 57 Глупости!

    28 0 Отговор
    Нищо расистко няма! Има едни нагли чужденци гамени,които би трябвало да се заклеймат от всички българи за отвратителното им държане и действия!А и не би трябвало да им се позволи да напуснат страната,докато не си платят щетите!

    10:28 07.08.2026

  • 58 Недъгаво право!

    24 0 Отговор
    Имиджовата щета е за Израел след избиването на невинни палестински жени и деца. Очевидно безнаказаността и агресията са овладели и младежите им. Няма друго обяснение за проявената от тях вандалщина и вулгарност.
    Тези, днешните, са срам за предците си и пораждат у хората само гняв с поведението си.
    Когато полицията не прилага закона, саморазправата е факт.
    Ще настояват ли правозащитниците младежите да заплатят нанесените щети - материални и морални - на жителите на Банско?

    10:28 07.08.2026

  • 59 Наглец

    26 0 Отговор
    Голям наглец е тоя не знаели български добре ама са обиждали на английски и си мислят че местните диваци не разбират да ама не значи ще правиш зулуми и ние ще ти ръкопляскаме защото си по висш от нас ли това не ти е ивицата Газа другия път с тях и в Израел

    10:28 07.08.2026

  • 60 Опа

    19 0 Отговор
    Какво-то и да ги оправдавате родителите им трябва да възстановят като минимум щетите на хотели, ако пък спрямо закона то и глоба. Ако няма глоба и минат безнаказано, ще го правят и занапред. Щом не са им нанесени щети и здравословни вреди, значи трябва да бъдат наказани. Всичко друго си е оправдание за да не се плаща.вандализъм е престъпление.

    10:29 07.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ФАКТИ

    5 0 Отговор
    СПОРНО Е ДА СЕ КАЖЕ КОИ СА ПОВЕЧЕ,КИТАЙЦИТЕ ИЛИ ТЕ.

    10:30 07.08.2026

  • 63 Лигав призив

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хипотетично":

    Законът държи всяка държава като такава. Той е императивът над територия и популация, включително приходяща.
    Затова той се налага, а не се лигавиш с него. Поредният зависим мухльо!

    10:30 07.08.2026

  • 64 Дедо Пене

    23 0 Отговор
    Ако бяха български младежи щяха да бъдат арестувани за 24часа за увреждане на имущество и нарушение на обществения ред! Дали полицията на Запад ще толерира тези прояви на вандализъм и властта да се извинява за антисемитизъм???

    10:31 07.08.2026

  • 65 Витя

    18 0 Отговор
    Тези идиотчета преди да ги изпратят трябваше да ги наритат хубаво.Включая такъв идиот като Гълъбов.Това е криво разбран хуманизъм и дупе лизане.

    10:33 07.08.2026

  • 66 Българин 🇧🇬

    14 2 Отговор

    До коментар #46 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Този украински байряка дето ги развяваш , няма нищо общо с Хитлер ! Напротив : банкерите пратили на Хитлер предложение да се присъединят към армията му , ако признае държава "Украйна" , но Хитлер с погнуса отказал такава лъжа . Явно е имал повече морал от днешните натоФци ?!

    Коментиран от #67

    10:34 07.08.2026

  • 67 Българин 🇧🇬

    9 0 Отговор

    До коментар #66 от "Българин 🇧🇬":

    "банДерите пратили на Хитлер предложение да се присъединят към армията му , (срещу Русия) ..."

    Коментиран от #124

    10:35 07.08.2026

  • 68 Край

    15 1 Отговор
    Нацистките поздрави са обичаен начин да обидиш ционисти. Това че са били отправяни не значи че бългрчетата са нацисти. Тук не е Киев!!!! Италия родината на фашизма да отправя обвинения към България във фашизъм е глупост световна.

    Коментиран от #78

    10:38 07.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Гълъб

    17 0 Отговор
    Ли си или проскубана кокошка,защо като набиеш един евреин е расизъм,а като евреин бомби Палестина е хуманизъм.

