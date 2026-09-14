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На най-високо политическо равнище

На най-високо политическо равнище

14 Септември, 2026 17:05 1 308 18

  • нато-
  • русия-
  • ядрено оръжие-
  • украйна

Френската инициатива ще остане отделна от ядреното възпиране на НАТО и няма да дублира неговите структури

На най-високо политическо равнище - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Финландия се е съгласила да се присъедини към инициативата на Франция за европейското измерение на ядреното възпиране след конфиденциални разговори между двете правителства.

Двустранното споразумение ще задълбочи отбранителното сътрудничество, но няма да създаде френски ядрен чадър за Финландия.

Хелзинки и Париж са обсъдили инициативата на най-високо политическо равнище и по официални канали. Разговорите вече са приключили със съвместно изявление, потвърждаващо участието на Финландия.

Френският президент Еманюел Макрон стартира инициативата през март 2026 г. под концепцията за "предно възпиране". Първоначално към нея се присъединиха осем държави, а по-късно и Норвегия.

"Френската инициатива ще засили все по-активния подход на Европа към отбраната. Целта ѝ е да укрепи сигурността и възпирането в цяла Европа", заяви финландският министър на отбраната Анти Хякянен.

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"Франция е европейска ядрена сила, която играе ключова роля за укрепването на отбраната на Европа. Присъединяването на Финландия към френската инициатива ще задълбочи значително двустранното ни отбранително сътрудничество с Франция и ще укрепи сигурността на Финландия", посочи той.

Норвегия, Швеция и Дания вече са се присъединили към инициативата. Хякянен определи участието на Финландия редом до близките ѝ северни съюзници като естествена стъпка.

Френската инициатива ще остане отделна от ядреното възпиране на НАТО и няма да дублира неговите структури. Финландия продължава да разглежда механизмите на НАТО за споделяне на ядрени способности и разширеното ядрено възпиране на САЩ като крайната гаранция за сигурността на съюзниците.

Участващите държави ще определят сами темпото и степента на своето участие. Те няма да получават колективни гаранции за отбрана от Франция, нито ще бъдат задължени да участват във финансирането на френското ядрено възпиране.

"Присъединяващите се държави няма да имат задължения като тези по линия на колективната отбрана на НАТО. Освен това Франция не иска от останалите държави да участват в разходите за поддържане на ядреното възпиране", заяви Хякянен.

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Франция ще запази изключителния контрол върху ядрените си оръжия и решенията, свързани с жизненоважните ѝ национални интереси. Ядрената ѝ доктрина също ще запази строго отбранителния си характер.

Потенциалното сътрудничество варира от обсъждания на политическо равнище до оперативни дейности, включващи конвенционални сили. То може да включва наблюдение на съвместни учения, предоставяне на конвенционални способности или временно разполагане на елементи от стратегическите военновъздушни сили на Франция.

"Примери за възможни форми на сътрудничество са диалогът по френската ядрена доктрина, съвместни учения, в които присъединилата се държава участва като наблюдател или предоставя конвенционални способности, или в крайна сметка временното разполагане на елементи от френските стратегически военновъздушни сили в съюзническата държава", посочи Хякянен.

Финландски и френски представители ще обсъдят как да започнат сътрудничеството, преди да пристъпят към договаряне на подробните условия.

Финландия заяви, че участието ѝ е в съответствие с международните ѝ задължения. Договорът за неразпространение на ядрените оръжия и Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити ще продължат да се прилагат без промяна.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сесесере

    4 10 Отговор
    Няма само руснаците да разполагат ЯО в Беларус я!

    Коментиран от #5

    17:09 14.09.2026

  • 2 честен ционист

    10 4 Отговор
    Финландия на всеки 100г си сменя стопанина.

    17:09 14.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    14 3 Отговор
    уникално тьпи заглавия

    17:09 14.09.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    10 4 Отговор
    "предно възпиране" 🤣🤣🤣

    Забавното в случая е, че момчето на баба го влече повече "задното прибиране"
    🤣🤣🤣

    17:10 14.09.2026

  • 5 честен ционист

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    Не е важно, къде се разполага ЯО, а дали ти стиска да го използваш. А на тия скиори вероятно никой няма да им даде пусковите кодове, добре че имат шубраци да се крият като изгреят някоя вечер 2 слънца над Хелзинки.

