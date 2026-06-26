Тристранката с извънредно заседание на 29 юни

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание в понеделник, 29 юни 2026 г., от 14.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

2. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

3. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.