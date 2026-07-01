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Премиерът: От днес в МС има денонощна линия за сигнали за злоупотреба с власт и корупция

Премиерът: От днес в МС има денонощна линия за сигнали за злоупотреба с власт и корупция

1 Юли, 2026 11:08 1 180 46

  • румен радев-
  • линия-
  • сигнали-
  • корупция-
  • злоупотреба с власт

Ще предложим съществени законови промени, позволяващи включването на частния капитал, което ще доведе до драстично намаляване на корупцията и държавата ще може да концентрира ресурсите в образование, наука, здравеопазване, сигурност, спорт и др., каза още Румен Радев

Премиерът: От днес в МС има денонощна линия за сигнали за злоупотреба с власт и корупция - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От днес в Министерския съвет имаме денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Данните са обявени на сайта на Министерския съвет, каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството., предават от БТА.

Ще предложим съществени законови промени, позволяващи включването на частния капитал, което ще доведе до драстично намаляване на корупцията и държавата ще може да концентрира ресурсите в образование, наука, здравеопазване, сигурност, спорт и др., каза още министър- председателят. Докато това се случи, очаквам от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежа на пътища, спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности, допълни Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    12 11 Отговор
    И сега ще има 200 негативни коментари без нито един от тях да е звъннал на въпросната денонощна линия.

    Коментиран от #5, #19

    11:13 01.07.2026

  • 2 ВНИМАВАЙТЕ ЧЕ ЛИНИЯТА Е ПЛАТЕНА

    14 15 Отговор
    Цакат по 10 ЕВРА / минута в полза на българската недосегаема олигархия.

    Коментиран от #36

    11:13 01.07.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    21 8 Отговор
    Пълен шаш! Това ли е работа на МС??? Народе дигай се, че ще загинем за радост на "братушките".

    11:14 01.07.2026

  • 4 честен ционист

    8 7 Отговор
    Шесто управление

    11:14 01.07.2026

  • 5 Маринчо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Почна се

    11:15 01.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 8 Отговор
    Искам да внеса сигнал срещу Гълъба

    Коментиран от #8

    11:16 01.07.2026

  • 7 ЧИЧО РУМЕНЕ И ТИ СИ АЛА БАЛ

    16 6 Отговор
    Че ти не днаеш ли къде е корупцията и злоупотребата в власт???? че трябва телефонна линия да откриваш.
    Къде са ДАНС, МАНС, ПРОКУРАТУРА, СЛЕДСТВИЕ, ПОЛИЦИЯ, РАЗУЗНАВАНЕ и останалите със високите заплати??

    11:16 01.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сериозно ли ?

    15 4 Отговор
    И кой ще се обади изобщо ? Оплакване от мафия , мутри , олигарси и техните пипала.... Кой ще има кураж ?

    Коментиран от #12, #39

    11:17 01.07.2026

  • 10 Сталин

    12 3 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #44

    11:17 01.07.2026

  • 11 ТЪРСЯТ СЕ МИШОЦИ И БУШОНИ

    14 3 Отговор
    За да изимитираме борба с корупцията и злоупотребите. Евала.

    11:18 01.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ироней

    8 0 Отговор
    Ще последва уточнение, че заради спам от множеството сигнали, анонимните няма да се разглеждат.

    11:20 01.07.2026

  • 14 РАДЕВ

    13 1 Отговор
    Да пусне дрон с изкуствен интелект да търси корупцията.

    11:20 01.07.2026

  • 15 ГОЛЕМИ СМЕШНИЦИ

    18 1 Отговор
    За БАБА АЛИНО по телефона ли разбрахте? Какво става вече 4 месеца няма арстувани?

