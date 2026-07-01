Премиерът: От днес в МС има денонощна линия за сигнали за злоупотреба с власт и корупция

От днес в Министерския съвет имаме денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Данните са обявени на сайта на Министерския съвет, каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството., предават от БТА.
Ще предложим съществени законови промени, позволяващи включването на частния капитал, което ще доведе до драстично намаляване на корупцията и държавата ще може да концентрира ресурсите в образование, наука, здравеопазване, сигурност, спорт и др., каза още министър- председателят. Докато това се случи, очаквам от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежа на пътища, спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности, допълни Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #5, #19
11:13 01.07.2026
2 ВНИМАВАЙТЕ ЧЕ ЛИНИЯТА Е ПЛАТЕНА
Коментиран от #36
11:13 01.07.2026
3 ИМПЕРИАЛИСТ
11:14 01.07.2026
4 честен ционист
11:14 01.07.2026
5 Маринчо
До коментар #1 от "провинциалист":Почна се
11:15 01.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #8
11:16 01.07.2026
7 ЧИЧО РУМЕНЕ И ТИ СИ АЛА БАЛ
Къде са ДАНС, МАНС, ПРОКУРАТУРА, СЛЕДСТВИЕ, ПОЛИЦИЯ, РАЗУЗНАВАНЕ и останалите със високите заплати??
11:16 01.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сериозно ли ?
Коментиран от #12, #39
11:17 01.07.2026
10 Сталин
Коментиран от #44
11:17 01.07.2026
11 ТЪРСЯТ СЕ МИШОЦИ И БУШОНИ
11:18 01.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ироней
11:20 01.07.2026
14 РАДЕВ
11:20 01.07.2026
15 ГОЛЕМИ СМЕШНИЦИ
11:21 01.07.2026
16 Сигнал:
11:22 01.07.2026
17 катастрофите генерират огромно
11:23 01.07.2026
18 НАЗИ НОВИНА Е МНОГО ТЪЖНА
11:24 01.07.2026
19 Трол
До коментар #1 от "провинциалист":Първите обадили се на този телефон са господин Борисов и господин Пеевски.
11:25 01.07.2026
20 КАТАСТРОФАТА НА РУМБАТА
11:32 01.07.2026
21 И Какво Ново Стана В България !
Си Намери Нов Задник !
Всичко надолу Леш !
Вижте Го Само !
Не смее Да погледне Хората !
В Очите !
В Същия Ред !
И тоя Щял Да Пише Бюджет !
11:35 01.07.2026
22 Анонимен
11:35 01.07.2026
23 зкпч
11:36 01.07.2026
24 МВР служител
11:40 01.07.2026
25 Гост
11:43 01.07.2026
26 Роки
11:45 01.07.2026
27 ван мaaмy
11:45 01.07.2026
28 Като има училища за ученици зсщо има
Учителите в училище нямат експертиза да преподават на повече ученици
а при частните уроци учителите имат експертиза по един предмет и затова са по ефективни
11:46 01.07.2026
29 масон гергов от слънце
11:48 01.07.2026
30 ГМО ГМО
11:55 01.07.2026
31 Мнение
11:59 01.07.2026
32 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
12:04 01.07.2026
33 КАУН-БОТАШ ООД
12:06 01.07.2026
34 Един не-трол
12:07 01.07.2026
35 додо2026
"боковци свини копейковци "
и ми казва дефицит който е лъжа! стягайте се щото ще
ви изметем! Промяната Продължава!
12:12 01.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дзак
12:19 01.07.2026
38 БАБА КОРНИ
12:19 01.07.2026
39 Не се безпокойте за другите
До коментар #9 от "Сериозно ли ?":Все някой ще се обади, а после ще дойдат и от "ДАНС, МАНС, ПРОКУРАТУРА, СЛЕДСТВИЕ, ПОЛИЦИЯ, РАЗУЗНАВАНЕ", за които пита там някакъв анонимен "юнак".
12:21 01.07.2026
40 Ще звъна
12:24 01.07.2026
41 ОСТАВКА, БЕ
12:35 01.07.2026
42 А приемат ли сигнали
12:37 01.07.2026
43 Емигрант
12:38 01.07.2026
44 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #10 от "Сталин":В РУСИЯ ИМА СПЕЦИАЛНИ ЗАТВОРИ ЗА МИНИСТРИ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ , МИЛИЦИОНЕРИ ..НО УСЛОВИЯТА ТАМ СА КАТО ДРУГИТЕ ЗАТВОРИ ...СЕКАТ ДЪРВА В ТАЙГАТА ..НЕ САМО ИМ КОНФИСКУВАТ ОТКРАДНАТОТО НО ИМ ДАВАТ ПО 10-15 ГОДИНИ КАТОРГА В СИБИР
12:40 01.07.2026
45 Сигналът
12:50 01.07.2026
46 Руснак
12:52 01.07.2026