    10:38 07.08.2026

  • 71 Налага те глоби бе

    4 0 Отговор
    Глобите в Холандия, Швейцария и Германия се плащат, ако не ги давате на инкасо там и да се оправят. Налагаш и глоба за гаменско поведение. Тези неща в страните откъдето идват се решават по бюрократичен начин. А ако искат да им направят мръсно, продайте им фентанил да се зомбита:)

    10:39 07.08.2026

  • 72 Наблюдател

    17 0 Отговор
    Ако може законно да има организация на ционистите в България, не е ли логично да има и организация на нацистите, евентуално и нацистка партия? Ционизмът не е просто политическа позиция в защита на евреите, това е идеология насочена срещу представителите на другите народи. Да напомним на този ционист с българско име, спасяването на българските евреи не е акт на подкрепа за ционизма, а проява на човечност. Нещо, което на гостите явно им липсва.

    10:40 07.08.2026

  • 73 Факт

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "Зрител":

    Втората Световна война беше започната от националсоциалистическа Германия и СССР които бяха съюзниците по договора Молотов/Рибентроп!!! Договора Молотов/Рибентроп беше подписан през август 1939г., а през септември 1939г. Германия и СССР ВЕРОЛОМНО нападнаха Полша и си я поделиха помежду. ПЪРВИЯ фронт срещу националсоциалистическа Германия го откриха Великобритания и Франция още на 03.09.1939г. когато обявиха война на Германия. СССР беше СЪЮЗНИК на националсоциалистическа Германия чааааааак до 22.06.1941г. Защо през Втората Световна война СССР НЕ ОБЯВИ война на националсоциалистическа Германия???????

    Коментиран от #104

    10:40 07.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Тая организация

    19 1 Отговор
    Да си праща малките еврейски расисти в ивицата Газа 😤😤😤
    България не е място за расисти, пък било то и евреи. Това, че немците са ги заличавали преди век, не дава право на сегашните евреи да нападат и обиждат хора в България 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Поведението на тези евреи е изключително лошо и неморално и няма място в България 😤😤😤😤
    Аз не искам такива невъзпитани расисти и бандити в моята родина 🧐🧐🧐🧐

    10:40 07.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 666

    13 0 Отговор
    Миче ми то Холандия и Нидерландия е една и съща страна. Явно си пропуснала този урок мойто момиче.

    10:42 07.08.2026

  • 78 Факт

    3 11 Отговор

    До коментар #68 от "Край":

    Значи вие русофилите които се биете в гърдите че сте Антишисти и празнувате всяка година парада на победата над нацизма започнахте да оправдавате нацисти поздрави и скандирания!!!! 😂

    10:43 07.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Верно

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "ВСИЧКИ ЦИОНИСТИ":

    Така ще станат по-добри!

    10:44 07.08.2026

  • 81 Факт

    2 13 Отговор
    След случая в Банско се появиха опити този поздрав да бъде омаловажен като „детска проява“, „шега“ или „обикновена младежка закачка“. Истината е съвсем различна. „Sieg Heil!“ (произнася се приблизително „зиг хайл“) означава „Да живее победата!“. Това е един от официалните лозунги на нацисткия режим в Германия, използван на партийни събрания, военни церемонии и масови прояви, почти винаги в комбинация с нацисткия поздрав – вдигната дясна ръка. Това не е просто партиен поздрав. Той се превръща в елемент от публичната и политическата идентичност на нацистка Германия. Според редица исторически изследвания и архивите на Мемориалния музей на Холокоста във Вашингтон, по време на управлението на Хитлер поздравът „Heil Hitler!“ се използва масово в ежедневието и на практика измества традиционното „Добър ден“.
    Тези символи са неразривно свързани с режима на Адолф Хитлер, националсоциализма, Холокоста и едни от най-тежките престъпления срещу човечеството. Затова те не са просто исторически артефакти, а символи на идеология, основана на омраза, расизъм и насилие. Именно поради тази причина използването на подобни нацистки поздрави и лозунги днес е забранено в Германия и Австрия в повечето случаи и може да представлява престъпление, тъй като се счита за използване на символика и пропаганда на противоконституционни организации. Изключения се допускат единствено в образователен, научен, художествен или исторически контекст. Ето защо подобно поведение не може да бъде опр

    10:45 07.08.2026

  • 82 Наблюдател

    17 0 Отговор
    Що е ционизъм и има ли той почва у нас. Ционизмът е идеологията, от която се води Израел на Нетаняху, когато планомерно унищожаваше населението на Газа.

