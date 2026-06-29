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Гълъб Донев след тристранката: Обединихме се около оценката, че това са бюджетите на реалността

Гълъб Донев след тристранката: Обединихме се около оценката, че това са бюджетите на реалността

29 Юни, 2026 19:32 828 46

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Социалните партньори принципно подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Не постигна и пълно съгласие по проекта на Закон за бюджета на ДОО. Няма единодушна позиция и за проекта на Закон за държавния бюджет за настоящата година, информира финансовият министър

Гълъб Донев след тристранката: Обединихме се около оценката, че това са бюджетите на реалността - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички се обединихме около оценка, че това всъщност са бюджетите на реалността – това, което държавата на този етап може да си позволи като приходи и разходи. С тези думи на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обобщи разговорите между представителите на правителството, синдикатите и бизнеса за проектобюджетите на НЗОК, на ДОО и на държавата за 2026 г., предават от БТА.

По-рано днес се състоя заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Социалните партньори принципно подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Не постигна и пълно съгласие по проекта на Закон за бюджета на ДОО. Няма единодушна позиция и за проекта на Закон за държавния бюджет за настоящата година, информира Гълъб Донев.
В проектобюджета на ДОО е отразена политиката за поемането на част от осигурителната вноска на държавните служители, каза управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова.

АИКБ се въздържа от подкрепа и по трите проектобюджета.

Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепиха с редица условия проектите. По думите на Добри Митрев от БСК в краткия период на работа на настоящото правителство не може да се очакват задълбочени структурни реформи. Според него обаче са предвидени определени законодателни стъпки и ограничения в темпа на нарастването на разходите в бюджета. Като плюс той посочи и запазването на данъчно-осигурителния модел е едно от основните предимства на проекта. Митрев обаче каза, че работодателите са обезпокоени от нарастващия дефицит.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че проектобюджетът се подкрепя от синдиката под условия. По думите му от КНСБ ще очакват по-подробни разчети.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 връщайте парите

    19 1 Отговор
    кажете кой окраде парите и си признайте докато е време!

    Коментиран от #9

    19:34 29.06.2026

  • 2 700 000 държавни търтеи!

    20 3 Отговор
    Не виждаме нито един съкратен!

    19:36 29.06.2026

  • 3 малко истински факти

    17 2 Отговор
    Гълъб -зеленото чорапче, пак се изживява като нещо дето всъщност е едно нищо .

    Коментиран от #40

    19:38 29.06.2026

  • 4 Оня под Коня

    7 11 Отговор
    Гълъбе, гълъбе пиле юнашко. Не можеш оправи бакиите на Роската Жел. и Андрей Гюр.

    19:38 29.06.2026

  • 5 заповедите не се обсъждат

    10 0 Отговор
    Бюджета на реалното безхаберие ще се приеме , щом за нови заеми от НС няма да има съпротива!

    19:39 29.06.2026

  • 6 Колко

    17 1 Отговор
    "странно" , че сте се били обединили ?! Излишни постановки , другарино , та вие сте си заедно в играта подла , бе!

    19:39 29.06.2026

  • 7 ха ха

    16 1 Отговор
    Този червен политофицер си мисли ,че пак говори на некви новобранци , смешник от най глуповатите.

    19:39 29.06.2026

  • 8 гълаб КРАдонев

    13 1 Отговор
    политиката ни е от НОВ ВИД и се нарича ГЕНОЦИД!

    19:40 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 колко е жалък червения другар

    18 3 Отговор
    Донев продължава да търси съмишленици за бюджета на кражбата , разрухата и далаверата , а те не са малко . Олигарсите които им платиха изборните резултати , са първи на хранилката .

    19:42 29.06.2026

  • 11 Цървул

    13 2 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    19:43 29.06.2026

  • 12 за бога

    13 1 Отговор
    Смилете се над гълъба, той изпълнява разпореждане на главния пилот на републиката!

    19:43 29.06.2026

  • 13 Питане

    15 1 Отговор
    А за Боташ постигнахте ли консенсус

    19:43 29.06.2026

  • 14 оня с коня

    8 3 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    19:44 29.06.2026

  • 15 !!!?

    16 1 Отговор
    Диктатура на Гълъбарника...само спиране на дотациите от ЕС може да вразуми Олигархията на Мистър Кеш !

