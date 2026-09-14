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Крисчън Бейл откри огромно селище за деца в приемна грижа в Калифорния

Крисчън Бейл откри огромно селище за деца в приемна грижа в Калифорния

14 Септември, 2026 16:58 501 8

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Целта на институцията е да запази братя и сестри, попаднали в системата, да останат заедно

Крисчън Бейл откри огромно селище за деца в приемна грижа в Калифорния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Крисчън Бейл откри в Палмдейл, Калифорния, специално селище за деца в приемна грижа, създадено с цел братя и сестри да не бъдат разделяни при настаняването им в системата.

Проектът Together California беше официално открит в петък и включва 12 напълно обзаведени жилища, както и две студиа за младежи, които преминават от приемна грижа към самостоятелен живот. Комплексът е с площ около около 1020 кв. м.

Крисчън Бейл, известен с ролята си на Батман в трилогията „Черният рицар“, работи по инициативата от няколко години. По думите му целта е болката и несигурността, които много деца преживяват при влизането в приемната система, да бъдат заменени с чувство за сигурност, подкрепа и перспектива.

Лос Анджелис е сред регионите с най-голям брой деца в приемна грижа в Съединените щати, като в системата има над 30 000 деца. Организаторите на Together California посочват, че новото селище ще предлага програми за стабилност, образование, социална подкрепа и преход към самостоятелен живот.

Изпълнителният директор на организацията Тим Маккормик определя проекта като място, което трябва да създава общност и да пази семействата заедно в особено трудни периоди.

Крисчън Бейл е баща на две деца, Лука Бейл и Рекс Бейл, от брака си със Сиби Блажич. Именно собственият му опит като родител го насочил към проблемите на децата, които растат без постоянна семейна среда.

Актьорът и Тим Маккормик започват да работят заедно по Together California през 2022 г. Проектът е реализиран основно чрез дарения, като Austrian American Council West е помогнал за набирането на близо 9 млн. долара. Подкрепа е оказала и представителката на окръг Лос Анджелис Катрин Баргър.

След официалното откриване организаторите очакват първите семейства и младежи да започнат да се настаняват в комплекса още през следващия месец.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калушев 2, или

    4 3 Отговор
    нешо подобно?

    Коментиран от #8

    17:01 14.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Много добър актьор с голямо сърце

    Коментиран от #5

    17:02 14.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 0 Отговор
    пица ще има ли

    Коментиран от #4

    17:04 14.09.2026

  • 4 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    С кристали?

    Коментиран от #7

    17:14 14.09.2026

  • 5 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    В "Американски психар" приличаше на Кирчо преди да пусне брада.

    17:15 14.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    с дечица

    17:22 14.09.2026

  • 8 ИЛИ НЯКОЙ ОТ ПАРТИИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Калушев 2, или":

    С П И Д В ИМЕНАТА ИМ....

    17:28 14.09.2026