    10:46 07.08.2026

  • 83 Истината за някои бг медии

    9 0 Отговор

    До коментар #51 от "Зеления":

    Е,те всички прозападни медии в България,както и прозападни НПО организации са произраелски.В бг медиите на дневник и медияпуул си поддържат умишлено проруска тролбригада,която да пише отвратителни лъжи и те да бъдат "оборвани" от втората им тролбригада,която е "демократична",но е с проамерикански и произраелски тролове.Тази тактика имитира дебат на мнения,в който имаме един "глупак" или "неориентиран потребител", на когото се обяснява "кой продукт или коя услуга" да избере от "добпият герой",който знае истината,стара тактика от рекламите по телевизията.Иначе в коментарите четеш масова и неизтрита антибългарска пропаганда от потребителите им и разбираш,че медията е антибългарска.Та прозападните медии в България си поддържат тролски бригади.Иначе случайните потребители с независимо мнение са наричани "тролове" от самите тролски бригади.

    10:49 07.08.2026

  • 84 ски

    8 0 Отговор
    Тези "деца" първо трябва да имат възпитание,кое е редно и кое не.
    Второ трябва да имат уважение към местните хора.
    Трето дали не преиграват с тази карта ?

    10:50 07.08.2026

  • 85 Бесен - Язовец

    15 0 Отговор
    Само дето ционските хулигани са обиждали българските дежа на убити българи и как са щели да унищожат цяла България. Бокллллуци мръсни сороски антисемитизъмът е измислица на ционистите

    10:51 07.08.2026

  • 86 Трол

    8 0 Отговор
    Браво на наште момчета

    10:53 07.08.2026

  • 87 Българин 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Ционистите в България да се извинят публично на вс палестинци за геноцида в GAZA

    Коментиран от #98

    10:53 07.08.2026

  • 88 Факт

    1 11 Отговор
    Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи написа:”Бих искал да припомня следната реч на Държавния секретар на САЩ, Марко Рубио която той направи на 28 май 2025г. във видеообръщение към международната конференция на външните министри за борба с антисемитизма, проведена в Йерусалим:
    “Въведохме строга нова визова политика, която ще попречи на чуждестранни граждани да идват в Съединените щати, за да разпалват омраза срещу нашата еврейска общност. Администрацията на САЩ ще държи международни организации и държави отговорни за реторика срещу Израел, когато тя насърчава насилие или антисемитизъм.”
    Впоследствие администрацията на САЩ въведе и по-строг контрол върху кандидатите за визи, включително проверка на публичната им активност в социалните мрежи за антисемитска дейност. Това доведе до масово отнемане на вече издадени американски визи и отказване на нови заявления за визи на всеки, който изразява явен антисемитизъм.”
    А сега сетете се къде отива въпросът с отпадането на визите за българи след скандала в Банско?! В пета глуха. Каквото и да обясняват сега за поведението на тийнейджърите, цял свят видя агресивни младежи, които крещят: Зиг, хайл! Това как да го обясниш?!
    Полицията в Банско не си е свършила работата. И хвърли петно върху цялата държава.
    ПП. Да не се чете от такива, които не ги вълнува визовия режим между България и САЩ. За мен и мъжа ми е много важно - дъщеря ни живее там. Хиляди са като нас - с роднини отвъд Океана, осве

    Коментиран от #94, #99, #105, #121

    10:53 07.08.2026

  • 89 Няма съществена разлика

    9 0 Отговор
    Между ционизъм и нацизъм. И в двата случая става въпрос за расово превъзходство над другите, и в двата случая е оправдание за изтребление. Дали с газови камери, дали с бомби и ракети, разлика няма.

