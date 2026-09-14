Доц. Милен Любенов: Неучастието на ГЕРБ на изборите за президент е стратегическа грешка

Политологът доц. Милен Любенов анализира в програма „Точно днес“ по БНР актуалната политическа обстановка в България, малко преди старта на президентската кампания.
Според него навлизането на кампанията в нейната агресивна, компроматна фаза не е изненада и се случва редовно по време на избори у нас.
По думите му противопоставянето между кандидатите и политическите сили, използването на публично известни факти като политическо оръжие е познат похват за привличане на внимание, но често води до избирателна апатия.
Изкарването на публично известни факти от 2022 г. за помилването на Огнян Атанасов е изцяло в контекста на започналата кампания, смята анализаторът. Според него подобни компроматни атаки отблъскват избирателите и не гарантират загуба на подкрепа за засегнатия кандидат.
Любенов прогнозира, че изборите неизбежно ще стигнат до балотаж, като най-вероятните претенденти ще бъдат Йотова и Андрей Гюров.
Той определи решението на партия ГЕРБ да не издига собствен кандидат като стратегическа грешка. Според него липсата на партийна номинация ще доведе до разпиляване на гласове и може да ускори ерозията на влиянието на ГЕРБ.
Според политолога въпреки дигиталните кампании в платформи като TikTok, политиците все още трудно мотивират младите хора да гласуват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2, #4
16:16 14.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мишел
Коментиран от #6
16:26 14.09.2026
4 Старата лисица
До коментар #1 от "честен ционист":Бойко унищожи 8 партии,не го мислете,да се готвят следващите
16:26 14.09.2026
5 Голяма драма,
16:33 14.09.2026
6 честен ционист
До коментар #3 от "Мишел":С тия несътоятелни кандидати, на Борисво няма да му е никакъв проблем да се пребори за президентските избори. Не е необходимо дори и да участва лично. Просто Баце знае какво значи да си купиш фабрика на 8 септември и не му се занимава.
Коментиран от #11
16:35 14.09.2026
7 Сатана Z
16:38 14.09.2026
8 111111
Коментиран от #15
16:48 14.09.2026
9 Истината
17:02 14.09.2026
10 я па тоя
17:04 14.09.2026
11 Мишел
До коментар #6 от "честен ционист":Ако това беше вярно, Борисов щеше да е кандидат за президент. Но той даже не посмя да излъчи кандидат на ГЕРБ.
В България , в политиката Борисов и ГЕРБ са прокажените.
Коментиран от #12
17:13 14.09.2026
12 не са
До коментар #11 от "Мишел":ГЕРБ и Борисов са жертва на целенасочена борба н аполитическата мафия срещу тях. До тук Борисов прати в небитието десетина партии заедно с техните лидери. Ще ги изпрати и тези. А Борисов е единствения нормален български политик, който никога не си е позволил лукса да говори срещу другите политици. Хората го виждат това. След като Борисов е решил да не излъчва кандидат, значи знае каква колосална измама се подготвя на изборите. С машини извън гаранция, които щели "да бъдат сервизирани" всичките. Да бе, да....
17:22 14.09.2026
13 Този
17:23 14.09.2026
14 Тактика
17:29 14.09.2026
15 БАНани
До коментар #8 от "111111":Около два пъти повече от професорите и много повече от академиците.
17:33 14.09.2026
16 Промяната
Коментиран от #17
17:33 14.09.2026
17 дали е безслилие
До коментар #16 от "Промяната":или тънки сметки, ще разберем догодина
17:34 14.09.2026
18 Голям
Коментиран от #19
17:44 14.09.2026
19 ППДБ
До коментар #18 от "Голям":ПП и ДБ са си изчадие на Радев. Като Славуца
17:46 14.09.2026