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Тристранката обсъжда параметрите на "Бюджет 2026"

Тристранката обсъжда параметрите на "Бюджет 2026"

29 Юни, 2026 07:27, обновена 29 Юни, 2026 06:29 516 13

  • тристранка-
  • бюджет-
  • обсъждане

Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро.

Тристранката обсъжда параметрите на "Бюджет 2026" - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на "Бюджет 2026".

Проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, ДОО и държавния бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 млрд. евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро.

Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни. От страна на работодателите, заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на сто от 1 август.

"Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-ниските доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности", заяви Станислав Попдончев от Българската стопанска камара.

От своя страна, синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ:

"Доволни сме, че вдигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още, тъй като ръстът на максималния осигурителен доход в момента не отговаря на ръста на средния осигурителен доход. Но дотолкова, доколкото това е бюджет за 5 месеца, се надяваме вече за бюджета "2027" от септември месец да говорим за промяна в данъците, за вдигане на данък дивидент. Чистачката на минимална заплата плаща повече данъци и осигуровки като процент от заплатата си, от предприемач с 20 000 евро заплата."

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта през уикенда се опита да защити план-сметката, в която, както се обеща да се намаляват заплати на част от ръководните длъжности, така се оказа различно:

"Това, което е забелязано като разлика във възнагражденията в момента, е техническа грешка, която вече е отстранена."

Според Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим догодина.

В средносрочната макрорамка обаче и през 2027 година е заложен дефицит над 3 на сто, а задлъжнялостта на държавата ще расте до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 г.

В събота се проведе и първият протест срещу правителството, именно заради бюджетните политики. Те станаха причина за това кабинетът "Желязков" да подаде оставка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Три стринки

    7 0 Отговор
    Обсъждат актуалните клюки.

    06:32 29.06.2026

  • 2 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    РАДЕВ, ВКАРАЙ ТЕМЕНУЖКА ТАБУРЕТКАТА И ДОН ЖЕЛЯЗКОДОМАТ В ЗАТВОРА ЗА ЗОЛУМИТЕ КОИТО НАПРАВИХА И ТОГАВА ЩЕ ТИ ПОВЯРВАМЕ ЧЕ СИ ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР

    Коментиран от #9

    06:32 29.06.2026

  • 3 Обсъждане ?

    6 0 Отговор
    Направо в кошчето за боклук !

    06:34 29.06.2026

  • 4 Цървул

    4 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7

    Коментиран от #7, #10

    06:36 29.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    23 млрд лв повече за олигарсите на Бойко и Шиши.А за работещите бедни, майки с деца и пенсионери секира.

    Коментиран от #8

    06:46 29.06.2026

  • 6 Ели Енчева

    4 0 Отговор
    Тристранката ми е под бикините.

    06:47 29.06.2026

  • 7 Дебит-кредит

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цървул":

    Да премахнат и тавана на осигуровките, колкото е заплатата на толкова да се осигуряват. Премахнете разхищенията и хранилките, намалете кражбите, съберете си несъбраните вземания и пари ще има за всичко.

    Коментиран от #11

    06:49 29.06.2026

  • 8 Гого

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Къде ги видя тези 23 милярда?

    07:12 29.06.2026

  • 9 Они

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Не е толкова лесно те са от месец на власт. Лесно е да пишеш зад компа.

    07:13 29.06.2026

  • 10 Зарко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цървул":

    Тавана е от доста време сега всички пишата какво трябва да се направи. Защо не питатате защо не е направено досега!

    07:15 29.06.2026

  • 11 Добре ще е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дебит-кредит":

    но трябва време как да стане за месец два. 35 години кражба схеми сглобки............

    07:17 29.06.2026

  • 12 бушприт

    0 0 Отговор
    Добре ще е,да сложиш запетаи!35 години кражби, схеми, сглобки...

    07:22 29.06.2026

  • 13 Държавата винаги може да е лош собствени

    0 0 Отговор
    Всеки, включително и държавата може да бъде лош собственик, ако пожелае! И обратното! Защо БДЖ и Български пощи изглеждат в окаяно състояние? За да могат частните превозвачи и куриерски фирми да процъфтяват ?!!! И като огледало да се показва - частният бизнес знае какво да прави, простата държава не знае и не може!

    07:24 29.06.2026

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