Николай Гълъбов за скандала в Банско: Словесна провокация от деца не оправдава расистка саморазправа

Чуждестранната група деца, настанени в Банско, е пристигнала у нас на международен лагер по съвместна инициатива на Федерацията на ционистите в България. Това обяви в ефира на „Здравей, България” председателят на организацията Николай Гълъбов, като уточни, че гостуващите младежи са от Швейцария, Италия, Холандия и Нидерландия.
Изявлението му идва в отговор на регистрираните в местната полиция множество сигнали за непристойно поведение на туристите.
Гълъбов коментира, че децата не говорят български и е спорно какво точно са казали, но подчерта, че евентуална словесна провокация по никакъв начин не оправдава агресивната реакция и опитите за саморазправа на расистка основа от страна на по-големи местни младежи.
По повод напрежението в курортния град организацията вече е изпратила официален сигнал до министър-председателя. Премиерът е определил случая като изключително притеснителен и нанасящ тежка имиджова щета на страната ни, като е поел ангажимент, че всички предвидени от закона мерки ще бъдат предприети.
Относно появилите се твърдения за нанесени материални щети в базата, Гълъбов увери, че при организирането на подобни лагери винаги се оставят депозити. Той бе категоричен, че на хотелиера ще бъде изплатено абсолютно всичко и ако се налага, ще му бъде изпратено и официално писмо с извинение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #93
09:59 07.08.2026
2 Грешна политика на държавата!
09:59 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кан Кубрат
09:59 07.08.2026
5 1234
10:00 07.08.2026
6 от мухата - западен слон
Коментиран от #49
10:01 07.08.2026
7 007 лиценз ту кил
10:01 07.08.2026
8 ХАЙДЕ СТИГА СА РЕВАЛИ
10:01 07.08.2026
9 хмм
10:01 07.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
10:01 07.08.2026
12 Деца убиха мъж по зверски начин в Пловди
Коментиран от #30, #35
10:02 07.08.2026
13 Питам
10:03 07.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ВСИЧКИ ЦИОНИСТИ
Коментиран от #80
10:04 07.08.2026
16 ШЕФА
10:04 07.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Яжтемигуя
10:05 07.08.2026
20 Оня
10:05 07.08.2026
21 Яяяяяяя
10:06 07.08.2026
22 Боруна Лом
10:06 07.08.2026
23 Тошо
10:07 07.08.2026
24 Стрес-тест
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Някой размахва пръст на българите да си знаят мястото.
10:07 07.08.2026
25 Буко Баламата
10:07 07.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 аз от друго място видях щети за 15 х е
10:08 07.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ззз
10:09 07.08.2026
30 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Деца убиха мъж по зверски начин в Пловди":Един педофил по малко.
10:10 07.08.2026
31 пази боже някой да се присламчи
Провокираната саморазправа е между непълнолетни от една и съща раса и няма как да се окачествява на расистка основа. Със същата неграмотна логика може да се твърди, че е на "междугалактична основа", което е абсолютно недопустимо за етиката на галактиката.
Коментиран от #52
10:10 07.08.2026
32 Ами
10:10 07.08.2026
33 Зрител
До коментар #10 от "Факт":Да те попитам, кой финансира Хитлер за Втората световна война
Коментиран от #73
10:10 07.08.2026
34 ?????
Не знаех че има и Федерация на ционистите в България.
Унищожаването на евреите от развитите европейци през ВСВ е нещо много лошо безспорно, но да попитам ционистите в България що не скочиха да защитят паметника на армията която ги спаси.
Или тва е друго? А?
10:11 07.08.2026
35 Абе не бе
До коментар #12 от "Деца убиха мъж по зверски начин в Пловди":Мъж си ти, грубиян такъв.
10:12 07.08.2026
36 МИШОК....
10:12 07.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ХиХи
10:14 07.08.2026
39 Тити на Кака
Разпиляването на стоките по пода на магазини - също?
Българската полиция е отговорна за това, че ръководителите на тази огромна група от вандали не са си свършили работата?
Уауууууу, стана ми едно шаломнооооо.....