    19:44 29.06.2026

  • 16 Анонимен

    12 1 Отговор
    Асен Василев казва съвсем друго а и другите които разбират от финанси С лъжи няма как да ае Оставка избори да идва който и да е но да не сте вие служебници бкп червени олигарси

    19:46 29.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 тия искат

    9 0 Отговор
    да уморят народа

    19:47 29.06.2026

  • 19 Оня под Коня

    7 0 Отговор
    Гълъбе, гълъбе пиле юнашко, кацна Ти в капана... Ако Ти бяха пуснали Южен поток, Сега щеше да вземаме и то много, не да даваме!!! Нямаше да има Боташ и ала бала.... Камъка си тежи на место, ТИКВАТА също!!!

    19:47 29.06.2026

  • 20 някой

    9 1 Отговор
    с вдигнат юмрук настоя да си върнем държавата!
    Ето че си я върнаха.
    Заемите по дефицита в бюджета най-реалистично ще я връщат учениците, щом порастнат (не децата ви, че е нереалистично да се казва така)

    19:47 29.06.2026

  • 21 ЛЕТЕЦА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА

    16 0 Отговор
    Оказа се поредния предател.

    19:48 29.06.2026

  • 22 Колко

    11 0 Отговор
    си жалък само...... Защо не се гръмнеш ?

    19:48 29.06.2026

  • 23 Така е! Прав си !!!

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оня под Коня":

    Но явно "ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА " след като си спретнахте вътрешно партиен преврат и за парлама създадохте СДС ги оставяш за следващ коментар. А за по-следващ ще опишеш ДАЛАВЕРИТЕ от ПРИВАТИЗАЦИЯТА на комундето Иван Костов.
    Приятно писане на новите коментари !

    19:51 29.06.2026

  • 24 Този

    10 0 Отговор
    като го слушам, май не е гълъб, ами е папагал. Едно и също плещи.

    19:53 29.06.2026

  • 25 Дориана

    1 8 Отговор
    От лятото на 2021 г. ( 3-ия кабинет на Борисов предаде власта на служебното на Радев юни 2021) до сега за 5 години Борисов, Пеевски с патерици ИТН и БСП са управлявали 3 г.и 6 месеца. Правителството "Желязков" от декември 2024 г.до февруари 2026 г.когато предаде властта на Гюров , 2 правителства на Главчев по 6 месеца които бяха на ГЕРБ и ДПС и от сглобката 9 месеца ГЕРБ - ПП/ДБ. Вчера точно каза социолога Първан Симеонов че ПБ и Радев са затиснали ГЕРБ и ДПС и са ги унищожили и нямат спасение. Борисов влиза в затвора а Пеевски бяга от България.

    Коментиран от #32

    19:54 29.06.2026

  • 26 Стенли

    8 5 Отговор
    Единствено ПП/ДБ могат да изритат ПБ на Радев. ГЕРБ няма подкрепа ,никой няма да излезе защото гласоподавателите им са тези с купения и корпоративен вот. Тях на площадите ги няма никакви. ДПС ги видяхме с техните контрапротести?! Само няколко докарани с автобуси роми! Единствено ПП/ДБ могат да свалят мунчо и да го прогонят.

    Коментиран от #31

    19:54 29.06.2026

  • 27 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН

    18 0 Отговор
    Щеше уж да се бори с мафията. Лъжец.

    19:55 29.06.2026

  • 28 Давид

    6 0 Отговор
    Системата отива към провал ;) ДС да ви ......... нищо не сте изчислили само се правите ;)

    19:55 29.06.2026

  • 29 койдазнай

    6 2 Отговор
    Кокорчо направи много кунски номер! Увеличи заплатите и пенсиите и сега, за да има за кражби, трябва да се теглят кредити! Щото при сегашните разходи, трябва кражбите да се намалаят в пъти, за да се върже бюджет с 1-2 % дефицит.

    19:56 29.06.2026

  • 30 Дориана

    2 14 Отговор
    Радев ще е премиер 3 мандата!
    Протестират само шепа бедняци!
    Като неграмотната "Промяна" ( анонимен,Развитие) и "Зануления Софиянец" безделник!
    Радев смачка боко и шиши с 44% а за боко 12%
    Онази неграмотна бабка "Промяна" даваше на генерал Радев 10% а той уби герберастите с 44%.