    10:54 07.08.2026

  • 90 Нема страшно

    8 0 Отговор
    Нека трошат еврейчетата!Нали има депозит.Само,че евреите не плащат.Най-много държавата да плати.

    10:55 07.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Хазараин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След като въведох "демокрацията" България е Израел.

    10:57 07.08.2026

  • 94 Да те светна

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Факт":

    Това "ПП" трябваше да го напишеш в началото.

    10:57 07.08.2026

  • 95 Факт

    2 0 Отговор
    Бягай с двеста докато можеш

    10:58 07.08.2026

  • 96 Герги

    6 0 Отговор
    По принцип се търси първопричината за някакъв конфликт...не бяха ли се държали хулигански еврейските галеници от Италия,нямаше да има и отговор от скинарите нали...Ако бяха обикновени граждани няаше да го има този вой,но нали са бръснати глави,всичко се свързва с Холокоста..В БГ тази криворазбрана толерантност я няма и по добре.

    Коментиран от #110

    10:59 07.08.2026

  • 97 Мнение

    7 0 Отговор
    Гостите да платят щетите. А пък другите да бъдат привикани. Оставам с впечатление че някой не иска да плаща и затова се прави този скандал

    Коментиран от #100

    11:00 07.08.2026

  • 98 Българин 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "Българин 🇧🇬":

    Ползвал си ника ми , затова ще кажа нещо : не всички евреи са лоши . В САЩ например , има демонстрации на евреи , които не одобряват действията на Израел в палестинските територии ( Газа , а вече по Западния бряг )!

    11:00 07.08.2026

  • 99 Мен не ме вълнува например

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Факт":

    Имам десетгодишна виза. А попадайки там на ортодоксалните, ония с черните палта и шапки, жените им заключени у дома, отказващи да се впишат в обществото на страната, самоизолирани, мисля, че точно за тях трябваше да има и визи, и забрани.

    11:02 07.08.2026

  • 100 Ти вземи пари от евреин

    6 0 Отговор

    До коментар #97 от "Мнение":

    Пък аз ще те поздравя

    11:03 07.08.2026

  • 101 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Баш Майстора":

    Перач, Използвач, Изнудвач!

    11:03 07.08.2026

  • 102 Народен

    8 1 Отговор
    Евреите водят войни срещу мирни народи, убиват невинни деца, жени, старци. Извършват геноцид над коренното население.
    Тук някакви еврейски хулигани хулят държавата и антибългари ги защитават.

    11:03 07.08.2026

  • 103 Наглост фатмашка

    0 12 Отговор
    Понеже цяла полииця в Банско, охрана и ръкоовидтели на гостуващите деца не са могли да се справят с тях, на "помощ" пристигнали нацистите-черноризци, така да се каже, Фатмашкия Комсомол, на който най-приляга името "Радев Югенд"! Да, изродите, облечени в черно са крещели нацистки лозоунги и са заплашвали еврейските деца! Значи, цяла една държава не може да се справи с непослушни и буйстващи малолетни?! Майко мила! Да, ама фатмак Радев, селяндурина от Славяново ги защитава! Че той вече 10 години защитава като "матросовец" зловещия кремълски злодей и масов убиец, защитава и всички диктатори! Явно, много му се иска да е като тях! Ами, той вече е! Осана само да отвори лагера на смъртта в Ловеч, да набави свине за лагерния свинарник и любимецът му Иво, фанатика-комунист, да стане надзирател и да храни свинете с трупове на затворниц!и" Да, ама днес ми казват, че рейтингът на фатмака от село Славяново бил най-висок! Хайде холам бе, "социолозите"! Кого лъжете? Омразата към този червен и в червата лъжец и измамник расте с всеки изминал ден и ръсте в геометрична прогреися! Кого лъжете бе, "прогресивни" социолози? Лъжете себе си, не българския народ!Той не ви вярва!

