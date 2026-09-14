Крисчън Бейл откри огромно селище за деца в приемна грижа в Калифорния

Актьорът Крисчън Бейл откри в Палмдейл, Калифорния, специално селище за деца в приемна грижа, създадено с цел братя и сестри да не бъдат разделяни при настаняването им в системата.
Проектът Together California беше официално открит в петък и включва 12 напълно обзаведени жилища, както и две студиа за младежи, които преминават от приемна грижа към самостоятелен живот. Комплексът е с площ около около 1020 кв. м.
Крисчън Бейл, известен с ролята си на Батман в трилогията „Черният рицар“, работи по инициативата от няколко години. По думите му целта е болката и несигурността, които много деца преживяват при влизането в приемната система, да бъдат заменени с чувство за сигурност, подкрепа и перспектива.
Лос Анджелис е сред регионите с най-голям брой деца в приемна грижа в Съединените щати, като в системата има над 30 000 деца. Организаторите на Together California посочват, че новото селище ще предлага програми за стабилност, образование, социална подкрепа и преход към самостоятелен живот.
Изпълнителният директор на организацията Тим Маккормик определя проекта като място, което трябва да създава общност и да пази семействата заедно в особено трудни периоди.
Крисчън Бейл е баща на две деца, Лука Бейл и Рекс Бейл, от брака си със Сиби Блажич. Именно собственият му опит като родител го насочил към проблемите на децата, които растат без постоянна семейна среда.
Актьорът и Тим Маккормик започват да работят заедно по Together California през 2022 г. Проектът е реализиран основно чрез дарения, като Austrian American Council West е помогнал за набирането на близо 9 млн. долара. Подкрепа е оказала и представителката на окръг Лос Анджелис Катрин Баргър.
След официалното откриване организаторите очакват първите семейства и младежи да започнат да се настаняват в комплекса още през следващия месец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калушев 2, или
Коментиран от #8
17:01 14.09.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #5
17:02 14.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
Коментиран от #4
17:04 14.09.2026
4 честен ционист
До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":С кристали?
Коментиран от #7
17:14 14.09.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Красимир Петров":В "Американски психар" приличаше на Кирчо преди да пусне брада.
17:15 14.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
До коментар #4 от "честен ционист":с дечица
17:22 14.09.2026
8 ИЛИ НЯКОЙ ОТ ПАРТИИТЕ
До коментар #1 от "Калушев 2, или":С П И Д В ИМЕНАТА ИМ....
17:28 14.09.2026