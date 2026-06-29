Гълъб Донев след тристранката: Обединихме се около оценката, че това са бюджетите на реалността

Всички се обединихме около оценка, че това всъщност са бюджетите на реалността – това, което държавата на този етап може да си позволи като приходи и разходи. С тези думи на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обобщи разговорите между представителите на правителството, синдикатите и бизнеса за проектобюджетите на НЗОК, на ДОО и на държавата за 2026 г., предават от БТА.
По-рано днес се състоя заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Социалните партньори принципно подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Не постигна и пълно съгласие по проекта на Закон за бюджета на ДОО. Няма единодушна позиция и за проекта на Закон за държавния бюджет за настоящата година, информира Гълъб Донев.
В проектобюджета на ДОО е отразена политиката за поемането на част от осигурителната вноска на държавните служители, каза управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова.
АИКБ се въздържа от подкрепа и по трите проектобюджета.
Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепиха с редица условия проектите. По думите на Добри Митрев от БСК в краткия период на работа на настоящото правителство не може да се очакват задълбочени структурни реформи. Според него обаче са предвидени определени законодателни стъпки и ограничения в темпа на нарастването на разходите в бюджета. Като плюс той посочи и запазването на данъчно-осигурителния модел е едно от основните предимства на проекта. Митрев обаче каза, че работодателите са обезпокоени от нарастващия дефицит.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че проектобюджетът се подкрепя от синдиката под условия. По думите му от КНСБ ще очакват по-подробни разчети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 връщайте парите
Коментиран от #9
19:34 29.06.2026
2 700 000 държавни търтеи!
19:36 29.06.2026
3 малко истински факти
Коментиран от #40
19:38 29.06.2026
4 Оня под Коня
19:38 29.06.2026
5 заповедите не се обсъждат
19:39 29.06.2026
6 Колко
19:39 29.06.2026
7 ха ха
19:39 29.06.2026
8 гълаб КРАдонев
19:40 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 колко е жалък червения другар
19:42 29.06.2026
11 Цървул
19:43 29.06.2026
12 за бога
19:43 29.06.2026
13 Питане
19:43 29.06.2026
14 оня с коня
19:44 29.06.2026
15 !!!?
19:44 29.06.2026
16 Анонимен
19:46 29.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 тия искат
19:47 29.06.2026
19 Оня под Коня
19:47 29.06.2026
20 някой
Ето че си я върнаха.
Заемите по дефицита в бюджета най-реалистично ще я връщат учениците, щом порастнат (не децата ви, че е нереалистично да се казва така)
19:47 29.06.2026
21 ЛЕТЕЦА СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА
19:48 29.06.2026
22 Колко
19:48 29.06.2026
23 Така е! Прав си !!!
До коментар #9 от "Оня под Коня":Но явно "ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА " след като си спретнахте вътрешно партиен преврат и за парлама създадохте СДС ги оставяш за следващ коментар. А за по-следващ ще опишеш ДАЛАВЕРИТЕ от ПРИВАТИЗАЦИЯТА на комундето Иван Костов.
Приятно писане на новите коментари !
19:51 29.06.2026
24 Този
19:53 29.06.2026
25 Дориана
Коментиран от #32
19:54 29.06.2026
26 Стенли
Коментиран от #31
19:54 29.06.2026
27 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН
19:55 29.06.2026
28 Давид
19:55 29.06.2026
29 койдазнай
19:56 29.06.2026
30 Дориана
Протестират само шепа бедняци!
Като неграмотната "Промяна" ( анонимен,Развитие) и "Зануления Софиянец" безделник!
Радев смачка боко и шиши с 44% а за боко 12%
Онази неграмотна бабка "Промяна" даваше на генерал Радев 10% а той уби герберастите с 44%.
19:56 29.06.2026
31 ЕЙ, СТЕНЛИ
До коментар #26 от "Стенли":То и името ти е петроханско. ППДБ-тата никога отново няма да са на власт.
19:57 29.06.2026
32 Абе....
До коментар #25 от "Дориана":ти откъде си избягала, че предизвикваш силно обосновани предположения за някоя лудница.
19:59 29.06.2026
33 Зъл пес
20:00 29.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Д-р Ментал
20:05 29.06.2026
36 Минавам само
20:06 29.06.2026
37 оня с коня
20:07 29.06.2026
38 Факт
20:12 29.06.2026
39 Ококори се Киро
20:21 29.06.2026
40 Ту ту
До коментар #3 от "малко истински факти":Зелено чорапче а! А Бойко какъв е? Ударното вдигане на полицейските заплати с 50% през 2025 и учителските с 15 плюс 5 % за 2026 за индексация натовари много неприетия бюджет! Но от къде да знаеш като не се интересуваш, Бойко заложи толкова капани че идея си нямаш!
Коментиран от #42
20:30 29.06.2026
41 Ако На Си + ра + Нето !
Да !
Това Са Бюджетите !
На На Си + ра + Нето !
На РеалностА !
20:41 29.06.2026
42 Му Му
До коментар #40 от "Ту ту":Много си грамотен , да си знаеш ! Защо гласувахте удължение на бюджета като не е добър този от миналата година , а ? Пък и интересното , че не сте кадърни бюджет да направите , само се пените !
Коментиран от #43, #44
20:43 29.06.2026
43 Ту ту
До коментар #42 от "Му Му":ГЕРБ–СДС
„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ)
„Има такъв народ“ (ИТН)
„ДПС – Ново начало“
Част от депутатите от „Алианс за права и свободи“ (АПС)
„БСП – Обединена левица“ не подкрепи законопроекта при това гласуване. Тези гласуваха удължаването му! Но когато плащаш увеличения на всичко със стар бюджет се образува дупка! Умния си ти!!!!
20:48 29.06.2026
44 Ду ду к
До коментар #42 от "Му Му":ПБ нямаха още депутати при гласуването за удължаване на бюджета!!!
20:52 29.06.2026
45 Хмммм,
21:06 29.06.2026
46 ⚒️⚒️⚒️⚒️
21:18 29.06.2026