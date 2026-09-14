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Агенцията по безопасност на храните започва проверки в училищните столове и бюфети

Агенцията по безопасност на храните започва проверки в училищните столове и бюфети

14 Септември, 2026 17:16 367 6

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От 14 септември до 14 октомври инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети, обекти по Закона за храните на територията на училищата, както и кетъринг фирми, доставящи храна на училища.

Агенцията по безопасност на храните започва проверки в училищните столове и бюфети - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки в училищните столове и бюфети във връзка с началото на учебната година, съобщават от пресцентъра на ведомството, цитирани от Нова телевизия. От 14 септември до 14 октомври инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети, обекти по Закона за храните на територията на училищата, както и кетъринг фирми, доставящи храна на училища.
Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение на храните, спазването на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, етикетиране.
Особено внимание ще се обръща на спазването на изискванията за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици.

При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки.


България
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