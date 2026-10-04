Моторист загина в Банско, пътна помощ му отне предимството

Моторист почина в Банско след пътен инцидент.
Около 13:35 часа днес на улица „Патриарх Евтимий" в Банско е станал тежък пътен инцидент, при който е загинал 43-годишен мъж от София, съобщиха от ОДМВР в Благоевград, пише БТА.
По първоначална информация товарен автомобил (Пътна помощ) е отнел предимството на мотоциклет, управляван от 43-годишния мъж.
В резултат на сблъсъка мотористът е паднал на пътното платно и е починал на място.
Моторист загина и по-рано днес при катастрофа край болница „Токуда" в София. По първоначални данни в инцидента не е участвало друго превозно средство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
Коментиран от #5, #6
18:12 04.10.2026
4 Този
Явно ще настъпи...тишина...
18:16 04.10.2026
5 И аз ше ставам моторис
До коментар #3 от "Гост":Записах курса вече
18:18 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Винкело
18:38 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Шанс
18:42 04.10.2026
11 Изключително
Коментиран от #13, #14
18:43 04.10.2026
12 сводка от кат
18:49 04.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не, в случая за никаква карма не може
До коментар #11 от "Изключително":и дума да става. Това е изпусната ситуация от немарливо и мързеливо общество. Всички сме виновни. Трябва желязна ръка на закона и 100% трудотерапия за провинилите се , вкл. и за най-малкото нарушение по отношение на пътна безопасност. Но трябват корави и честни хора , на които да се даде 100% свобода и закрила от закона за действията им. Нещата могат да се вкарат в релси буквално за 2 месеца.
19:51 04.10.2026
15 Граждани
19:57 04.10.2026