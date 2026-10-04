Моторист загина при катастрофа в София

Моторист загина при катастрофа край столичната болница „Токуда", съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
По първоначални данни в инцидента не е участвало друго превозно средство.
На място има екипи на „Пътна полиция" и Спешна помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦК на БКП
15:53 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нексус
16:14 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Маро
16:27 04.10.2026
7 ЖАЛКО, НО!!!
16:28 04.10.2026
8 версия хх
16:36 04.10.2026
9 Никола
Бързат да стигнат преди другите!
Някои стигат, но други не! Спрете се малко!
16:37 04.10.2026
10 не е сефте
16:45 04.10.2026