    Коментиран от #122

    11:08 07.08.2026

  • 104 Дядо ви

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "Факт":

    Може би си мислиш, че навсякъде е пълно с неграмотни дебили? Каквото и да напишеш ще мине? Я като си подхванал историята на ВСВ разкажи колко държави сключиха договори с Хитлер преди СССР и кой финансира Нацистите и ги заля със суровини и технологии? Как цяла Европа стана суровинен и военен тил на Хитлер в това число с войските им воюваха рамо до рамо с Хитлер и нацистите.

    11:09 07.08.2026

  • 105 До Факт

    7 0 Отговор

    До коментар #88 от "Факт":

    Значи ашкенази евреите та и другите им евреи имат милиони "израелци" в САЩ и дърпат конците над институциите там та се правят на интересни по този въпрос.Визите за България няма да ги премахнат никога,защото турците и циганите от България ще се изнесат завинаги при черните си братовчеди в САЩ а на "американците" им трябват в България за да има тлеещи етнически конфликти и слаба и зависима държана България.При войната в Югославия през 90те години точно САЩ се опитаха да притиснат Иван Костов да си вкараме поне 200000 албанци "клети бежанци" в България-номерът им не успя!Нашето правителство трябва да въведе визи за израел и сащ и ще излекуваме американски фенове като теб а ако не искаш България си ходи в САЩ.

    11:16 07.08.2026

  • 106 Тъп Глупънсбъркър

    8 0 Отговор
    Някакви пияни келеши се попържали на улицата, като случайно пък една част от тях били евреи и тук еврейските организации направо обвиниха България за холокоста!

    Коментиран от #112

    11:23 07.08.2026

  • 107 Обобщение

    4 1 Отговор
    Кой предаде Исус Христос?!

    11:24 07.08.2026

  • 108 Така мислим поне

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Спречкването":

    Ами тевтонските рицари от кръстоносните походи са искали да "освободят Божиите земи" в днешна Палестина,те са фенове на (God) ,на английски се произнася като "гаад".Нищо чудно,българите да са ги запомнили като "гад-няри",е,малко са ги поизклали в България навремето а и арабите са ги изчакали да ожаднеят в пустинята после.Техните наследници- лъжеевреите ашкенази си откраднаха тези земи след столетия.Този скандал е с цел вменяване на вина на българите в "расизъм" и "антисемитизъм" за бъдещи отстъпки към Израел от страна на България.Номерът им няма да мине.

    11:27 07.08.2026

  • 109 саморазправата както се изразява

    7 0 Отговор
    това влечуго също е словесна , и каква е тази саморазправа с думи , тоя нещо не е наред с изразяването

    11:27 07.08.2026

  • 110 Тепърва ще разберат

    7 0 Отговор

    До коментар #96 от "Герги":

    То умишлено се наричат българските младежи "скинари" а всъщност брйснатата глава си е често срещана мъжка прическа,говоренето на немски не е престъпление.Свастиката е древен символ от Индия а обидените чужденци да си ходят от България и да не забравят да вземат и циганите и арабите от България съсхсебе си у дома,все пак израелските НПО ги поддържат.Голям автогол си вкараха с този измислен скандал срещу България.

    11:33 07.08.2026

  • 111 Натресли се в България

    6 0 Отговор
    с цялата си вродена злоба към другите народи и държави. Щели да ги обучават. На ционизъм. Настаняват те в хотела, ти потрошаваш всичко, крещиш като дивак, после защо никой не ви обича.

    11:38 07.08.2026

  • 112 Ще стане това

    5 0 Отговор

    До коментар #106 от "Тъп Глупънсбъркър":

    Е,Израел не може да понася,че трябва да е благодарен на България и ни играят тези циркове за да ни вменят чувство на вина сега,това е целта!Няма да успеят обаче а партиите им ППДБ и приятели съвсем скоро ще отмрат.Дано България излезе скоро поне от Шенген а после и от ЕС.

    11:39 07.08.2026

  • 113 пресолена

    2 0 Отговор
    каквото повикало -това се е обадило. стига сте ръсили глупости.

