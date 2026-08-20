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Гл. комисар Джартов: Към момента фронтът на пожара в Сливенско е овладян, но екипи продължават да работят

Гл. комисар Джартов: Към момента фронтът на пожара в Сливенско е овладян, но екипи продължават да работят

20 Август, 2026 22:46 570 3

  • александър джартов-
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  • сливенско-
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  • екипи-
  • на терен

"Над 90% от пожарите са възникнали вследствие на човешка дейност, непредпазливост и подценяване на обстановката", коментира още директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Гл. комисар Джартов: Към момента фронтът на пожара в Сливенско е овладян, но екипи продължават да работят - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За последното денонощие в страната са потушени 146 пожара, по данни на Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Въпреки това статистиката показва, че инцидентите тази година са с около 30% по-малко. До края на годината се очаква да бъдат доставени 285 пожарни автомобила и нови 3000 специални комплекта защитно облекло, в помощ на огнеборците.

"Към момента до голяма степен фронтът на пожара в Сливенско е овладян, но екипи продължават да работят. Има два хеликоптера на терен, горят почти 2000 декара. Няма опасност за жителите. Фокусирани сме върху ликвидирането на пожара. Близо е до пътя, може да е започнал от там", заяви директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов в "Денят ON AIR".
По думите му пожарът в района на Карлово е предизвикан от спирачките на влак при преминаване.

"Имаме 11 екипа, горски служители и техника. Работата ще продължи през нощта. Екипите опитват да обезопасят около населените места. На денонощие възникват около 100-150 пожара. Имаме по-високи температури от юли, когато имахме дъждове. Растителността е суха и има повече вятър. Не следва да сме спокойни, пожароопасният сезон не е преминал", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Преобладават горските пожари
Преобладават пожарите в горските зони или дворовете на хората, основната ни задача е да не ги предизвикваме, изтъкна директорът на ГДПБЗН.

"Над 90% от пожарите са възникнали вследствие на човешка дейност, непредпазливост и подценяване на обстановката. В повечето случаи си мислим, че няма да ни се случи, но се случва. Македония, Сърбия, Албания, Гърция също имат проблеми с пожарите. България е една идея по-малко засегната, но не е повод да сме спокойни. Не всички от фалшивите сигнали са нарочно. Понякога хората не могат да преценят ситуацията".

Все повече летателна техника в помощ на пожарникарите
Всяка година има все повече летателна техника - тази година разчитаме на до 6 хеликоптера на ВВС, разчитаме и на "Спартан", информира той.
Според него доброволчеството следва да се насърчава, защото бедствията стават все по-опасни.

"В голяма част от случаите водата от хеликоптерите остава по върховете на дърветата и не стига до долу. Трябва да се обработи целият терен. В момента в съвременните държави няма пожарна без парамедици. Ние имаме такива единствено на територията на столицата. Това е изключително важна цел. Пожарната услуга е скъпа и нямаме възможност да имаме във всяко населено място. Системата BG-ALERT работи и се налага като инструмент постепенно", каза още гл. комисар Джартов.


България
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  • 1 койдазнай

    0 0 Отговор
    А точно в тази гора има едно малко хранилище.
    За атомни бомби.

    23:02 20.08.2026

  • 2 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    Често рос дебилите си хвърлят фасовете през прозорците на колите.

    23:06 20.08.2026

  • 3 Много точно

    1 0 Отговор
    Е впечатлението че опозицията която вече готви тиквенско нов кабинет и са навсякъде и ясно академията тиквена шари пожар след пожар
    Целят да направи разногледа власта и да няма сила да се организира за сериозните ревизии по сфери
    Те друго освен саботажи немогат
    Толкова им е силата
    Смачкайте ги!

    23:22 20.08.2026

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