Гълъб Донев след тристранката: Обединихме се около оценката, че това са бюджетите на реалността

Всички се обединихме около оценка, че това всъщност са бюджетите на реалността – това, което държавата на този етап може да си позволи като приходи и разходи. С тези думи на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обобщи разговорите между представителите на правителството, синдикатите и бизнеса за проектобюджетите на НЗОК, на ДОО и на държавата за 2026 г., предават от БТА.

По-рано днес се състоя заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Социалните партньори принципно подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Не постигна и пълно съгласие по проекта на Закон за бюджета на ДОО. Няма единодушна позиция и за проекта на Закон за държавния бюджет за настоящата година, информира Гълъб Донев.

В проектобюджета на ДОО е отразена политиката за поемането на част от осигурителната вноска на държавните служители, каза управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова.

АИКБ се въздържа от подкрепа и по трите проектобюджета.

Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепиха с редица условия проектите. По думите на Добри Митрев от БСК в краткия период на работа на настоящото правителство не може да се очакват задълбочени структурни реформи. Според него обаче са предвидени определени законодателни стъпки и ограничения в темпа на нарастването на разходите в бюджета. Като плюс той посочи и запазването на данъчно-осигурителния модел е едно от основните предимства на проекта. Митрев обаче каза, че работодателите са обезпокоени от нарастващия дефицит.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че проектобюджетът се подкрепя от синдиката под условия. По думите му от КНСБ ще очакват по-подробни разчети.