    11:21 01.07.2026

  • 16 Сигнал:

    15 3 Отговор
    Муньо Боташоров преяжда с власт и мушмурочи по пъгя на копринката

    11:22 01.07.2026

  • 17 катастрофите генерират огромно

    4 0 Отговор
    количество информация . винче за мантинела към крачето в земята . горен слой асвалт . знаци . срок за ремонт . подръжка . цена . разлики с при бай тошо . в срока, цената , качеството . но изпълнителите са същите . пътищарски фирми на по 80-90 години . те правили пътя 1960 и те го правили 2019 . от европа ни сочат . много жертви на пътя . и тук никой нищо не правил . нямало светофар , нямало солени глоби , бавни присъди . милионите шофьори генериращи 600 измрели на година са без научаване . според всички . така и миналата година пак същото .

    11:23 01.07.2026

  • 18 НАЗИ НОВИНА Е МНОГО ТЪЖНА

    11 3 Отговор
    Посазва безсилието, безочието и нежеланието на Радев наистина да се бори с мафията.

    11:24 01.07.2026

  • 19 Трол

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Първите обадили се на този телефон са господин Борисов и господин Пеевски.

    11:25 01.07.2026

  • 20 КАТАСТРОФАТА НА РУМБАТА

    11 4 Отговор
    Вчера привличаше инвестиции каквито никога няма да има, днес открива телефон за сигнали за общоизвесни корупционери, утре сигурно щи открива топлата вода.

    11:32 01.07.2026

  • 21 И Какво Ново Стана В България !

    7 3 Отговор
    Само Дето Премиерския Стол !

    Си Намери Нов Задник !

    Всичко надолу Леш !

    Вижте Го Само !

    Не смее Да погледне Хората !

    В Очите !

    В Същия Ред !

    И тоя Щял Да Пише Бюджет !

    11:35 01.07.2026

  • 22 Анонимен

    8 4 Отговор
    Оставка Оставка Оставка това е моето обаждане на тази линия Избори Демокрация Свобода

    11:35 01.07.2026

  • 23 зкпч

    10 2 Отговор
    ако успеем да закрием комисията по досиетата ще съм много щастлив,бкп наследниците ще се изчистят завинаги в очите на слепия народ!

    11:36 01.07.2026

  • 24 МВР служител

    4 0 Отговор
    Хайде да копаем двора на Методиев и да намерим тръбите с кюпюри и злато и да разбиваме стените, в които са зазидани флашките с криптовалути, изкопани на пристанище Бургас от съучастниците на Митко Усмивката. За какво трябва да подаваме сигнал, когато има следене на трафични данни и се знае точно кои имена са в шайката на Методиев, Пеевски и Цацаров. Прасетата виновни за свинщините

    11:40 01.07.2026

  • 25 Гост

    2 1 Отговор
    Един вид звънете, не е забранено...

    11:43 01.07.2026

  • 26 Роки

    5 4 Отговор
    Това ли Ви е борбата с олигархията, бе клоуни! Борисов и Пеевски, Костов и Софиянски окрадоха МИЛИАРДИ ЕВРО от България, Кунева затвори 4 блока от АЕЦ, аферата "Боташко", "Пътя на копринката"!

    11:45 01.07.2026

  • 27 ван мaaмy

    5 0 Отговор
    Значи според "линията", корупция има, пък злоупотребите са денонощни.

    11:45 01.07.2026

  • 28 Като има училища за ученици зсщо има

    1 0 Отговор
    Частни уроци за подготовка за изпити
    Учителите в училище нямат експертиза да преподават на повече ученици
    а при частните уроци учителите имат експертиза по един предмет и затова са по ефективни

    11:46 01.07.2026

  • 29 масон гергов от слънце

    5 2 Отговор
    радев е наш човек,народа да го д уха!