    19:56 29.06.2026

  • 31 ЕЙ, СТЕНЛИ

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Стенли":

    То и името ти е петроханско. ППДБ-тата никога отново няма да са на власт.

    19:57 29.06.2026

  • 32 Абе....

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    ти откъде си избягала, че предизвикваш силно обосновани предположения за някоя лудница.

    19:59 29.06.2026

  • 33 Зъл пес

    12 0 Отговор
    Аха,сладкодумни мИлоумници.Успивате народа ,гепихте изборите,и сега само плюете по всички.Като не знаете как се ръководи една държава,ВЪН!

    20:00 29.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Д-р Ментал

    9 0 Отговор
    Радев трябва да махне Гълъб и Външната министърка, много са слаби и некадърни и двамата

    20:05 29.06.2026

  • 36 Минавам само

    4 0 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    20:06 29.06.2026

  • 37 оня с коня

    1 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    20:07 29.06.2026

  • 38 Факт

    6 2 Отговор
    Крадливите Бо(га)таши са първите с редовен кабинет, който изкара хората на площада още на втория месец, а не след "да им дадем поне 100 дни да се поомажат".

    20:12 29.06.2026

  • 39 Ококори се Киро

    1 6 Отговор
    След 18 месеца без бюджет е нормално да сегнем коланите! Ако само един такъв ще го преживеем но да не влезнем в спирала! Трябва да дадем толеранс може да е за добро, все пак знаем колко неформални организации цоцаха! Та те бяха и на управляващи и на опозиция!

    20:21 29.06.2026

  • 40 Ту ту

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "малко истински факти":

    Зелено чорапче а! А Бойко какъв е? Ударното вдигане на полицейските заплати с 50% през 2025 и учителските с 15 плюс 5 % за 2026 за индексация натовари много неприетия бюджет! Но от къде да знаеш като не се интересуваш, Бойко заложи толкова капани че идея си нямаш!

    Коментиран от #42

    20:30 29.06.2026

  • 41 Ако На Си + ра + Нето !

    3 0 Отговор
    Е Реалност !

    Да !

    Това Са Бюджетите !

    На На Си + ра + Нето !

    На РеалностА !

    20:41 29.06.2026

  • 42 Му Му

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ту ту":

    Много си грамотен , да си знаеш ! Защо гласувахте удължение на бюджета като не е добър този от миналата година , а ? Пък и интересното , че не сте кадърни бюджет да направите , само се пените !

    Коментиран от #43, #44

    20:43 29.06.2026

  • 43 Ту ту

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Му Му":

    ГЕРБ–СДС
    „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ)
    „Има такъв народ“ (ИТН)
    „ДПС – Ново начало“
    Част от депутатите от „Алианс за права и свободи“ (АПС)

    „БСП – Обединена левица“ не подкрепи законопроекта при това гласуване. Тези гласуваха удължаването му! Но когато плащаш увеличения на всичко със стар бюджет се образува дупка! Умния си ти!!!!

    20:48 29.06.2026

  • 44 Ду ду к

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Му Му":

    ПБ нямаха още депутати при гласуването за удължаване на бюджета!!!

    20:52 29.06.2026

  • 45 Хмммм,

    3 0 Отговор
    На алчните и некомпетентните в определена област в която са се настанили каквато и да е реалността все им е трудно. Най лесно им е да се борят с корупцията като народа да плаща скрити данъци като данък Боташ, данък изтеглени ненужни кредити без ясна причина, и други подобни мотивирайки се с изхарчени бюджети от предшествениците им (като че ли предишните бюджети трябва да са спестовната касичка за следващите управляващи), а те да си разпределят комисионни от корупционно сключени договори, които точно по тази причина са сключени по възможно най заробващия начин за данъкоплатците. Ние знаем, че пари няма, знаем и, че предишните управляващи са сгафили на много места и затова не ги избираме отново, но нали тези знаеха как и обещаваха, че имат капацитет да игнорират всички негативи и да ни изградят една прилична държава? Народа вярно е казал, че: "Има и от лошото по-лошо.", но с папагалстването на изтърканата фраза, че от нас нищо не зависи и продължавйки с нашите надежди някой друг да се появи от нищото за да ни подреди живота винаги накрая го осъзнаваме по най трудния начин.

    21:06 29.06.2026

  • 46 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 0 Отговор
    Интересно, Донев знаеш ли, какво ще кажеш :януари, февруари месец

    21:18 29.06.2026

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