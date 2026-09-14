Доц. Милен Любенов: Неучастието на ГЕРБ на изборите за президент е стратегическа грешка

Политологът доц. Милен Любенов анализира в програма „Точно днес“ по БНР актуалната политическа обстановка в България, малко преди старта на президентската кампания.

Според него навлизането на кампанията в нейната агресивна, компроматна фаза не е изненада и се случва редовно по време на избори у нас.

По думите му противопоставянето между кандидатите и политическите сили, използването на публично известни факти като политическо оръжие е познат похват за привличане на внимание, но често води до избирателна апатия.

Изкарването на публично известни факти от 2022 г. за помилването на Огнян Атанасов е изцяло в контекста на започналата кампания, смята анализаторът. Според него подобни компроматни атаки отблъскват избирателите и не гарантират загуба на подкрепа за засегнатия кандидат.

Любенов прогнозира, че изборите неизбежно ще стигнат до балотаж, като най-вероятните претенденти ще бъдат Йотова и Андрей Гюров.

Той определи решението на партия ГЕРБ да не издига собствен кандидат като стратегическа грешка. Според него липсата на партийна номинация ще доведе до разпиляване на гласове и може да ускори ерозията на влиянието на ГЕРБ.

Според политолога въпреки дигиталните кампании в платформи като TikTok, политиците все още трудно мотивират младите хора да гласуват.