    Коментиран от #17

    17:11 14.09.2026

  • 6 Да бе ,да ! 🤔

    6 3 Отговор
    Те обаче (страните под френския чадър) нямат последната дума по използването на ядреното оръжие, което остава част от правомощията на френския президент." / Ще рече , ако Макрончо се вбеси на баба си , може да реши да си го изкара на някоя държава и да натисне ядрения бутон от името на държавата приела ядрените ми ракети . Не , мерси !

    17:12 14.09.2026

  • 7 Дзак

    1 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    17:13 14.09.2026

  • 8 Ами

    4 2 Отговор
    Поредния грандиозен успех според плана на Путин за "СВО". Браво честито

    Коментиран от #10

    17:13 14.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    8 4 Отговор
    На 14.09 Кръстовден, руснаците освободиха Орехов!

    Зкоро ще има официално изявление на МО на РФ, а в Киев още няколко месеца ще се правят че водят "героични отбранителни боеве" за града преди да го обявят за рязко "загубил стратегическо значение"!

    Коментиран от #12

    17:15 14.09.2026

  • 10 111111

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Скокат ли те краката?

    17:17 14.09.2026

  • 11 Гост

    4 1 Отговор
    Сравнете ядрения потенциал на "Обединена Европа", тоест Франция и този на Русия. Отговорът може да го напрани всеки освен алчните урсули, макарони и мерцковски!

    17:19 14.09.2026

  • 12 Бай Ганьо

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Руснаците са освободили некому у...я!

    17:19 14.09.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    В НАЙ - АПОКАЛИПТИЧНИЯ СЦЕНАРИЙ
    ЗА 30 МИНУТИ ЩЕ УМРАТ
    150 МИЛИОНА ЖИТЕЛИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
    И НА ЖИВИТЕ
    НЯМА ДА ИМ Е ДО ВОЙНА АМИ ДО ФИЗИЧЕСКО ОЦЕЛЯВАНЕ :)
    ......
    ТВА ГО ПИША ЗА ТИЯ ДЕТО ВИ КАРАТ ДА ПЛАЩАТЕ ЗА БЕЗСМИСЛЕНИ ОРЪЖИЯ

    17:25 14.09.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ПО ЕДИН ОРЕШНИК
    В ТРИ ФРЕНСКИ АЕЦ - А
    И ЯДРЕНИТЕ РЕАКЦИЯ ЩЕ СИ СВЪРШАТ РАБОТАТА :)

    Коментиран от #16

    17:27 14.09.2026

  • 15 ......-

    1 2 Отговор
    При такива войнствени политикани като макароня,двукраките да се запасяват с ЙОД !!

    17:29 14.09.2026

  • 16 Ликвидатор на путински zомбита

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Както знаем добре руската федерация вече е суровинен придатък на Народна Република Китай.
    Изнасяш суровини срещу юани и срещу тези юани внасяш стоки от Китай.
    ,,Много мъдро"!
    А добре се знае че ядрения потенциал на рф е много по-малък.
    Каквото е останало от времето на СССР...
    Новият световен ред е наред
    Двата колоса САЩ и Народна Република Китай вече доминират.
    За европейския съюз защитник е Франция, а Великобритания надзирава Какво става в целия свят.
    Никога да не забравяме вечния съюз ,,Пет очи"!
    А финландците са корав свободолюбив народ-справка, т.н. зимна война която започва Сталин срещу Финландия.
    А тази война завършва трагично за ркка.

    17:53 14.09.2026

  • 17 Анти Хакерен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Никой няма да си хаби ядрените оръжия срещу Финландия, освен това "шубраците" и блатата са естествена защита срещу танкове, дронове и сателитен шпионаж.

    18:02 14.09.2026

  • 18 Договор

    0 0 Отговор
    За неразпространение на ядрено оръжие? Затова ли половин Европа искат разполагане на ядрени глави на свои територии?

    18:03 14.09.2026

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