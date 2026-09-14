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Доц. Милен Любенов: Неучастието на ГЕРБ на изборите за президент е стратегическа грешка

Доц. Милен Любенов: Неучастието на ГЕРБ на изборите за президент е стратегическа грешка

14 Септември, 2026 16:13 748 19

  • милен любенов-
  • герб-
  • президентски избори-
  • стратегическа грешка

Изкарването на публично известни факти от 2022 г. за помилването на Огнян Атанасов е изцяло в контекста на започналата кампания, смята политологът. Според него подобни компроматни атаки отблъскват избирателите и не гарантират загуба на подкрепа за засегнатия кандидат.

Доц. Милен Любенов: Неучастието на ГЕРБ на изборите за президент е стратегическа грешка - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политологът доц. Милен Любенов анализира в програма „Точно днес“ по БНР актуалната политическа обстановка в България, малко преди старта на президентската кампания.

Според него навлизането на кампанията в нейната агресивна, компроматна фаза не е изненада и се случва редовно по време на избори у нас.

По думите му противопоставянето между кандидатите и политическите сили, използването на публично известни факти като политическо оръжие е познат похват за привличане на внимание, но често води до избирателна апатия.

Изкарването на публично известни факти от 2022 г. за помилването на Огнян Атанасов е изцяло в контекста на започналата кампания, смята анализаторът. Според него подобни компроматни атаки отблъскват избирателите и не гарантират загуба на подкрепа за засегнатия кандидат.

Любенов прогнозира, че изборите неизбежно ще стигнат до балотаж, като най-вероятните претенденти ще бъдат Йотова и Андрей Гюров.

Той определи решението на партия ГЕРБ да не издига собствен кандидат като стратегическа грешка. Според него липсата на партийна номинация ще доведе до разпиляване на гласове и може да ускори ерозията на влиянието на ГЕРБ.

Според политолога въпреки дигиталните кампании в платформи като TikTok, политиците все още трудно мотивират младите хора да гласуват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 1 Отговор
    На футболен език се казва "служебна загуба".

    Коментиран от #2, #4

    16:16 14.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мишел

    6 4 Отговор
    Неучастието на ГЕРБ е от страха на Борисов от категорична загуба.

    Коментиран от #6

    16:26 14.09.2026

  • 4 Старата лисица

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Бойко унищожи 8 партии,не го мислете,да се готвят следващите

    16:26 14.09.2026

  • 5 Голяма драма,

    3 3 Отговор
    че не издигат кандидат. Гласовете не са листа да се разпиляват. ББ беше казал: "мераклии има". Гласувайте за чугуните и не го мислете ГЕРБ. Притеснявайте се за себе си и как ще оцелявате в режим "фуражка"!

    16:33 14.09.2026

  • 6 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    С тия несътоятелни кандидати, на Борисво няма да му е никакъв проблем да се пребори за президентските избори. Не е необходимо дори и да участва лично. Просто Баце знае какво значи да си купиш фабрика на 8 септември и не му се занимава.

    Коментиран от #11

    16:35 14.09.2026

  • 7 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Никаква грешка не е,гласовете отиват при Йотова .Нито един ГЕРБав гласоподавател няма да гласува за Гоцеделчевската умно-красивата жълтопаветна двойка ,които презират останалите по дефиниция.

    16:38 14.09.2026

  • 8 111111

    5 0 Отговор
    Аман от доценти! Колко ли е точният им брой?!

    Коментиран от #15

    16:48 14.09.2026

  • 9 Истината

    4 1 Отговор
    Тоя малоумник да се хваща ещо да работи а не да дава никому ненужни тъпи коментари

    17:02 14.09.2026

  • 10 я па тоя

    2 0 Отговор
    Политическите анализатори и съветници на Бойко Борисов до сега нямат нито една стратегическа грешка. Шапка им свалям.

    17:04 14.09.2026

  • 11 Мишел

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Ако това беше вярно, Борисов щеше да е кандидат за президент. Но той даже не посмя да излъчи кандидат на ГЕРБ.
    В България , в политиката Борисов и ГЕРБ са прокажените.

    Коментиран от #12

    17:13 14.09.2026

  • 12 не са

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    ГЕРБ и Борисов са жертва на целенасочена борба н аполитическата мафия срещу тях. До тук Борисов прати в небитието десетина партии заедно с техните лидери. Ще ги изпрати и тези. А Борисов е единствения нормален български политик, който никога не си е позволил лукса да говори срещу другите политици. Хората го виждат това. След като Борисов е решил да не излъчва кандидат, значи знае каква колосална измама се подготвя на изборите. С машини извън гаранция, които щели "да бъдат сервизирани" всичките. Да бе, да....

    17:22 14.09.2026

  • 13 Този

    2 2 Отговор
    който побеждаваше на избори с "вързано магаре" сега се прави на голям като не участва в избори. Всъщност вдига "бялото знаме" и признава поражение без да даде битка.

    17:23 14.09.2026

  • 14 Тактика

    0 1 Отговор
    Бистришките тикви, в глуха защита.

    17:29 14.09.2026

  • 15 БАНани

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "111111":

    Около два пъти повече от професорите и много повече от академиците.

    17:33 14.09.2026

  • 16 Промяната

    1 2 Отговор
    Не, че е грешка, но е признак за безсилие!

    Коментиран от #17

    17:33 14.09.2026

  • 17 дали е безслилие

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяната":

    или тънки сметки, ще разберем догодина

    17:34 14.09.2026

  • 18 Голям

    1 1 Отговор
    ГЕРБ трябваше да участва на тези избори, но такъв е живота. ГЕРБ и Бойко Борисов искаха да се издигне единна дясна кандидатура, за да се обединят десните партии в един път към Европа и Европейския съюз... ще е жалко ако отново русофилите спечелят тези избори в лицето на илияна йотова. Умът ми не го побира, защо от ПП ДБ така настървено и безпаметно се дърпаха от подадената ръка, от подкрепата на ГЕРБ...

    Коментиран от #19

    17:44 14.09.2026

  • 19 ППДБ

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Голям":

    ПП и ДБ са си изчадие на Радев. Като Славуца

    17:46 14.09.2026

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