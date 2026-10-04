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Моторист загина в Банско, пътна помощ му отне предимството

Моторист загина в Банско, пътна помощ му отне предимството

4 Октомври, 2026 18:04 1 306 15

  • загинал-
  • моторист-
  • банско

Около 13:35 часа днес на улица „Патриарх Евтимий" в Банско е станал тежък пътен инцидент, при който е загинал 43-годишен мъж от София

Моторист загина в Банско, пътна помощ му отне предимството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моторист почина в Банско след пътен инцидент.

Около 13:35 часа днес на улица „Патриарх Евтимий" в Банско е станал тежък пътен инцидент, при който е загинал 43-годишен мъж от София, съобщиха от ОДМВР в Благоевград, пише БТА.

По първоначална информация товарен автомобил (Пътна помощ) е отнел предимството на мотоциклет, управляван от 43-годишния мъж.

В резултат на сблъсъка мотористът е паднал на пътното платно и е починал на място.

Моторист загина и по-рано днес при катастрофа край болница „Токуда" в София. По първоначални данни в инцидента не е участвало друго превозно средство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    20 4 Отговор
    За днес втори! Лудите мотористи не свършиха ли? Момчета ВРАЗУМЕТЕ СЕ! Имате майки, бащи роднини, а някои дори съпруги и деца! Като карате мислете за тях какго те за вас!

    Коментиран от #5, #6

    18:12 04.10.2026

  • 4 Този

    12 0 Отговор
    ...вторият ли е за днес...
    Явно ще настъпи...тишина...

    18:16 04.10.2026

  • 5 И аз ше ставам моторис

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Записах курса вече

    18:18 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Винкело

    11 4 Отговор
    За да се утрепе на място, е карал поне с 90. По улица в населено място. Понятието "предимство" тук няма никаква юризическа стойност.

    18:38 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шанс

    8 3 Отговор
    Мотористът е малка точка в далечината дори когато се движи с 80км в час, а с 200 е невидим. Значи ако за останалите скоростта е 80 за тях трябва да е 50 и всеки превишил, да се счита за самоубиец.

    18:42 04.10.2026

  • 11 Изключително

    3 2 Отговор
    много катастрофи със смърт на толкова хора , убийства , самоубийства и куп други криминални престъпления , плюс финансовия колапс , несигурността , хаоса и какво ли не , стоварило регресивното правителство върху обществото и Държавата . Лоша карма носи....

    Коментиран от #13, #14

    18:43 04.10.2026

  • 12 сводка от кат

    10 5 Отговор
    мотористите не загиват,те се самоубиват!

    18:49 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не, в случая за никаква карма не може

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Изключително":

    и дума да става. Това е изпусната ситуация от немарливо и мързеливо общество. Всички сме виновни. Трябва желязна ръка на закона и 100% трудотерапия за провинилите се , вкл. и за най-малкото нарушение по отношение на пътна безопасност. Но трябват корави и честни хора , на които да се даде 100% свобода и закрила от закона за действията им. Нещата могат да се вкарат в релси буквално за 2 месеца.

    19:51 04.10.2026

  • 15 Граждани

    0 0 Отговор
    Ми той какво прави у Банско......стой си у софето...

    19:57 04.10.2026

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