    11:48 01.07.2026

  • 30 ГМО ГМО

    1 1 Отговор
    ГМО ГМО ГМО ГМО ГМО ГМО

    11:55 01.07.2026

  • 31 Мнение

    3 0 Отговор
    Еми тя злоупотребата е описана много добре от асоциацията на банките и индустриалния капитал. Бившата на Сламен Желязков е заграбила активи на търговско дружество Хаяши на силно занижени цени, да не кажа абсурдни. А Сачева и алигбегов, а Фандъкова? А някакви социолози, които са всъщност хотелиери? А кликата на Доганов, видите с къщи за гости с басеини и джакузита? А разни боклуци като Таки, които се разхождат из Слънчака, въпреки, че го търсят с червена бюлетина?

    11:59 01.07.2026

  • 32 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    6 3 Отговор
    Зеления чорап пребори ли олигархията....?

    12:04 01.07.2026

  • 33 КАУН-БОТАШ ООД

    6 3 Отговор
    Срещу един настоящ премиер имам, ше стане ли работата ?

    12:06 01.07.2026

  • 34 Един не-трол

    2 4 Отговор
    Предлагам всички да се обадят за Боташ

    12:07 01.07.2026

  • 35 додо2026

    2 1 Отговор
    а ве докога ще търпим " чичка" управление 9г.
    "боковци свини копейковци "
    и ми казва дефицит който е лъжа! стягайте се щото ще
    ви изметем! Промяната Продължава!

    12:12 01.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дзак

    2 0 Отговор
    Той се плете мрежата анонимно. Сигнали не го ловят. Само пълно отхвърляне!

    12:19 01.07.2026

  • 38 БАБА КОРНИ

    2 2 Отговор
    Ха, сега да видиме колко сигнала срещу Зеления, смрадлив чорап ще бъдат прикрити?

    12:19 01.07.2026

  • 39 Не се безпокойте за другите

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сериозно ли ?":

    Все някой ще се обади, а после ще дойдат и от "ДАНС, МАНС, ПРОКУРАТУРА, СЛЕДСТВИЕ, ПОЛИЦИЯ, РАЗУЗНАВАНЕ", за които пита там някакъв анонимен "юнак".

    12:21 01.07.2026

  • 40 Ще звъна

    2 1 Отговор
    И ще им кажа ,че минисерския съвет и парламента злоупотребяват най много

    12:24 01.07.2026

  • 41 ОСТАВКА, БЕ

    2 2 Отговор
    МОШЕНИЦИ КРАДЛИВИ!!!

    12:35 01.07.2026

  • 42 А приемат ли сигнали

    2 2 Отговор
    срещу ментето Муньо, Гълъбите и Копринките му?

    12:37 01.07.2026

  • 43 Емигрант

    3 0 Отговор
    Какво коментирате бе, или денонощно демонстрирате противопоставеност ? Какъв номерът на телефона, някой знае ли го, медията-васал на корупцията "ФАКТИ" изписа ли го или умишлено го скри ? Каквото и добро да ви се направи вие сте си вие, вечните недоволни от доброто и от злото, като дивите фенове на футбола, защитаващи със зъби и нокти отборът без значение той колко е добър или фатално зле ?

    12:38 01.07.2026

  • 44 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    В РУСИЯ ИМА СПЕЦИАЛНИ ЗАТВОРИ ЗА МИНИСТРИ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ , МИЛИЦИОНЕРИ ..НО УСЛОВИЯТА ТАМ СА КАТО ДРУГИТЕ ЗАТВОРИ ...СЕКАТ ДЪРВА В ТАЙГАТА ..НЕ САМО ИМ КОНФИСКУВАТ ОТКРАДНАТОТО НО ИМ ДАВАТ ПО 10-15 ГОДИНИ КАТОРГА В СИБИР

    12:40 01.07.2026

  • 45 Сигналът

    1 0 Отговор
    няма да бъде отчетен, но може да бъде таксуван

    12:50 01.07.2026

  • 46 Руснак

    0 0 Отговор
    Пълна глупост, нали ще намаляват администрацията, сега ше направят поредната службички за роднини и приятели. Има достатъчно служби за тая работа

    12:52 01.07.2026

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