Финландия се е съгласила да се присъедини към инициативата на Франция за европейското измерение на ядреното възпиране след конфиденциални разговори между двете правителства.

Двустранното споразумение ще задълбочи отбранителното сътрудничество, но няма да създаде френски ядрен чадър за Финландия.

Хелзинки и Париж са обсъдили инициативата на най-високо политическо равнище и по официални канали. Разговорите вече са приключили със съвместно изявление, потвърждаващо участието на Финландия.

Френският президент Еманюел Макрон стартира инициативата през март 2026 г. под концепцията за "предно възпиране". Първоначално към нея се присъединиха осем държави, а по-късно и Норвегия.

"Френската инициатива ще засили все по-активния подход на Европа към отбраната. Целта ѝ е да укрепи сигурността и възпирането в цяла Европа", заяви финландският министър на отбраната Анти Хякянен.

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"Франция е европейска ядрена сила, която играе ключова роля за укрепването на отбраната на Европа. Присъединяването на Финландия към френската инициатива ще задълбочи значително двустранното ни отбранително сътрудничество с Франция и ще укрепи сигурността на Финландия", посочи той.

Норвегия, Швеция и Дания вече са се присъединили към инициативата. Хякянен определи участието на Финландия редом до близките ѝ северни съюзници като естествена стъпка.

Френската инициатива ще остане отделна от ядреното възпиране на НАТО и няма да дублира неговите структури. Финландия продължава да разглежда механизмите на НАТО за споделяне на ядрени способности и разширеното ядрено възпиране на САЩ като крайната гаранция за сигурността на съюзниците.

Участващите държави ще определят сами темпото и степента на своето участие. Те няма да получават колективни гаранции за отбрана от Франция, нито ще бъдат задължени да участват във финансирането на френското ядрено възпиране.

"Присъединяващите се държави няма да имат задължения като тези по линия на колективната отбрана на НАТО. Освен това Франция не иска от останалите държави да участват в разходите за поддържане на ядреното възпиране", заяви Хякянен.

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Франция ще запази изключителния контрол върху ядрените си оръжия и решенията, свързани с жизненоважните ѝ национални интереси. Ядрената ѝ доктрина също ще запази строго отбранителния си характер.

Потенциалното сътрудничество варира от обсъждания на политическо равнище до оперативни дейности, включващи конвенционални сили. То може да включва наблюдение на съвместни учения, предоставяне на конвенционални способности или временно разполагане на елементи от стратегическите военновъздушни сили на Франция.

"Примери за възможни форми на сътрудничество са диалогът по френската ядрена доктрина, съвместни учения, в които присъединилата се държава участва като наблюдател или предоставя конвенционални способности, или в крайна сметка временното разполагане на елементи от френските стратегически военновъздушни сили в съюзническата държава", посочи Хякянен.

Финландски и френски представители ще обсъдят как да започнат сътрудничеството, преди да пристъпят към договаряне на подробните условия.

Финландия заяви, че участието ѝ е в съответствие с международните ѝ задължения. Договорът за неразпространение на ядрените оръжия и Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити ще продължат да се прилагат без промяна.