10:14 07.08.2026
40 Не знам кой ги издържа
10:15 07.08.2026
41 Не знам кой ги издържа
10:15 07.08.2026
42 ДаДа
10:15 07.08.2026
43 Хипотетично
Коментиран от #63
10:16 07.08.2026
44 Истинско обещание 🇮🇷
10:16 07.08.2026
45 Няма компрадор
10:17 07.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Баш Майстора
Коментиран от #101
10:21 07.08.2026
49 Ще има и още
До коментар #6 от "от мухата - западен слон":Документирана ли е "расистката" саморазправа? Защото ако нашите младежи са знаели кого имат насреща си и целенасочено са ги обиждали на анхисемитска и расистка основа, ОК - тогава има основание за критики.
Ако обаче просто са се ругали и са се псували на английски (както и предполагам) без да имат представа кой, какъв е, то тогава сме свидетели на тежка и цинична злоупотреба с ценности както от страна на това лице, така и от политици, и НПО-та. Злоупотреба която вече на свой ред наистина провокира омраза! А да не би точно такава и е да е целта на истерията?
Коментиран от #56
10:22 07.08.2026
50 Хмм
10:22 07.08.2026
51 Зеления
Еврейчетата са събаряли стоки от рафтовете в местен магазин за хранителни стоки на земята, показвали са неприлични жестове на случайни минувачи, влизали са в чужди дворове, хвърляли са предмети през прозорците на хотела, замеряли са с предмети служители на хотела.
Никой не казва, че е правилно да се показват нацистки символи, но е адски дразнещо и скандално Гюров, Евгений Кънев, Лорер и цялата им жълтопаветна общност да вземат страната на еврейските организации в подкрепа на чужди туристи, които газят законите в България, а не в подкрепа на собствените си граждани от Банско.
И господина много се е заблудил, че всичко което изредих като нарушения по-горе е достатъчно да бъде преглътнато с едно извинение или с един депозит за щетите.
Ако достойнството на еврейчетата е накърнено от един нацистки поздрав, нима не е накърнено достойнството на служителите, върху които са хвърляни предмети или минувачите на които е показван един от централните пръсти на ръката?
ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕВРЕИН НЕ Е ПО-ВАЖНО ОТ ДОСТОЙНСТВОТО НА БЪЛГАРИН, г-да жълтопаветници !!!
Ако например съда реши да наложи някаква условна присъда на българчетата показали нацистки поздрав, то трябва да наложи и същата присъда на еврейчетата за уронване на престижа и достойнството на хората в Банско,заедно с плащане на всички поразии, които са направили плюс черен печат и доживотна забрана за влизане в Бълга
Коментиран от #83
10:23 07.08.2026
52 Лъжат
До коментар #31 от "пази боже някой да се присламчи":Е,ашкенази лйжливите евреи са от Германия и северна Фратция,но лъжат,че са араби и лъжат за антисемитизъм а са откраднали чужди арабски земи за германската си колония Израел.На тези "жертви" никой не вярва вече.Само сефарадските евреи са истински,останалите са шабец гои,"които казват,че са евреи,но не са".
10:23 07.08.2026
53 Гражданин.
10:23 07.08.2026
54 Спречкването
Федерация на ЦИОНИСТИТЕ в България?!!
Дали няма един ден да се окаже, че дължим нещо на евреите в знак на благодарност? Защото има евреи, но има и Гад!
Коментиран от #108
10:24 07.08.2026
55 Мдаа
10:27 07.08.2026
56 Ами
До коментар #49 от "Ще има и още":викали "зиг хайл", 5 момчета срещу 200 ционисти, основата на скандала е, че хотелиерът е предявил иск за 15 хиляди евро за погрома в хотела, оплакали се че българските младежи влезли в хотела и начупили всичко, само президентът защити България, никой друг, другите се надпреварват в слугинажа си, трябва да се спазват българските закони и частната собственост
10:27 07.08.2026
57 Глупости!
10:28 07.08.2026
58 Недъгаво право!
Тези, днешните, са срам за предците си и пораждат у хората само гняв с поведението си.
Когато полицията не прилага закона, саморазправата е факт.
Ще настояват ли правозащитниците младежите да заплатят нанесените щети - материални и морални - на жителите на Банско?
10:28 07.08.2026
59 Наглец
10:28 07.08.2026
60 Опа
10:29 07.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ФАКТИ
10:30 07.08.2026
63 Лигав призив
До коментар #43 от "Хипотетично":Законът държи всяка държава като такава. Той е императивът над територия и популация, включително приходяща.
Затова той се налага, а не се лигавиш с него. Поредният зависим мухльо!
