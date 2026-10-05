Ученици протестираха заради условията в ПТГ във Варна

Ученици от Професионалната техническа гимназия във Варна излязоха на мирен протест, а част от тях не влязоха в час. Те заявиха, че са недоволни от условията на обучение, напускането на учители и отношението към образованието.

Възпитаниците настояват за по-добра и ефективна учебна среда и специализираните кабинети да се използват по предназначение. Ученици твърдят, че по технически предмети са в кабинети по български език, философия и география, а част от специализирания софтуер не работи нормално.

„По специалните ни предмети не сме в стаи с нужната техника“, заяви Велислав Митрев, ученик в 12-и клас от паралелка „Микропроцесорна техника“. По думите му обучението по програмиране на микроконтролери изисква компютри. Друг ученик заяви, че наличната техника не се използва, въпреки че кабинетите съществуват.

Учениците поставиха и въпроса за напускането на преподаватели. Александър Радославов свърза това с твърдения за увеличаване на работата и намаляване на заплатите, като заяви, че училището е „пред фалит“. Това твърдение не е потвърдено от ръководството на гимназията.

От училищното настоятелство представиха различна позиция. Димитър Димитров заяви, че кабинетите се използват по предназначение и че има график за ползване на стаите. По думите му компютърните кабинети са запълнени с часове.

Директорът Ради Добрев заяви, че няма уволнени учители. „Има двама човека, които са си подали заявление за напускане, което е тяхно право“, каза той. По думите му основният проблем е липсата на комуникация между ръководството и учениците.

Добрев посочи, че е имало родителска среща, на която са обсъждани въпроси, свързани с практическите часове, но разговорът не е приключил. Той заяви, че ще покани недоволните ученици на среща, за да бъдат обсъдени поставените проблеми.

Колективът на гимназията излезе с позиция, в която заявява, че не приема публичното представяне на неустановени факти и уронването на престижа на училището. „В училището работят хора, които изпълняват своите задължения и носят отговорност. Те са готови за открити разговори с учениците и за решаване на проблемите“, се посочва в позицията.

Източници: bntnews.bg