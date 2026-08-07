Николай Гълъбов за скандала в Банско: Словесна провокация от деца не оправдава расистка саморазправа

Чуждестранната група деца, настанени в Банско, е пристигнала у нас на международен лагер по съвместна инициатива на Федерацията на ционистите в България. Това обяви в ефира на „Здравей, България” председателят на организацията Николай Гълъбов, като уточни, че гостуващите младежи са от Швейцария, Италия, Холандия и Нидерландия.

Изявлението му идва в отговор на регистрираните в местната полиция множество сигнали за непристойно поведение на туристите.

Гълъбов коментира, че децата не говорят български и е спорно какво точно са казали, но подчерта, че евентуална словесна провокация по никакъв начин не оправдава агресивната реакция и опитите за саморазправа на расистка основа от страна на по-големи местни младежи.

По повод напрежението в курортния град организацията вече е изпратила официален сигнал до министър-председателя. Премиерът е определил случая като изключително притеснителен и нанасящ тежка имиджова щета на страната ни, като е поел ангажимент, че всички предвидени от закона мерки ще бъдат предприети.

Относно появилите се твърдения за нанесени материални щети в базата, Гълъбов увери, че при организирането на подобни лагери винаги се оставят депозити. Той бе категоричен, че на хотелиера ще бъде изплатено абсолютно всичко и ако се налага, ще му бъде изпратено и официално писмо с извинение.