10:30 07.08.2026
64 Дедо Пене
10:31 07.08.2026
65 Витя
10:33 07.08.2026
66 Българин 🇧🇬
До коментар #46 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Този украински байряка дето ги развяваш , няма нищо общо с Хитлер ! Напротив : банкерите пратили на Хитлер предложение да се присъединят към армията му , ако признае държава "Украйна" , но Хитлер с погнуса отказал такава лъжа . Явно е имал повече морал от днешните натоФци ?!
Коментиран от #67
10:34 07.08.2026
67 Българин 🇧🇬
До коментар #66 от "Българин 🇧🇬":"банДерите пратили на Хитлер предложение да се присъединят към армията му , (срещу Русия) ..."
Коментиран от #124
10:35 07.08.2026
68 Край
Коментиран от #78
10:38 07.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Гълъб
10:38 07.08.2026
71 Налага те глоби бе
10:39 07.08.2026
72 Наблюдател
10:40 07.08.2026
73 Факт
До коментар #33 от "Зрител":Втората Световна война беше започната от националсоциалистическа Германия и СССР които бяха съюзниците по договора Молотов/Рибентроп!!! Договора Молотов/Рибентроп беше подписан през август 1939г., а през септември 1939г. Германия и СССР ВЕРОЛОМНО нападнаха Полша и си я поделиха помежду. ПЪРВИЯ фронт срещу националсоциалистическа Германия го откриха Великобритания и Франция още на 03.09.1939г. когато обявиха война на Германия. СССР беше СЪЮЗНИК на националсоциалистическа Германия чааааааак до 22.06.1941г. Защо през Втората Световна война СССР НЕ ОБЯВИ война на националсоциалистическа Германия???????
Коментиран от #104
10:40 07.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Тая организация
България не е място за расисти, пък било то и евреи. Това, че немците са ги заличавали преди век, не дава право на сегашните евреи да нападат и обиждат хора в България 😵💫😵💫😵💫😵💫😵💫
Поведението на тези евреи е изключително лошо и неморално и няма място в България 😤😤😤😤
Аз не искам такива невъзпитани расисти и бандити в моята родина 🧐🧐🧐🧐
10:40 07.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 666
10:42 07.08.2026
78 Факт
До коментар #68 от "Край":Значи вие русофилите които се биете в гърдите че сте Антишисти и празнувате всяка година парада на победата над нацизма започнахте да оправдавате нацисти поздрави и скандирания!!!! 😂
10:43 07.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Верно
До коментар #15 от "ВСИЧКИ ЦИОНИСТИ":Така ще станат по-добри!
10:44 07.08.2026
81 Факт
Тези символи са неразривно свързани с режима на Адолф Хитлер, националсоциализма, Холокоста и едни от най-тежките престъпления срещу човечеството. Затова те не са просто исторически артефакти, а символи на идеология, основана на омраза, расизъм и насилие. Именно поради тази причина използването на подобни нацистки поздрави и лозунги днес е забранено в Германия и Австрия в повечето случаи и може да представлява престъпление, тъй като се счита за използване на символика и пропаганда на противоконституционни организации. Изключения се допускат единствено в образователен, научен, художествен или исторически контекст. Ето защо подобно поведение не може да бъде опр
10:45 07.08.2026
82 Наблюдател
10:46 07.08.2026
83 Истината за някои бг медии
До коментар #51 от "Зеления":Е,те всички прозападни медии в България,както и прозападни НПО организации са произраелски.В бг медиите на дневник и медияпуул си поддържат умишлено проруска тролбригада,която да пише отвратителни лъжи и те да бъдат "оборвани" от втората им тролбригада,която е "демократична",но е с проамерикански и произраелски тролове.Тази тактика имитира дебат на мнения,в който имаме един "глупак" или "неориентиран потребител", на когото се обяснява "кой продукт или коя услуга" да избере от "добпият герой",който знае истината,стара тактика от рекламите по телевизията.Иначе в коментарите четеш масова и неизтрита антибългарска пропаганда от потребителите им и разбираш,че медията е антибългарска.Та прозападните медии в България си поддържат тролски бригади.Иначе случайните потребители с независимо мнение са наричани "тролове" от самите тролски бригади.
10:49 07.08.2026
84 ски
Второ трябва да имат уважение към местните хора.
Трето дали не преиграват с тази карта ?
10:50 07.08.2026
85 Бесен - Язовец
10:51 07.08.2026
86 Трол
10:53 07.08.2026
87 Българин 🇧🇬
Коментиран от #98
10:53 07.08.2026
88 Факт
“Въведохме строга нова визова политика, която ще попречи на чуждестранни граждани да идват в Съединените щати, за да разпалват омраза срещу нашата еврейска общност. Администрацията на САЩ ще държи международни организации и държави отговорни за реторика срещу Израел, когато тя насърчава насилие или антисемитизъм.”