    11:40 07.08.2026

  • 114 Наблюдател

    3 0 Отговор
    “ Гълъбов увери, че при организирането на подобни лагери винаги се оставят депозити.” Значи разбитите и потрошени хотели са нещо обичайно?

    11:42 07.08.2026

  • 115 НАСКО

    4 0 Отговор
    Леле! Каква мръсна душичка е това същество на снимката!

    11:51 07.08.2026

  • 116 И така....

    4 0 Отговор
    Да започваме:
    -международна "група деца " ,200 въобще не е група ,и колко са били възпитателите с тях ?
    -не ви ли притеснява "множеството
    сигнали за непристойно държание " на групата ?
    -"децата"не говорили български ,но за сметка на това БЪЛГАРСКИТЕ знаят английски и много добре са разбрали ,какво са крещяли "гостите" !
    -"расистката" (забележете вече не е антисемитска...) агресия е само във вашите глави, при нас така се отнасяме към невъзпитаните хулигани !
    -и защо трябваше да се създава международен скандал ? Какво целяхте с това ??? ЗАКОНИТЕ СЕ СПАЗВАТ !
    -И какво означава " АКО СЕ НАЛАГА" да се извините на собственика на хотела ? Сериозно ли? Вашите "деца " са изпочупили имуществото му и съсипали бизнеса му ...
    И накрая, ако така възпитавате и защитавате "вашите деца ".....НЕ ИДВАЙТЕ В БЪЛГАРИЯ !!! Ние не толерираме такова поведение !!!

    Коментиран от #117

    11:56 07.08.2026

  • 117 Нищо ново

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "И така....":

    Всички евреи изгонени от България и ще се решат проблемите им с българите.Като почнем с Даниел Лорер,Явор Бахаров,та и всички останали-така няма да има лоши чувства.Нека се обичаме без да се събличаме.Да си правят еврейска пета колона в САЩ,и без това там им е вторият Израел!Да не забравят да си вземат и цигани,турци и араби със себе си,защото техните нпо организации ги подкрепят.Войните на САЩ и Израел свалиха арабски правителства и започна масова и незаконна емиграция към Европа а техните кукли на конци са в Брюксел.Всички чужденци се оплакват от "расизъм" и "нацизъм",когато са нежелани нашественици в чужди земи,руснаците обвиняват украинците в точно същото.Да сифшпионират хората в социалните мрежи и през пощите и приложенията си,това им стига.

    12:21 07.08.2026

  • 118 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Слушах го сутринта този евреин с българско име и ме вбеси наглостта и шикалкавенето му. От една страна обвиняваше медиите че били уточнявали че виновниците са италианци от еврейски произход. Трябвало само да се каже че са итслианци. От друга страна ги защитаваше в качеството им на евреи. . И не го попитаха като е така защо той самият ги защитава в собственото си качество на евреин, а не като българин. Какъвто според неговата позиция но трябвало да е. Евреите винаги ги наричаше деца, а ние сме били с прояви на антисемитизъм.Всичкоте им местни организации са такива.

    12:42 07.08.2026

  • 119 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Това, че са евреи не ги оправдава, че са вандали!!!!

    13:06 07.08.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 идиоти вън

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Факт":

    А пък на мене визите са ми през океана, така че спокойно мога да ти кажа, че като виждам какви ги вършат в близкия изток и не само, евреите са мръсно и прокълнато племе!!!! Качиха се на главите на целия свят използвяйки, че всички изпитвахме състрадание!!!

    13:18 07.08.2026

  • 122 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Наглост фатмашка":

    Много си зле, мишленце! Потърси помощ или суицид.

    13:22 07.08.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 помак

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Българин 🇧🇬":

    ето флаг за твоя нал 🏳️‍🌈

    13:25 07.08.2026

  • 125 анонимен

    3 0 Отговор
    Факти, ЛИЧНОТО ми мнение е, че този човек от снимката изглежда страхливец и подлец. Имам право да го изразя, не разбирам защо не допускате да го направя?

    13:25 07.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове