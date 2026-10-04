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Моторист загина при катастрофа в София

Моторист загина при катастрофа в София

4 Октомври, 2026 15:50 1 170 10

  • загинал-
  • моторист-
  • софия

По първоначални данни в инцидента не е участвало друго превозно средство

Моторист загина при катастрофа в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моторист загина при катастрофа край столичната болница „Токуда", съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По първоначални данни в инцидента не е участвало друго превозно средство.

На място има екипи на „Пътна полиция" и Спешна помощ.


България
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 8 версия хх

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    16:36 04.10.2026

  • 9 Никола

    6 1 Отговор
    Досега в 43 годишният си съзнателен живот и стаж по родните ни пътища и "магистрали" на България, не съм срещнал нормален моторист с правилата и реда за движението по пътищата ни!
    Бързат да стигнат преди другите!
    Някои стигат, но други не! Спрете се малко!

    16:37 04.10.2026

  • 10 не е сефте

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    стегайте се

    16:45 04.10.2026

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