Впоследствие администрацията на САЩ въведе и по-строг контрол върху кандидатите за визи, включително проверка на публичната им активност в социалните мрежи за антисемитска дейност. Това доведе до масово отнемане на вече издадени американски визи и отказване на нови заявления за визи на всеки, който изразява явен антисемитизъм.”
А сега сетете се къде отива въпросът с отпадането на визите за българи след скандала в Банско?! В пета глуха. Каквото и да обясняват сега за поведението на тийнейджърите, цял свят видя агресивни младежи, които крещят: Зиг, хайл! Това как да го обясниш?!
Полицията в Банско не си е свършила работата. И хвърли петно върху цялата държава.
ПП. Да не се чете от такива, които не ги вълнува визовия режим между България и САЩ. За мен и мъжа ми е много важно - дъщеря ни живее там. Хиляди са като нас - с роднини отвъд Океана, осве
Коментиран от #94, #99, #105, #121
10:53 07.08.2026
89 Няма съществена разлика
10:54 07.08.2026
90 Нема страшно
10:55 07.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Хазараин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":След като въведох "демокрацията" България е Израел.
10:57 07.08.2026
94 Да те светна
До коментар #88 от "Факт":Това "ПП" трябваше да го напишеш в началото.
10:57 07.08.2026
95 Факт
10:58 07.08.2026
96 Герги
Коментиран от #110
10:59 07.08.2026
97 Мнение
Коментиран от #100
11:00 07.08.2026
98 Българин 🇧🇬
До коментар #87 от "Българин 🇧🇬":Ползвал си ника ми , затова ще кажа нещо : не всички евреи са лоши . В САЩ например , има демонстрации на евреи , които не одобряват действията на Израел в палестинските територии ( Газа , а вече по Западния бряг )!
11:00 07.08.2026
99 Мен не ме вълнува например
До коментар #88 от "Факт":Имам десетгодишна виза. А попадайки там на ортодоксалните, ония с черните палта и шапки, жените им заключени у дома, отказващи да се впишат в обществото на страната, самоизолирани, мисля, че точно за тях трябваше да има и визи, и забрани.
11:02 07.08.2026
100 Ти вземи пари от евреин
До коментар #97 от "Мнение":Пък аз ще те поздравя
11:03 07.08.2026
101 Дзак
До коментар #48 от "Баш Майстора":Перач, Използвач, Изнудвач!
11:03 07.08.2026
102 Народен
Тук някакви еврейски хулигани хулят държавата и антибългари ги защитават.
11:03 07.08.2026
103 Наглост фатмашка
Коментиран от #122
11:08 07.08.2026
104 Дядо ви
До коментар #73 от "Факт":Може би си мислиш, че навсякъде е пълно с неграмотни дебили? Каквото и да напишеш ще мине? Я като си подхванал историята на ВСВ разкажи колко държави сключиха договори с Хитлер преди СССР и кой финансира Нацистите и ги заля със суровини и технологии? Как цяла Европа стана суровинен и военен тил на Хитлер в това число с войските им воюваха рамо до рамо с Хитлер и нацистите.
11:09 07.08.2026
105 До Факт
До коментар #88 от "Факт":Значи ашкенази евреите та и другите им евреи имат милиони "израелци" в САЩ и дърпат конците над институциите там та се правят на интересни по този въпрос.Визите за България няма да ги премахнат никога,защото турците и циганите от България ще се изнесат завинаги при черните си братовчеди в САЩ а на "американците" им трябват в България за да има тлеещи етнически конфликти и слаба и зависима държана България.При войната в Югославия през 90те години точно САЩ се опитаха да притиснат Иван Костов да си вкараме поне 200000 албанци "клети бежанци" в България-номерът им не успя!Нашето правителство трябва да въведе визи за израел и сащ и ще излекуваме американски фенове като теб а ако не искаш България си ходи в САЩ.
