Премиерът: От днес в МС има денонощна линия за сигнали за злоупотреба с власт и корупция

От днес в Министерския съвет имаме денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Данните са обявени на сайта на Министерския съвет, каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството., предават от БТА.

Ще предложим съществени законови промени, позволяващи включването на частния капитал, което ще доведе до драстично намаляване на корупцията и държавата ще може да концентрира ресурсите в образование, наука, здравеопазване, сигурност, спорт и др., каза още министър- председателят. Докато това се случи, очаквам от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежа на пътища, спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности, допълни Радев.