11:16 07.08.2026
106 Тъп Глупънсбъркър
Коментиран от #112
11:23 07.08.2026
107 Обобщение
11:24 07.08.2026
108 Така мислим поне
До коментар #54 от "Спречкването":Ами тевтонските рицари от кръстоносните походи са искали да "освободят Божиите земи" в днешна Палестина,те са фенове на (God) ,на английски се произнася като "гаад".Нищо чудно,българите да са ги запомнили като "гад-няри",е,малко са ги поизклали в България навремето а и арабите са ги изчакали да ожаднеят в пустинята после.Техните наследници- лъжеевреите ашкенази си откраднаха тези земи след столетия.Този скандал е с цел вменяване на вина на българите в "расизъм" и "антисемитизъм" за бъдещи отстъпки към Израел от страна на България.Номерът им няма да мине.
11:27 07.08.2026
109 саморазправата както се изразява
11:27 07.08.2026
110 Тепърва ще разберат
До коментар #96 от "Герги":То умишлено се наричат българските младежи "скинари" а всъщност брйснатата глава си е често срещана мъжка прическа,говоренето на немски не е престъпление.Свастиката е древен символ от Индия а обидените чужденци да си ходят от България и да не забравят да вземат и циганите и арабите от България съсхсебе си у дома,все пак израелските НПО ги поддържат.Голям автогол си вкараха с този измислен скандал срещу България.
11:33 07.08.2026
111 Натресли се в България
11:38 07.08.2026
112 Ще стане това
До коментар #106 от "Тъп Глупънсбъркър":Е,Израел не може да понася,че трябва да е благодарен на България и ни играят тези циркове за да ни вменят чувство на вина сега,това е целта!Няма да успеят обаче а партиите им ППДБ и приятели съвсем скоро ще отмрат.Дано България излезе скоро поне от Шенген а после и от ЕС.
11:39 07.08.2026
113 пресолена
11:40 07.08.2026
114 Наблюдател
11:42 07.08.2026
115 НАСКО
11:51 07.08.2026
116 И така....
-международна "група деца " ,200 въобще не е група ,и колко са били възпитателите с тях ?
-не ви ли притеснява "множеството
сигнали за непристойно държание " на групата ?
-"децата"не говорили български ,но за сметка на това БЪЛГАРСКИТЕ знаят английски и много добре са разбрали ,какво са крещяли "гостите" !
-"расистката" (забележете вече не е антисемитска...) агресия е само във вашите глави, при нас така се отнасяме към невъзпитаните хулигани !
-и защо трябваше да се създава международен скандал ? Какво целяхте с това ??? ЗАКОНИТЕ СЕ СПАЗВАТ !
-И какво означава " АКО СЕ НАЛАГА" да се извините на собственика на хотела ? Сериозно ли? Вашите "деца " са изпочупили имуществото му и съсипали бизнеса му ...
И накрая, ако така възпитавате и защитавате "вашите деца ".....НЕ ИДВАЙТЕ В БЪЛГАРИЯ !!! Ние не толерираме такова поведение !!!
Коментиран от #117
11:56 07.08.2026
117 Нищо ново
До коментар #116 от "И така....":Всички евреи изгонени от България и ще се решат проблемите им с българите.Като почнем с Даниел Лорер,Явор Бахаров,та и всички останали-така няма да има лоши чувства.Нека се обичаме без да се събличаме.Да си правят еврейска пета колона в САЩ,и без това там им е вторият Израел!Да не забравят да си вземат и цигани,турци и араби със себе си,защото техните нпо организации ги подкрепят.Войните на САЩ и Израел свалиха арабски правителства и започна масова и незаконна емиграция към Европа а техните кукли на конци са в Брюксел.Всички чужденци се оплакват от "расизъм" и "нацизъм",когато са нежелани нашественици в чужди земи,руснаците обвиняват украинците в точно същото.Да сифшпионират хората в социалните мрежи и през пощите и приложенията си,това им стига.
12:21 07.08.2026
118 Ха ха ха
12:42 07.08.2026
119 идиоти вън
13:06 07.08.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 идиоти вън
До коментар #88 от "Факт":А пък на мене визите са ми през океана, така че спокойно мога да ти кажа, че като виждам какви ги вършат в близкия изток и не само, евреите са мръсно и прокълнато племе!!!! Качиха се на главите на целия свят използвяйки, че всички изпитвахме състрадание!!!
13:18 07.08.2026
122 анонимен
До коментар #103 от "Наглост фатмашка":Много си зле, мишленце! Потърси помощ или суицид.
13:22 07.08.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 помак
До коментар #67 от "Българин 🇧🇬":ето флаг за твоя нал 🏳️🌈
13:25 07.08.2026
125 анонимен
13:25 07.08.2026